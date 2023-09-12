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Вступление

Майнинг давно кончился, а цены на видеокарты остались высокими. К сожалению, здесь совпало сразу несколько моментов, которые на это повлияли. Сперва можно подумать, что это банальная жадность одного человека в кожаной куртке. Такое тоже не стоит исключать, но по итогам последней отчётности оказалось, что он идёт правильным путём и компания NVIDIA получила какие-то баснословные прибыли и видеокарты для геймеров далеко не самая основная составляющая этого успеха. Секрет кроется в буквах ИИ. Поэтому о низких ценах на видеокарты пока можно забыть. Также этому способствует мировая и локальная инфляция.

Производители видеокарт тоже не готовы распродавать их дёшево потому, что ещё недавно их покупали за гораздо большие деньги, когда майнили даже на ноутбуках. В целом новая линейка RTX 4000 получилась неоднозначной и достойно здесь смотрится только флагман, но с внедрением технологии «трассировки пути» выяснилось, что даже на ней комфортно поиграть в Cyberbunk 2077 не получится. Да, может немного помочь DLSS 3.0 с генерацией кадров, но это уже совсем другая история. Ещё недавно все обрадовались анонсу DLSS 3.5, но рано потому, что генератор кадров всё равно поддерживает только 4000-серия NVIDIA.

Чтобы как-то привлечь покупателей, производители видеокарт традиционно пытаются их чем-то удивить. Поэтому они стараются сделать что-то необычное или даже невероятное. А в постоянных поисках невероятного находится только компания ASUS. Давно я уже не рассматривал устройства этой фирмы и нужно отметить, что в последнем поколении продуктов есть действительно интересные решения. Кроме этого, сейчас популярны различные коллаборации разных производителей. Всё это позволяет сделать какой-то уникальный продукт, то чего не было ранее, с какими-то новыми решениями и выдающимися характеристиками. Сегодня уже сложно чем-то удивить искушённого пользователя, но такие продукты появляются и всегда интересно их рассмотреть. Одним из таких устройств является новая видеокарта ASUS RTX 4080 Noctua.

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Как следует из названия, ASUS решила сотрудничать с крупнейшим производителем систем охлаждения – австрийской компанией Noctua, которая в основном специализируется на воздушных процессорных кулерах и вентиляторах. Посмотрим, что получилось из этого сотрудничества, ведь цена новинки просто огромная, но это своего рода плата за эксклюзив. Стоит ли оно того?

Упаковка и комплектация

Кто бы сомневался в том, что у такой карты будет своя упаковка с собственным дизайном. Производитель не сообщал о том, что это лимитированная серия, но цена карты это подразумевает. ASUS – крупная компания по производству компьютерных компонент, а Noctua специализируется в основном на кулерах. При этом у последней есть своя специальная цветовая палитра в оформлении вентиляторов.

Они выделяются на фоне других решений своей цветовой палитрой с сочетанием бежевых и коричневых цветов. Это сильно на любителя и не всем нравится такая палитра, но компания уверенно следует своим традициям, делая исключения в виде серии chromax.black. Здесь даже в оформлении упаковки было решено использовать коричневый фон.

Коробка крупная, тяжёлая и необычная. Сверху есть даже чёрная пластиковая ручка для транспортировки. Спереди мы видим крупное изображение устройства на коричневом фоне. Прямо сверху мы видим логотипы двух компаний ASUS X Noctua. По центру видимо знак умножения, который объясняет стоимость видеокарты.

Внизу мы видим три значка. Первый сообщает о том, что это модификация с заводским разгоном, второй напоминает о том, что на борту 16 Гб памяти типа GDDR6X. Последний рассказывает о том, что фирменная утилита GPU Tweak поднялась до 3-поколения. В правом нижнем углу традиционно находится вставка NVIDIA c обозначением используемого графического процессора.

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На обратной стороне коробки мы видим четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Практически все посвящены описанию системы охлаждения, что неудивительно.

Ниже есть очень компактная спецификация, небольшое изображение карты и схематическое изображение разъёмов задней панели.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена, где в середине вставлен чёрный квадратный конверт из плотной бумаги.

Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала, где в антистатический пакет упакована видеокарта.

Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту телескопическая штанга, которая является ещё и отвёрткой, и легендарный переходник 12VHPWR. Последний находится в отдельном пакете.

Инструкции и прочие информационные листки находятся в чёрном конверте, который мы видели прямо сверху.

Здесь в комплекте мы видим переходник 12VHPWR на три коннектора 8-pin PCI-e.

Дизайн и особенности

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Держитесь ребята, карта идёт на рекорд. В общем, деньги берут не просто так, а за солидные размеры и вес устройства.

Габариты видеокарты составляют: 310 х 144 х 87.5 мм, а вес – 1950 г. Для сравнения те же характеристики у MSI RTX 4080 Suprim: размеры - 336 х 142 х 78 мм, а вес – 2364 г. Для наглядности рядом положил ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti и HP RTX 3060 Ti.

Очевидно, что масса не соответствует габаритам. В чём тут секрет? На самом деле он кроется в самом кулере. Для начала – используется массивный пластиковый кожух со стандартными вентиляторами Noctua NF-12x25 PWM, которые «съедают» много места.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Прежде всего это фирменные вентиляторы Noctua с фирменной расцветкой. При этом они стандартного размера 120х120х25 мм и их умудрились запихнуть в огромный кожух. Подсветки нет. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как всех адаптерах последнего поколения. Однако переходник из комплекта подключается к трём коннекторам 8-pin PCI-e.

Новинка ASUS занимает больше четырёх слотов расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная телескопическая штанга.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину. Она также выполняет функцию теплоотвода. С её внутренней стороны наклеена защитная плёнка и есть несколько термопрокладок.

Микросхемы памяти не распаяны с обратной стороны печатной платы устройства, но производитель позаботился о передаче части тепла на заднюю пластину от печатной платы.

С обратной стороны платы находится несколько групп танталовых конденсаторов. Однако терморезинки отводят тепло не от всех, а тех, что расположены ближе всего к чипам памяти. Ещё с обратной стороны печатной платы распаян ШИМ-контроллер питания памяти.

Кулер снимается очень просто. Кстати, сначала можно снять отдельно кожух с вентиляторами. Для этого достаточно открутить по два винта с двух торцов карты. Дополнительно с обратной стороны двигателей находятся две полоски толстой двухсторонней липкой ленты.

Здесь можно увидеть, что вентиляторы представлены обычными серийными моделями Noctua NF-12x25 PWM и даже подключаются они к маленькой плате через стандартные 4-Pin FAN разъёмы, а уже дальше к самой видеокарте идёт семиконтактный разъём.

Это значит, что вентиляторы могут работать независимо друг от друга, но я видел лишь синхронную их работу. Кстати, на плате есть разъём для подсветки, но самой подсветки тут нет.

Максимальная скорость вращения вентиляторов – 2000 об/мин, но на практике она не достигается. Шум на максимальной скорости составляет 38.7 дБ, что достаточно скромно.

После демонтажа кожуха с вентиляторами можно снять радиатор системы охлаждения. Вопреки всяческим ожиданиям он крупный, но не такой тяжёлый. В основе его лежит массивная испарительная камера.

Она отводит тепло от кристалла графического процессора и чипов памяти. В первом случае в качестве термоинтерфейса используется густая термопаста, а во-втором – термопрокладки толщиной около 1,5 мм. Они белого цвета, и я таких пока не встречал.

Далее уже от камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают два крупных массива алюминиевых пластин. Все трубки медные, никелированные диаметром 6 и 8 мм.

Также на радиаторе есть зоны контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Для этого есть дополнительные пластины. Контакт осуществляется через терморезинки. Сам радиатор тяжёлый отчасти потому, что все элементы пропаяны.

Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом. При обслуживании устройства штатные термопрокладки лучше не трогать или заменить их на качественные жидкие.

Дополнительную жёсткость конструкции обеспечивает задняя пластина. Поэтому для того, чтобы её снять, нужно сначала демонтировать кулер.

Сама печатная плата достаточно крупная, что удивительно по современным меркам. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии.

При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане, и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

Известно, что тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справиться с рассеиванием тепла. Здесь мне понравилось, что производитель использует крупную плату, которая по габаритам даже похожа на старшую от RTX 4090, и мы видим здесь местами небольшие пустые участки.

Подсистема питания здесь разделена на две части. Слева 7 фаз, справа 8 фаз. Точно такая же печатная плата и компоненты используются в версии ASUS TUF Gaming RTX 4080. Количество фаз аналогично.

ШИМ-контроллеры распаяны спереди и сзади. Это чипы uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q. Оба достаточно распространённые, а на первый есть даже схемы по модификации. Он, кстати, обеспечивает только 8 фаз.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Vishay SiC639 (50А) и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все и пустые места ещё есть. Однако, я напомню, что такая же схема у карты ASUS TUF Gaming RTX 4080.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD103-301-A1, он же RTX 4080. Чип изготовлен на 12 неделе 2023 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно. Это 379 кв. мм, выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC.

Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. Память по-прежнему остаётся достаточно горячей, но её температура всё же не доходит до 100 градусов Цельсия.

Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e. Рядом с разъёмом есть маленький красный светодиод. Даже когда я подключил питание полностью, он продолжал гореть и гаснет только при включении.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

Три разъема Display Port;

Два разъема HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и производительный.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition 16 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, TEAM (SKhynix);

Видеокарта: ASUS RTX 4080 Noctua 16 Гб (2205 / 2595/ 1400 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 PLATINUM.

Все вентиляторы, включая, встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта большая и крупная, поэтому сможет поместиться не в любом корпусе. Это касается большого числа флагманских видеокарт 4000-линейки NVIDIA. У меня проблем с установкой не возникло, но при покупке габариты нужно учитывать так, чтобы получалось с запасом.

Вентиляторы ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2000 об/мин, шум при этом составляет 38,7 дБ с расстояния 30 cм.

В «бублике» вентилятор работает только на 59% от полной мощности, что составляет 1235 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 33,4 дБ. В «волосатом бублике» карта потребляет около 320 Вт. Немало, но смотря с чем сравнивать.

Подсветки здесь нет, поэтому пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD Medium:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.

Разгон у видеокарты есть, но далеко не рекордный. Частоту графического процессора можно повысить почти до 3 ГГц и при этом потребление может достигать практически 350 Вт. Система охлаждения с этим отлично справляется и даже шум заметно не увеличивается. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений, чтобы сделать карту практически бесшумной.

3DMark Speed Way:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD Medium:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 71°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 65°C.

Задняя пластина нагревается практически до 45°C, область за графическим процессором – до 60°C.

Заключение

ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition – это яркая, крутая, интересная и необычная видеокарта, которая в первую очередь предназначена для фанатов двух этих брендов. Цена? По поводу неё уже ходят шутки, что если в создании карты принимали участие два крупных бренда, то заплатить придётся вдвое дороже. В любом случае это своего рода уникальный продукт и поэтому она не может быть низкой. Какие ключевые достоинства? Надо сказать, что компания Noctua отлично поработала над системой охлаждения и карта получилась тихая и холодная. Здесь в кулере использовано сразу несколько технологий.

В первую очередь – это крупная испарительная камера, которая соединяется с большим количеством толстых тепловых трубок. Рёбра самого радиатора оптимизированы именно под слабые воздушные потоки. Межрёберное расстояние увеличено, а расположены они оптимальным образом под вентиляторами. Кстати, сами вентиляторы вполне серийные, а не какие-то особенные. Это модель Noctua NF-12x25 PWM с максимальной скоростью вращения 2000 об/мин. На обычных современных видеокартах максимальные скорости обычно вдвое выше, но и радиаторы там совсем другие. Соответственно здесь рабочие режимы – это до 1500 об/мин, что в итоге обеспечивает отличный акустический комфорт. Расплата за это - габариты и вес устройства.

Видеокарта получилась огромная и тяжёлая. Она больше по размерам, чем некоторые версии RTX4090. Карта занимает больше 4 слотов расширения и влезет далеко не в любой корпус и это нужно учитывать ещё до её приобретения. Также мне показалось, что производителем сделан упор именно на тихую работу. Это не потому, что в простое вентиляторы останавливаются или есть переключатель режимов BIOS, где один из них Silent. Такой вывод можно сделать по подсистеме питания и ограничениям TDP в BIOS, где мощность ограничена отметкой 352 Вт. У видеокарты MSI RTX 4080 Suprim – это 400 Вт. В подсистеме питания также распаяны не все фазы, а всего 15 на GPU и 3 на память. Всё это не способствует разгону, хотя местами можно добиться даже 3 ГГц по видеочипу.

Тут всё же лучше дополнительно сделать андервольт, чтобы карта стала абсолютно бесшумной, а производительность осталась на том же уровне. Похоже, что изначальный смысл был именно в этом. Если габариты карты вас не смущают, а цена не пугает, то это отличная карта для создания тихой и производительной игровой сборки, а уж если вы поклонник Noctua, то вариантов вообще нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser