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Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition

Анонсированная на выставке CES 2023 версия Noctua OC Edition – это уникальная, интересная и необычная видеокарта, которая в первую очередь предназначена для фанатов брендов.
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Оглавление

Вступление

Майнинг давно кончился, а цены на видеокарты остались высокими. К сожалению, здесь совпало сразу несколько моментов, которые на это повлияли. Сперва можно подумать, что это банальная жадность одного человека в кожаной куртке. Такое тоже не стоит исключать, но по итогам последней отчётности оказалось, что он идёт правильным путём и компания NVIDIA получила какие-то баснословные прибыли и видеокарты для геймеров далеко не самая основная составляющая этого успеха. Секрет кроется в буквах ИИ. Поэтому о низких ценах на видеокарты пока можно забыть. Также этому способствует мировая и локальная инфляция.

Производители видеокарт тоже не готовы распродавать их дёшево потому, что ещё недавно их покупали за гораздо большие деньги, когда майнили даже на ноутбуках. В целом новая линейка RTX 4000 получилась неоднозначной и достойно здесь смотрится только флагман, но с внедрением технологии «трассировки пути» выяснилось, что даже на ней комфортно поиграть в Cyberbunk 2077 не получится. Да, может немного помочь DLSS 3.0 с генерацией кадров, но это уже совсем другая история. Ещё недавно все обрадовались анонсу DLSS 3.5, но рано потому, что генератор кадров всё равно поддерживает только 4000-серия NVIDIA.

Чтобы как-то привлечь покупателей, производители видеокарт традиционно пытаются их чем-то удивить. Поэтому они стараются сделать что-то необычное или даже невероятное. А в постоянных поисках невероятного находится только компания ASUS. Давно я уже не рассматривал устройства этой фирмы и нужно отметить, что в последнем поколении продуктов есть действительно интересные решения. Кроме этого, сейчас популярны различные коллаборации разных производителей. Всё это позволяет сделать какой-то уникальный продукт, то чего не было ранее, с какими-то новыми решениями и выдающимися характеристиками. Сегодня уже сложно чем-то удивить искушённого пользователя, но такие продукты появляются и всегда интересно их рассмотреть. Одним из таких устройств является новая видеокарта ASUS RTX 4080 Noctua.

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Как следует из названия, ASUS решила сотрудничать с крупнейшим производителем систем охлаждения – австрийской компанией Noctua, которая в основном специализируется на воздушных процессорных кулерах и вентиляторах. Посмотрим, что получилось из этого сотрудничества, ведь цена новинки просто огромная, но это своего рода плата за эксклюзив. Стоит ли оно того?

Упаковка и комплектация

Кто бы сомневался в том, что у такой карты будет своя упаковка с собственным дизайном. Производитель не сообщал о том, что это лимитированная серия, но цена карты это подразумевает. ASUS – крупная компания по производству компьютерных компонент, а Noctua специализируется в основном на кулерах. При этом у последней есть своя специальная цветовая палитра в оформлении вентиляторов.

Они выделяются на фоне других решений своей цветовой палитрой с сочетанием бежевых и коричневых цветов. Это сильно на любителя и не всем нравится такая палитра, но компания уверенно следует своим традициям, делая исключения в виде серии chromax.black. Здесь даже в оформлении упаковки было решено использовать коричневый фон.

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Коробка крупная, тяжёлая и необычная. Сверху есть даже чёрная пластиковая ручка для транспортировки. Спереди мы видим крупное изображение устройства на коричневом фоне. Прямо сверху мы видим логотипы двух компаний ASUS X Noctua. По центру видимо знак умножения, который объясняет стоимость видеокарты.

Внизу мы видим три значка. Первый сообщает о том, что это модификация с заводским разгоном, второй напоминает о том, что на борту 16 Гб памяти типа GDDR6X. Последний рассказывает о том, что фирменная утилита GPU Tweak поднялась до 3-поколения. В правом нижнем углу традиционно находится вставка NVIDIA c обозначением используемого графического процессора.

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На обратной стороне коробки мы видим четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Практически все посвящены описанию системы охлаждения, что неудивительно.

Ниже есть очень компактная спецификация, небольшое изображение карты и схематическое изображение разъёмов задней панели.

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Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена, где в середине вставлен чёрный квадратный конверт из плотной бумаги.

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Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала, где в антистатический пакет упакована видеокарта.

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Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту телескопическая штанга, которая является ещё и отвёрткой, и легендарный переходник 12VHPWR. Последний находится в отдельном пакете.

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Инструкции и прочие информационные листки находятся в чёрном конверте, который мы видели прямо сверху.

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Здесь в комплекте мы видим переходник 12VHPWR на три коннектора 8-pin PCI-e.

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Дизайн и особенности

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Держитесь ребята, карта идёт на рекорд. В общем, деньги берут не просто так, а за солидные размеры и вес устройства.

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Габариты видеокарты составляют: 310 х 144 х 87.5 мм, а вес – 1950 г. Для сравнения те же характеристики у MSI RTX 4080 Suprim: размеры - 336 х 142 х 78 мм, а вес – 2364 г. Для наглядности рядом положил ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti и HP RTX 3060 Ti.

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Очевидно, что масса не соответствует габаритам. В чём тут секрет? На самом деле он кроется в самом кулере. Для начала – используется массивный пластиковый кожух со стандартными вентиляторами Noctua NF-12x25 PWM, которые «съедают» много места.

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Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

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Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Прежде всего это фирменные вентиляторы Noctua с фирменной расцветкой. При этом они стандартного размера 120х120х25 мм и их умудрились запихнуть в огромный кожух. Подсветки нет. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как всех адаптерах последнего поколения. Однако переходник из комплекта подключается к трём коннекторам 8-pin PCI-e.

Новинка ASUS занимает больше четырёх слотов расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная телескопическая штанга.

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Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину. Она также выполняет функцию теплоотвода. С её внутренней стороны наклеена защитная плёнка и есть несколько термопрокладок.

Микросхемы памяти не распаяны с обратной стороны печатной платы устройства, но производитель позаботился о передаче части тепла на заднюю пластину от печатной платы.

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С обратной стороны платы находится несколько групп танталовых конденсаторов. Однако терморезинки отводят тепло не от всех, а тех, что расположены ближе всего к чипам памяти. Ещё с обратной стороны печатной платы распаян ШИМ-контроллер питания памяти.

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Кулер снимается очень просто. Кстати, сначала можно снять отдельно кожух с вентиляторами. Для этого достаточно открутить по два винта с двух торцов карты. Дополнительно с обратной стороны двигателей находятся две полоски толстой двухсторонней липкой ленты.

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Здесь можно увидеть, что вентиляторы представлены обычными серийными моделями Noctua NF-12x25 PWM и даже подключаются они к маленькой плате через стандартные 4-Pin FAN разъёмы, а уже дальше к самой видеокарте идёт семиконтактный разъём.

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Это значит, что вентиляторы могут работать независимо друг от друга, но я видел лишь синхронную их работу. Кстати, на плате есть разъём для подсветки, но самой подсветки тут нет.

Максимальная скорость вращения вентиляторов – 2000 об/мин, но на практике она не достигается. Шум на максимальной скорости составляет 38.7 дБ, что достаточно скромно.

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После демонтажа кожуха с вентиляторами можно снять радиатор системы охлаждения. Вопреки всяческим ожиданиям он крупный, но не такой тяжёлый. В основе его лежит массивная испарительная камера.

Она отводит тепло от кристалла графического процессора и чипов памяти. В первом случае в качестве термоинтерфейса используется густая термопаста, а во-втором – термопрокладки толщиной около 1,5 мм. Они белого цвета, и я таких пока не встречал.

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Далее уже от камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают два крупных массива алюминиевых пластин. Все трубки медные, никелированные диаметром 6 и 8 мм.

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Также на радиаторе есть зоны контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Для этого есть дополнительные пластины. Контакт осуществляется через терморезинки. Сам радиатор тяжёлый отчасти потому, что все элементы пропаяны.

Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом. При обслуживании устройства штатные термопрокладки лучше не трогать или заменить их на качественные жидкие.

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Дополнительную жёсткость конструкции обеспечивает задняя пластина. Поэтому для того, чтобы её снять, нужно сначала демонтировать кулер.

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Сама печатная плата достаточно крупная, что удивительно по современным меркам. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии.

При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане, и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

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Известно, что тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справиться с рассеиванием тепла. Здесь мне понравилось, что производитель использует крупную плату, которая по габаритам даже похожа на старшую от RTX 4090, и мы видим здесь местами небольшие пустые участки.

Подсистема питания здесь разделена на две части. Слева 7 фаз, справа 8 фаз. Точно такая же печатная плата и компоненты используются в версии ASUS TUF Gaming RTX 4080. Количество фаз аналогично.

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ШИМ-контроллеры распаяны спереди и сзади. Это чипы uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q. Оба достаточно распространённые, а на первый есть даже схемы по модификации. Он, кстати, обеспечивает только 8 фаз.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Vishay SiC639 (50А) и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все и пустые места ещё есть. Однако, я напомню, что такая же схема у карты ASUS TUF Gaming RTX 4080.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD103-301-A1, он же RTX 4080. Чип изготовлен на 12 неделе 2023 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно. Это 379 кв. мм, выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC.

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Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. Память по-прежнему остаётся достаточно горячей, но её температура всё же не доходит до 100 градусов Цельсия.

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Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e. Рядом с разъёмом есть маленький красный светодиод. Даже когда я подключил питание полностью, он продолжал гореть и гаснет только при включении.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три разъема Display Port;
  • Два разъема HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и производительный.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition 16 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, TEAM (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS RTX 4080 Noctua 16 Гб (2205 / 2595/ 1400 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300 PLATINUM.

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Все вентиляторы, включая, встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

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Видеокарта большая и крупная, поэтому сможет поместиться не в любом корпусе. Это касается большого числа флагманских видеокарт 4000-линейки NVIDIA. У меня проблем с установкой не возникло, но при покупке габариты нужно учитывать так, чтобы получалось с запасом.

Вентиляторы ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

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Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2000 об/мин, шум при этом составляет 38,7 дБ с расстояния 30 cм.

В «бублике» вентилятор работает только на 59% от полной мощности, что составляет 1235 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 33,4 дБ. В «волосатом бублике» карта потребляет около 320 Вт. Немало, но смотря с чем сравнивать.

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Подсветки здесь нет, поэтому пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

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3DMark Port Royal:

450x232 33 KB. Big one: 1500x772 223 KB

3DMark Time Spy:

450x232 34 KB. Big one: 1500x772 234 KB

Superposition FHD Medium:

450x221 31 KB. Big one: 1500x735 251 KB

Superposition 4K:

450x221 32 KB. Big one: 1500x735 252 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x304 44 KB. Big one: 1500x1013 319 KB

Metro Exodus 4K, Extreme:

450x304 44 KB. Big one: 1500x1013 318 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

450x435 24 KB. Big one: 1000x967 82 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.

450x435 22 KB. Big one: 1000x967 76 KB

Разгон у видеокарты есть, но далеко не рекордный. Частоту графического процессора можно повысить почти до 3 ГГц и при этом потребление может достигать практически 350 Вт. Система охлаждения с этим отлично справляется и даже шум заметно не увеличивается. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений, чтобы сделать карту практически бесшумной.

3DMark Speed Way:

450x231 31 KB. Big one: 1500x770 214 KB

3DMark Port Royal:

450x231 31 KB. Big one: 1500x770 215 KB

3DMark Time Spy:

450x231 33 KB. Big one: 1500x770 232 KB

Superposition FHD Medium:

450x219 30 KB. Big one: 1500x731 248 KB

Superposition 4K:

450x219 31 KB. Big one: 1500x731 251 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x308 46 KB. Big one: 1500x1025 327 KB

Metro Exodus 4K, Extreme:

450x308 46 KB. Big one: 1500x1025 327 KB

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

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Она разогревается до 71°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 65°C.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 137 KB

Задняя пластина нагревается практически до 45°C, область за графическим процессором – до 60°C.

Заключение

ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition – это яркая, крутая, интересная и необычная видеокарта, которая в первую очередь предназначена для фанатов двух этих брендов. Цена? По поводу неё уже ходят шутки, что если в создании карты принимали участие два крупных бренда, то заплатить придётся вдвое дороже. В любом случае это своего рода уникальный продукт и поэтому она не может быть низкой. Какие ключевые достоинства? Надо сказать, что компания Noctua отлично поработала над системой охлаждения и карта получилась тихая и холодная. Здесь в кулере использовано сразу несколько технологий.

В первую очередь – это крупная испарительная камера, которая соединяется с большим количеством толстых тепловых трубок. Рёбра самого радиатора оптимизированы именно под слабые воздушные потоки. Межрёберное расстояние увеличено, а расположены они оптимальным образом под вентиляторами. Кстати, сами вентиляторы вполне серийные, а не какие-то особенные. Это модель Noctua NF-12x25 PWM с максимальной скоростью вращения 2000 об/мин. На обычных современных видеокартах максимальные скорости обычно вдвое выше, но и радиаторы там совсем другие. Соответственно здесь рабочие режимы – это до 1500 об/мин, что в итоге обеспечивает отличный акустический комфорт. Расплата за это - габариты и вес устройства.

Видеокарта получилась огромная и тяжёлая. Она больше по размерам, чем некоторые версии RTX4090. Карта занимает больше 4 слотов расширения и влезет далеко не в любой корпус и это нужно учитывать ещё до её приобретения. Также мне показалось, что производителем сделан упор именно на тихую работу. Это не потому, что в простое вентиляторы останавливаются или есть переключатель режимов BIOS, где один из них Silent. Такой вывод можно сделать по подсистеме питания и ограничениям TDP в BIOS, где мощность ограничена отметкой 352 Вт. У видеокарты MSI RTX 4080 Suprim – это 400 Вт. В подсистеме питания также распаяны не все фазы, а всего 15 на GPU и 3 на память. Всё это не способствует разгону, хотя местами можно добиться даже 3 ГГц по видеочипу.

Тут всё же лучше дополнительно сделать андервольт, чтобы карта стала абсолютно бесшумной, а производительность осталась на том же уровне. Похоже, что изначальный смысл был именно в этом. Если габариты карты вас не смущают, а цена не пугает, то это отличная карта для создания тихой и производительной игровой сборки, а уж если вы поклонник Noctua, то вариантов вообще нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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