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Главные игры мая 2023 года

Нас ждет один из главных претендентов на лучшую игру года, несколько темных лошадок и занятия на любой вкус и кошелек.
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Оглавление

Вступление

Главным украшением одного из самых насыщенных месяцев за последнее время станет новая часть The Legend of Zelda, которую заранее успели записать в лучшие игры года. Но и тем, кто не фанатеет от исследования Хайрула, найдется занятие, будь то спасение города от вампиров, борьба с искусственным интеллектом посреди космоса или поиск выхода из бункера времен Первой мировой войны.

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О наиболее любопытных новинках мая — в заключительном выпуске нашей традиционной рубрики.

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Age of Wonders 4

Жанр Стратегия
Разработчик Triumph Games
Издатель Paradox Interactive
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 2 мая 2023 года

Triumph Games не стала развивать «космический» спин-офф Planetfall и вернула серию c более чем двадцатилетней историей в фэнтезийные декорации. Снова в деле и короли-волшебники, сбежавшие из заключения и устраивающие заварушки в различных реальностях. Решать, кто окажется под нашим руководством в этих конфликтах, мы будем сами: богатый на возможности редактор позволяет слепить хоть гигантских жаб-каннибалов, хоть котов-некромантов. Тюнингу поддается практически что угодно, от внешности до культуры. И даже на характеристики мира, в который мы попадем, можно повлиять.

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Пути развития расы тоже впечатляют вариативностью благодаря системе мировоззрений и магическим книгам. Последние дают доступ к особым возможностям (вроде телепортации или призыва «богов» на поле брани) или кардинальным изменениям характеристик народа: скажем, нетрудно сделать орков мелкими, но крайне плодовитыми, или превратить кожу жаб в сталь. И все это наслаивается на традиционные элементы 4X-стратегий: исследование карты, возведение и развитие городов, дипломатию. Реиграбельность пугающая — а ведь серия еще славится хорошими дополнениями!

Redfall

Жанр Шутер
Разработчик Arkane Austin
Издатель Bethesda Softworks
Платформы PC, Xbox Series
Дата выхода 2 мая 2023 года

О том, что проекты Arkane (как студии из Остина, так и команды из Лиона) редко спутаешь с чужими, известно практически каждому. Как и о том, что продавать их авторы совершенно не умеют. Redfall постигла та же судьба, что и, например, Deathloop: широкие массы так и не поняли, что за игру им предлагают. А на сей раз предложили им смесь фирменного immersive sim и кооперативного «лутер»-шутера с четырьмя уникальными героями, которая оказалась гремучей и, вступив в контакт с нестабильным фреймрейтом, действительно сдетонировала. Результатом стало попадание в топ-15 игр с самым низким рейтингом в Steam.

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Проект собрал флэш-рояль из плохо реализованных идей. Освобождение милого американского городка от гнета вампиров выстроено по однообразной схеме, враги непробиваемо тупы, сверхспособности плохо сбалансированы, вариативность реализована для галочки (на воротах электронный замок, а буквально в пяти метрах – гигантская дыра в заборе — ну зачем вы так?), попытки рассказать драматичную историю посредством записок сбивают темп и диссонируют с принципами геймплея… Redfall нельзя назвать безнадежно плохой, но у нее слишком много проблем, чтобы надеяться на патчи. Впрочем, если у вас есть Xbox Game Pass — несколько часов побегать с товарищами все-таки можно.

Darkest Dungeon 2

Жанр RPG
Разработчик Red Hook Studios
Издатель Red Hook Studios
Платформы PC
Дата выхода 8 мая 2023 года

Первая Darkest Dungeon в свое время была, возможно, ярчайшим доказательством работоспособности «Раннего доступа», и сиквел пошел тем же путем, больше полутора лет провисев в версии 0.xx. И это одна из немногих вещей, которые объединяют две игры, а в остальном изменений полно. Для начала — из второй части вычеркнули те самые подземелья. Вместо борьбы со скверной под старинным поместьем мы собираем четверку смельчаков, сажаем ее в дилижанс и отправляем по направлению к Горе — источнику страшных бед в регионе. Мы сами управляем транспортом (при помощи WASD) и выбираем, куда поворачивать на перекрестках. За углом может ждать что-нибудь хорошее, но скорее всего — напряженная схватка.

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У персонажей, многое переживших вместе, формируется к партнерам особое отношение. Приятели бесплатно обмениваются усилениями и проводят совместные атаки, враги — мешают спутникам, отпуская повышающие уровень стресса колкости или вовсе блокирующие полезные действия. Систему стресса, кстати, тоже переделали, исключив психоз и другие прелести, так что случайностей, увы, стало меньше. Не каждый оценит и то, что прокачиваем мы теперь свой профиль, поэтому как ни пыжься, но первые поездки практически обречены на неудачу, и лишь потом накопленный опыт откроет полезные предметы и дополнительных героев. Но общая глубина Darkest Dungeon 2 вопросов не вызывает — а это главное.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Жанр Экшен
Разработчик Nintendo
Издатель Nintendo
Платформы Switch
Дата выхода 12 мая 2023 года

Хотя в наших краях «Зельда» так и не стала культовым явлением, ее статус в игровой индустрии невозможно переоценить. Вышедшая в 2017 году Breath of the Wild оказалась одним из самых успешных проектов в истории как с точки зрения наград, так и в плане продаж, и прямой сиквел наметил для себя тот же путь. Он сосредоточен на расширении концепции «если видишь объект – значит, можешь до него добраться» до «если видишь объект — у тебя есть сто способов до него добраться». Все остальное, в том числе улучшение графики, Nintendo, похоже, не интересовало (да и Switch не вытянет).

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В океан геймплейных возможностей впадают еще как минимум четыре новых реки. Умение Ultrahand позволяет по-джедайски поднимать почти любые предметы и прикреплять к другим (так можно соорудить плот из поваленных деревьев), а Fuse дает скрещивать в инвентаре нескрещиваемое (взрывоопасную бочку со щитом). С помощью Ascend можно сквозь любой «потолок» вскочить на уровень. Наконец, Recall нужен для «перемотки» состояния объекта — например, чтобы удержать какую-нибудь платформу в нужной позиции. Добавьте сюда еще доставшиеся от племени Зонай гаджеты, и вариативность прохождения просто зашкалит. А с нею — и количество призов в конце года.

Amnesia: The Bunker

Жанр Хоррор
Разработчик Frictional Games
Издатель Frictional Games
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 23 мая 2023 года

Soma оказалась одной из лучших игр Frictional Games, но шведы за 8 лет после нее так и не рискнули попробовать еще что-нибудь за пределами своей главной серии — Amnesia. The Bunker, впрочем, напоминает не столько предыдущие части, сколько Penumbra, с которой началась карьера скандинавских мастеров ужаса. Как понятно из названия, французского солдата в разгар Первой мировой войны запирают в огромном бункере. Гигантские крысы, доедающие растерзанные человеческие тела, — это еще цветочки. Гораздо страшнее то, что неведомое чудище начинает охоту и на нас, а дать ему отпор толком нечем. Монстр неглуп, реагирует на шум (в том числе от динамо-фонаря) и знает недоступные нам лазейки. Помните Alien: Isolation?

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К счастью, тварь боится света, и запуск генератора дает передышку, а также возможность более-менее свободно исследовать коридоры, склады, тюремные ячейки и прочие комнаты в поисках полезных предметов. При каждом прохождении находки и ловушки будут меняться, к тому же наши действия повлияют на развитие истории, а вот заскриптованных сцен будет немного. Предусмотрен даже режим с модификацией условий — во имя повторных прохождений. Такая амбициозность после довольно прямолинейной Amnesia: Rebirth только в радость.

Miasma Chronicles

Жанр Тактика
Разработчик The Bearded Ladies Consulting
Издатель 505 Games
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 23 мая 2023 года

The Bearded Ladies так увлеклась идеей тактики в постапокалиптических декорациях, что не может остановиться. Mutant Year Zero была неплоха, хотя выглядела лучше, чем игралась, а последовавшая за ней Corruption 2029 слишком многое перенимала у предшественницы (которая и сама явно вдохновлялась XCOM). В Miasma Chronicles снова все плохо: США уничтожены в результате появления загадочной субстанции (той самой «миазмы»), общество расслоено до крайности. Парню по имени Элвис на месте не сидится, и, нацепив перчатку, дающую контроль над разрушительной материей, он вместе с братом-роботом начинает исследовать окрестности в поисках ответов на интересующие вопросы.

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Из центрального хаба мы совершаем вылазки в окружающие области и изучаем их в режиме реального времени, иногда пользуясь скрытным перемещением. Но стоит неприятелям обнаружить наш небольшой отряд, как начинается пошаговый бой, ход которого зависит во многом от набора навыков — а их можно менять чуть ли не на лету, отменяя прежние покупки и приобретая то, что нужно сейчас. Еще одна интересная особенность — выбор между подходом к расчету вероятности попадания: хотите знаменитые промахи при 97% — пожалуйста, не хотите — можно включить шкалу с шагом в 25%. Впрочем, для тех, кому вся эта тактическая возня не очень интересна, предусмотрен упрощенный сюжетный режим. Но точно ли они не ошиблись игрой?

The Lord of the Rings: Gollum

Жанр Экшен
Разработчик Daedalic Entertainment
Издатель Daedalic Entertainment, Nacon
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 25 мая 2023 года

В обширной игровой вселенной «Властелина колец» бывали всякие проекты, от слэшеров, воспроизводящих самые сочные сцены кинотрилогии, до клонов Warcraft, но анонса стелс-экшена с Голлумом в качестве главного героя мало кто ожидал. Для Daedalic Entertainment, известной главным образом по квестам, это тоже будет новый опыт. Немецкая студия расскажет нам о жизни уродца незадолго до событий «Братства кольца». Предстоят побег из Мордора и от гигантской паучихи Шелоб, визит в подземелья отца Леголаса и другие события, по большей части оставшиеся за кадром известных произведений.

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Поскольку Голлум не так хорош в честном бою, как орки или эльфы, ему приходится уповать на хитрость и ловкость. Он обнаруживает скрытые проходы, бегает по стенам, отвлекает неприятелей швырянием камней и прыгает на самых слабых врагов из высокой травы. Доступен герою и своеобразный режим детектива. В перерывах между прятками мутировавший хоббит решает важные вопросы в диалогах… с самим собой. На концовку препирательства с альтер эго особо влиять не будут, но развитие сюжета частично все же будет зависеть от выбора. И это, пожалуй, самое интересное в игре, которая в целом выглядит стандартным, если не сказать шаблонным, стелсом.

System Shock

Жанр Экшен
Разработчик Nightdive Studios
Издатель Prime Matter
Платформы PC
Дата выхода 25 мая 2023 года

Мало кому пришлось пережить такие страдания, как поклонникам System Shock. Еще 8 лет назад, после анонса «тройки» и ремейка, будущее казалось светлым. Увы, третью часть не спас даже Уоррен Спектор, и теперь она в лучшем случае числится как без вести пропавшая (а по факту мертвая). А вот переделка оригинала, прорвавшись через добрый десяток переносов, наконец-то доковыляла до финишной черты. Мы вновь в роли вышедшего из комы хакера будем давать отпор разбушевавшемуся ИИ на многоуровневой космической станции, и задачка это не для слабонервных.

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Нагоняющие клаустрофобию слабоосвещенные помещения выталкивают на нас злых роботов и мутантов, однако это лишь полбеды. Вторая половина — постоянный дефицит ресурсов и амуниции, да и инвентарь отнюдь не безразмерный. Потому смерть — явление частое и естественное, как и бегство без оглядки. С другой стороны, любопытство поощряется, и сунуть свой нос есть куда: лабиринты коридоров уводят все дальше от медблока, для прохода в одну локацию нужен ключ из другой, плюс где-то еще и решить задачку придется, а авторы крайне неохотно подсказывают, что делать… Вот только будет ли такая песочница нужна массам в 2023 году? А если да, не завезли ли в нее в условиях «производственного ада» отсев вместо песка?

На сдачу

  • Showgunners — пошаговая тактика в декорациях шоу а-ля «Бегущий человек» (2 мая 2023 года; PC).

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  • Gobliiins 5 — древняя серия квестов возвращается: Пьер Гийод собрал деньги через краудфандинг и «привел» трех гоблинов из оригинала (2 мая 2023 года; PC).

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  • Metal Mutation — изометрический экшен с элементами «рогалика», в котором мы в компании трех товарищей можем дать отпор обнаглевшим корпорациям (4 мая 2023 года; PC).

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  • Ravenlok — ролевой экшен про борьбу девочки с деспотичной королевой в зазеркалье (4 мая 2023 года; PC).

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  • TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 — свыше 200 километров дорог и 38 лицензированных мотоциклистов ждут желающих завоевать Tourist Trophy на острове Мэн (11 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Humanity — головоломка, в которой мы в качестве призрачной собаки управляем толпами потерявших смысл жизни людей (4 мая 2023 года; PC).

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  • Firmament — стимпанк-квест от создателей Myst, в котором помогать решать задачки нам будет реагирующий на жесты механический помощник (18 мая 2023 года; PC, Mac).

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  • After Us — в роли Геи мы будем спасать души вымерших от деятельности человечества животных и противостоять Пожирателям, уничтожающим все живое на своем пути (23 мая 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

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  • Warhammer 40,000: Boltgun — оформленный под старину шутер про космодесантника, аннигилирующего ростки Хаоса по всей галактике (23 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • End of Lines — живописная приключенческая игра о семье, ищущей кров в пострадавшем от климатических изменений мире (25 мая 2023 года; PC, Switch).

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  • Railway Empire 2 — управленческая стратегия про развитие железнодорожной индустрии выделит нам сто лет на то, чтобы покрыть рельсами США или Европу (25 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Shame Legacy — ужастик про заброшенную деревню 19 века, в которой нам предстоит прятаться от культистов и выпивать — для снятия напряжения (30 мая 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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Предыдущие выпуски «Главных игр».

Александр Кошта aka Top

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