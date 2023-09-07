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Обзор телевизора Hisense U7HQ55

В 55-дюймовой модели Hisense передовые технологии ULED, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos и прочие сочетаются с простотой и удобством использования ТВ.
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Оглавление

Вступление

Во время обзора саундбара Hisense HS312 с технологиями Dolby Atmos я понял, что телевизор мой уже маловат. Он висит в гостиной на первом этаже, и больше в доме телевизоров нет. Когда-то 43” было неплохо, но сейчас появились относительно недорогие модели на 55 и 65”. А также множество различных интересных технологий, в которых легко запутаться. Обычными LCD панелями уже никого не удивишь, на их место пришли LED матрицы…

Как правило, при появлении новых технологий первые устройства, основанные на них, стоят очень дорого. Например, технология OLED. Массовое производство таких панелей начала компания LG ещё в 2009 году, а на выставке CES 2012 были представлены 55” телевизоры Samsung и LG. Было это недешево и при эксплуатации проявились некоторые нюансы. Например, так называемое «выгорание» – когда появляются постоянные контуры статического изображения, которые не исчезают со временем и не удаляются с помощью технологии длительной очистки. Возникают они обычно в области логотипа эфирного канала. Потом появилось множество технологий для предотвращения появления этого эффекта, например, Pixel Shift, ASBL, Pixel Refresher. В любом случае технология производства OLED панелей остаётся дорогой и массовыми такие экраны пока не стали. Вместе с этим на рынке появились новые игроки: QLED и ULED.

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Обычному пользователю сложно разобраться во всех этих абревиатурах и, если есть три буквы LED – значит это круто, а какая буква спереди – роли не играет. Да и «квантовые точки» мало что скажут. Тем не менее, технология QLED набирает большую популярность. Такая панель включает несколько элементов: LED-подсветка, плёнка с квантовыми точками, LCD матрица и поляризаторы. Напоминает обычную LCD панель, но при чём тут точки? Сначала светодиоды излучают свет, он попадает на плёнку с квантовыми точками. Они разного размера и под воздействием света сами начинают его излучать, но с разной длиной волны. Далее световые потоки поляризуются и смешиваются, формируя из синего, зеленого и красного цветов белый, который поступает на LCD-матрицу. Далее в LCD-матрице, как и в LED-экране, формируется цвет каждого пикселя с помощью трех субпикселей и управляющих транзисторов. Поэтому технология ближе к обычным LCD панелям, нежели к органическим светодиодам.

ULED – это не название отдельной технологии, а совокупность технических решений компании Hisense, которые она использует в своих телевизорах. Поэтому стоит рассмотреть такую модель и понять, в чём смысл таких решений и как это работает на примере Hisense U7HQ 55”.

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Сегодня телевизор – это не просто экран для отображения, а целый мультимедиа-комплекс с операционной системой и множеством приложений под названием Smart TV. Также как у компьютера, планшета или смартфона у него есть свой процессор, оперативная память и накопитель. Рассмотрим этот Smart TV более подробно и изучим его особенности.

Технические характеристики

Модель Hisense U7HQ55
Тип телевизора 4K Smart TV
Тип матрицы ADS
Диагональ 55”
Формат/разрешение 16:9 / 3840 x 2160
Глубина цвета 8 Bit + FRC
Технология Quantum Dot Есть
Подсветка DLED
Частота обновления 120 Гц
Пиковая яркость 600 нит
Локальное затемнение Есть
Контрастность 1200:1
Поддержка HDR HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision
Поддержка HDR10+ Adaptive Есть
Поддержка Dolby Vision IQ Есть
Масштабирование до уровня Ultra HD Есть
Время задержки сигнала < 20 мс
Процессор MediaTek MT9900
Декодер HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AV1
Поддерживаемые форматы .AVI, .MP4, .MOV, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .OGM, wma, .FLAC, .MP2, .MP3
Мощность звука 2 x 10 Вт
Технология звука Dolby Atmos
Операционная система VIDDA 6.0
Браузер Odin
HbbTV 2.0.3
Anyview Cast / Stream Есть
Цифровой и аналоговый тюнер DVB-T2/T/C/S2/S
Интерфейсы 2 х HDMI 4K 60Hz;
2 х HDMI 4K 120Hz;
1 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
1 x ANT1 (DVB-T/T2/C);
1 x ANT2 (DVB-S/S2);
1 x 3.5 мм jack;
1 x Optical Out;
1 x RJ-45
Габариты упаковки 1362 x 150 x 879 мм
Масса с упаковкой 20.2 кг
Габариты без подставки 1233 x 76 x 710 мм
Масса устройства без подставки 14.4 кг
Где купить МВидео / Эльдорадо

Для модели данного класса параметры достойные. Есть все современные технологии, включая умный апскейлинг, поддержка всех форматов HDR10, объемный звук Dolby Atmos.

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Упаковка и комплектация

Телевизор поставляется в крупной картонной коробке, габариты которой составляют 1362 x 150 x 879 мм, масса – 20.2 кг.

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Внутри находится защитный каркас, чтобы избежать повреждения устройства, но всё равно на коробке лучше не прыгать.

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Также внутри находится комплект поставки. Он состоит из подставки, пульта, кабеля питания, пакетика с винтами, батареек, руководства по установке и гарантийного талона. Пульт получается достаточно крупный и увесистый, особенно с батарейками.

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Внешний вид, конструкция и особенности

Поскольку я телевизор подвешиваю на кронштейне, то подставка мне не нужна. Крепится она достаточно просто. Выступы устанавливаются в пазы с двух сторон и закручиваются в местах соединений по два винта с каждой стороны. Габариты устройства составляют 1233 x 76 x 710 мм, а вес без подставки 14.4 кг.

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Дизайн очень современный с пластиковой панелью сзади и пластиковой тонкой рамкой по периметру. Понятно, что внутри есть металлическая основа, к которой крепится матрица и весь «обвес».

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Рамки экрана очень тонкие, а издалека кажется, что он вообще безрамочный, особенно если смотреть под углом. Спереди находится защитная панель, которая немного шире самой матрицы и практически подходит к границам корпуса, оставляя зазор в 1 мм. Наиболее толстая рамка в нижней части, где посередине находится логотип производителя Hisense. Под ним в нижнем торце находится кнопка включения со светодиодом.

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В итоге верхняя и боковые рамки получаются где-то по 4 мм, а нижняя – 14 мм. Сзади находится большая пластиковая панель с узором под вымощенную плитку. В середине можно заметить отверстия для крепления VESA 300 x 200. Не самый популярный стандарт, но кронштейн найти можно.

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Основные разъёмы находятся с левого бока, если смотреть на телевизор спереди. Они разделены на два блока. Часть выводятся назад, а часть вбок. На маленьком модуле находится разъём проводной сети RJ-45 стандарта 100 Base-T. Ещё есть цифровой оптический выход и разъём USB 2.0.

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Основные разъёмы выводятся вбок. Здесь мы видим стандартный 3,5 мм jack для наушников, два разъёма для антенн, четыре порта HDMI (2 х HDMI 4K 60Hz + 2 х HDMI 4K 120Hz и один разъём USB 3.0. Причем один из HDMI 2.1 с поддержкой улучшенного канала возврата аудио eARC, что непременно оценят геймеры и меломаны.

Один из коаксиальных разъёмов для антенн поддерживает DVB-T2, точнее его поддерживает встроенный тюнер, поэтому никакой дополнительной приставки не нужно, чтобы настроить бесплатные стандартные каналы цифрового вещания. С другого бока находится разъём для подключения кабеля питания, который поставляется в комплекте.

Экран

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Экран Hisense U7HQ сделан с использованием комплекса технологий ULED. Что же такое ULED? ULED – это набор из 20 собственных патентов Hisense, относящихся к 4 областям: Ультраширокая цветовая гамма (Ultra Wide Colour Gamut), ультралокальное затемнение (Ultra Local Dimming), ультра 4К-разрешение (Ultra 4K Resolution), ультраплавная передача движения (Ultra Smooth Motion Rate). Сюда входят как программные, так и аппаратные решения.

Все они позволяют улучшить итоговое качество картинки, расширить цветовой диапазон, диапазон яркости и контрастность, а также более точно передавать движение. Если учесть, что у U7HQ есть поддержка всех популярных HDR-форматов, то несложно представить как со всеми этими технологиями будет смотреться какой-нибудь фильм в Dolby Vision.

Пиковая яркость заявлена в 600 нит – это хороший показатель, но ключевое слово здесь «пиковая». Понятно, что телевизор никто не смотрит на улице и поэтому даже 450 нит, которые здесь в обычном режиме, не должны стать какой-то проблемой.

Экран яркий, цвета насыщенные. Контраст, заявленный производителем, составляет 1200:1. Фактически он бывает выше. Углы обзора очень большие – 178°.

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Телевизор поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц. Кроме этого, есть поддержка AMD FreeSync и технологии динамической компенсации MEMC. Всё это в совокупности обеспечивает отличную картинку в динамичных фильмах, спортивных трансляциях и играх.

Игровой режим автоматически включается при подключении консоли. Это проявляется в снижении задержки входного сигнала. Технология называется ALLM. Ещё присутствует технология VRR. Телевизор не позиционируется как игровой, но для игр подготовлен отлично.

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В меню присутствует большое количество настроек цвета. Есть готовые предустановки («Стандартный», «День кино», «Ночь кино», «Динамический», «Спорт») и, кроме этого, можно настроить какие-то параметры вручную, вроде гаммы или баланса белого. Также настраивается яркость, контрастность, насыщенность цвета, резкость, адаптивная контрастность, сверхплавное движение.

Операционная система и приложения

В телевизоре используется фирменная оболочка VIDAA 6.0. Загружается всё очень быстро и работает очень плавно. Каких-то проблем в работе я не заметил. Настроек очень много, все интерфейсы работают отлично. DLNA настраивается без проблем. Вообще каких-то сложностей с подключением и в работе сети тут нет. Да, хотелось бы гигабитное проводное подключение, но и этого хватает.

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Базово уже предустановлено множество приложений, в том числе популярные стриминговые сервисы и социальные сети. Лично я больше привык к Android, но здесь всё работает быстро и по функционалу, и по программам мне оказалось всего достаточно. Единственный нюанс заключался в том, что я не смог переназначить клавиши на пульте. В остальном всё работает шустро, плавно и комфортно.

Заключение

Hisense U7HQ55 – интересная современная модель, в которой передовые технологии сочетаются с простотой и удобством использования. Телевизор берут ради картинки, и здесь она не подвела. Мы наблюдаем более чёткие, яркие и насыщенные цвета, большие углы обзора, широкий цветовой охват (около 94% DCI-P3) и плавность движений.

Частота обновления в 120 Гц и технология динамической компенсации MEMC позволяют обеспечить отличное качество картинки в динамичных сценах, а также использовать телевизор для игр. Есть поддержка технологии AMD FreeSync, и даже при подключении к видеокарте NVIDIA мы видим 120 Гц. Кстати, игровой режим включается автоматически при подключении консоли.

Телевизор требователен к качеству контента, как и любое другое современное устройство. Поэтому стоит подключить его к хорошим IPTV сервисам и цифровым эфирным каналам. Это же касается просмотра файлов через DLNA или непосредственно с внешнего устройства. Есть поддержка топовых современных стандартов HDR, а именно HDR10+ вместе с технологией HDR10+ Adaptive и Dolby Vision вместе с технологией Dolby Vision IQ. Эти технологии позволяют не только на полную задействовать динамические метаданные HDR-видео (а это буквально отдельные настройки для каждого пикселя в кадре), но и учесть условия освещения в комнате, благодаря информации с датчиков освещенности внутри телевизора, чтобы вовремя подстроить картинку под них. Штатный звук хороший, но если есть возможность использовать саундбар, то с ним будет лучше.

В телевизоре используется оболочка VIDAA 6.0. Она работает достаточно быстро и плавно. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, встроенного накопителя – 8 ГБ, по современным меркам не так много. Установлен четырехъядерный процессор MediaTek MT9900 с ядрами ARM Cortex-A73, работающими на частоте 1.8 ГГц. С одной стороны, оболочка накладывает определённые ограничения; нет такого количества приложений, как для Android. С другой – есть всё необходимое для рядового пользователя, а ресурсов используется меньше. Плюс VIDAA – закрытая ОС, а значит более защищенная с точки зрения кибербезопасности. Предусмотрена поддержка голосовых ассистентов VIDAA, Google Assistant и Яндекс Алиса. Микрофон находится прямо в пульте. Пульт удобный, но тяжёлый и нет возможности переназначения клавиш. Поддерживаются все современные стриминговые сервисы, включая российские.

В целом телевизор отлично адаптирован для нашей страны, что заметно по качеству перевода меню и отличной работе функций, включая HbbTV. Проводная сеть представлена интерфейсом Ethernet 100 Base-T, есть поддержка Wi-Fi (2.4G and 5G) и Bluetooth 5.0.

Официальный сайт ТВ Hisense U7HQ доступен по ссылке. А приобрести или посмотреть на Hisense U7HQ55 вживую можно в интернет-магазинах Эльдорадо и МВидео.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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