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Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20

Новинка HIPER отлично подходит для дома и офиса и мало уступает схожему по характеристикам Intel NUC, предлагая хороший набор интерфейсов и широкие возможности настройки BIOS.
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Оглавление

Вступление

Компания Intel избирательно сокращает свои бизнесы, но наверняка для этого есть веские причины. Если бы прибыль была высока, выход с рынка был бы маловероятен, а тут было принято решение попрощаться с NUC, где в какой-то момент всё пошло не туда.

На этом рынке появилось много других игроков и конкурировать становится сложнее. Видимо, посчитали, что проще просто продавать SoC и различную периферию вроде накопителей и беспроводных модулей. Похожие платформы теперь предлагает AMD, и они демонстрируют отличные результаты. Например, тот же Ryzen 9 7940HS наделал шума со встроенной графикой Radeon 780M, но такие устройства стоят недёшево, хотя всё относительно. У меня была возможность взять модель с ним за 45 000 рублей, но я передумал, поскольку комфортного гейминга ждать не приходится, а для повседневных офисных задач он слишком мощный. Для многих мини-ПК остаётся своего рода приставкой, которая превращает монитор в моноблок и решает зачастую совсем не игровые задачи.

Дома такое устройство можно подключить к телевизору или монитору и получить полноценный компьютер. Кроме того, можно выбрать любой уровень производительности уже на начальном этапе благодаря разным модификациям. В дальнейшем можно немного расширить объём оперативной и постоянной памяти, чтобы пользоваться можно было комфортнее. Поэтому все часто выбирают конфигурацию среднего уровня в базовом исполнении, чтобы начать пользоваться устройством уже сейчас, а дальше повысить его производительность за счёт возможностей расширения. Компаний, которые производят похожие на Intel NUC устройства, сейчас много.

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Одна из них – фирма HIPER, которая давно обосновалась на российском рынке и предлагает различную продукцию. Сегодня мы рассмотрим их новинку под названием HIPER Expertbox D20.

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Данный мини-ПК предназначен для широкой аудитории и рассчитан как на офисное, так и домашнее использование. Конфигурация у меня не самая мощная, но вполне подходящая для большинства офисных задач. И при первом же взгляде остается много вопросов. Заинтересованным читателям скажу, что этот и другие неттопы HIPER доступны для сравнения на официальном сайте компании.

Технические характеристики

Модель HIPER Expertbox D20
Тип устройства Мини-ПК
Процессор Intel Core i3-1125G4
Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics
Операционная система Без ОС
Оперативная память До 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц

(1 х 8 ГБ SODIMM Crucial DDR4-3200 в комплекте)
Накопители SSD M.2 PCI-e Gen4 x4 или SATA;
SSD или HDD 2.5” SATA

(Kingston NVMe объемом 256 ГБ в комплекте)
Интерфейсы 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4;
4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;
1 x Audio Jack;
2 x HDMI 2.0b;
1 x RJ45 LAN;
1 x DC-in
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.2
Размеры 126 x 113 x 42 мм
Масса 375 г
Цена Н/Д*

Характеристики выглядят скромно для 2023 года, но для такого устройства это не настолько важно, к тому же это самая простая версия. Какие ещё версии планируются?

Наименование Спецификации
HIPER Expertbox (ED20-I3112R8N2NSG) Intel Core i3 1125G4 / 8 ГБ / 256 ГБ / Intel UHD Graphics / Intel AX201 / Bluetooth 5.2 / без ОС / Тёмно-серый
HIPER Expertbox (ED20-I5115R8N2NSG) Intel Core i5 1155G7 / 8 ГБ / 256 ГБ / Intel Iris Xe Graphics / Intel AX201 / Bluetooth 5.2 / без ОС / Тёмно-серый
HIPER Expertbox (ED20-I5124R8N2NSG) Intel Core i5 1240P / 8 ГБ /256 ГБ / Intel Iris Xe Graphics / Intel AX201 / Bluetooth 5.2 / без ОС / Тёмно-серый
HIPER Expertbox (ED20-I5124R16N5NSG) Intel Core i5 1240P / 16 ГБ / 512 ГБ / Intel Iris Xe Graphics / Intel AX201 / Bluetooth 5.2 / без ОС / Тёмно-серый
HIPER Expertbox (ED20-I5124R16N5WPG) Intel Core i5 1240P / 16 ГБ / 512 ГБ / Intel Iris Xe Graphics / Intel AX201 / Bluetooth 5.2 / Windows 11 Professional / Тёмно-серый

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Перед нами универсальный рабочий компьютер для офиса, который предназначен для выполнения повседневных задач.

Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой чёрной картонной коробке, но не квадратной в основании, а прямоугольной. Снаружи информации практически никакой нет. Есть только название спереди и логотипы производителя по бокам.

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Лишь с обратной стороны можно увидеть информацию о производителе, а также наклейку с характеристиками и конфигурацией непосредственно того устройства, которое находится внутри. Здесь подразумевается, что у данной модели может быть несколько модификаций, которые могут отличаться по объёму оперативной памяти и накопителя.

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Верхняя крышка просто снимается и внутри неё мы видим лист поролона. В оставшемся лотке находится само устройство и коробка с аксессуарами.

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Комплект поставки не очень большой, скорее он стандартный для таких устройств.

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Прежде всего в комплекте есть адаптер питания на 19 В, 3,42 А. Это достаточно мощный блок, получается почти 65 Вт, но этого вполне достаточно для этого устройства потому, что реальное его потребление в тяжёлой нагрузке не больше 35 Вт.

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Также в комплекте поставляются два кабеля HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ними бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к телевизору и монитору.

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Ещё в комплекте находится инструкция, кабель SATA и несколько комплектов винтов.

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И, конечно же, есть монтажная пластина, но она не совсем стандартная. Здесь мы видим стальной прямоугольник, который с одной стороны крепится двумя винтами к корпусу, а с другой двумя винтами к отверстиям на обратной стороне монитора: VESA 75 и 100.

Внешний вид, конструкция и особенности

Внешне такие устройства сильно похожи друг на друга, а с обратной стороны монитора его практически не видно, но здесь производитель постарался и сделал нечто интересное. Обычно внутри мы видели стальной каркас, а снаружи пластиковый обвес.

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Здесь всё с точностью до наоборот. Внутренний каркас пластиковый. Снаружи по периметру находится корпус из алюминиевого сплава, верхняя крышка также металлическая с тонкой сеткой, а нижняя панель опять пластиковая. Таким образом получается снизить вес устройства, при том, что оно остаётся таким же прочным. Цвет корпуса и верхней крышки серый и скорее всего такой же будет у других модификаций, но, разумеется, будут отличия по портам, а значит отверстиям в алюминиевом блоке.

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С обратной стороны находятся четыре треугольные резиновые ножки по углам. В них интегрированы виты крепления для разборки устройства. Также здесь можно увидеть наклейку со штрих-кодом. Ещё есть надписи на самой поверхности. Сверху указано какие кнопки на клавиатуре нужно нажимать, чтобы войти в BIOS или вызвать меню загрузки. Внизу указан артикул модели и есть информация по блоку питания.

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Также на нижней крышке есть два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин нет ничего кроме сетки чёрного цвета.

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Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя здесь это всё условно. Внутри неё находится светодиод белого цвета.

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Также мы видим разъём миниджек 3,5 мм для гарнитуры, USB 3.2 Gen1 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen1 Type-A, кнопку Power со встроенным индикатором работы и кнопку ClrCMOS, которая спрятана в отверстии. С противоположной стороны находятся оставшиеся разъёмы.

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Мы видим два HDMI, два USB 3.2 Gen1 Type-A, гигабитный Ethernet и разъём питания. Набор отличный.

USB Type-C можно использовать для подачи питания от монитора, но мощность должна быть не менее 65 Вт, о чём заявляет сам производитель.

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Откручиваем четыре винта снизу в резиновых ножках и снимаем крышку.

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Она пластиковая, но на ней есть маленькая металлическая корзина для 2.5” накопителя. Охлаждения для накопителя M.2 не предусмотрено и это нужно учитывать при покупке более быстрого устройства, чем штатный.

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Задняя крышка пластиковая, а верхняя металлическая. Внутри весь каркас тоже пластиковый, но он усилен внешним корпусом.

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Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости, поскольку память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху. При этом последний просто впаян в плату, заменить его не получится.

Под память есть два слота SODIMM DDR4. Слот для SSD M.2 всего один и можно установить устройство размера 2280 или меньше. По умолчанию стоит именно такой.

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На самой плате уже распаяно много контроллеров, процессор и беспроводной модуль. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками внутри.

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На верхней крышке находится тонкая сетчатая панель. Она крепится к пластиковому каркасу. В целом с эргономической точки зрения здесь всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Пора собирать систему и переходить к тестам.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с одним модулем памяти Crucial DDR4-3200 и накопителем Kingston NVMe объемом 256 Гбайт. Последний был сразу заменен на более быстрый с целью проверить работу самого интерфейса. Младшая модель линейки идет без операционной системы, поэтому для тестов устанавливалась ОС Microsoft Windows 11 с последними обновлениями. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.

Оболочка меню BIOS очень простая по оформлению, зато настроек очень много. Это косвенно свидетельствует о том, что компьютер предназначен не для домашнего использования, а скорее для корпоративного сегмента.

Изображение выводилось на 4K без каких-либо проблем. После загрузки операционной системы всё работает чётко и плавно.

В нагрузке мини-ПК HIPER работает достаточно тихо, нагрев умеренный. Однако всё это зависит от интенсивности нагрузки. Взглянем на результаты тестирования.

CPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

450x435 49 KB. Big one: 537x519 73 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x323 51 KB. Big one: 920x660 181 KB

Geekbench 5:

450x207 16 KB. Big one: 1000x461 62 KB

Corona 1.3:

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Cinebench R23:

450x299 37 KB. Big one: 1195x793 208 KB

7-zip:

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Winrar:

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PCMark 10:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Storage Benchmark:

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CrystalDiskMark:

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AS SSD Benchmark:

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Нагрев и шум

При очень интенсивной нагрузке уровень шума растет, всё дело в лимитах и их настройках, которые устанавливаются в BIOS. По умолчанию лимиты слегка завышены, а кулер работает достаточно агрессивно. С другой стороны, в режиме бездействия или при работе с документами вентилятор не крутится и шум отсутствует.

После отключения нагрузки все температуры быстро падают и спустя некоторое время вентилятор останавливается. Процессор в простое потребляет мало, а значит и греется меньше.

Что касается самого нагрева, то ничего критичного нет. Для наглядности продемонстрирую работу устройства после длительной нагрузки в Prime через тепловизор.

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Модель ничем не выделяется на фоне конкурентов; все дело в том, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и тут выше головы не прыгнешь. Процессор по паспорту выдаёт 28 Вт, но мы видели, что он может потреблять даже 35 Вт. При этом производительности мне оказалось достаточно для комфортной работы.

Кстати, в обычных офисных задачах вентилятор практически не включается и не помешал бы радиатор для SSD M.2.

Заключение

HIPER Expertbox D20 отлично подойдёт для дома и офиса. Однако, судя по настройкам BIOS, он больше ориентирован на второй вариант (хотя некоторые с удовольствием используют дома роутеры Mikrotik). Это отличный компактный компьютер, который по возможностям мало уступает схожему по характеристикам Intel NUC и лишен наценки за бренд. Что касается корпоративной поддержки и расширенного сервиса, то помимо стандартной гарантии в 1 год для пользователей и сервисных центров по всей РФ, предусмотрены варианты расширенной гарантии для компаний (вплоть до обслуживания и ремонта прямо у клиента).

К самому исполнению вопросов нет, все сделано качественно и красиво. Комплект поставки напоминает аналогичный у моделей Intel. Есть комплект крепления устройства к монитору с монтажными отверстиями VESA 100, блок питания и два кабеля HDMI. Это значит, что можно сразу подключить два монитора. Дома я, например, подключал одновременно монитор для работы и телевизор для вывода различного контента. Поэтому два порта HDMI уже не излишество. Остальных портов хотелось бы чуть больше, хотя по USB Type-C легко подключить USB-хаб и внешний быстрый SSD M.2 накопитель. Кстати, можно не торопиться с апгрейдом внутреннего, поскольку со скоростью всё отлично.

В новинке HIPER используются процессор и беспроводной сетевой адаптер компании Intel. Прочие элементы расположены схожим образом, ещё тут похожая система охлаждения с одним вентилятором. Вот здесь я заметил, что при штатных настройках системы она достаточно шумная. Однако процессор, а точнее SoC, может потреблять до 35 Вт, что не так уж мало. Это совсем не то же самое, что 6 Вт у Intel N100, а производительность находится на уровне Intel Core i7-7700. Благо широкие возможности настроек BIOS позволяют настроить систему под тихий режим или оставить ее в штатном – производительном.

Компьютер предлагает легкий доступ к основным элементам (кроме впаянного на 11-м поколении беспроводного модуля, на 12-м его можно заменить), хороший набор интерфейсов, два слота под оперативную память и возможность установки накопителей M.2 SATA, NVMe и 2.5” SATA (HHD или SSD). Благодаря этому можно спокойно модернизировать устройство. А оболочка BIOS с простым интерфейсом и несколько сложной структурой содержит все необходимые настройки.

Изучить модельный ряд неттопов HIPER, узнать цены и сравнить конфигурации можно по ссылке.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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