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Вступление

Чёрная кожаная куртка лидера ещё мелькает впереди, хотя сам он уже сбавляет темп. Рынок переполнен видеокартами, но сбавлять цены никто не спешит. Китайцы все никак не распродадут устройства поколения Turing, и всё это последствия майнинга, после которого на рынке оказалось море видеокарт. Кроме того, давно не выходили AAA проекты, где старенькая GeForce RTX 2060 Super выдавала всего 30 кадров в разрешении FHD. Лишь недавно смотрел статистику используемых видеокарт в Steam и, оказывается, не только в России отсиживаются на прошлых поколениях видеокарт. Ещё в целом настало время неопределённости и мировой напряжённости, связанное с множеством общемировых кризисов.

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В качестве ответа компании NVIDIA и AMD выпустили следующие поколения видеокарт, и совершенно непонятно, на что они рассчитывали? C Intel всё ясно. Alchemist наделал много шума, который растворился на фоне свиста выкидываемых ферм с Radeon RX 580. Оставшиеся участники решили немного хайпануть и поставить как можно больше палок себе в колёса. Здесь большее мастерство проявил обладатель кожаной куртки. Сначала он хотел продавать RTX 4080 c 12 Гбайт видеопамяти (именно такой объём у RTX 3060, но другой тип). Однако поднялся такой шум, что он скрепя сердцем докинул ещё 4 Гбайт. Буквально на этом же этапе начали подгорать новые разъёмы на топовых видеокартах RTX 4090. На всякий случай сказали, что это пользователи сиволапые.

Волна хейта поднялась ещё выше, отголоски эха ещё слышны на просторах интернета. Справедливости ради нужно сказать, что видеокарты GeForce RTX 4090 достаточно мощные и в некоторых тестах без преувеличения превосходят прошлого флагмана RTX 3090 Ti в два раза. При этом заметно выросли размеры моделей, увеличилось потребление и появились сопутствующие всему этому проблемы. Не изменился также объём видеопамяти, что выглядит странно. Однако появилось следующее поколение технологии DLSS.

Что касается непосредственно самих видеокарт, то на рынке сейчас можно заметить два различных дизайна. Один из них можно назвать стандартным, а другой – усиленным. В стандартном исполнении используются более простые компоненты в формировании подсистемы питания. Где-то можно заметить, что на плате распаяны не все элементы, но сами они качественные и мощные. Пока у нас мало статистики, и мы рассматриваем далеко не все устройства, но постепенно картина проясняется. Сегодня мы вслед за MSI GeForce RTX 4090 Suprim X изучим ещё одну видеокарту компании MSI, которая называется GeForce RTX 4090 Gaming X Trio.

Suprim X – это флагман компании, а версия Gaming X Trio стоит на ступеньку ниже. Посмотрим, насколько сильно отличается модель и так ли она хуже?

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Упаковка и комплектация

У каждой серии продуктов есть свой стиль в оформлении, и на примере Suprim мы могли заметить небольшие изменения. Например, поменялся логотип. Что касается серии Gaming X Trio, то у неё тоже есть свой стиль в оформлении. Однако изменений не так много и в целом всё узнаваемо.

Сама коробка крупная и тяжёлая. При этом ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming.

Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического процессора.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB-подсветка спереди видеокарты. Ещё описаны ключевые особенности устройства: TRI Frozr 3, Torx Fan 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 1 кВт или не менее 850 Вт.

После открытия коробки сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту штанга и легендарный переходник 12VHPWR.

Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель. Это такая перестраховка, но если вы уверены, что провода достаточно толстые и медные, то можно ограничиться и неправильной схемой, поскольку в блоках питания часто не делают 100500 независимых каналов по 12 В. Я, кстати, использовал тот самый A-DATA XPG CyberCore 1300 Platinum, на который делал обзор.

Инструкции скрыты на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 337 х 140 х 77 мм, масса – 2170г. Для сравнения те же характеристики у MSI GeForce RTX 4090 Suprim X: размеры – 336 х 142 х 78 мм, масса – 2413г. Различия в габаритах не так ощутимы, а вот по весу это более заметно.

Во внешнем облике отличия есть, но их не так много. Например, также используется новый разъём питания, а чуть позже вообще мы сможем убедиться, что печатная плата аналогична. Кожух же больше похож на другие устройства серии Gaming X Trio. Карта также занимает четыре слота расширения.

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Сзади видеокарты тоже находится защитная пластина, но она отличается отсутствием логотипа и его подсветки. Она снова выполняет функцию теплоотвода. С внутренней стороны пластины мы видим защитную плёнку и несколько термопрокладок.

Медных тепловых трубок тут нет потому, что на этот раз микросхемы памяти не распаяны с обратной стороны печатной платы устройства.

Зато с обратной стороны платы находится много танталовых конденсаторов, которые охлаждает эта пластина. Ещё здесь находится пара ШИМ-контроллеров.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Теплорассеиватель изготовлен почти по классической схеме. Две секции и восемь тепловых трубок. У Suprim было десять. При этом здесь используются шесть трубок по 6 мм и две по 8 мм. Испарительной камеры нет. Вместо неё применена классическая теплосъёмная пластина. Процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с микросхемами памяти через термопрокладки.

Далее уже от неё расходятся тепловые трубки и пронизывают несколько массивов алюминиевых пластин. Трубки медные, никелированные диаметром 6 и 8 мм.

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор большой и тяжёлый, а ещё потому, что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь все средства хороши.

Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.65 А. Максимальная скорость 3500 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 55 дБ.

Это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности. Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди на них находятся наклейки с драконом MSI Gaming

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая алюминиевая рамка. Она выполняет функцию увеличения жёсткости и практически не отводит тепло от силовых элементов в левой части устройства.

Да, подсистема питания снова разделена на две части. Слева 10 и справа 8 фаз. При этом с уверенностью можно сказать, что сама печатная плата точно такая же и налицо унификация. Другое дело, что здесь используются совсем другие транзисторные сборки на 50 А, а не на 70 А, как на версии Suprim X.

Ещё четыре фазы питания памяти находятся по углам прямоугольника расположения чипов памяти.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Здесь без изменений. Это один Monolithic Power Systems MP2891 и uPI Semi uS5650Q.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP303151 и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все и пустых мест хватает.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD102-300-A1, он же RTX 4090. Чип изготовлен на 27 неделе 2022 года.

Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что теперь вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. Память не самая холодная и на картах прошлого поколения проблемы с нагревом были, ведь температура доходила до 100°C.

Многие критикуют политику компании NVIDIA касательно объёма устанавливаемой памяти, и я к ним полностью присоединяюсь. Вспомнить хотя бы GTX 1060 3Гб, а карта GTX 970 в своё время вообще стала мемом. 24 Гб памяти — это мало? Сегодня нет, но устанавливать столько же, как на прошлом поколении, по меньшей мере странно. Покупатель должен замечать какой-то прогресс в характеристиках, здесь же он просто видит, что компания топчется на месте даже в самом высоком сегменте.

Здесь же снова используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI RTX 4090 Gaming X Trio 24 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: Z790 Gaming;

Память: 2 x 16 Гб DDR5-6400, Kingston FURY Renegade (SKhynix);

Видеокарта: MSI RTX 4090 Gaming X Trio 24 Гб (2235 / 2625 / 1313 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22С, шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Никаких проблем с совместимостью при установке нет. Что касается работы, то вентиляторы включаются только при включении. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые, большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассиве, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу видеокарты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 55 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 50% от полной мощности, что составляет 1688 об/мин. В таком режиме обеспечивается комфортный уровень шума – 33.2 дБ. Потребление в этом тесте составляет всего 475 Вт.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition 4K:

Superposition 8K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Разгон у видеокарты есть, но очень небольшой. 450 Вт для этой модели являются нормой, поэтому тут такая мощная система охлаждения. Предусмотрен запас по мощности, но карта и так уже работает практически на пределе. В игровых приложениях частота вплотную приближается к 3 ГГц.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Посмотрим на новинку через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 65°C на открытом стенде, одновременно мониторинг температуры графического процессора показывает 70°C.

Задняя пластина нагревается практически до 54°C, а внутренняя – до 62°C. Область за графическим процессором разогревается до 68°C.

Заключение

MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio – это очень производительная, мощная и большая видеокарта. Если ли отличия от версии Suprim X? Они не могут не быть, поскольку иначе в её выпуске не было бы смысла. В случае Gaming X Trio нужно не разгонять устройство, а, наоборот, оптимизировать его энергопотребление, используя даунвольтинг. Тогда можно будет получить высокий уровень производительности и умеренное потребление.

Что касается температуры и шума, то они и так не очень высокие. Здесь компания MSI подстраховалась, и система охлаждения мало чем уступает версии GeForce RTX 4090 Suprim X. Даже в разгоне (с потреблением около 500 Вт) карта остаётся очень тихой и это одно из главных её преимуществ. Система охлаждения отличается, достаточно производительна и сможет отвести 500 Вт. Конструкция её немного упрощена, используется меньшее число тепловых трубок и нет испарительной камеры. Тем не менее, она отлично справляется с высокой нагрузкой.

Сама печатная плата аналогична модели Suprim X, но здесь распаяно меньшее количество фаз питания. Транзисторные сборки немного проще (50 А вместо 70 А), и мы видим, что здесь экономили ради того, чтобы сделать видеокарту более доступной по цене. Тут пользователь сам должен выбрать, нужна ли ему такая экономия или нет, а производитель просто предоставил выбор. Здесь также предусмотрено два режима работы: тихий и производительный. На самом деле при переключении я никакой разницы не заметил. В производительном режиме вентиляторы также останавливаются, а частоты отличаются незначительно.

В остальном придраться не к чему. Отметим очень высокое качество изготовления и отличные материалы. Всё сделано ровно, красиво и аккуратно. Видеокарта вышла огромная и тяжёлая, но такими выглядят все устройства на графическом процессоре AD102.

Андрей Понкратов aka wildchaser