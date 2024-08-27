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Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356

Ugreen продолжает делать ставку на качество своей продукции, а значит, как говорили в одной рекламе, зачем платить больше?
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Оглавление

Вступление

С продукцией компании Ugreen я познакомился достаточно давно. Как и многие другие пользователи, начинал с кабелей и зарядки. Заказывал ещё из Китая и поэтому приходилось долго ждать. Сейчас ситуация заметно изменилась, и любое устройство из огромного модельного ряда можно приобрести в России практически без задержек. Компания завоевала популярность среди пользователей благодаря высокому качеству своей продукции и конкурентоспособной ценовой политике на свои устройства. При этом последнее время отмечается разделение продукции на различные сегменты.

Говоря о различной компьютерной периферии, следует сказать, что различных моделей стало очень много и устройство можно подобрать практически для любого пользователя. Есть как игровые модели, так и офисные для повседневного использования. Я уже давно присматриваюсь к клавиатурам и мышкам компании, но часто бывает трудно сделать выбор в пользу конкретного типа. Например, у компании появились механические игровые клавиатуры, а сам я давно пользуюсь беспроводным комплектом, состоящим из мембранной клавиатуры с механизмом клавиш ножничного типа, как на ноутбуках, и мышки. Поэтому подыскивал себе на замену что-то поновее и наткнулся на пару интересных моделей.

Прежде всего – это новая проводная механическая клавиатура с подсветкой. Точнее модель называется KU103. Подсветка белая, но есть несколько вариантов эффектов. В магазине было написано, что клавиатура предназначается для киберспорта, но сам производитель это не подтверждает, а просто заявляет, что это механическая клавиатура и даже нет ни одного слова Gaming.

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Ещё у компании есть интересный беспроводной набор MK356. Всё это можно приобрести отдельно, как клавиатуру K356 и мышь MU006, но в данном случае это всё один набор. Иногда бывает, что в комплекте специально кладут одно неплохое устройство, а другое идёт «прицепом» или «довеском». В данном случае это не так и оба устройства независимо друг от друга очень хорошие.

Что в этом тандеме занимает более лидирующие позиции? Хороший вопрос, на который можно ответить лишь при более детальном изучении. Сперва может показаться, что это клавиатура, которая сделана под вдохновением изделия другого производителя на букву «L», хотя это могло просто показаться.

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Все эти устройства мы изучим более детально. Для меня больший интерес представляет беспроводной набор, но механическую клавиатуру мне тоже хотелось посмотреть, поэтому я выбрал сразу две модели. Разумеется, это не сравнительный обзор, а просто детальное изучение двух новых продуктов компании Ugreen.

Упаковка и комплектация

Ugreen KU103

Клавиатура поставляется в светлой крупной картонной коробке с цветной полиграфией, но может показаться, что тут лишь оттенки серого потому, что каких-то ярких разноцветных композиций тут нет. Фон преимущественно светло-серый. Вместе с упаковкой устройство весит более 1 кг.

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В целом оформление достаточно лаконичное. Сверху по центру находится логотип производителя, а рядом на английском языке указано, что это проводная механическая клавиатура. Здесь вообще нет ни одного слова «игровая», что может свидетельствовать о том, что устройство более универсальное и подходит как для работы, так и для игр. Об этом нам немного намекают и расцветки. В моём случае это оказалось устройство, где доминирует чёрный цвет, но бывает ещё зелёная модификация.

Основная часть информации находится с обратной стороны, хотя и там её не очень много.

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Прежде всего здесь присутствует схематичное изображение устройства и таблица со спецификациями. Ещё в левой части есть группа из шести значков с подписями, которые описывают ключевые особенности устройства.

Первый сообщает о подключении по интерфейсу USB. Здесь тема раскрыта не полностью потому, что кабель на самом деле съёмный. Другой сообщает о том, что есть демпфер, который гасит шумы при нажатии. Ещё один рассказывает нам о том, что ресурс переключателей составляет 50 миллионов нажатий. Следующий информирует нас о наличии 15 режимов работы подсветки. Кстати, ничего не сказано о её цвете, но забегая вперёд скажу, что она белая. Затем нам рассказывают о наличии 12 мультимедийных «горячих» клавиш. И наконец, сообщают о поддержке разных операционных систем.

Далее идёт не очень подробная спецификация, но я её немного дополнил.

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Модель Ugreen KU103
Количество клавиш 108
Подключение Проводное, USB 2.0, кабель съёмный
Подсветка Белая под каждой клавишей, 15 режимов работы
Горячие клавиши Есть, 12 штук
Тип переключателя OUTEMU Switch RED
Полный ход клавиш 4 мм
Длина кабеля 1.6 м
Масса 797 г без кабеля
Размеры 445 х 129 х 26 мм

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После открытия коробки мы видим, что клавиатура скрыта в белом полупрозрачном полиэтиленовом пакете, а слева и справа находятся вставки из мягкого пористого материала для защиты устройства.

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Комплект поставки скромный. Инструкция и кабель USB Type-C – USB Type-A.

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Ugreen MK356

Беспроводной комплект (клавиатура + мышь) поставляется в светлой крупной картонной коробке с цветной полиграфией. Также может показаться, что тут лишь оттенки серого. Оформление очень похоже, что неудивительно. Фон преимущественно светло-серый. Вместе с упаковкой комплект весит 801 г.

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Оформление снова достаточно лаконичное. По центру мы видим изображение клавиатуры и мыши. Сверху по центру находится логотип производителя, а рядом на английском языке указано, что это чудо-юдо… а если точнее, то беспроводной комплект из клавиатуры и мыши с различным типом подключения. На другом языке всё это как-то звучит проще, но не понятно. Какие «multi» режимы, какое «combo»? Всего-то надо было написать RF+BT & Win+Mac. Вот тогда даже небольшой специалист в этой области всё понял бы.

По традиции какая-то информация есть с обратной стороны.

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Снова присутствуют схематичные изображения устройств и две таблицы со спецификацией к каждому девайсу отдельно. Также по традиции в левой части есть группа из шести значков с подписями, которые описывают ключевые особенности устройства. Первый сообщает о двух типах подключения: Bluetooth и RF 2.4 ГГц. Другой рассказывает об эргономичном дизайне.

Ещё один поясняет нам о том, что максимальное разрешение сенсора мыши 4000 точек на дюйм. Но это ещё не всё, ведь есть пять предустановок и вот тут производитель мог бы уже более подробно разъяснить каких именно. И он сделал это в спецификации, за что отдельная благодарность. Вопросов бы не возникало, если бы был софт, но мы к этому ещё вернёмся. Следующий значок поясняет за комфортную печать. Ещё один рассказывает о наличии 12 мультимедийных клавиш, которые скомбинированы с базовыми кнопками и используются совместно с функциональной клавишей Fn. И наконец сообщают о поддержке разных операционных систем, включая MacOS.

Далее идут две не очень подробные спецификации, но я их вновь немного дополнил.

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Модель Ugreen K356 Ugreen MU006
Количество клавиш/кнопок 106 6
Подключение Bluetooth 5.0 / RF 2.4 ГГц Bluetooth 5.0 / RF 2.4 ГГц
Подсветка Нет, пять индикаторов Нет, один индикатор
Горячие клавиши Есть, 12 штук Есть, две боковые и одна для выбора разрешения/типа соединения
Тип элементов питания 2 х AAA 1 x AA
Полный ход клавиш 3 мм н/д
Ресурс нажатий 8 млн н/д
Разрешение сенсора Нет 800/1200/1600/2000/4000
Масса 500 г без элементов питания 70 г без элементов питания
Размеры 388 х 122 х 23 мм 120 x 71 x 40 мм

Открыв коробку, мы видим, что клавиатура и мышь находятся в белом полупрозрачном полиэтиленовом пакете. Слева и справа от клавиатуры находятся вставки из мягкого пористого материала для защиты устройства.

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Комплект поставки скудный. Только инструкция и беспроводной передатчик, который спрятан в корпусе мыши. Элементов питания нет, поэтому приобретайте их заранее самостоятельно.

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Конструкция и особенности

Ugreen KU103

Клавиатура весит почти 800 г, хотя корпус полностью изготовлен из пластика. Ничего удивительного тут нет потому, что 108 механических свитчей тоже чего-то весят. Также должна быть какая-то плата со светодиодами подсветки, на которую они крепятся, кейкапы и панели корпуса. Поэтому вес можно считать не таким уж большим.

Качество изготовления высокое. Нет каких-либо технологических дефектов. Всё сделано красиво и аккуратно. Это полноразмерная клавиатура на 104 клавиши, функционал которой производитель ещё расширил и добавил 4 дополнительные клавиши, которые мог бы назначить на другие потому, что три из них регулируют звук. Топкейс и нижняя крышка изготовлены из чёрного пластика.

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Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжёлое, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая.

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Корпус прочный классической формы. Три стандартных индикатора, находятся с правого края, что необычно. Светодиоды белые, не очень яркие и сильно не раздражают. Пластик корпуса твёрдый, поверхность матовая. Корпус не скрипит и не хрустит, но неизвестно что с ним будет через несколько лет. Пока же к качеству изготовления придраться невозможно.

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Кабель подключается снизу, где есть специальная ниша с направляющими. На колпачке коннектора кабеля также есть выступы, которые предназначены как раз для них. Фиксация достаточно надёжная. Кабель есть в комплекте, но в целом можно использовать другой, например, более длинный.

Штатный кабель не очень мягкий и без нейлоновой оплётки, но с липучкой для фиксации в скрученном положении. На другом конце находится коннектор USB Type-A.

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С тыльной стороны, помимо информационной наклейки, находятся опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 3 или 7 градусов. Для этого предусмотрено два комплекта таких опор. Такую реализацию я уже встречал, и она мне очень понравилась. Мелкие лапки встроены в крупные.

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Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш стандартных и 4 дополнительных. Кейкапы изготовлены из двух слоёв пластика. Базовые символы – это второй, внутренний слой.

Идея очень классная и реализация отличная, но клавиши непрозрачные, а значит подсветка через них не проходит. Это значит, что подсвечиваются только контуры по периметру. Да, это спорное решение, но формально подсветка есть. В темноте всё же что-то видно, но хотелось бы получше. Материал кейкапов – износостойкий PBT пластик.

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Светодиоды достаточно яркие. При хорошем освещении подсветка даже не ощущается и лично мне это понравилось потому, что она не отвлекает и не раздражает.

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Переключатели OUTEMU Switch RED. Сказать о них толком нечего, но судя по отзывам пользователей они отлично соответствуют показателю цена/качество.

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Для нажатия необходимо усилие в 45 гс. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 2,0 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошёл.

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Скорость срабатывания достаточно высокая. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы в какую область кейкапа совершено нажатие.

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Кейкапы снимаются легко даже без специального инструмента. Щелчок при нажатии слышен, но посторонних шумов нет потому, что производитель использует специальную подложку из материала EVA, которая устраняет посторонние звуки.

Заявлен уровень шума 40 дБ и это похоже на правду. Поэтому я предпочитаю мембранные клавиатуры с механизмом ножничного типа как у другой клавиатуры из комплекта, но тут уже дело вкуса.

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Ugreen MK356

Основные элементы корпуса клавиатуры и мыши изготовлены из твёрдого пластика. Качество изготовления отличное и ещё раз хочется отметить, что придраться тут абсолютно не к чему. Все элементы ровные, аккуратно подогнаны, клей нигде не торчит и оба устройства ощущаются заметно дороже.

Просто можно их упаковать в более дорогую упаковку с красной бархатной подстилкой, создать компанию «Клавина мышь» и продавать, умножив цену на два. Очередь из заказов будет на 10 лет вперёд, если умножить на три и откатить половину. Хороший готовый бизнес-план, надёжный как… Понятно, что всё это выглядит как-то нечестно, но в мире часто заимствуют, переосмысляют или снова придумывают какие-то решения, которые уже где-то использовались.

Вдохновлялись ли чем-то инженеры компании Ugreen? Если посмотреть на дизайн клавиатуры K356, форму клавиш и некоторые другие моменты, то определённо они куда-то подглядывали, но сделали своё и это хорошо. Самое главное, что в компании во главу угла ставят качество своей продукции и это реально чувствуется в деталях.

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Вес клавиатуры небольшой – всего 500 г и это без элементов питания. Здесь используются сразу два, тип AAA или в простонародье «мизинчик». Снизу находится длинный тоннель, который выполняет функцию одной из опор и в нём находится отсек, куда устанавливаются батарейки. Крышка сделана тоже достаточно аккуратно и фиксируется простой защёлкой.

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Корпус красивый, скруглённый по углам и смотрится достаточно современно. Справа сверху находятся пять индикаторов. Один отображает уровень заряда батарей, другой режим Win/Mac и ещё три стандартных. Выключатель находится с заднего торца.

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С обратной стороны находятся опорные площадки, которые изготовлены из упругой резины. В задней части проходит длинный тоннель и две ножки находятся на нём. Угол наклона не регулируется, и он фиксированный. Обеспечивается он как раз этим тоннелем из пластика. Ещё две ножки находятся ближе к переднему краю.

На ровной поверхности клавиатура стоит устойчиво. Во время использования никаких посторонних звуков нет.

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Несмотря на то, что клавиатура относительно компактная она полноформатная и содержит 106 клавиш. Подсветки нет. Форма клавиш не совсем обычная. По центру большинства кнопок находится небольшая ямочка. Тактильно она не сильно ощущается, но работать за ней очень комфортно. Ход клавиш тихий и очень мягкий. Символы на кнопках напечатаны краской. Обе раскладки белого цвета. Здесь есть два лагеря: для кого-то это приемлемо, а кто-то привык к тому, что альтернативная раскладка отличается по цвету. На кнопке пробел находится логотип производителя, чтобы эту клавиатуру не спутали с какой-то другой.

Внизу есть специальные клавиши для Windows и MacOS, поэтому может показаться, что они перенасыщены информативностью. Это же можно сказать о кнопке, которая находится под Esc, но это скорее всего также связано с универсальностью.

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Мышь мало чем уступает клавиатуре по удобству, поэтому тут нельзя сказать, что её в набор положили на сдачу. Это действительно одна из лучших мышек, которые я использовал за последнее время. Она также изготовлена из пластика, но корпус очень прочный.

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Снизу находятся ножки (две крупные и одна небольшая), которые хорошо скользят по любой поверхности. Изначально они заклеены защитной плёнкой. Также внизу находится отсек для одной батарейки типа AA. Он открывается путём сдвига панели. Внутри также находится ниша для размещения беспроводного передатчика. Также на нижней поверхности находится выключатель.

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Передатчик компактный и устанавливается в обычный USB порт. Он работает в частотном диапазоне 2400 – 2485,5 МГц. Также внизу находится информационная наклейка, где сказано, что мышка эргономическая. Действительно её дизайн ориентирован на правшей потому, что две дополнительные кнопки находятся как раз под большим пальцем правой руки.

Боковая панель справа оборудована резиновой вставкой с мелкими канавками. Благодаря этому получается хороший хват.

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Верхняя часть корпуса выполнена из серого матового пластика. На спине мыши светлыми серыми буквами обозначен логотип производителя. По центру сверху находится кнопка для переключения режима работы устройства и разрешения сенсора (чувствительности).

Рядом с кнопкой находится индикатор. Он универсальный потому, что показывает режим подключения, выбранную чувствительность и сообщает о разряженном элементе питания.

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Колесо прокрутки также покрыто резиной сверху с мелкими гранями. Щелчки при прокрутке очень тихие и ход колеса очень мягкий, но с явной фиксацией положений.

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Переключатели кнопок щёлкают тоже достаточно тихо. Вместе с этим они отчётливые и хорошо различимы.

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Тестирование

Ugreen KU103

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без программного обеспечения работают все функции, и в том числе работа с подсветкой.

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Можно перебором выбирать один из 15 режимов работы подсветки. Напомню, что она белая, а яркость её не регулируется. Дополнительного программного обеспечения не предусмотрено. В этом есть свои плюсы и минусы. Настраивать тут особо нечего, поэтому софт здесь мало чем может помочь.

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В работе клавиатура относительно тихая. Слышны щелчки переключателей, но сами клавиши при нажатии не гремят. Мне показалось, что смазки в переключателях недостаточно и нажим осуществляется недостаточно плавно, но может эта такая особенность конкретно этой модификации свитчей.

Подсветка при ярком освещении особо не заметна, только если заглянуть непосредственно под клавиши.

Корпус клавиатуры достаточно крепкий и прочный. Она уверено стоит на столе и сдвинуть её сложно. Это объясняется тем, что в основании есть резиновые опоры. Они же есть на откидных лапках, которые увеличивают угол наклона.

Ещё на видео кажется, что подсветка немного мерцает. По факту ничего такого нет и такой эффект наблюдается лишь на записи.

Ugreen MK356

Комплект без проблем находится системой, особенно при работе по радиоканалу через передатчик. Здесь всё работает даже при старте в BIOS.

Другое дело – Bluetooth. Здесь уже нужно подключать устройство в операционной системе. Для этого клавиатуру и мышь нужно перевести в другой режим работы, выполнить сопряжение с Bluetooth адаптером и можно работать. Лично для меня более предпочтительным оказался вариант с радиоканалом.

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Никакого программного обеспечения тут нет, но здесь уже можно было что-то придумать. Это необходимо, например, для переназначения клавиш. Чувствительность также было бы удобнее настраивать через приложение. Также через него можно было бы следить за уровнем разряда батареек. Однако, это всё дело личных предпочтений, но это лишь вариант расширения функционала.

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Благодаря удачному дизайну пользоваться клавиатурой очень удобно. Клавиши нажимаются очень тихо. Соответственно шума от работы на клавиатуре очень мало. Мышка тоже достаточно тихая, что я также отмечал ранее.

Ощущения от работы комплекта только положительные, поскольку всё очень удобно и сделано добротно.

Заключение

Компания Ugreen в очередной раз приятно удивила своими продуктами. Беспроводной комплект мне понравился, но единственное, чего мне не хватило – подсветки. Иногда приходится работать при слабом освещении, и подсветка выручает, а может всё дело привычки ещё со времён первой G15 и первой версии Illuminated.

Что можно сказать о модели Ugreen KU103? В целом всё хорошо, только пользователь сегодня избалован RGB-подсветкой, и обычной белой, пусть даже с 15 эффектами, его не удивить. Лично мне больше по душе как раз статичная подсветка и для меня это оказалось чуть ли не единственным таким решением, которое выделяется на фоне остальных. Клавиатура изготовлена из пластика, но традиционно для компании всё сделано качественно и аккуратно. Детали корпуса хоть и дубовые, но ничего не скрипит и не издаёт посторонних звуков.

Для механической клавиатуры она относительно тихая. Всё дело в том, что под клавишами находится подложка из EVA-материала. Он гасит шумы и колебания и поэтому слышны только характерные щелчки переключателей. Их производит компания OUTEMU Switch. В данном случае используются красные модификации с полным ходом 4 мм и усилием нажатия 45 гс. Клавиатура полноразмерная и насчитывает 108 клавиш. Кейкапы изготовлены из двух слоёв пластика разных цветов. Материал – PBT пластик. Символы основной раскладки получаются из нижнего слоя, а локализованные символы уже напечатаны сверху. Кроме этого, кейкапы не прозрачные и подсветка сквозь них не проходит, ограничиваясь лишь свечением по контуру клавиш.

Клавиатура оборудована съёмным кабелем, что удобно. Задние лапки для изменения угла наклона оборудованы механизмом с тремя различными положениями. Такой механизм я уже встречал ранее и это действительно очень удобно.

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Беспроводной комплект Ugreen MK356 тоже представляет достаточно интересное решение. Также высокое качество изготовления, небольшой вес, отличная эргономика, приятный дизайн, хорошие функциональность и универсальность. Последнее также немаловажно потому, что таким образом расширяется аудитория пользователей, а один человек может использовать этот набор практически на всех устройствах. Полная совместимость с Mac и Windows, Bluetooth или радиоканал, отличная автономность и простота в замене элементов питания. Набор получился очень универсальным и главное очень удобным в использовании.

Мышка отлично лежит в руке, у неё прорезиненное колесо прокрутки с тонкими рёбрами, прорезиненные боковины с такими же мелкими ламелями. Плюс к этому две боковые клавиши, как у игровых мышей. Размеры её относительно небольшие, но лежит она комфортно даже в крупной руке, поэтому здесь прослеживается универсальность. Клавиатура с новомодными эргономичными кнопками с круглым углублением по центру. Печатать на ней одно удовольствие. Клавиатура лёгкая и при этом устойчиво стоит на ровной поверхности. К сожалению, регулировок наклона нет, но базовый угол достаточно удобный. Механизм клавиш тихий, изготовление качественное. Ничего не люфтит, не скрипит и не хрустит. Радиус действия большой. Не 10 м, конечно, но на 3 м всё работает отлично. Мне для полного счастья не хватило только подсветки, в остальном всё понравилось.

Компания Ugreen продолжает делать основную ставку на качество своей продукции и поэтому стоимость её изделий нельзя назвать совсем низкой. С другой стороны, изделия более именитых брендов сейчас стоят ощутимо дороже, а качество при этом может быть не лучше. Тогда, как говорили в одной рекламе, зачем платить больше?

Андрей Понкратов aka wildchaser

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10:52
Отрыв необходим в двух случаях - произошел глюк и курсор отбросило назад или же вам не хватает движения руки без смещения довести курсор в нужное место, а отрывать руку допустим не хочется. В 4К это с...
Графический планшет как альтернатива мышке
Алексей Волков
10:50
Вот правда, не в курсе: какие индийские товары известны своим качеством? Ну, кроме чая. И то - вопрос еще.
Экспорт Индии в Россию в июне достиг 475 млн. долларов, увеличившись за год почти в 1,5 раза
Ибрагим Исмаилов
10:50
Правильно сделали что наконец-то перешли. А то достали (речь не про Вас, разумеется) маргиналы, которые до сих пор "гонят фуфыкс по шине" и не признают ничего другого. Даже ксеонщики, даже на X79 выгл...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Yilec
10:44
Евродипломат от слова дебил.
Глава «Евродипломатии» призвал ЕС увеличить поставки ПВО Украине и снять для ВСУ ограничения на применение западного оружия по территории РФ
EvilKnievel
10:41
"Одна из самых современных" разработана в 80х ещё при Союзе. Хотя, возможно, она в реалиях РФ все ещё современная.
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
Antithesis
10:41
Производители продуктов питания планируют увеличить стоимость закупочных цен для магазинов на 5—40%, пишет «Коммерсантъ». Виной тому — высокая инфляция, дорогие кредиты, растущие расходы на логистику,...
Путин раскритиковал политику Центробанка и призвал бороться с инфляцией
FelsheR-BANz
10:39
Помоему дебил, это тот, кто не может к радиатору вентиль прикрепить и плачет тут в сообщениях что рукожоп.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Ибрагим Исмаилов
10:39
Все ламельные кулеры это плюс-минус боксовые по эффективности. И так же как и у них - если вентилятор сломался, надо выкидывать всё.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
EvilKnievel
10:38
Тупо вброс конкурентов.
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
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