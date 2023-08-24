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Вступление

Нового поколения процессоров компании Intel уже особо никто не ожидает потому, что от прошлого они будут отличаться в основном частотами. Об этом косвенно нам намекает кодовое название Raptor Lake Refresh. До недавнего времени козырным тузом в рукаве платформы Intel была возможность разгона памяти. Многие переходили именно на 13-поколение и на новые чипсеты именно для того, чтобы разогнать память и получить чуть больше энергоэффективных ядер. Надо сказать, что многие к ним относились достаточно скептически и я тоже. Однако не так давно я приобрёл мини-ПК с процессором Intel N100, и я пересмотрел своё отношение к ним. Для большинства офисных приложений производительности вполне достаточно, есть поддержка памяти DDR5, которая неплохо себя чувствует даже в одноканальном режиме.

У AMD пока нет бюджетных моделей процессоров для новой платформы и новых APU, которые были представлены для ноутбуков и мини-ПК. Весь упор сделан на настольный сегмент и на модели с увеличенной кеш-памятью, что снабжаются приставкой 3D. Посмотрев на популярность Intel Core i5-12400F и 13400F, в AMD решили, что они тоже так могут и недавно выпустили AMD Ryzen 5 7500F, который является тем же 7600, но с отключенным видеоядром. Геймеры пока наполняют копилку в ожидании AMD Ryzen 5 7600X3D, но выйдет ли он вообще пока неизвестно, а цена на AMD Ryzen 7 7800X3D уже сейчас многих отпугивает и напугавшись все смотрят в сторону Intel, как более универсального решения.

Также для платформы AMD AM5 недавно вышел чипсет A620, на котором основаны недорогие платы. Однако это «недорого» выливается всё равно где-то в 10000 рублей и без памяти DDR5 не обойтись. Сейчас она заметно подешевела, SKhynix A-die продают на каждом углу за копейки, а разгонять её на AMD стало даже проще, чем на Intel. Я в это, разумеется, не поверил и решил самостоятельно протестировать какую-нибудь плату, чтобы подтвердить или опровергнуть этот миф. Для этих целей я даже купил самую дешёвую память DDR5 Apacer NOX с базовой частотой DDR5-5600. Процессор практически самый «народный» - AMD Ryzen 9 7900X3D.

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Материнскую плату выбрал среднего уровня на флагманском чипсете, чтобы от неё максимально ничего не зависело. Неплохо подошла MSI MAG X670E Tomahawk WIFI.

Модель не самая дешёвая, но основана на флагманском наборе логики. Рассмотрим её более детально, а затем просто разгоним память хотя бы до 8000 МГц, что раньше на AMD никто даже не помышлял.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике несмотря на то, что оформлении немного поменялось по сравнению с предыдущим поколением устройств серии MSI MAG. Спереди мы видим фон, стилизованный под металлические поверхности.

В левом верхнем углу находится логотип компании и эмблема серии Gaming, а посередине изображение ракеты. По центру крупными символами указано наименование модели. В правом нижнем углу, как на видеокартах, есть вставка с обозначением используемого чипсета.

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Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо. Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Под ней скрывается отсек с комплектом поставки. Здесь он не очень большой.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Информация о гарантии;

Инструкция по монтажу;

Комплект наклеек.

Список аксессуаров тоже не очень большой.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Четыре комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводной сети.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект не очень большой, есть всё самое необходимое, но даже не оказалось драйверов. В прошлом поколении устройств были ещё отвёртки и кисточки, а сейчас их нет. Кабелей SATA стали тоже класть меньше, сказывается снижающийся спрос на такие устройства и популярность накопителей M.2.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Плата выглядит строго и не напоминает игровую. Кроме этого, даже нет RGB подсветки, но есть разъёмы для подключения лент.

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Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате не очень много и в основном это различные подписи белого цвета.

Это флагманская модель в линейке MAG, но есть линейки покруче, где платы ещё более «нафаршированы» функционалом. Тут мы видим развитую систему охлаждения и боковой радиатор с подсветкой. Это не пластиковый кожух, а полноценный радиатор. На нём находятся узоры и лого производителя.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000-серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Память здесь должна быть отвязана от Infinity Fabric, но делители присутствуют. Также рекомендуют использовать DDR5-6000 и поджимать тайминги. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 6600 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Недавно была представлена новая версия AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) 1.0.0.7c, где обещали подвезти разгон DDR5 over 9000 МГц. Некоторые энтузиасты уже преуспели в этом деле и новости мелькали в ленте. Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 48 Гб, что в общей сложности даёт 192Гб. Небинарные модули пока не пользуются большой популярностью, а многим вообще хватает 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета AM5. В этом поколении процессоров пока нет очень прожорливых моделей как у Intel, а подгорание сокетов AM5 вроде как-то побороли. Поэтому исходя из потребления флагманских моделей можно сделать вывод, что подсистема питания сделана с большим запасом.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857.

MSI MAG X670E Tomahawk WIFI позиционируется больше как универсальная плата для дома и офиса, а не оверклокерская. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, чтобы обеспечить какой-то запас для следующих поколений.

Формально делается упор на игровую платформу и под этим соусом её подают. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в 120 Вт. Однако, использование процессора для вычислений, рендера или какой-то другой работы выходит не является его использованием по назначению? Именно в этом есть какая-то странность.

Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 300 Вт в стоке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1,5 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов.

Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0, остальные уже PCI-e 4.0 и обеспечиваются чипсетами. На верхнем установлен отдельный радиатор.

Ещё один радиатор предназначается для двух средних, а нижний остаётся вообще без охлаждения. Везде используются одинаковые термопрокладки и каждый радиатор крепится двумя винтами прямо сверху.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет.

Это массивный, крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая густая термопаста. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X670E. Точнее это CrossFire из двух чипсетов AMD B650, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, а ниже - одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом находится выключатель подсветки и ещё одна колодка USB 3.2 Gen1.

Левее расположены две колодки USB 2.0 и ещё два разъёма 4-pin FAN.

Затем можно увидеть разъём для подсветки классический 12В.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC1200.

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125BG.

На этой плате мы видим три слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это такой современный тренд. Справедливости ради, слоты расширения просто разменяли на разъёмы M.2.

Логичнее было бы уже сейчас при таком количестве слотов M.2 переводить их в другую плоскость и делать специальные дополнительные платы. Тогда можно было бы угодить тем, кому нужно больше слотов расширения и тем, кому нужно пять накопителей M.2 сразу. Мне почему-то кажется, что последних будет чуть меньше.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e Gen5 непосредственно от процессора. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Два PCI-e x16 ограничены до х4 аппаратно. Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать только в PCI-e x4 Gen4.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Два разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один разъём USB 3.2 Type-C с DP;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flash.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7902.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000-серии для socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X670E Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6600 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen4 Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X670E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 3x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125BG;

1 x MediaTek MT7902 Аудио Realtek ALC1200 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (AMD X670E) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X670E) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X670E) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4x USB 3.2 Gen1;

2x USB 3.2 Gen2;

1x USB 3.2 Gen2х2;

1x USB 3.2 Type-C with DP;

1x RJ45;

5x 3.5 мм Jack;

1x Optical Audio Out;

2x Ant. Out;

1x BIOS Flash Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает. В данном случае я использовал последнюю на момент тестирования версию BIOS, и это была бета с версией AGESA 1.0.0.7c.

Перед выходом появляется список внесённых изменений. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь несколько изменений сразу или что-то случайно меняешь по ошибке. Сама плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Также мне очень понравился пункт предустановок для памяти, но он почему-то ограничен значениями до DDR5-6600. По всей видимости его пока не доработали, поскольку возможность разгона до высоких частот появилась не так давно.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 9 7900X3D;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MAG X670E Tomahawk WIFI, версия BIOS 1.44;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5600 Apacer NOX (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Gaming X;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300, 1300 Ватт.

Тестирование

Как уже упоминалось вначале, память абсолютно новая, я ничего о ней не знаю, но на подстраховке у меня были уже знакомые планки TEAM T-Create DDR5-6400. То, что я брал – это самое доступное, что смог найти в магазинах Москвы – Apacer NOX DDR5-5600 (около 9 000 рублей за 32 Гбайт). Я догадывался, что там Hynix, но гарантии никакой не было, мог быть даже Micron.

В целом для AMD все брали абсолютно любую память потому, что разгон обычно заканчивался на 6000 МГц. Здесь я сразу решил начать с 6400 и низких таймингов.

Внимательные читатели уже могли заметить, что я таки взял 8000 МГц и прогнал Prime95, но сначала посмотрим на тесты с частотой 6400 МГц.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Corona 1.3:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

С разгоном памяти я специально ничего не мудрил, а просто выбрал пресет 6600, увеличил первые два тайминга на 2 пункта и всё. Даже напряжения никакие не трогал.

Это показывает, насколько всё здесь просто. Если с Intel я иногда настраивал систему весь день, чтобы загрузиться раз и сделать скриншот на 8000, то здесь я практически ничего не делал, плюс абсолютно рандомная и самая дешёвая память.

В синтетике результат не особо меня впечатлил. Да, мы видим картинку с частотой 8000 МГц, но сама производительность от этого практически не выросла, поэтому такой разгон больше теоретический.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут прост: – большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный, его радиатор неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1200. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG X670E Tomahawk WIFI нельзя назвать бюджетной или самой доступной на рынке, но в целом она предлагает хороший функционал для своей ценовой категории. Дело в том, что она значительно дешевле флагманов и относится к средней линейке, но по факту – это практически флагман. Мы видим 16 каналов питания процессора, которые охлаждаются двумя крупными радиаторами, есть поддержка PCI-e 5.0, есть поддержка WIFI 6E. Что ещё нужно для полного счастья? Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди.

Для разгона есть всё самое необходимое. Например, есть пресеты для разгона памяти, но они пока ограничиваются отметкой в 6600 МГц. До 8000 придётся добираться в ручном режиме, но я оперировал бета-версией BIOS с последней версией AGESA 1.0.0.7c. Возможно, позже выйдет релиз, где всё это поправят, но уже сейчас разгон памяти есть, но мне он показался каким-то «кукурузным». Это когда красивые цифры на экране отображаются, а практически производительность не меняется.

Подсветки на самой плате нет, но можно подключать светодиодные ленты, сторонние хабы и управлять всей подсветкой через фирменное приложение от MSI. Зато есть привычные четыре светодиода, которые частично заменяют индикатор POST кодов и показывают этапы загрузки и инициализации. Понятно, что это не полный функционал, но хоть какой-то инструмент, который как-то позволяет осуществлять разгон. Также плата может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения.

Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать более универсальной, нежели просто геймерской, а если точнее, то геймеры могут найти себе что-то проще.

Андрей Понкратов aka wildchaser