Главные игры мая 2023 года
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Оглавление
- Вступление
- Age of Wonders 4
- Redfall
- Darkest Dungeon 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Amnesia: The Bunker
- Miasma Chronicles
- The Lord of the Rings: Gollum
- System Shock
- На сдачу
Вступление
Главным украшением одного из самых насыщенных месяцев за последнее время станет новая часть The Legend of Zelda, которую заранее успели записать в лучшие игры года. Но и тем, кто не фанатеет от исследования Хайрула, найдется занятие, будь то спасение города от вампиров, борьба с искусственным интеллектом посреди космоса или поиск выхода из бункера времен Первой мировой войны.
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О наиболее любопытных новинках мая — в заключительном выпуске нашей традиционной рубрики.
Age of Wonders 4
|Жанр
|Стратегия
|Разработчик
|Triumph Games
|Издатель
|Paradox Interactive
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|2 мая 2023 года
Triumph Games не стала развивать «космический» спин-офф Planetfall и вернула серию c более чем двадцатилетней историей в фэнтезийные декорации. Снова в деле и короли-волшебники, сбежавшие из заключения и устраивающие заварушки в различных реальностях. Решать, кто окажется под нашим руководством в этих конфликтах, мы будем сами: богатый на возможности редактор позволяет слепить хоть гигантских жаб-каннибалов, хоть котов-некромантов. Тюнингу поддается практически что угодно, от внешности до культуры. И даже на характеристики мира, в который мы попадем, можно повлиять.
Пути развития расы тоже впечатляют вариативностью благодаря системе мировоззрений и магическим книгам. Последние дают доступ к особым возможностям (вроде телепортации или призыва «богов» на поле брани) или кардинальным изменениям характеристик народа: скажем, нетрудно сделать орков мелкими, но крайне плодовитыми, или превратить кожу жаб в сталь. И все это наслаивается на традиционные элементы 4X-стратегий: исследование карты, возведение и развитие городов, дипломатию. Реиграбельность пугающая — а ведь серия еще славится хорошими дополнениями!
Redfall
|Жанр
|Шутер
|Разработчик
|Arkane Austin
|Издатель
|Bethesda Softworks
|Платформы
|PC, Xbox Series
|Дата выхода
|2 мая 2023 года
О том, что проекты Arkane (как студии из Остина, так и команды из Лиона) редко спутаешь с чужими, известно практически каждому. Как и о том, что продавать их авторы совершенно не умеют. Redfall постигла та же судьба, что и, например, Deathloop: широкие массы так и не поняли, что за игру им предлагают. А на сей раз предложили им смесь фирменного immersive sim и кооперативного «лутер»-шутера с четырьмя уникальными героями, которая оказалась гремучей и, вступив в контакт с нестабильным фреймрейтом, действительно сдетонировала. Результатом стало попадание в топ-15 игр с самым низким рейтингом в Steam.
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Проект собрал флэш-рояль из плохо реализованных идей. Освобождение милого американского городка от гнета вампиров выстроено по однообразной схеме, враги непробиваемо тупы, сверхспособности плохо сбалансированы, вариативность реализована для галочки (на воротах электронный замок, а буквально в пяти метрах – гигантская дыра в заборе — ну зачем вы так?), попытки рассказать драматичную историю посредством записок сбивают темп и диссонируют с принципами геймплея… Redfall нельзя назвать безнадежно плохой, но у нее слишком много проблем, чтобы надеяться на патчи. Впрочем, если у вас есть Xbox Game Pass — несколько часов побегать с товарищами все-таки можно.
Darkest Dungeon 2
|Жанр
|RPG
|Разработчик
|Red Hook Studios
|Издатель
|Red Hook Studios
|Платформы
|PC
|Дата выхода
|8 мая 2023 года
Первая Darkest Dungeon в свое время была, возможно, ярчайшим доказательством работоспособности «Раннего доступа», и сиквел пошел тем же путем, больше полутора лет провисев в версии 0.xx. И это одна из немногих вещей, которые объединяют две игры, а в остальном изменений полно. Для начала — из второй части вычеркнули те самые подземелья. Вместо борьбы со скверной под старинным поместьем мы собираем четверку смельчаков, сажаем ее в дилижанс и отправляем по направлению к Горе — источнику страшных бед в регионе. Мы сами управляем транспортом (при помощи WASD) и выбираем, куда поворачивать на перекрестках. За углом может ждать что-нибудь хорошее, но скорее всего — напряженная схватка.
У персонажей, многое переживших вместе, формируется к партнерам особое отношение. Приятели бесплатно обмениваются усилениями и проводят совместные атаки, враги — мешают спутникам, отпуская повышающие уровень стресса колкости или вовсе блокирующие полезные действия. Систему стресса, кстати, тоже переделали, исключив психоз и другие прелести, так что случайностей, увы, стало меньше. Не каждый оценит и то, что прокачиваем мы теперь свой профиль, поэтому как ни пыжься, но первые поездки практически обречены на неудачу, и лишь потом накопленный опыт откроет полезные предметы и дополнительных героев. Но общая глубина Darkest Dungeon 2 вопросов не вызывает — а это главное.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Nintendo
|Издатель
|Nintendo
|Платформы
|Switch
|Дата выхода
|12 мая 2023 года
Хотя в наших краях «Зельда» так и не стала культовым явлением, ее статус в игровой индустрии невозможно переоценить. Вышедшая в 2017 году Breath of the Wild оказалась одним из самых успешных проектов в истории как с точки зрения наград, так и в плане продаж, и прямой сиквел наметил для себя тот же путь. Он сосредоточен на расширении концепции «если видишь объект – значит, можешь до него добраться» до «если видишь объект — у тебя есть сто способов до него добраться». Все остальное, в том числе улучшение графики, Nintendo, похоже, не интересовало (да и Switch не вытянет).
В океан геймплейных возможностей впадают еще как минимум четыре новых реки. Умение Ultrahand позволяет по-джедайски поднимать почти любые предметы и прикреплять к другим (так можно соорудить плот из поваленных деревьев), а Fuse дает скрещивать в инвентаре нескрещиваемое (взрывоопасную бочку со щитом). С помощью Ascend можно сквозь любой «потолок» вскочить на уровень. Наконец, Recall нужен для «перемотки» состояния объекта — например, чтобы удержать какую-нибудь платформу в нужной позиции. Добавьте сюда еще доставшиеся от племени Зонай гаджеты, и вариативность прохождения просто зашкалит. А с нею — и количество призов в конце года.
Amnesia: The Bunker
|Жанр
|Хоррор
|Разработчик
|Frictional Games
|Издатель
|Frictional Games
|Платформы
|PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
|Дата выхода
|23 мая 2023 года
Soma оказалась одной из лучших игр Frictional Games, но шведы за 8 лет после нее так и не рискнули попробовать еще что-нибудь за пределами своей главной серии — Amnesia. The Bunker, впрочем, напоминает не столько предыдущие части, сколько Penumbra, с которой началась карьера скандинавских мастеров ужаса. Как понятно из названия, французского солдата в разгар Первой мировой войны запирают в огромном бункере. Гигантские крысы, доедающие растерзанные человеческие тела, — это еще цветочки. Гораздо страшнее то, что неведомое чудище начинает охоту и на нас, а дать ему отпор толком нечем. Монстр неглуп, реагирует на шум (в том числе от динамо-фонаря) и знает недоступные нам лазейки. Помните Alien: Isolation?
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К счастью, тварь боится света, и запуск генератора дает передышку, а также возможность более-менее свободно исследовать коридоры, склады, тюремные ячейки и прочие комнаты в поисках полезных предметов. При каждом прохождении находки и ловушки будут меняться, к тому же наши действия повлияют на развитие истории, а вот заскриптованных сцен будет немного. Предусмотрен даже режим с модификацией условий — во имя повторных прохождений. Такая амбициозность после довольно прямолинейной Amnesia: Rebirth только в радость.
Miasma Chronicles
|Жанр
|Тактика
|Разработчик
|The Bearded Ladies Consulting
|Издатель
|505 Games
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|23 мая 2023 года
The Bearded Ladies так увлеклась идеей тактики в постапокалиптических декорациях, что не может остановиться. Mutant Year Zero была неплоха, хотя выглядела лучше, чем игралась, а последовавшая за ней Corruption 2029 слишком многое перенимала у предшественницы (которая и сама явно вдохновлялась XCOM). В Miasma Chronicles снова все плохо: США уничтожены в результате появления загадочной субстанции (той самой «миазмы»), общество расслоено до крайности. Парню по имени Элвис на месте не сидится, и, нацепив перчатку, дающую контроль над разрушительной материей, он вместе с братом-роботом начинает исследовать окрестности в поисках ответов на интересующие вопросы.
Из центрального хаба мы совершаем вылазки в окружающие области и изучаем их в режиме реального времени, иногда пользуясь скрытным перемещением. Но стоит неприятелям обнаружить наш небольшой отряд, как начинается пошаговый бой, ход которого зависит во многом от набора навыков — а их можно менять чуть ли не на лету, отменяя прежние покупки и приобретая то, что нужно сейчас. Еще одна интересная особенность — выбор между подходом к расчету вероятности попадания: хотите знаменитые промахи при 97% — пожалуйста, не хотите — можно включить шкалу с шагом в 25%. Впрочем, для тех, кому вся эта тактическая возня не очень интересна, предусмотрен упрощенный сюжетный режим. Но точно ли они не ошиблись игрой?
The Lord of the Rings: Gollum
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Daedalic Entertainment
|Издатель
|Daedalic Entertainment, Nacon
|Платформы
|PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
|Дата выхода
|25 мая 2023 года
В обширной игровой вселенной «Властелина колец» бывали всякие проекты, от слэшеров, воспроизводящих самые сочные сцены кинотрилогии, до клонов Warcraft, но анонса стелс-экшена с Голлумом в качестве главного героя мало кто ожидал. Для Daedalic Entertainment, известной главным образом по квестам, это тоже будет новый опыт. Немецкая студия расскажет нам о жизни уродца незадолго до событий «Братства кольца». Предстоят побег из Мордора и от гигантской паучихи Шелоб, визит в подземелья отца Леголаса и другие события, по большей части оставшиеся за кадром известных произведений.
Поскольку Голлум не так хорош в честном бою, как орки или эльфы, ему приходится уповать на хитрость и ловкость. Он обнаруживает скрытые проходы, бегает по стенам, отвлекает неприятелей швырянием камней и прыгает на самых слабых врагов из высокой травы. Доступен герою и своеобразный режим детектива. В перерывах между прятками мутировавший хоббит решает важные вопросы в диалогах… с самим собой. На концовку препирательства с альтер эго особо влиять не будут, но развитие сюжета частично все же будет зависеть от выбора. И это, пожалуй, самое интересное в игре, которая в целом выглядит стандартным, если не сказать шаблонным, стелсом.
System Shock
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Nightdive Studios
|Издатель
|Prime Matter
|Платформы
|PC
|Дата выхода
|25 мая 2023 года
Мало кому пришлось пережить такие страдания, как поклонникам System Shock. Еще 8 лет назад, после анонса «тройки» и ремейка, будущее казалось светлым. Увы, третью часть не спас даже Уоррен Спектор, и теперь она в лучшем случае числится как без вести пропавшая (а по факту мертвая). А вот переделка оригинала, прорвавшись через добрый десяток переносов, наконец-то доковыляла до финишной черты. Мы вновь в роли вышедшего из комы хакера будем давать отпор разбушевавшемуся ИИ на многоуровневой космической станции, и задачка это не для слабонервных.
Нагоняющие клаустрофобию слабоосвещенные помещения выталкивают на нас злых роботов и мутантов, однако это лишь полбеды. Вторая половина — постоянный дефицит ресурсов и амуниции, да и инвентарь отнюдь не безразмерный. Потому смерть — явление частое и естественное, как и бегство без оглядки. С другой стороны, любопытство поощряется, и сунуть свой нос есть куда: лабиринты коридоров уводят все дальше от медблока, для прохода в одну локацию нужен ключ из другой, плюс где-то еще и решить задачку придется, а авторы крайне неохотно подсказывают, что делать… Вот только будет ли такая песочница нужна массам в 2023 году? А если да, не завезли ли в нее в условиях «производственного ада» отсев вместо песка?
На сдачу
- Showgunners — пошаговая тактика в декорациях шоу а-ля «Бегущий человек» (2 мая 2023 года; PC).
- Gobliiins 5 — древняя серия квестов возвращается: Пьер Гийод собрал деньги через краудфандинг и «привел» трех гоблинов из оригинала (2 мая 2023 года; PC).
- Metal Mutation — изометрический экшен с элементами «рогалика», в котором мы в компании трех товарищей можем дать отпор обнаглевшим корпорациям (4 мая 2023 года; PC).
- Ravenlok — ролевой экшен про борьбу девочки с деспотичной королевой в зазеркалье (4 мая 2023 года; PC).
- TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 — свыше 200 километров дорог и 38 лицензированных мотоциклистов ждут желающих завоевать Tourist Trophy на острове Мэн (11 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- Humanity — головоломка, в которой мы в качестве призрачной собаки управляем толпами потерявших смысл жизни людей (4 мая 2023 года; PC).
- Firmament — стимпанк-квест от создателей Myst, в котором помогать решать задачки нам будет реагирующий на жесты механический помощник (18 мая 2023 года; PC, Mac).
- After Us — в роли Геи мы будем спасать души вымерших от деятельности человечества животных и противостоять Пожирателям, уничтожающим все живое на своем пути (23 мая 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).
- Warhammer 40,000: Boltgun — оформленный под старину шутер про космодесантника, аннигилирующего ростки Хаоса по всей галактике (23 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- End of Lines — живописная приключенческая игра о семье, ищущей кров в пострадавшем от климатических изменений мире (25 мая 2023 года; PC, Switch).
- Railway Empire 2 — управленческая стратегия про развитие железнодорожной индустрии выделит нам сто лет на то, чтобы покрыть рельсами США или Европу (25 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).
- Shame Legacy — ужастик про заброшенную деревню 19 века, в которой нам предстоит прятаться от культистов и выпивать — для снятия напряжения (30 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).
Предыдущие выпуски «Главных игр».
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