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Вступление

Игровая компьютерная мышь без хорошего коврика – это как каша без масла. Мышка может какое-то время скользить даже по наждачной бумаге, но ножки быстро придут в негодность и скольжение будет уже не таким лёгким. Даже на, казалось бы, идеально гладких и мягких поверхностях контактные площадки у мышки приходится периодически очищать или менять. Я такую операцию проделывал неоднократно, даже пользуясь игровым ковриком.

Сейчас в моду вошли не коврики, а настоящие «коврища», которые закрывают весь стол, а с компактных столиков даже свисают. Сделано это специально для того, чтобы расширить рабочую поверхность. Также это позволило бы защитить ножки, чтобы пользователь случайно не возил мышку по столу. А ещё удобнее есть за столом, если он накрыт. Не так страшно пролить соус на дорогую породу дерева или сколоть лак посудой, особенно когда пользователь увлечён контентом. В дополнение к этому бытует мнение, что маленький коврик скользит по столу, края у него загибаются и лучше постелить огромный ковёр и сразу поставить на него клавиатуру и мышь.

Ещё коврики обзаводятся какими-то технологиями, которые позволяют быстро охлаждать поверхность. Например, я с таким сталкивался недавно, когда рассматривал игровую мышку MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком Agility GD22 Gleam Edition.

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Не могу сказать, что рука от такого ковра у меня замёрзла, но отпечатки пальцев на такой поверхности остаются точно. Видимо всё дело в пористой поверхности верхнего слоя, которая как раз позволяет эффективнее рассеивать тепло. В прошлый раз это была беспроводная мышка, о чём свидетельствует приставка Wireless, но кабель был в комплекте и её можно было использовать как проводную.

Оказывается, есть точно такая же модель без такой приставки и это должно заметно повлиять на стоимость и вес устройства, раз уж мы говорим об облегчённых устройствах, на которые намекает другая приставка Lightweight. Ковёр же есть ещё больше и модель называется MSI Agility GD72 Gleam Edition. На его фоне мышка смотрится вообще игрушечной и у меня он занял почти весь стол, ведь длина его составляет 900 мм.

Посмотрим, как это всё вместе выглядит и функционирует. Мне кажется, что даже при входе в дом коврик у меня поменьше. Мышка же с первого взгляда похожа на беспроводную модификацию и хотелось бы понять есть ли какие-то ещё отличия.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надёжная и сложная упаковка. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется светлый фон.

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Спереди, в правом верхнем углу находится значок RGB. По левому краю проходит прерывистая полоса, где можно увидеть логотип производителя и эмблема MSI Gaming. Ближе к центру есть крупное изображение устройства, но на этот раз с кабелем. Ниже указано наименование модели. Там же указано, что это облегчённая мышка.

С обратной стороны есть четыре крупные вставки с картинками и подписями к ним. Они рассказывают о ключевых технических решениях. В правой части есть полоса, где можно найти краткую спецификацию устройства, а более подробная есть на сайте производителя.

Модель MSI Clutch GM51 Lightweight Модель MSI Clutch GM51 Lightweight Подключение Проводное (2 м), USB 2.0 Переключатели Omron 60M Чувствительность (разрешение) 26 000 точек/дюйм (программно) Тип сенсора Оптический PixArt PAW-3395 Частота опроса 8 000 Гц Вес без кабеля 75 г Программируемые кнопки 6 шт. Боковые кнопки 2 шт. Кнопка изменения чувствительности Есть, 5 режимов (можно настроить) Размеры 122 х 65 х 45 мм

Отличий от модели Clutch GM51 Lightweight Wireless никаких нет, кроме кабеля. Причём у беспроводной модификации он есть, но только отстёгивается. Всё это по идее отлично должно повлиять на конечную стоимость устройства. Судите сами. Беспроводной модуль не нужен, передатчика в мышке нет, аккумулятора нет, заряжать мышку не нужно, а значит не нужна специальная подставка-зарядка. Столько экономии, что впору говорить о двукратной разнице в цене. Однако по факту такого колоссального разрыва нет.

Поэтому я специально ничего не говорю о ценах потому, что он не всегда отражают действительность. Можно было бы опираться на рекомендованные розничные цены производителя, если бы они были указаны для нашей страны на сайте компании. Но ничего такого нет.

Также должен был заметно измениться вес устройства и теоретически оно должно было стать ещё легче по всё тем же причинам. Однако вес у проводной и беспроводной модификации отличается лишь на 10 г. Сенсор такой же - PixArt PAW-3395. RGB подсветка здесь также присутствует и реализована аналогично. Настройка различных режимов и синхронизации также осуществляется через приложение MSI Center. Там же производятся остальные настройки.

Давайте теперь посмотрим, что находится внутри упаковки.

Из неё выдвигается чёрный картонный лоток из плотного картона с прозрачной пластиковой крышкой. В этом пластиковом корпусе размещается мышка, а кабель через отверстие выведен на обратную сторону лотка. Инструкции находятся сверху.

Тут нет какого-то особенного комплекта, как у беспроводной версии, по определённым причинам. Можно сказать, что есть только инструкции, а кабель не отстёгивается и крепится жёстко. Кстати, сам он достаточно мягкий и гибкий, сверху находится тонкая оплётка из нейлона.

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Коврик тоже поставляется в картонной коробке со схожим оформлением. Может сложиться ощущение, что это какой-то набор, но на самом деле это два независимых устройства.

С обратной стороны также перечислены его ключевые возможности и есть небольшая спецификация.

Внутри упаковки помимо самого коврика присутствует ещё небольшая тряпочка из микрофибры для его обслуживания. По опыту использования модели MSI Agility GD22 Gleam Edition можно уверенно сказать, что это самый полезный аксессуар.

Конструкция и особенности

Мышка изготовлена из чёрного пластика приятного на ощупь. Поверхность матовая, не скользкая, по бокам даже напоминает софттач. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип MSI Gaming.

Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было люфта.

Корпус выполнен с характерным дизайном для правшей. Производитель этого не скрывает и заявляет открыто.

Мышь отлично лежит в правой руке, а вот левой уже пользоваться не так комфортно. Боковые кнопки тоже расположены специально под большой палец. Пользоваться мизинцем левой здесь крайне затруднительно. Колёсико находится по центру, там, где должно быть.

Сверху на нём одето резиновое кольцо с маленькими ромбовидными выступами, похожий узор на боковых панелях. Они не очень сильно выступают и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами.

В выключенном состоянии сложно заметить, что в углублениях находится полупрозрачный пластик, который также может подсвечиваться изнутри, причём это происходит независимо от логотипа на корпусе. Поэтому, когда включаешь мышку, сразу начинаешь удивляться тому, что происходит на её боковинах из-за эффекта неожиданности.

Под резиновым кольцом находится чёрное пластиковое колесо. Подсветки нет. Теоретически мышка разбирается. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить. К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками.

В передней части находятся три переключателя для двух боковых кнопок и колеса прокрутки. Благодаря этому получается хорошее распределение веса. Производитель заявляет об установке переключателей Omron с ресурсом на 60 миллионов нажатий.

Это больше даже чем у Omron D2FC-F-K(50M) и скорее всего это какой-то аналог. На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии MSI Mystic Light. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение MSI Center.

Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика с каким-то покрытием и таким же ромбовидным рельефом, как у колёсика. Получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе находятся две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены.

Мышь удобно держится за боковины правой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет.

В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши посередине находится сенсор Pixart 3395 (650 ips / 50 g / 26000 dpi).

Также здесь находятся пять тефлоновых ножек и кольцо вокруг отверстия сенсора, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Ещё здесь можно заметить одну кнопку. Она осуществляет динамическое переключение режима чувствительности.

Кроме всего прочего, на нижней поверхности находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Коврик изготовлен из какого-то волшебного нано-материала, которого я ещё не встречал. Производитель заявляет, что это тепло-полиуретан с добавлением стекла. Разумеется, это не толчёное стекло и порезаться невозможно. Он гибкий и хорошо гнётся, хотя упаковка жёсткая и представляет собой картонную коробку.

Верхний слой – это тот самый кибер-нано-чудо-нитро-супер материал, а основание изготовлено из неопрена. Его ещё используют в гидрокостюмах. По периметру коврик отлично прострочен оверлоком. Нитки синтетические и очень прочные. Всё сделано очень аккуратно и качественно. Основание отлично принимает форму поверхности и хорошо амортизирует кисть руки.

Поверхность коврика матовая, ровная и гладкая. Ещё на ней наблюдается эффект изменения цвета, наподобие «хамелеон», но очень слабый. Коврик большого размера и на двух таких практически можно спать. Его габариты составляют 900 х 400 мм, а толщина около 3 мм.

Ещё производитель заявляет, что ковёр морозит так, что рука может окоченеть. Однако я пользовался уже таким же ковриком поменьше, и рука сильно не замерзала, но возможно я не так прочитал инструкцию и нужно было играть зимой на улице. Во время тестирования было лето и где-то +30°C и я как-то не заметил чудодейственного эффекта. Однако не стану отрицать, что по началу что-то действительно есть, но поверхность нельзя сравнить с настоящим стеклом или металлом, которые ощущаются тактильно иначе.

Тестирование

Сама идея использовать проводную мышь с огромным ковриком мне изначально показалась провальной. Большой коврик нужен как раз для свободы перемещения руки по столу, чтобы тебя ничего не ограничивало. С проводом, будь он хоть мягкий и тонкий как волос, такое не работает потому, что он может натянуться и показать тебе, что ты привязан этим кабелем.

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Всё отлично пока, вы не планируете заниматься её настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение – MSI Center.

Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании MSI. Среди оборудования могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия.

В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Ещё можно настраивать подсветку. Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго.

Однако при этом у него очень большой функционал. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство. В данном случае мы посмотрим настройки MSI Clutch GM51 Lightweight. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

Тут всё понятно и в пояснениях не нуждается. Всё на русском языке, поэтому поймёт любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

Обратите внимание, что это пять предустановок для соответствующего количества быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 5 самых нужных режимов и назначить их под профили.

Ещё настраивается частота опроса. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше привычен эффект радуги. Цвета сменяют плавно друг друга и это успокаивает. После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Однако я уже упоминал в начале статьи, что ножки от этого могут стираться. У меня крышка стола из обычного ламинированного ДСП и за сутки я на своей новой мышке смог легко их поцарапал. Поэтому для продления ресурса лучше использовать коврик. Он не избавляет от проблем полностью, но заметно растягивает срок пользования и ощущение лёгкости перемещения.

MSI Agility GD72 Gleam Edition – это царь-ковёр. Занимает практически весь стол, и он достаточно многофункциональный. Однако я не уверен в том, что его можно активно использовать не по назначению и с поверхностью всё будет отлично. Возникнет соблазн использовать его не по назначению. К сожалению, на его поверхности остаются и трудно оттираются даже следы от пальцев. Поэтому не могу сказать, что его верхний слой очень практичный. Также трудно предположить, какой у него ресурс.

Заключение

MSI Clutch GM51 Lightweight – это практически копия своего беспроводного аналога. Основное отличие – тип подключения. Поэтому с уверенностью можно сказать, что модель с приставкой Wireless более универсальная потому, что к ней тоже можно подключить кабель. В итоге всё это должно положительно отразиться на стоимости устройства. Однако в действительности я видел в моменте, что беспроводная модификация в одном магазине стоит дешевле, чем в другом проводная, а в третьем ситуация противоположная. Поэтому я ничего не могу сказать про цены, когда они меняются.

В проводной версии MSI Clutch GM51 Lightweight также установлен сенсор PixArt PAW-3395. Часто при покупке мышек я ловил себя на мысли, что скупой платит дважды. Только поведёшься на крутые характеристики, как производитель забудет про корпус и кнопки, начнутся проблемы с радиоканалом или ещё с чем-нибудь. Поэтому иногда лучше немного переплатить именно за стабильно высокое качество от известного производителя, чтобы избежать многих мелких проблем.

Для мышки такого уровня уже необходим хороший коврик для отличного скольжения. MSI Agility GD72 Gleam Edition – это очень большой ковёр, которых занимает много пространства и обеспечивает новый уровень свободы перемещения контроллера. Причём мне показалось, что такой крупный коврик лучше использовать именно совместно с беспроводным устройством потому, что кабель как раз накладывает определённые ограничения на свободу перемещения.

В остальном коврик Agility GD72 – это увеличенная версия Agility GD22. Используются те же материалы, а отличаются лишь размеры. У него действительно очень приятная поверхность, которая немного напоминает soft-touch. Тактильно это не жёсткий пластик, не тряпка и не клеёнка. Приятный гладкий, но матовый материал. Мышка скользит отлично, но всё это, разумеется, пока новое и я не знаю в итоге как дела будут обстоять с ресурсом. В комплекте есть тряпочка, а сам коврик с водоотталкивающей поверхностью и хорошим резиновым основанием. Что дальше, игровые матрасы по 2 метра? Поживём – увидим.

Однако вернёмся к мышке. Её корпус больше ориентирован на правую руку и здесь это ярко выражено за счёт боковых кнопок под большой палец. Левой рукой уже пользоваться не совсем комфортно, поэтому если б я был левшой, то искал что-то с симметричным корпусом. Эргономика достаточно хорошая и мышь удобно держать разным хватом. Я уже давно привык к беспроводным устройствам, но здесь кабель очень мягкий и никак не ощущается до тех пор, пока, не увлекшись процессом истребления мобов он не натянется, давая знать о своём присутствии.

А ещё реальные пацаны считают, что мышь без хвоста – это не «тру», а какая-то погремушка. Отчасти в лёгкости пользования и последующего ощущения, что ты на привязи виноват именно такой огромный коврик. Мышь скользит по нему не заметно, пока в самый неподходящий момент провод не натянется. Отлично удалось побегать в новом шутере Vladik Brutal и я постоянно сталкивался с подобными ощущениями. Можно пойти на хитрость и увеличить чувствительность, но тогда зачем такой большой коврик?

Мышь не выскальзывает из рук как мыло благодаря матовой поверхности сверху корпуса и рельефным боковинам. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравилась структура боковин. Они хорошо удерживаются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными выступами и поэтому очень удобно. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но это знакомые Omron с ресурсом 60 миллионов нажатий.

Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно. На мягком коврике тоже всё отлично благодаря крупным ножкам. Единственный недостаток достаточно крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. Софт, хоть и громоздкий, но очень достаточно удобный и настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой и для этого достаточно одного приложения MSI Center, где осуществляются все настройки.

Андрей Понкратов aka wildchaser