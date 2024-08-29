Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition

MSI Clutch GM51 Lightweight – это практически копия своего беспроводного аналога, и основное отличие кроется в типе подключения. Для мышки такого уровня необходим хороший коврик для отличного скольжения.
+

Оглавление

Вступление

Игровая компьютерная мышь без хорошего коврика – это как каша без масла. Мышка может какое-то время скользить даже по наждачной бумаге, но ножки быстро придут в негодность и скольжение будет уже не таким лёгким. Даже на, казалось бы, идеально гладких и мягких поверхностях контактные площадки у мышки приходится периодически очищать или менять. Я такую операцию проделывал неоднократно, даже пользуясь игровым ковриком.

Сейчас в моду вошли не коврики, а настоящие «коврища», которые закрывают весь стол, а с компактных столиков даже свисают. Сделано это специально для того, чтобы расширить рабочую поверхность. Также это позволило бы защитить ножки, чтобы пользователь случайно не возил мышку по столу. А ещё удобнее есть за столом, если он накрыт. Не так страшно пролить соус на дорогую породу дерева или сколоть лак посудой, особенно когда пользователь увлечён контентом. В дополнение к этому бытует мнение, что маленький коврик скользит по столу, края у него загибаются и лучше постелить огромный ковёр и сразу поставить на него клавиатуру и мышь.

Ещё коврики обзаводятся какими-то технологиями, которые позволяют быстро охлаждать поверхность. Например, я с таким сталкивался недавно, когда рассматривал игровую мышку MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком Agility GD22 Gleam Edition.

реклама



450x263 20 KB. Big one: 1500x876 107 KB

Не могу сказать, что рука от такого ковра у меня замёрзла, но отпечатки пальцев на такой поверхности остаются точно. Видимо всё дело в пористой поверхности верхнего слоя, которая как раз позволяет эффективнее рассеивать тепло. В прошлый раз это была беспроводная мышка, о чём свидетельствует приставка Wireless, но кабель был в комплекте и её можно было использовать как проводную.

Оказывается, есть точно такая же модель без такой приставки и это должно заметно повлиять на стоимость и вес устройства, раз уж мы говорим об облегчённых устройствах, на которые намекает другая приставка Lightweight. Ковёр же есть ещё больше и модель называется MSI Agility GD72 Gleam Edition. На его фоне мышка смотрится вообще игрушечной и у меня он занял почти весь стол, ведь длина его составляет 900 мм.

450x221 18 KB. Big one: 1500x738 113 KB

Посмотрим, как это всё вместе выглядит и функционирует. Мне кажется, что даже при входе в дом коврик у меня поменьше. Мышка же с первого взгляда похожа на беспроводную модификацию и хотелось бы понять есть ли какие-то ещё отличия.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надёжная и сложная упаковка. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется светлый фон.

450x391 31 KB. Big one: 1500x1303 183 KB

реклама



Спереди, в правом верхнем углу находится значок RGB. По левому краю проходит прерывистая полоса, где можно увидеть логотип производителя и эмблема MSI Gaming. Ближе к центру есть крупное изображение устройства, но на этот раз с кабелем. Ниже указано наименование модели. Там же указано, что это облегчённая мышка.

450x395 42 KB. Big one: 1500x1318 266 KB

С обратной стороны есть четыре крупные вставки с картинками и подписями к ним. Они рассказывают о ключевых технических решениях. В правой части есть полоса, где можно найти краткую спецификацию устройства, а более подробная есть на сайте производителя.

Модель MSI Clutch GM51 Lightweight
Модель MSI Clutch GM51 Lightweight
Подключение Проводное (2 м), USB 2.0
Переключатели Omron 60M
Чувствительность (разрешение) 26 000 точек/дюйм (программно)
Тип сенсора Оптический PixArt PAW-3395
Частота опроса 8 000 Гц
Вес без кабеля 75 г
Программируемые кнопки 6 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 5 режимов (можно настроить)
Размеры 122 х 65 х 45 мм

304x450 43 KB. Big one: 1014x1500 335 KB

Отличий от модели Clutch GM51 Lightweight Wireless никаких нет, кроме кабеля. Причём у беспроводной модификации он есть, но только отстёгивается. Всё это по идее отлично должно повлиять на конечную стоимость устройства. Судите сами. Беспроводной модуль не нужен, передатчика в мышке нет, аккумулятора нет, заряжать мышку не нужно, а значит не нужна специальная подставка-зарядка. Столько экономии, что впору говорить о двукратной разнице в цене. Однако по факту такого колоссального разрыва нет.

Поэтому я специально ничего не говорю о ценах потому, что он не всегда отражают действительность. Можно было бы опираться на рекомендованные розничные цены производителя, если бы они были указаны для нашей страны на сайте компании. Но ничего такого нет.

450x410 23 KB. Big one: 1000x912 73 KB

Также должен был заметно измениться вес устройства и теоретически оно должно было стать ещё легче по всё тем же причинам. Однако вес у проводной и беспроводной модификации отличается лишь на 10 г. Сенсор такой же - PixArt PAW-3395. RGB подсветка здесь также присутствует и реализована аналогично. Настройка различных режимов и синхронизации также осуществляется через приложение MSI Center. Там же производятся остальные настройки.

Давайте теперь посмотрим, что находится внутри упаковки.

450x285 16 KB. Big one: 1000x634 59 KB

Из неё выдвигается чёрный картонный лоток из плотного картона с прозрачной пластиковой крышкой. В этом пластиковом корпусе размещается мышка, а кабель через отверстие выведен на обратную сторону лотка. Инструкции находятся сверху.

Тут нет какого-то особенного комплекта, как у беспроводной версии, по определённым причинам. Можно сказать, что есть только инструкции, а кабель не отстёгивается и крепится жёстко. Кстати, сам он достаточно мягкий и гибкий, сверху находится тонкая оплётка из нейлона.

450x251 21 KB. Big one: 1500x837 143 KB

реклама





Коврик тоже поставляется в картонной коробке со схожим оформлением. Может сложиться ощущение, что это какой-то набор, но на самом деле это два независимых устройства.

С обратной стороны также перечислены его ключевые возможности и есть небольшая спецификация.

450x315 22 KB. Big one: 1500x1050 138 KB

Внутри упаковки помимо самого коврика присутствует ещё небольшая тряпочка из микрофибры для его обслуживания. По опыту использования модели MSI Agility GD22 Gleam Edition можно уверенно сказать, что это самый полезный аксессуар.

Конструкция и особенности

Мышка изготовлена из чёрного пластика приятного на ощупь. Поверхность матовая, не скользкая, по бокам даже напоминает софттач. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип MSI Gaming.

450x370 19 KB. Big one: 1500x1234 138 KB

Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было люфта.

450x398 21 KB. Big one: 1500x1326 123 KB

Корпус выполнен с характерным дизайном для правшей. Производитель этого не скрывает и заявляет открыто.

450x406 31 KB. Big one: 1500x1352 195 KB

Мышь отлично лежит в правой руке, а вот левой уже пользоваться не так комфортно. Боковые кнопки тоже расположены специально под большой палец. Пользоваться мизинцем левой здесь крайне затруднительно. Колёсико находится по центру, там, где должно быть.

450x229 17 KB. Big one: 1500x763 128 KB

Сверху на нём одето резиновое кольцо с маленькими ромбовидными выступами, похожий узор на боковых панелях. Они не очень сильно выступают и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами.

В выключенном состоянии сложно заметить, что в углублениях находится полупрозрачный пластик, который также может подсвечиваться изнутри, причём это происходит независимо от логотипа на корпусе. Поэтому, когда включаешь мышку, сразу начинаешь удивляться тому, что происходит на её боковинах из-за эффекта неожиданности.

450x241 18 KB. Big one: 1500x803 142 KB

Под резиновым кольцом находится чёрное пластиковое колесо. Подсветки нет. Теоретически мышка разбирается. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить. К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками.

В передней части находятся три переключателя для двух боковых кнопок и колеса прокрутки. Благодаря этому получается хорошее распределение веса. Производитель заявляет об установке переключателей Omron с ресурсом на 60 миллионов нажатий.

450x344 32 KB. Big one: 1500x1147 194 KB

Это больше даже чем у Omron D2FC-F-K(50M) и скорее всего это какой-то аналог. На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии MSI Mystic Light. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение MSI Center.

Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика с каким-то покрытием и таким же ромбовидным рельефом, как у колёсика. Получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе находятся две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены.

362x450 23 KB. Big one: 1205x1500 181 KB

Мышь удобно держится за боковины правой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет.

362x450 23 KB. Big one: 1205x1500 181 KB

В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши посередине находится сенсор Pixart 3395 (650 ips / 50 g / 26000 dpi).

351x450 18 KB. Big one: 1169x1500 152 KB

Также здесь находятся пять тефлоновых ножек и кольцо вокруг отверстия сенсора, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Ещё здесь можно заметить одну кнопку. Она осуществляет динамическое переключение режима чувствительности.

450x254 24 KB. Big one: 1500x846 156 KB

Кроме всего прочего, на нижней поверхности находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

450x297 22 KB. Big one: 1500x991 184 KB

Коврик изготовлен из какого-то волшебного нано-материала, которого я ещё не встречал. Производитель заявляет, что это тепло-полиуретан с добавлением стекла. Разумеется, это не толчёное стекло и порезаться невозможно. Он гибкий и хорошо гнётся, хотя упаковка жёсткая и представляет собой картонную коробку.

450x153 12 KB. Big one: 1500x510 94 KB

Верхний слой – это тот самый кибер-нано-чудо-нитро-супер материал, а основание изготовлено из неопрена. Его ещё используют в гидрокостюмах. По периметру коврик отлично прострочен оверлоком. Нитки синтетические и очень прочные. Всё сделано очень аккуратно и качественно. Основание отлично принимает форму поверхности и хорошо амортизирует кисть руки.

450x157 13 KB. Big one: 1500x523 164 KB

Поверхность коврика матовая, ровная и гладкая. Ещё на ней наблюдается эффект изменения цвета, наподобие «хамелеон», но очень слабый. Коврик большого размера и на двух таких практически можно спать. Его габариты составляют 900 х 400 мм, а толщина около 3 мм.

Ещё производитель заявляет, что ковёр морозит так, что рука может окоченеть. Однако я пользовался уже таким же ковриком поменьше, и рука сильно не замерзала, но возможно я не так прочитал инструкцию и нужно было играть зимой на улице. Во время тестирования было лето и где-то +30°C и я как-то не заметил чудодейственного эффекта. Однако не стану отрицать, что по началу что-то действительно есть, но поверхность нельзя сравнить с настоящим стеклом или металлом, которые ощущаются тактильно иначе.

Тестирование

Сама идея использовать проводную мышь с огромным ковриком мне изначально показалась провальной. Большой коврик нужен как раз для свободы перемещения руки по столу, чтобы тебя ничего не ограничивало. С проводом, будь он хоть мягкий и тонкий как волос, такое не работает потому, что он может натянуться и показать тебе, что ты привязан этим кабелем.

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Всё отлично пока, вы не планируете заниматься её настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение – MSI Center.

450x274 12 KB. Big one: 1500x913 78 KB

Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании MSI. Среди оборудования могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия.

450x274 17 KB. Big one: 1500x913 96 KB

В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Ещё можно настраивать подсветку. Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго.

450x274 13 KB. Big one: 1500x913 75 KB

Однако при этом у него очень большой функционал. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство. В данном случае мы посмотрим настройки MSI Clutch GM51 Lightweight. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

450x274 17 KB. Big one: 1500x913 99 KB

Тут всё понятно и в пояснениях не нуждается. Всё на русском языке, поэтому поймёт любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

450x274 12 KB. Big one: 1500x913 72 KB

Обратите внимание, что это пять предустановок для соответствующего количества быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 5 самых нужных режимов и назначить их под профили.

450x274 11 KB. Big one: 1500x913 68 KB

Ещё настраивается частота опроса. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше привычен эффект радуги. Цвета сменяют плавно друг друга и это успокаивает. После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Однако я уже упоминал в начале статьи, что ножки от этого могут стираться. У меня крышка стола из обычного ламинированного ДСП и за сутки я на своей новой мышке смог легко их поцарапал. Поэтому для продления ресурса лучше использовать коврик. Он не избавляет от проблем полностью, но заметно растягивает срок пользования и ощущение лёгкости перемещения.

MSI Agility GD72 Gleam Edition – это царь-ковёр. Занимает практически весь стол, и он достаточно многофункциональный. Однако я не уверен в том, что его можно активно использовать не по назначению и с поверхностью всё будет отлично. Возникнет соблазн использовать его не по назначению. К сожалению, на его поверхности остаются и трудно оттираются даже следы от пальцев. Поэтому не могу сказать, что его верхний слой очень практичный. Также трудно предположить, какой у него ресурс.

Заключение

MSI Clutch GM51 Lightweight – это практически копия своего беспроводного аналога. Основное отличие – тип подключения. Поэтому с уверенностью можно сказать, что модель с приставкой Wireless более универсальная потому, что к ней тоже можно подключить кабель. В итоге всё это должно положительно отразиться на стоимости устройства. Однако в действительности я видел в моменте, что беспроводная модификация в одном магазине стоит дешевле, чем в другом проводная, а в третьем ситуация противоположная. Поэтому я ничего не могу сказать про цены, когда они меняются.

В проводной версии MSI Clutch GM51 Lightweight также установлен сенсор PixArt PAW-3395. Часто при покупке мышек я ловил себя на мысли, что скупой платит дважды. Только поведёшься на крутые характеристики, как производитель забудет про корпус и кнопки, начнутся проблемы с радиоканалом или ещё с чем-нибудь. Поэтому иногда лучше немного переплатить именно за стабильно высокое качество от известного производителя, чтобы избежать многих мелких проблем.

Для мышки такого уровня уже необходим хороший коврик для отличного скольжения. MSI Agility GD72 Gleam Edition – это очень большой ковёр, которых занимает много пространства и обеспечивает новый уровень свободы перемещения контроллера. Причём мне показалось, что такой крупный коврик лучше использовать именно совместно с беспроводным устройством потому, что кабель как раз накладывает определённые ограничения на свободу перемещения.

В остальном коврик Agility GD72 – это увеличенная версия Agility GD22. Используются те же материалы, а отличаются лишь размеры. У него действительно очень приятная поверхность, которая немного напоминает soft-touch. Тактильно это не жёсткий пластик, не тряпка и не клеёнка. Приятный гладкий, но матовый материал. Мышка скользит отлично, но всё это, разумеется, пока новое и я не знаю в итоге как дела будут обстоять с ресурсом. В комплекте есть тряпочка, а сам коврик с водоотталкивающей поверхностью и хорошим резиновым основанием. Что дальше, игровые матрасы по 2 метра? Поживём – увидим.

Однако вернёмся к мышке. Её корпус больше ориентирован на правую руку и здесь это ярко выражено за счёт боковых кнопок под большой палец. Левой рукой уже пользоваться не совсем комфортно, поэтому если б я был левшой, то искал что-то с симметричным корпусом. Эргономика достаточно хорошая и мышь удобно держать разным хватом. Я уже давно привык к беспроводным устройствам, но здесь кабель очень мягкий и никак не ощущается до тех пор, пока, не увлекшись процессом истребления мобов он не натянется, давая знать о своём присутствии.

А ещё реальные пацаны считают, что мышь без хвоста – это не «тру», а какая-то погремушка. Отчасти в лёгкости пользования и последующего ощущения, что ты на привязи виноват именно такой огромный коврик. Мышь скользит по нему не заметно, пока в самый неподходящий момент провод не натянется. Отлично удалось побегать в новом шутере Vladik Brutal и я постоянно сталкивался с подобными ощущениями. Можно пойти на хитрость и увеличить чувствительность, но тогда зачем такой большой коврик?

Мышь не выскальзывает из рук как мыло благодаря матовой поверхности сверху корпуса и рельефным боковинам. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравилась структура боковин. Они хорошо удерживаются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными выступами и поэтому очень удобно. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но это знакомые Omron с ресурсом 60 миллионов нажатий.

Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно. На мягком коврике тоже всё отлично благодаря крупным ножкам. Единственный недостаток достаточно крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. Софт, хоть и громоздкий, но очень достаточно удобный и настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой и для этого достаточно одного приложения MSI Center, где осуществляются все настройки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser мышь mouse коврик mouse pad clutch msi agility gd72 gleam edition msi clutch gm51 lightweight

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
+
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
10
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
4
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона OnePlus 13
+
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
В Южной Корее приняли закон, ужестоящий требования к электромобилям и зарядным станциям
+
POCO F7 может выйти до конца года
+
Трамп сообщил о готовности включить Илон Маска в своё правительство
+
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
2
На конференции Hot Chips 2024 Nvidia представила архитектуру Blackwell
1
AMD готовит к выходу четыре игровых видеокарты RDNA 4 - релиз ожидается в январе 2025 года
5
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
8
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
+
Forbes оценили общую стоимость российской ракетной атаки 26 августа в 1,2 миллиарда долларов
+
Российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» получили дополнительную броню
+
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
Sony может анонсировать PlayStation 5 Pro уже в следующем месяце
+
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7

Сейчас обсуждают

Ярослав Сибиряк
10:17
С 11 Майки как-то серъезно косячат,надо ждать когда они эти косяки исправят ,как это было с 10
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
Артём Крючков
10:14
Как по мне мультяшность - главное преимущество симс4 перед InZoi Конечно sims4 уже устарела Но я готов поспорить что в будущем выйдет симс5 с таким же мультяшным стилем и его все будут называть "убий...
Мошенники создают фейковые сайты в поддержку Павла Дурова с целью кражи криптовалюты
Gamandril
10:13
Что-то я ее не помню. Видимо потому что не гонял в обучение.
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Gamandril
10:12
Вырос, стал взрослым и теперь гоняю в танки?
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Виктор Байкин
10:10
У меня в моем детстве, в начале 2000ных. Была на компе папка "Очень важные документы" Документов там и тем более важных небыло. Зато был архивы с самараспаковывающимися вирусами. Наподобии файлов про...
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
NuclearMissionJam
10:01
Ее Краш/Крэш зовут в зависимости от перевода. Это инструктор из QL
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Dimkovski
10:00
А это поделие разве не для детей? Я из этого говна онлайн-шутаковского в 15 лет вырос.
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Алексей Белоусов
10:00
Амд снова не смогла)))
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
Михаил Личак
09:52
а как же Z? величайшая стратегия про роботов..
7 любимых игр старого олдфага
Eisbrecher
09:49
Не поверите, у меня на въезде в квартал повадилась стоять даже не цистерна, а мать ее за ногу газель с будкой! С надписью "АИ-95 51 руб/литр"! И там даже кто-то рискует заливаться. Хотя в полутора кил...
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем