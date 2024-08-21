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Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507

На что помимо длительной автономной работы способен ноутбук, основанный на Qualcomm Snapdragon X Elite и снабженный клавишей Copilot для вызова ИИ-помощника?
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Оглавление

Вступление

Компания Apple совершила небольшой переворот на рынке мобильных устройств, когда представила свою платформу Apple M1. Это SoC (System on Chip), которая базируется на ARM архитектуре. На данный момент актуально уже 3-поколение этого процессора, у которого есть несколько различных модификаций: Apple M3, M3 Pro и M3 MAX. На их основе компания Apple выпускает несколько разных устройств, включая ноутбуки. Разумеется, они работают на фирменной операционной системе. Windows на них тоже можно запускать, например, через Parallel Desktop. Однако, не всё так просто и могут не поддерживаться 32-битные приложения. При этом Windows для ARM существует ещё со времён Windows 8, система называлась Windows RT.

Сама Microsoft также выпускала мобильные устройства и специальный софт для них, например Windows Phone и «плиточный» дизайн переехал потом в Windows 8. Компания хотела сделать схожую с Apple инфраструктуру, но что-то пошло не так. Пользователям всё это не сильно понравилось, хотя у меня был когда-то планшет MSI Windpad 110W на Windows 7/8 с процессором x86. При чём тут планшет? Дело в том, что планшетные ПК тоже в функциональном плане начали развиваться в сторону ноутбуков. Они начали обзаводиться крупными экранами и клавиатурой и в итоге получалось нечто среднее между планшетом и ноутбуком. Этот симбиоз также решили пробовать развивать и появились устройства типа Chromebook с операционной системой Chrome OS.

Поэтому сегодня появление ARM процессоров в ноутбуках с операционной системой Windows 11 не выглядит чем-то невероятным и невозможным. Все предпосылки для этого уже были выработаны ранее. Однако, производители процессоров не сильно торопились осваивать ARM архитектуру потому, что на x86-64 всё продолжает прекрасно работать, а ключевым выбором в пользу какой-то платформы является совместимость с приложениями.

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Поэтому компания Qualcomm решила попробовать свои силы и выпустила процессор Snapdragon X Elite, чтобы захватить свою долю рынка ноутбуков и мини-ПК. Поскольку она уже давно выпускает процессоры на ARM архитектуре для смартфонов, то она не стала лицензировать всякие там x86, а договорилась с Microsoft, которой тоже нужно было выпустить свой новый ноутбук Surface с поддержкой программы Copilot, использующей возможности новомодного ИИ. Поэтому хорошо если в процессоре ещё будет NPU.

В Snapdragon X Elite всё это есть и осталось теперь посмотреть, как всё это работает. Для этого я взял новый ноутбук ASUS Vivobook S15 в модификации с этим процессором S5507QAD.

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Я уже привык к различным устройствам на платформе x86-64, захотелось попробовать чего-то нового, а заодно проверить все ли приложения будут работать корректно, и как в целом ведёт себя устройство.

Технические характеристики

Модель ASUS Vivobook S15 OLED (S5507QAD)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Snapdragon X Elite X1E-78-100 (3.4 ГГц, 12C/12T)
Видеопроцессор Qualcomm Adreno
Нейро-процессор Qualcomm Hexagon NPU, до 45 TOPS
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8448 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2
Экран 15.6", 3K (2880 x 1620) OLED 16:9, время отклика 0.2 мс, 120 Гц, пиковая яркость 600 нит, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1.07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 89%
Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 3 ячейки, Li-pol, 5 825 мАч / 70 Вт ч, 11.67 В
Размеры 352.6 x 226.9 x 15.9 мм
Масса 1.42 кг
Цена ~150 000 рублей

Ноутбук уже доступен для приобретения в России, но цена немного шокирует. Сама компания ASUS утверждает, что это её первый ноутбук с функцией Copilot+. Речь идёт о поддержке ИИ и под этим соусом всё подаётся.

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Не могу сказать точно, насколько это востребовано и актуально сейчас, но главное модно и все производители ударились во внедрение подобных технологий. Пользователь просто пока не знает, что ему это нужно и продолжает использовать процессоры без ИИ, но здесь могут выручить дискретные видеокарты, которой в этом ноутбуке нет. Интегрированное видеоядро нельзя назвать очень производительным, но для офисных приложений его должно хватать, главное не заниматься 3D моделированием и рендером.

Есть ещё интересная модель с индексом M5406 на базе процессоров AMD Ryzen AI 9 HX 370 с мощной интегрированной графикой Radeon 890M и для кого-то она может оказаться предпочтительнее.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень простое. Никакой цветной полиграфии, забота об окружающей среде и всё такое, и ещё экономия краски. Надписей практически нет, есть только несколько наклеек.

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Сверху коробки находится пластиковая ручка для переноски. С одной стороны посередине находится надпись ASUS Vivobook S.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка.

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На ней представлена информация о том, что на компьютере предустановлена операционная система Windows 11.

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На одном из торцов находится ещё одна наклейка, где есть информация о модели и конфигурации устройства. Здесь же указан серийный номер и несколько штрих-кодов.

Внутри коробки можно заметить каркас, выполненный из картона. На верхней крышке вставлен лист, который можно свернуть в подставку. Для этого есть специальная инструкция и выделены места сгиба. В правой части находится отсек с частью комплекта поставки. Другая часть находится в нише под ноутбуком.

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Комплект небольшой и включает в себя гарантийную карту, руководство пользователя, листовку с информацией о продукте, адаптер питания с силовым кабелем. На конце кабеля от адаптера находится разъём USB Type-C.

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Соответственно зарядка здесь осуществляется через USB Type-C. Это удобно, но я уже не раз замечал, что не все кабели и адаптеры подходят друг к другу.

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Блок питания поддерживает несколько вариантов выходных напряжений и максимально обеспечивает 20 В, 4.5 А, что соответствует 90 Вт. Это отчётливо обозначено прямо на корпусе. Почему нельзя было меньше, ведь процессор по паспорту потребляет 35 Вт? Дело в том, что потребление процессора в нагрузке может оказаться выше. Поэтому производитель предусмотрел запас, чтобы даже при интенсивном использовании аккумулятор смог бы подзаряжаться.

При этом зарядка происходит достаточно быстро и составляет 45 минут от 0 до 50% или 110 минут от 0 до 100%. Эти числа приблизительно соответствуют действительности, если в этот момент не использовать устройство.

Внешний вид и корпус

Эта модель представлена пока в одном цвете – серебристом. Он называется Cool Silver. Кто-то ожидал, что ноутбуки на этой платформе будут тонкими, лёгкими и компактными. Всё так и есть, но это относительно. Какой-то заметной революции не случилось. Это обычный ноутбук с привычными габаритами и весом. На него в том числе повлияли верхняя металлическая крышка и поддон. Да, всё это из алюминия, но это не значит, что он невесом. Он просто лёгкий и прочный.

Всё это придаёт ощущение надёжности и хорошей защиты. По сути, так оно и есть. Единственное, чего боится такой корпус – вмятины и царапины, но это лучше, чем трещины в пластике. Поверхность всех панелей матовая и приятная на ощупь. Ноутбук действительно кажется относительно лёгким и компактным, несмотря на размер матрицы и используемые материалы.

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Толщину нельзя назвать очень маленькой, но в данном случае это даже плюс потому, что конструкция получается жёстче, за счёт увеличенных боковых рамок. Иначе пришлось бы использовать другие материалы, например, углеволокно, что сильно ударило бы по цене. Здесь производитель поработал над балансом цены, материалов и жёсткости, ведь экран достаточно крупный.

На вес сильно влияет аккумулятор и здесь он не очень ёмкий. Я думаю, что в таком корпусе можно было разместить батарейку на 90 Вт*ч. Это также повлияло бы на цену и вес, поэтому тут опять начинается игра в баланс. Кроме этого, платформа может оказаться достаточно энергоэффективной и аккумулятора на 70 Вт*ч может оказаться вполне достаточно. Цель простая: ноутбук должен продержаться полный рабочий день в режиме максимальной экономии.

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В передней части топкейса есть углубление для того, чтобы поднять крышку. Она поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но лучше бы он этого не делал, иначе крышка с экраном может начать падать.

Сверху находится HD камера с микрофонами и индикатором её включения. Есть сдвижная шторка, которая её закрывает, поэтому есть шанс, что подглядывать за вами не будут.

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Экран открывается на угол 180°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

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На левой грани можно увидеть два разъёма USB 4.0 Type-C, один HDMI 2.1, слот для карт памяти microSD и комбинированный 3,5 мм джек для гарнитуры

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С заднего торца разъёмов нет вообще. Есть только вентиляционные отверстия. Зато ещё несколько находятся на правом торце. Здесь мы видим два USB 3.2 Gen1 Type-А и всё.

В итоге портов получается не так уж много, особенно когда Type-C занят под зарядку. Тут кому-то без хаба не обойтись. Самое обидное, что ноутбук не совсем маленький и ещё по одному порту с каждой стороны можно было добавить.

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Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём находятся две резиновые овальные ножки и одна длинная. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом под Torx биту. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Традиционно большую часть пространства занимают три элемента: аккумулятор, материнская плата и система охлаждения. Теперь очевидно, что более ёмкую и крупную батарейку тут разместить было бы затруднительно. Не стоит исключать, что такие модификации могут появиться, но свободного места практически нет.

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Системная плата не самая компактная. Можно было предположить, что это какой-то процессор для смартфонов и планшетов, но на самом деле он не такой уж холодный, если производитель уделил такое внимание системе охлаждения.

От медной теплосъёмной пластины к двум радиаторам идут две крупные, но плоские тепловые трубки. Ещё одна небольшая находится на самой пластине в районе чипов памяти.

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Система охлаждения сделана специально для этой модификации. Она занимает солидное пространство и сделать радиаторы массивнее было бы уже трудно. Воздух проходит через них и выходит сзади, а не сбоку.

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Вентилятора тоже два, а не один, как обычно бывает в ноутбуках, где установлен один процессор со встроенной графикой. Вентиляторы турбинного типа, крупные, плоские, с мелкими лопастями.

На максимальных скоростях поток получается достаточно сильным и появляется заметный шум. Но для этого необходимо запустить какое-то серьёзное приложение вроде Prime95 и подождать пару минут пока всё это прогреется.

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Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Это сетевой адаптер Qualcomm FastConnect 7800.

Внизу по углам находятся два крупных динамика.

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Аккумулятор здесь на 70 Вт*ч. Это хороший показатель. К тому же нет дискретного видео и процессор не самый прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2. Все остальные элементы распаяны на материнской плате и заменить их будет сложнее.

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Микросхем памяти не видно под системой охлаждения и дополнительной металлической крышкой. Они далеко не самые распространённые. Это микросхемы типа LPDDR5X, что является промежуточным звеном между DDR5 и DDR6. Такая память появилась не так давно. Процессор поддерживает режим работы LPDDR5X-8448. Большие тайминги и задержки. Остаётся надеяться, что это как-то компенсируется.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не совсем маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. В топкейсе есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний заметно увеличен по сравнению с прошлыми поколениями. Он находится внизу по центру и изначально защищён наклейкой, на которой демонстрируются различные активные области, чтобы пользователь мог привыкнуть к функционалу.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм, и они еле заметно изогнуты. В правом верхнем углу клавиатуры находится клавиша включения со встроенным сканером отпечатка пальца.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура удобная, тихая, используется RGB подсветка с тремя уровнями яркости, если считать режим отключенной подсветки. Настраивать цвета и эффекты можно через приложение MyASUS. Я проверил и всё работает отлично.

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Ещё есть стандартные встроенные индикаторы в кнопки Num Lock, Caps Lock и Fn.

Экран

Компания ASUS давно начала активно использовать OLED панели в своих ноутбуках. При этом серия Vivobook – это массовый сегмент для домашнего использования. Есть относительно доступные модели с OLED экранами, и качество у них хорошее благодаря матрицам Samsung. У меня ноутбук с таким дисплеем отработал уже более трех лет и за это время с ним ничего не случилось. Разумеется, производитель устанавливает не одну и ту же панель во все свои модели. Матрицы также совершенствуются, получая выше разрешение и частоту обновления экрана. Яркость и контрастность даже на первых моделях были высокими. Единственное, что меня смущает – глянцевая поверхность экрана. Мне больше нравится матовая, но это уже вкусовщина.

В этой модели используется матрица Samsung ATNA56AC03-0. Размер 15,6", 3K (2880 x 1620) OLED 16:9, время отклика 0,2 мс, 120 Гц, пиковая яркость 600 нит, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 89%. Разрешение не совсем привычное, но многие производители сейчас на него переходят, видимо это такой тренд.

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Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3. Такое бывает не часто, но основная проблема заключается в том, как он откалиброван и здесь в этом плане всё отлично. Среди прочего есть сертификат TUV Rheinland по снижению уровня синего света и сертификат TUV Rheinland по отсутствию мерцания. Картинку обещают хорошую.

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Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. С балансом белого всё неплохо, в темноте экран абсолютно черный.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 388.54 0
50 208.52 0
0 6.73 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Изначально у экрана с калибровкой всё отлично и все показатели практически в норме, что встречается крайне редко.

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В целом это универсальная модель для работы. Если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль, но здесь в этом необходимости нет.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что драйверов в комплекте нет.

После первого включения и загрузки обновлений у меня даже загрузился новый BIOS. Попробовал установить накопитель с другой копией операционной системы, которая изначально была установлена на x86 процессоре. Она не загрузилась. Просто чёрный экран без каких-либо ошибок. Поэтому с установкой системы с нуля могут возникнуть сложности и об этом важно помнить заранее. Приложения работают не все. Как я понял, не запускаются или вылетают программы, которые заточены под использование SIMD инструкций процессоров.

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Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет потому, что ноутбук совсем не игровой, также часть банально не работала по причинам совместимости.

CPU-Z:

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CPU-Z ARM64:

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU Queen:

450x283 45 KB. Big one: 1000x628 183 KB

AIDA64 AES:

450x283 47 KB. Big one: 1000x628 190 KB

AIDA64 SHA3:

450x283 46 KB. Big one: 1000x628 185 KB

Cinebench R20:

450x360 49 KB. Big one: 1492x1195 327 KB

Cinebench R23:

450x401 43 KB. Big one: 1242x1107 220 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x318 36 KB. Big one: 1000x707 125 KB

3DMark CPU Profile:

450x297 30 KB. Big one: 1000x660 101 KB

Winrar 6.10:

450x355 36 KB

7-Zip 21.07:

450x290 29 KB. Big one: 1113x718 165 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x302 53 KB. Big one: 1000x672 174 KB

CrystalDiskInfo:

450x425 57 KB. Big one: 1013x957 254 KB

CrystalDiskMark 8.0.1:

450x231 45 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 62 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 70 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используется энергоэффективный процессор.

Полная зарядка устройства занимает 1 час и 51 минуту, что практически соответствует заявленному производителем времени. Время автономной работы пришлось измерять просмотром видео. Тестовый пакет PCMark не заработал.

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Пришлось запустить видеоплеер и зациклить воспроизведение фильма. Ноутбук продержался 14 часов и 16 минут. При этом заряда осталось 5%. Яркость экрана была 75%. В итоге это неплохой результат для устройства.

Далее я запустил Prime95, чтобы посмотреть на работу системы охлаждения и шум от устройства. Кстати, в обычных офисных задачах шум практически незаметен потому, что вентилятор не работает. В Prime95 нужно подождать больше минуты, чтобы он набрал обороты. Тогда уже вентилятор заметно, но никто в таком режиме работать не будет. Вентиляторы раскручиваются до 2000 об/мин, а шум на расстоянии 1 м составляет 35.2 дБ.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений температура клавиатуры не поднимается выше 36°C. Сам нагрев неравномерен, основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа сзади.

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Сверху топкейса видны места, где расположены вентиляторы, и в них корпус самый прохладный за счет притока воздуха.

Заключение

Прогресс не стоит на месте и периодически на рынке появляется что-то новое, но это не всегда приживается в обиходе. Ноутбук ASUS Vivobook S15 на базе процессора Snapdragon X Elite в целом получился неплохим. Идея может быть и не нова, но реализация в целом неплохая. До идеала всё же не хватает совместимости с некоторыми приложениями. В остальном платформа получилась неплохая с хорошими показателями производительности и автономности.

Также следует помнить, что это не геймерский ноутбук и для игр он не подходит. Зато его можно использовать для офисных приложений, обработки изображений и просмотра видео. Экран яркий и хорошо настроен по цветопередаче изначально. Цветовой охват большой. Время автономной работы тоже достаточно большое. Полных тестов не удалось сделать из-за совместимости с тем же PCMark, но видео можно будет посмотреть более 14 часов точно. Что касается работы, то тут больше зависит от используемых приложений.

Ноутбук изготовлен из качественных материалов. Он достаточно тонкий и лёгкий. Часть веса уходит на металлические панели, которые необходимы для лучшей защиты устройства. Однако, это не означает, что он пуленепробиваемый и им можно забивать гвозди. Также часть веса уходит на аккумулятор и развитую систему охлаждения. Кто-то полагает, что процессор Snapdragon X Elite это какой-то чип для смартфонов, который изготавливается по самому современному техпроцессу и он не греется. Это заблуждение. Да, ноутбук не обжигает пальцы, но нагрев заметный, особенно с обратной стороны.

Недаром производитель уделил особое внимание охлаждению и здесь кулер сразу с двумя крупными тепловыми трубками и двумя радиаторами с двумя вентиляторами. В обычных офисных приложениях или при просмотре фильмов нагрев очень слабый, поэтому мне пришлось воспользоваться Prime95 для нагрева. Система охлаждения справляется с этой задачей и каких-то проблем или высокого уровня шума я не заметил. Обычно вентиляторы практически не включаются и только в таких тяжёлых режимах они могут разогнаться до 2000 об/мин.

Клавиатура удобная, но клавиши цифрового блока сделаны немного уже. Хорошо, что они вообще есть. Клавиатура оборудована RGB подсветкой с тремя уровнями яркости. Можно выбирать любой статичный цвет или несколько эффектов. Всё настраивается через приложение MyASUS. На этот раз всё работает корректно и без нареканий. Тачпад крупный, все функции работают чётко. Изначально на нём даже есть наклейка, которая демонстрирует области и функции, за которые они отвечают. Портов не так много, поэтому кому-то придётся воспользоваться хабом, но мне их оказалось достаточно для подключения флешки и передатчика беспроводной мышки. Проводной сети нет, а WIFI работает достаточно неплохо. HDMI есть, но встроенная графика не очень мощная.

В итоге устройство получилось интересным, но подойдёт оно не всем. Есть проблемы совместимости с некоторыми приложениями, а возможно они могут оказаться и с драйверами внешних устройств. У меня почти всё работало, но какие-то тесты не запускались, а какие-то вылетали с ошибкой. Тем не менее начало неплохое и есть все шансы, что платформа будет дальше совершенствоваться, а производители софта будут работать над её поддержкой.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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PanzerK
10:46
Ну так то в линейке карт Diamond Edge 3D на nv1 Было минимум 4 модификации... поздравляю - автор обосрамшись...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Sammie Vanhalen
10:45
Ну вот теперь костыли пошли. Прям болезненная привязанность к винде.
Выпущена первая экспериментальная версия Chimbalix Tweaker (v1.0a)
Gamandril
10:44
Так там все то 1300$? Вряд ли те кто тут с критикой приходили поймут такой уровень увлечения. Они же все подряд с такими конфигами. Подумаешь они заявляют что AE-7 дорого. Но фишка тут в том что это в...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Gamandril
10:44
От звуковой карты требуется взять ан себя обработку банального звука. Для ЦП важно иметь свободный кеш для игр. Именно поэтому я применяю схему из встройки с видеокартой - так нагрузка падает в разы н...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
BerdnikovMax
10:39
Не знаю, что он включил там, но 60 даже у меня на 4070ти есть. А 4090 сииильно мощнее. Скорее всего у него просто проц обкакивается, Хант всегда привередливый к ним был. У меня 7800х3д.
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
Алексей Волков
10:35
"Ну то есть вас все устраивает?" - а в мире существует хоть один человек, за исключением психически нездоровых и ушедших при жизни в нирвану, которых все устраивает? Или это просто затасканый, дурацки...
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
Артур Атоян
10:34
Уже судя по числу отрицательных оценок данного комментария, «Хорошие сапоги: надо брать!». / Латентные — а где и явные — члены партии Деградации.
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Сергей Блюм
10:34
С текущим ценообразованием идите вы к черту со своими авто. Зарабатываю больше 300К и то не готов покупать ничего по таким конским ценам.
Автозавод «Москвич» раскрыл планы на будущее и цены на свои автомобили
Jack00761
10:11
Какова будет цена проезда по этим двум километрам для грузовиков? ;-)
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
Резеда Галиулова
10:10
И всетаки … Герой нашего времени !
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
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