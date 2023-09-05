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Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White

К нам в руки попала эффективная и эффектная AIO система, которая обеспечивает хороший уровень производительности и может отвести 300 Вт тепла.
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Оглавление

Вступление

Современные флагманские процессоры бывают достаточно горячие и их сложно охладить, особенно, когда на материнской плате сняты ограничения по питанию. Потребление в интенсивной нагрузке может перевалить за 300 Вт, и с таким не справятся воздушные системы охлаждения. Отчасти поэтому многие пользователи выбирают жидкостные системы охлаждения. С другой стороны, это сейчас модно, и если у тебя настоящая геймерская сборка, то нужно всем показать, что она охлаждается водой даже, если её эффективность оставляет желать лучшего. Даже производители готовых ПК используют этот приём, и я сам с таким сталкивался, когда рассматривал компьютер ThundeRobot.

Впрочем, громоздкий воздушный кулер создаёт определённые проблемы совместимости и нужно более рационально использовать внутреннее пространство, поэтому устанавливают готовую AIO систему, где основной радиатор можно поместить за границами материнской платы. Проблем ещё может подкинуть видеокарта, воздушные потоки от которой проходят сквозь её радиатор и направляются прямиком на процессорный кулер. Всё это в комплексе приходится учитывать при создании сборки, но я лично до последнего стараюсь использовать воздух, ведь не нужно постоянно мониторить помпу и волноваться за то, что она остановится.

Сейчас предлагается много готовых необслуживаемых систем, и производители продолжают их модернизировать. Часть этих изменений направлена на внешний вид благодаря тренду на белые сборки и RGB-подсветку. Поэтому ассортимент расширяется, а принципиально в системе уже поменять особо нечего. Можно установить более производительные вентиляторы, помпу, радиатор, но всё это в комплексе балансирует друг с другом и поэтому замена одного узла не всегда даст положительный результат. Основная проблема – это передача тепла именно жидкости и её охлаждения. Можно наблюдать температуру процессора 100°C, в то время как жидкость прогреется только до 35-40°C. Соответственно нужен эффективный водоблок и максимально эффективные термоинтерфейсы. Разумеется, тут ещё нужно, чтобы тепло-распределительная крышка процессора была ровная и не выгибалась.

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Эффективных систем охлаждения сейчас очень много и есть даже явные лидеры, но иногда хочется подобрать что-то от производителя материнской платы, чтобы получился готовый набор одного бренда. Такие компании тоже выпускают устройства разного уровня, и соответственно эффективность их может отличаться. Сегодня мы рассмотрим ещё одну модель компании MSI, которая называется MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White.

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Судя по названию, радиатор у данной модели на 360 мм – под три вентилятора 120 х 120 мм. Видно, что это вторая версия (а с обзором первой можно ознакомиться по ссылке); значит, можно рассчитывать на улучшения. И ещё это белая система. Рассмотрим её поближе.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. Удивляться не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы. Шланги не снимаются, вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде.

Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой – на 360 мм.

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Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к верхнему ценовому сегменту MEG. Именно MEG, а не MAG, поскольку там на упаковке изображена сама материнская плата. Новая модель позиционируется как доступная и на картинке смотрится хорошо. А вживую выглядит ещё круче, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

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По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. В оформлении использован тёмный фон, хотя обычно производители выделяют свои белые модификации светлым фоном упаковки. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

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Внизу крупными символами обозначено наименование модели. Число 360 свидетельствует о том, что на радиатор устанавливается три вентилятора по 120 мм. Ниже указано, что это жидкостная система, а справа есть два значка. Один из них сообщает о поддержке нового сокета LGA 1700, а другой – Mystic Light.

Посмотрим на противоположную сторону.

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Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже есть изображение уже смонтированной системы, а справа от него перечислены описания фирменных технологий устройства.

Прежде всего это подсветка и устройство системы с использованием помпы, размещённой в радиаторе. Похожую модель я уже рассматривал – это MSI MAG CoreLiquid C360, и она показала себя достаточно эффективной.

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Соответственно в корпусе с водоблоком помпы нет, но есть модуль с подсветкой. Максимальные обороты помпы, встроенной в радиатор, составляют 4200 об/мин и это немало. Однако шум не такой большой и теряется на фоне шума от вентиляторов.

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С одного торца коробки находится спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
Габариты радиатора 394 х 120 х 27 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал теплосъёмника Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 400 мм
Скорость вращения помпы 4200 ±10% об/мин
Сила тока помпы 0.34 А
Уровень шума 18 дБ
Срок службы 100 000 ч
Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм
Модель вентилятора MSI APA1225M12
Скорость вращения 500-2000 ±10% об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 78.73 CFM
Воздушное давление 2.39 мм водяного столба
Уровень шума 14.3-34.3 дБ
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1366, 1700, 2011, 2066;
AMD: Socket AM4, TR4, sTRX4, SP3, AM2, AM3+, FM2

По спецификациям новая модель очень похожа на MSI MAG CoreLiquid C360, но это ничего не значит, ведь отличия могут быть в водоблоке. Сама конструкция идентична, а ещё это заметно по используемым вентиляторам и радиатору с помпой.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

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Сверху размещен лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

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Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами.

Посередине находится остальной комплект поставки, а слева коробка с тремя вентиляторами. А ещё есть инструкция.

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Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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  • Универсальный пластиковый «бэкплейт» для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для комплектного «бэкплейта»;
  • Четыре втулки-адаптера для штатного крепления LGA 2011, 2066;
  • Четыре втулки-адаптера для штатной пластины AMD Socket AM4;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel LGA 2011, 2066;
  • Монтажная пластина для Intel LGA 115x, 1200, 1700;
  • Монтажная пластина для AMD Socket AM2, AM3, AM4, AM5;
  • Монтажная пластина для AMD Socket TR4/sTRX4;
  • Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Разветвитель 4-Pin FAN;
  • Резистор;
  • Адаптер 4-Pin FAN – Molex;
  • Термопаста.

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Устройство и особенности СЖО

Внешне система напоминает модель MSI MAG CoreLiquid C360. Однако, водоблок действительно другой и это очевидно, достаточно посмотреть на основание. В данном случае оно круглое, а не квадратное. Соответственно площадь поверхностей разная, а про микроканалы внутри мы ничего не можем узнать, иначе просто нужно разобрать оба водоблока и сравнить их. Сам производитель ничего об этом не сообщает.

В остальном конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в белый цвет.

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Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон: с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вертушки лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы производительные, но на максимальных оборотах шумные.

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Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой 5В. Подразумевается последовательное соединение кабелей подсветки, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-Pin FAN.

Помпа находится в корпусе радиатора и от неё идёт кабель 3-Pin FAN. Он достаточно длинный и подключается отдельно к материнской плате.

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По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

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Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако, происхождение шума не только из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд, является помпа в корпусе радиатора и плотность рёбер. Всё это создаёт повышенное сопротивление воздуха.

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Сам водоблок заметно упрощён, поскольку в его корпусе нет помпы, а только сам теплосъёмник и кожух с подсветкой. Интересно, что верхняя часть корпуса сделана поворотной, чтобы можно было вращать эмблему MSI Gaming в центре.

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Со стороны основания есть винты, сама конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

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Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

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Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто.

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После практики проверяем отпечаток. Вроде всё отлично. А теперь – к тестам.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнские платы:
  • MSI MPG B760I Edge WIFI, версия BIOS A.30;
  • ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Team (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё собрать и смонтировать. Тут это осуществляется просто и быстро. Сначала устанавливается монтажная пластина на водоблок. Это осуществляется методом сдвига. Она просто задвигается по направляющим и фиксируется. Далее устанавливается «бэкплейт», закручиваются втулки и уже потом можно устанавливать водоблок. Всё собрано, можно запускать.

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После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах.

А когда материнская плата «душит» процессор, он потребляет всего 253 Вт при максимальной нагрузке и система охлаждения легко с этим справляется.

Сначала я запускал систему без резистора и шум от вентиляторов был заметен. После этого поставил резистор, и уровень шума заметно снизился, причём это не сильно отразилось на максимальной температуре.

Для настройки синхронизации подсветки используется стандартное приложение MSI Center.

Результаты тестов

Вторая материнская плата была нужна для того, чтобы снять с процессора лимиты и ему ничего не мешало – так можно было бы понять, на что стоит рассчитывать. Здесь удалось добиться приемлемой температуры в 90°C при потреблении процессором 300 Вт. Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT.

В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i9-13900K (default);
  • Intel Core i9-13900K (default) silent;
  • Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В;
  • Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В silent;
  • Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.2 В;
  • Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.2 В silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

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Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White – это не флагман, но эффективная и эффектная AIO система. Мне она многим напомнила MSI MAG CoreLiquid C360, к примеру, тем же размещением помпы в корпусе с радиатором. Обычно помпа находится над водоблоком и поэтому его корпус получается крупным. Здесь показано решение этой проблемы, но как это отразилось на эффективности?

Новая система MSI обеспечивает хороший уровень производительности и может отвести 300 Вт тепла. Разумеется, это не рекорд, но ещё раз напомню, что это не топовая модель, а скорее среднего уровня. При интенсивной загрузке процессора вентиляторы работают на максимальной скорости и уровень шума выше. Производитель предусмотрел это и в комплекте есть понижающий резистор. С ним шум становится умеренным, а на температуре процессора это сказывается не сильно.

В тихом режиме вентиляторы работают на грани комфорта. Можно сказать, что даже тихо, и именно такой режим использовать лучше всего. С другой стороны, такая нагрузка как 280 Вт бывает не во всех приложениях. В любом случае производитель предоставил хороший выбор: тишина или высокая производительность. В целом мне всё понравилось: сделано просто, качественно и красиво. Подсветка есть везде, она синхронизируется и смотрится отлично.

Система поддерживает все современные сокеты и поэтому универсальна. Однако тут важно понимать, что у неё есть свои пределы по охлаждению и выше этого потолка она не прыгнет. Многие пользователи пытаются оптимизировать напряжения и частоты процессоров, чтобы получить максимальную производительность и остаться в разумных рамках потребления и тепловыделения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора процессорная СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White получает награду:

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