Оглавление

Вступление

Скандал вокруг платформы Intel LGA 1700 подогревает к ней интерес и пользователи продолжают покупать платы и процессоры. Я протестировал множество материнских плат на разных чипсетах и от разных производителей, у меня были практически все процессоры начиная от уровня 12100 и заканчивая 13900KS и 14900K, но мне на этот счёт сказать практически нечего. За всё время использования были проблемы только с одним 12900K, когда отвалился канал памяти. В остальном я никаких проблем не заметил. Гораздо больше сложностей доставили тесты Meteor Lake в ноутбуках, поэтому радостей от ожидания новой платформы Intel я не разделяю.

Если у меня проблем с LGA1700 не возникло, то это не значит, что их нет. Я лишь понял, что сокет получился не очень удачным и постоянно использую альтернативную рамку фиксации процессора в сокете. Когда процессоры Intel были более квадратными, фиксация в двух точках прижимной пластиной за выступы тепло-распределительной крышки была приемлема. Далее они стали прямоугольными и подобный механизм уже приводил к деформации крышки и явному прогибу по центру, что заметно по кулерам с ровным основанием. Возможно, просто так совпало, но канал памяти отъехал именно с штатной рамкой, после чего я начал использовать альтернативную. Времени на монтаж уходит больше, но зато не было никаких проблем.

После анонса 14-поколения процессоров Intel Core, производители материнских плат подсуетились и представили обновлённые модификации плат на базе чипсетов 700-серии, добавив при этом ряд небольших улучшений. Где-то улучшился разгон оперативной памяти, где-то добавили поддержку WIFI 7, чуть изменили внешний вид и оснастили их BIOS с изначальной поддержкой процессоров 14-поколения. Правда их сейчас всё равно приходится обновлять для внедрения новых апдейтов после прозрения инженеров Intel. Однако, иногда разумнее выбрать какую-то более современную модель, если нет желания возиться со старой и резко понадобился новый WIFI. Сегодня мы рассмотрим ещё одно подобное устройство. Это модель MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI.

реклама





Это модель среднего уровня потому, что входит в линейку MSI Performance Gaming. Глядя на nVidia здесь тоже решили добавить приставку Ti, но пока неясно с какой целью. А вот MAX WIFI как раз говорит о наличии WIFI 7. Посмотрим, что это за плата, а то вдруг пропустим очередную легенду.

Упаковка и комплектация

Нас встречает светлая коробка и новое оформление. Снова какие-то абстрактные узоры и новый логотип серии MPG.

Спереди нет никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. По середине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI. Есть группа значков Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

реклама





В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В левой части есть крупное изображение платы. Справа от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки. Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Нормативные уведомления для стран Евросоюза;

Карта для участия в мероприятии.

Классического руководства пользователя и диска с драйверами нет. В первом случае предлагается воспользоваться QR-кодом с коробки. Во втором – спасает флешка, которая поставляется в комплекте с платой.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки с разными коннекторами.

Удлинитель для разъёма подключения кнопок и индикаторов корпуса;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет потому, что она находится на самой плате. Комплект скромен. Всего два кабеля SATA, нет бумажной инструкции, инструменты пропали. Удивляться не приходится потому, что кризис и оптимизация.

Дизайн и особенности платы

Это полноразмерная материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства линейки MPG. Я думал, что в модификации с приставкой Ti будет отличаться цвет печатной платы, но по факту это всё та же MSI MPG Z790 Edge WIFI с небольшими изменениями в разводке.

Ещё один любопытный момент: индекс платы MS-7E25. Если забить его в поиске, то мы найдём MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI и вот здесь сходство уже очень большое, но у плат разные ревизии, а значит возможны отличия по элементам. Также у «Томагавка» отсутствует разъём для подключения ARGB модуля подсветки в боковом радиаторе.

реклама









Печатная плата тёмно-коричневого цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая.

Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом, выделяясь просто глянцем на тёмной матовой поверхности платы.

Мы также видим развитую систему охлаждения и несколько элементов с подсветкой. Над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение радиатора с вставкой сверху. В корпусе этой вставки находится модуль подсветки, а сверху изображение фирменной эмблемы MSI Gaming.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С двух сторон используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7800+ МГц со штатным напряжением 1,1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Девять каналов сверху и девять каналов сбоку.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители распаяны с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229132.

Подсистема питания выглядит неплохо. Например, на MSI MАG Z790 Tomahawk MAX она полностью аналогична. Могут смутить лишь удвоители, но плата демонстрирует неплохой результат даже при снятии лимитов с процессора. Нужно будет лишь подумать об охлаждении и обдуве околосокетного пространства. Такие системы сейчас есть, например, ARCTIC Liquid Freezer III 360.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха нет, его заменяет крупный боковой радиатор. В его верхнюю часть вмонтирован RGB модуль. Сверху находится наклейка с узором в виде логотипа MSI Gaming. Ещё присутствует надпись MSI.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серебристо-серый цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0, но есть вариант отжать часть линий Gen5 у слота для видеокарты PCI-e x16, тогда он будет работать в режиме x8.

Его радиатор сделан быстросъёмным, для чего предусмотрен специальный механизм. Ниже расположены ещё два радиатора, но каждый из них уже предназначен для охлаждения сразу двух накопителей. Соответственно всего их на плате может разместиться пять штук, что очень хорошо по современным меркам.

Радиаторы для SSD M.2 накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и также окрашены серебристо-серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате, кроме самого верхнего, где используется свой механизм фиксации. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался ещё радиатор чипсета, к которому крепятся два нижних радиатора для накопителей. Он также изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

Его силами реализовано шесть портов SATA и ещё два дополнительных отдельным контроллером ASMedia ASM1061. Два порта от чипсета расположены по нижнему краю платы и четыре выведены вбок справа. Также вбок справа выведены два порта от дополнительного контроллера. Поэтому лучше как-то обзавестись инструкцией, чтобы не запутаться с подключением.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона, контакты сброса ClrCMOS, два порта SATA и разъём для установки TPM модуля.

Левее расположены две колодки USB 2.0, четыре коннектора 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B. Рядом присутствует выключатель подсветки.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между двумя слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

На этой плате мы видим всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это немного, но зато есть 5 слотов для M.2 накопителей.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Два оставшихся слота PCI-e x16 и PCI-e x1 получают свои линии от чипсета.

Все разъёмы М.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Два могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Пять разъёмов USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback.

Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm FastConnect 7800. Сложно сказать, чем продиктован такой выбор, ведь Intel уже давно выпускает свой адаптер WIFI 7 BE200. Возможно, эта карта банально дешевле. Пока бы я не сильно гонялся за новым стандартом потому, что не до конца понятно, что с частотными диапазонами. Да, 6 ГГц уже присутствует в стандарте WIFI 6E, но не во всех странах это работает. Также ещё пока не до конца понятна совместимость адаптеров и роутеров. Похоже, пока впереди маркетологи, а инженеры пытаются их догнать, причём в обоих смыслах.

Индикатора POST-кодов нет, но есть четыре светодиода чуть выше разъёма ATX, которые выполняют схожую функцию.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-е поколение Intel Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 7800+ МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen4 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1, JBOD;

5 x M.2 портов – 4x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Qualcomm FastConnect 7800 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790) USB 3.2 Gen2 6 + 1x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;

5 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

1 x HDMI;

1 x Display Port;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback;

1 x ClrCMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает. Основные отличия от версии DDR4 тоже касаются памяти, что понятно.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Ещё мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Кулер: MSI MAG CoreLiquid I360;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);

Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;

Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Обе современные платформы (AMD Socket AM5 и LGA 1700) вызывают у меня тоску, особенно летом. У AMD потребление вроде небольшое, но нагрев сильный. Мне пришлось ставить воду и настраивать вентиляторы. На Intel та же проблема, плюс большой жор энергии. Если не ставить лимиты, то можно уйти хоть за 350 Вт. Любая вода начинает упираться в потолок 100°C. Приходится снижать потребление.

С последней версией BIOS есть специальный пункт, который позволяет установить рекомендованные Intel лимиты. Там просто решили сделать временную заплатку до анонса новой платформы, иначе пользователи побегут к тёте Лизе. Сначала посмотрим, что у нас получается без лимитов.

Здесь рассказывать особо нечего. В помещении было тепло, около 30°C и вода уже не вывозит охлаждение процессора. Он упирается в лимит по температуре, потребляя около 320 Вт.

Тепловизором я замерял именно в этом режиме, поэтому результаты получились грустные. Потом уже зашёл в BIOS и применил тот самый пункт лимитов PL1.

После этого я начал тестирование, чтобы оценить уровень производительности в таком режиме. Разумеется, он будет ниже, чем без установки лимитов.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Corona 1.3:

Далее я снова убрал лимиты и немного разогнал память.

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

Посмотрим на работу устройства в нагрузке Prime95 через тепловизор.

Картина стандартная. Нагрев элементов, очень умеренный благодаря большим радиаторам, которые отлично справляются с отводом тепла.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Если честно, то от приставки TI я ожидал увидеть плату аналогичную по оформлению MSI Z270 XPower Gaming Titanium или MSI X370 XPower Gaming Titanium, но получилось что-то другое. Радиаторы серебристые, а вот печатная плата осталась тёмно-коричневой. Кстати, у обычной MSI MPG Z790 Edge WIFI оформление аналогичное, и в остальном отличий не так много, но они есть. Прежде всего, это совершенно другая печатная плата. Сходу разницу заметить практически невозможно. Например, подсистема питания осталась без заметных изменений. Там было 16+1+1 фазы и здесь то же самое. Тем не менее платы отличаются друг от друга, хоть и сильно похожи. Ключевым отличием же является наличие нового модуля WIFI и тут уже становится не совсем понятно, зачем нужно было дорабатывать дизайн. Чтобы добавить один порт SATA и лучше разгонять оперативную память? Гораздо разумнее было бы действительно сменить цвет текстолита.

В целом MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI – неплохая материнская плата среднего уровня, для которой уже существует BIOS с рекомендованными настройками Intel. Однако, на момент тестирования он ещё находился в стадии бета. Память разгоняется здесь неплохо, но следует помнить, что здесь всего 6 слоёв металлизации и поэтому вряд ли удастся установить на ней рекорды. Система охлаждения тут неплохая, но подсистема питания выполнена с удвоителями фаз и достаточно интенсивно нагревается, особенно когда лимиты с процессора сняты. Температура не критичная, но околосокетное пространство разогревается почти до 80°C.

В остальном плата получилась красивая, удобная и функциональная. На плате даже есть подсветка, которая встроена в верхний радиатор. Также можно подключать дополнительные ленты или вентиляторы, для чего предусмотрено несколько разъёмов, а синхронизация осуществляется через фирменное приложение MSI Center. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Здесь в этом реально есть смысл потому, что нет индикатора POST кодов. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Не буду скрывать, я ожидал чего-то большего, но, как известно, наши ожидания – это наши проблемы.

Андрей Понкратов aka wildchaser