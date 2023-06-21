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Вступление

Материнских плат для платформы Intel LGA 1700 сейчас очень много и популярность набирают базирующиеся на чипсетах 700-серии модели. Есть откровенно бюджетные решения на базе Intel B760 и флагманы на Intel Z790. Разумеется, бывают исключения. Например, есть много бюджетных версий на топовом чипсете и противоположный вариант.

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Это не выглядит глупо в сегодняшних реалиях, когда разгон процессора почти умер, а остаётся только разгон памяти. В случае с DDR4 всё понятно. Там можно взять вообще любую плату и проблем не будет, а вот с DDR5 уже всё не так просто. Основные надежды пользователи возлагают на модели форм-фактора Mini-ITX потому, что там всего два слота и много слоёв металлизации. Понятно, что это не является какой-то гарантией. Я сам не так давно купил плату Jginuye H610i-GANING, но оказалось, что основная проблема – это BIOS. Он практически не обновляется и соответственно нет поддержки новых процессоров Intel 13-Gen. Разгона там тоже никакого нет. Однако в ITX формате есть платы посерьёзнее, в том числе на новых чипсетах Intel Z790.

Первый раз я столкнулся с проблемой разгона памяти DDR5, когда у меня только появились планки на SKhynix A-die. Теоретически и как потом оказалось практически, они могут работать на частоте DDR5-8000. Однако, взяв первое, что было под руками из прошлого поколения – ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX, я понял, что дальше DDR5-7200 мне не уехать. Поэтому я сразу приметил несколько плат на Intel Z790 и одной из них оказалась MSI MPG Z790I Edge WIFI. Надо отметить, что это одна из самых доступных плат в таком формате на флагманском чипсете. Её стоимость около 30 000 рублей.

Сегодня изучим эту плату более детально, посмотрим, как она разгоняет память и что интересного предлагает производитель в устройстве последнего поколения.

Упаковка и комплектация

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Плата компактная и соответственно коробка небольшая. Что касается оформления, то я его уже где-то встречал, но в увеличенном формате. В середине находится новый логотип MPG, а в левом верхнем углу знакомый значок MSI Gaming.

Спереди нет никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. Чуть ниже середины крупными чёрными символами обозначено наименование модели MSI MPG Z790I Edge WIFI. Вот здесь ASUS и MSI сделали правильно, и чтобы не запутаться добавляют в конце DDR4, если есть поддержка этого типа памяти. Здесь такой приставки нет, а значит плата работает с памятью типа DDR5. Ещё мы видим группу значков Intel в правом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z790I Edge WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В левой части есть крупное изображение платы. Правее от него находится столбец значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Мы видим белый картонный лоток, в котором лежит материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки. Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Регистрационная карта.

Диска нет. Плата стоит около 30 000 рублей. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями цена, которым 3 копейки, а пользователь всё равно за них заплатит.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Флешка;

Одна двухдиапазонная антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект не богатый, но неплохой. Есть всё самое необходимое.

Дизайн и особенности платы

Стандартные габариты ITX плат составляют 170 х 170 мм. При этом с каждым следующим поколением они всё норовят подрасти в высоту. Внешнее оформление напоминает полноформатную плату. Давно наблюдается тренд на белые устройства и здесь решили пойти на компромисс.

Плата выделяется светлыми серебристыми радиаторами и одинаково удачно подходит как для сборок в белых корпусах, так и в чёрных. Сделано всё качественно и аккуратно.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о десяти слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата для своих размеров достаточно тяжёлая и этому есть разумные объяснения. Большое внимание уделено охлаждению и поэтому есть несколько радиаторов, а ещё дочерняя плата для установки SSD M.2 накопителей. Каких-то узоров на плате нет, лишь мелкие обозначения.

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При своих скромных габаритах устройство обладает поддержкой самых современных интерфейсов и процессоров Intel Core 13-Gen. Система охлаждения достаточно сложная. Есть даже маленький вентилятор на всякий случай.

Подсветки нет, но есть возможность подключать ленты, правда разъём всего один ARGB 5V, но ничего не мешает использовать разветвитель. Над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение радиатора с эмблемой и отверстием для вентилятора.

С обратной стороны платы элементов немного, но они есть. Ещё здесь есть один слот M.2, бекплейт сокета и пластины в местах крепления радиаторов. Последние выполняют роль не только усилителей, но и отводят немного тепла, как бы дико это не звучало. Светодиодов тут также нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Для топовых плат – это, конечно слабовато, но такие малютки обычно питаются именно по такой схеме.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. С одной из сторон используются защёлки, а с другой – фиксаторы. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки.

В процессорах Intel Core 13-Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Понятно, что упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений платформы LGA 1700 и его нужно как-то продвигать. Помимо этого, память нужно ещё как-то разгонять до запредельных значений и здесь нам даже на это намекают.

Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8000+ МГц со штатным напряжением 1,2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 96 Гб достигается путём установки двух модулей по 48 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 10+1+1. Семь каналов сверху и пять каналов сбоку. Может показаться как-то слабо, но всё главное кроется в деталях.

На каждый из 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке RENESAS RAA2210540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей фаз тоже нет. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип RENESAS RAA229131.

MSI MPG Z790I Edge WIFI позиционируется как геймерское решение для компактных сборок. Разгонять здесь флагманский процессор даже в голову не придёт. Тем не менее, подсистема питания выглядит неплохо для штатной работы даже флагманских моделей. Охлаждать горячие процессоры лучше водой, но тогда можно забыть про компактную сборку.

Тут нужен комплексный подход, связанный с андервольтом или энергоэффективными моделями процессоров. Технически гнать можно, но есть ли в этом смысл? Здесь уже всё зависит от конкретной сборки, где нужно сделать какой-то выбор. В играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке в Prime95 и вполне может укладываться в разумные рамки.

Тепло от транзисторов отводят два радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха нет, а вместо него продолжается сам радиатор, и заглушка задней панели крепится к нему четырьмя винтами.

Ещё в радиатор внутри интегрирован вентилятор 25х25 мм Powerlogic PLA02510B12M. Два подшипника скольжения, 12 В, 0,09А. Иногда его слышно, но чаще всего нет.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серебристо-серый цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находится целый бургер из радиаторов и дочерней платы.

Всё это нужно для охлаждения SSD M.2 накопителей. Сняв верхний радиатор, можно обнаружить слот M2_1, который получает свои линии PCI-e от процессора. Он может обеспечивать режим работы PCI-e x4 Gen4.

Слот находится на дочерней плате, но она снимается и с обратной стороны есть ещё один M2_2, который обеспечивается чипсетом. Здесь уже скорость ограничена интерфейсом PCI-e x4 Gen3 и это правильно.

Как же так? Дело в том, что дальше идёт сомнительное, на мой взгляд, решение, где радиатор чипсета совмещается с радиатором SSD. По сути, это одна и та же пластина и это вызывает вопросы.

Возможно, именно поэтому производитель разместил ещё один слот M2_3 с обратной стороны и снабдил его интерфейсом PCI-e x4 Gen4. Такие накопители обычно горячие и с этим ничего не поделаешь, за скорость надо платить. Поэтому с обратной стороны есть какой-то шанс, а вот внутри пирога его нет и быть не может потому, что чипсет греет ту же пластину и это какой-то компромисс.

В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

Его силами реализовано четыре порта SATA, которые находятся по правому краю. Выше и ниже этих портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, одна USB 3.2 Gen1 и одна USB 2.0. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, колодка для подключения TPM-модуля и четыре светодиода, которые заменяют индикатор POST кодов.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Выше слота PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. С обратной стороны платы распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I226-V.

На этой плате мы видим всего один слот расширения PCI-e x16. Больше уже не позволяют размеры платы.

Этот слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Два разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX211.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12 и 13-е поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 96 Гбайт при частоте 4800 – 8000+ МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I226-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX211 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack;

2 x Ant. Out;

1 x Clr CMOS Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор Mini ITX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: ID-Cooling ZOOMFLOW 360 XT;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: MSI MPG Z790I Edge WIFI, версия BIOS – 1.40;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 Team (SKhynix);

Видеокарта: MSI GT1030 2Гб GDDR5

Накопитель: Samsung MP9A1 1Тb;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W.

Тестирование

Сборка системы и настройка не вызывает каких-то сложностей. Всё проходит гладко, BIOS обновляется просто. Для начала я запустил и провёл все тесты в штатном режиме, а потом уже немного разогнал память. Процессор достаточно горячий даже в стоке, поэтому его вообще лучше не разгонять.

Автоматика работает как часы и если где-то начинает припекать, то сразу сбрасывает частоты и напряжение.

На мой взгляд, получилось очень даже неплохо. Посмотрим на результаты тестов.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage:

Crystal Disk Mark 8.0.0:

Corona 1.3:

Память хорошо разгоняется и если у вас нормальные планки, то даже 8000 МГц вам по плечу.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MPG Z790I Edge WIFI – это отличная плата, особенно для фанатов формата Mini-ITX. Она поддерживает процессоры в конструктиве LGA 1700, отлично справляется с нагрузкой, а система охлаждения оборудована вентилятором. Даже во время интенсивной нагрузки он работает достаточно тихо. Основные достоинства платы – это компактные размеры и флагманский чипсет. Поэтому ее стоимость достаточно высокая. При своих компактных размерах функционал очень хороший. Разумеется, коррективы вносит размер устройства. Например, здесь всего один слот PCI-e x16 для видеокарты, а один разъём для накопителя SSD M.2 размещен с обратной стороны. Это вынужденные меры, и разработчики сделали все возможное.

Модель построена на 10-слойной печатной плате и, видимо, это отлично сказалось на возможности разгона оперативной памяти. Разумеется, это не может быть универсальным рецептом; для этого нужна сама память, которая будет хорошо разгоняться, но плата этому способствует. Как положительный момент отмечу готовые пресеты в BIOS для разгона. С процессором всё сложнее: для него нужно хорошее охлаждение.

Ещё лучше к этому будет добавить не разгон, а андервольтинг и оптимизацию частот, чтобы получить хорошую производительность при разумном потреблении, но тут всё в руках пользователя, ведь инструментарий для этого есть. Производитель не пытается сэкономить на мелочах, поэтому всё сделано просто и функционально, а комплект поставки достаточен.

MSI MPG Z790I Edge WIFI корректно себя ведёт в различных режимах и в целом никаких проблем при тестировании не возникло. На удивление всё работало великолепно и без всяких бубнов. Если покажется, что плата дорогая, то искать что-то подобное лучше на чипсетах попроще и, скорее всего, там будет упрощённая подсистема питания и её охлаждение. Поэтому можно будет сэкономить ещё и на CPU.

Андрей Понкратов aka wildchaser