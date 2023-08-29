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Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI

При своих компактных размерах новинка класса Mini-ITX обеспечивает хорошую функциональность и предоставляет все необходимое для пользователя.
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Оглавление

Вступление

Компания Intel устроила аттракцион неслыханной щедрости и решила продлить жизнь платформе LGA 1700 ещё на одно поколение. Понятно, что происходит это не от хорошей жизни; совсем новая платформа уже не за горами и нас постоянно дразнят картинками нового сокета. Тем не менее, плюсы в таком событии есть, ведь с выходом новых процессоров не придётся менять системную плату, в крайнем случае нужно будет обновить BIOS.

Ещё с 600-й серией была похожая ситуация, когда для поддержки новых процессоров нужно было обновлять BIOS на платах для поддержки 13-поколения. Производители плат частично позаботились об этом, и на моделях среднего уровня была возможность обновления даже без установки процессора. Для этого нужно лишь вставить флешку в специальный разъём USB на задней панели платы с заранее записанным и переименованным файлом микропрограммы, а затем нажать соответствующую кнопку BIOS Flashback, чтобы произвести обновление. Однако на бюджетных моделях такой фокус не работает, а ещё бывают приколы с ES версиями процессоров, которые при обновлении BIOS до последней версии могут отказаться запускаться на плате. У AMD была похожая песня на платформе AM4, но теперь она обнулилась до AM5 и все процессоры стали новыми и совместимыми.

В целом же сейчас память типа DDR5 относительно подешевела и можно собирать систему на ней. Об этом намекает даже AMD, выпустив бюджетный чипсет AMD A620. Лично для меня эта платформа заиграла бы новыми красками, если б AMD представила новые APU для AM5 с графикой уровня Radeon 780M. При выборе платформы Intel сейчас тоже можно ориентироваться на память типа DDR5. Я сам приобрёл несколько разных плат и потихоньку ушёл от DDR4. К тому же разгонять память сейчас можно даже на чипсетах среднего уровня Intel B760, а плат с поддержкой DDR5 появляется всё больше. Мы рассмотрим одну специфическую модель для создания компактных сборок, которая называется MSI MPG B760I Edge WIFI.

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Изучим её более детально, посмотрим, как она разгоняет память и что интересного предлагает производитель в устройстве последнего поколения.

Упаковка и комплектация

Плата компактная и соответственно коробка небольшая. Что касается оформления, то я его уже где-то встречал, но в увеличенном формате. В середине находится новый логотип MPG, а в левом верхнем углу знакомый значок MSI Gaming.

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Спереди нет никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. Чуть ниже середины крупными чёрными символами обозначено наименование модели MSI MPG B760I Edge WIFI. Здесь в MSI сделали правильно, и чтобы не запутаться добавляют в конце DDR4, если есть поддержка этого типа памяти. Здесь такой приставки нет, а значит плата работает с памятью типа DDR5. Ещё мы видим группу значков от Intel в правом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону коробки.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG B760I Edge WIFI. Справа находятся значки Intel и HDMI. В левой части есть крупное изображение платы. Правее от него находится столбец значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Мы видим белый картонный лоток, в котором лежит материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки. Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек для кабелей;
  • Регистрационная карта.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Флешка;
  • Одна двухдиапазонная антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект не богатый, но неплохой. Есть всё самое необходимое.

Дизайн и особенности платы

Стандартные габариты ITX плат составляют 170 х 170 мм. Внешнее оформление напоминает полноформатную плату Edge. Давно наблюдается тренд на белые устройства и здесь решили пойти на компромисс. Плата выделяется светлыми серебристыми радиаторами и одинаково удачно подходит как для сборок в белых корпусах, так и в чёрных. Сделано всё качественно и аккуратно.

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Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Большое внимание уделено охлаждению и поэтому есть несколько радиаторов.

В отличие от MSI MPG Z790I Edge WIFI, здесь нет дочерней платы. Каких-то узоров на плате также нет, лишь мелкие обозначения.

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При своих скромных габаритах устройство обладает поддержкой самых современных интерфейсов и процессоров Intel Core 13-Gen. Подсветки на самом устройстве нет, но есть возможность подключать ленты, правда разъём всего один ARGB 5V, но ничего не мешает использовать разветвитель или хаб.

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Над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение радиатора с эмблемой, но в отличие от платы на старшем чипсете, здесь нет активного охлаждения.

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С обратной стороны платы элементов немного, но они есть. Ещё здесь есть один слот M.2 и бекплейт сокета. Светодиодов тут также нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Для топовых плат – это, конечно слабовато, но такие компактные устройства обычно питаются именно по такой схеме.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. С одной из сторон используются защёлки, а с другой – фиксаторы. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки

В процессорах Intel Core 13-Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Понятно, что упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений платформы LGA 1700 и его нужно как-то продвигать. Сейчас память заметно подешевела, поэтому есть смысл собирать новую систему именно с ней.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7200 МГц со штатным напряжением 1,1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 96 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 48 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 8+1+1. Пять каналов сверху и пять каналов сбоку. Может показаться как-то слабо, но всё главное кроется в деталях.

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На каждый из 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке RENESAS ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей фаз тоже нет. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип RENESAS RAA229132.

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MSI MPG B760I Edge WIFI позиционируется как модель для создания компактных игровых сборок среднего уровня. И про разгон процессора лучше забыть сразу, хотя такая возможность есть.

Тем не менее, подсистема питания выглядит неплохо для штатной работы даже флагманских моделей. В играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке в Prime95 и вполне может укладываться в разумные рамки.

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Тепло от транзисторов отводят два радиатора с развитым оребрением. Они независимы и не соединяются друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха нет, а вместо него продолжается сам радиатор, и заглушка задней панели крепится к нему двумя винтами.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серебристо-серый цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится два радиатора связанных друг с другом. Верхняя часть необходима для охлаждения SSD M.2 накопителей, а нижняя для чипсета. Сняв верхний радиатор, можно обнаружить слот M2_1, который получает свои линии PCI-e от процессора. Он может обеспечивать режим работы PCI-e x4 Gen4.

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Дальше идёт сомнительное, на мой взгляд, решение, где радиатор чипсета совмещается с радиатором SSD. По сути, это всё один радиатор и это вызывает вопросы.

Возможно, именно поэтому производитель разместил ещё один слот M2_2 с обратной стороны, снабдил его интерфейсом PCI-e x4 Gen4 и поддержкой SATA. С обратной стороны есть какой-то шанс организовать нормальное охлаждение, а вот сверху это сложнее потому, что чипсет греет ту же пластину и это какой-то компромисс.

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В качестве термоинтерфейса везде используются термопрокладки разной толщины. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B760.

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Его силами реализовано четыре порта SATA, которые находятся по правому краю. Ниже этих портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, одна USB 3.2 Gen1 и четыре светодиода, которые заменяют индикатор POST-кодов загрузки и инициализации.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897. Рядом расположена колодка двух портов USB 2.0 и разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса, что не очень удобно.

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Выше слота PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. С обратной стороны платы распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtel RTL8125BG.

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На этой плате мы видим всего один слот расширения PCI-e x16. Больше уже не позволяют размеры платы.

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Этот слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Два разъёма USB 2.0;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Три аудиоразъёма типа minijack;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX211.

Технические характеристики

Модель MSI MPG B760I Edge WIFI
Поддерживаемые процессоры 12 и 13-поколение Intel Core i3, i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B760
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 96 Гбайт при частоте 4800 – 7200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B760; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8125BG;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX211
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 2 x USB 2.0 (Intel B760)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B760)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B760)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
2 x USB 2.0;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. Out
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений, это всё та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

И конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Плата корректно ведёт себя при переразгоне и я вообще не использовал перемычку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid 360R V2;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MPG B760I Edge WIFI, версия BIOS A.30;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Team (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы и последующая настройка не вызывает сложностей. Всё проходит гладко, BIOS обновляется просто. Для начала я провёл все тесты в штатном режиме, а уже потом немного разогнал оперативную память.

Порадовало, что материнская плата сразу ограничивает процессор рамками в 253 Вт, поэтому в штатном режиме температуры нормальные.

На мой взгляд, получилось очень даже неплохо. Посмотрим на результаты тестов.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x298 40 KB. Big one: 1432x948 275 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x322 50 KB. Big one: 1381x988 336 KB

Cinebench R23:

450x344 35 KB. Big one: 1453x1111 237 KB

3DMark CPU Profile:

450x262 29 KB. Big one: 1000x582 106 KB

3DMark Storage:

450x277 32 KB. Big one: 1000x615 120 KB

Crystal Disk Mark 8.0.0:

450x231 39 KB

Geekbench 5:

450x351 26 KB. Big one: 1174x916 110 KB

Уже на этапе изучения спецификаций новинки было замечено, что предел по частотам памяти указан как DDR5-7200. У меня же планки должны брать 8000 МГц, но здесь похоже есть какое-то ограничение. И, действительно, выше DDR5-7200 разогнать не получилось.

450x298 40 KB. Big one: 1426x944 278 KB

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

450x436 47 KB. Big one: 825x800 131 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Что ж, к температурным показателям не придерешься.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Радиатор чипсета тоже неплохо нагревается.

450x200 31 KB. Big one: 1500x667 147 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x151 17 KB. Big one: 606x204 37 KB

24 бит, 192 кГц

450x151 17 KB. Big one: 606x204 37 KB

Заключение

MSI MPG B760I Edge WIFI – это не то же самое, что MSI MPG Z790I Edge WIFI. Это абсолютно различные платы и даже разного уровня, хотя названия и идеи их очень близки. Разгон памяти здесь уже не такой выдающийся, как с более дорогой моделью. Возможно, это обусловлено тем, что слоёв металлизации восемь вместо десяти.

Ещё одна интересная особенность – штатное ограничение мощности флагманского процессора. Плата больше не играет в самоубийцу, а сразу выставляет лимиты на 253 Вт при выборе любой схемы охлаждения. Даже в таком режиме боковой радиатор транзисторных сборок и сама печатная плата с процессором Intel Core i9-13900K заметно нагреваются в тяжёлых режимах работы, и повышение лимитов может сократить срок жизни устройства. Поэтому рекомендуется изначально использовать модели без литеры K, поскольку смысла в них нет.

При своих компактных размерах новинка обеспечивает хорошую функциональность. Разумеется, коррективы вносит ее форм-фактор. Например, тут всего один слот PCI-e x16 для видеокарты, а один разъём для SSD M.2 накопителя размещен с обратной стороны. Это вынужденные меры и производитель старался как мог. Положительным моментом являются готовые пресеты в BIOS для разгона памяти. Что касается процессора, то нужно будет дополнительно снижать напряжение, чтобы добиться приемлемой потребляемой мощности.

Производитель не пытается сэкономить за счет покупателя, поэтому комплект поставки достаточен. Материнская плата корректно ведёт себя в различных режимах и в целом проблем при тестировании не возникло. На удивление в различных режимах всё работало великолепно. А если нужна будет модель доступнее, стоит присмотреться к mATX аналогам. И не стоит устанавливать что-то мощнее Intel Core i5-13500, чтобы не ломать голову с настройками и охлаждением.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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