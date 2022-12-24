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Вступление

Компания AMD ворвалась в бой вместе с выпуском новой платформы, но её рвение разделяют не все. Уже сделаны тесты, и результаты действительно хорошие, но пользователи все еще не торопятся идти за новыми материнскими платами и процессорами.

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Наверное, у этого феномена есть свои причины, и на них не сказались ни санкции, ни перпендикулярный импорт. Можно во всём винить новый тип памяти DDR5, но планки уже давно продаются и стали доступнее. Они повлияют на стоимость конечной платформы, но это не так критично. Цена на комплект из двух модулей по 16 Гбайт на вторичном рынке уже почти сравнялась. Самые бюджетные планки – на микросхемах Micron, но они работают и можно пересидеть на них.

Зато стоимость материнских плат высока. Однако были флагманские модели на чипсете AMD X570, которые стоили в районе 40 000 рублей. Другое дело, что все привыкли использовать недорогие платы на чипсете AMD B450 в связке с процессорами AMD Ryzen 5000. Да и сами новые процессоры недешёвы. Пусть их производительность заметно увеличилась, но обновлять нужно сразу всю систему и влетит такой апгрейд в копеечку. Большие надежды возлагают на чипсет AMD B650, поскольку платы на нём дешевле, а функционал очень похож на флагманский.

Это не удивительно, ведь используется тот же чипсет, но в одном экземпляре. Во флагманских наборах логики AMD X670 и X670E, как в старые добрые времена, применено два чипсета. Кроме этого, в материнских платах может использоваться разное количество слоёв металлизации. К этому уже давно привыкли, но редко когда связывали с разгоном, хотя производители нам пытались намекать, выпуская устройства всего с двумя слотами под память. Причём именно на платах среднего уровня слоёв будет меньше и это может отразиться на разгоне.

Но пока уверенно говорить об этом рано, лучше всего протестировать плату среднего уровня на младшем чипсете AMD B650. Я уже рассматривал модель MSI MPG X670E Carbon WIFI, а теперь предлагаю изучить плату с похожим названием – MSI MPG B650 Carbon WIFI.

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Это также модель среднего уровня, и она снова не дешёвая, хотя базируется уже на одиночном чипсете. Однако, мы помним, что у компании MSI начальный уровень – это MAG (MSI Arsenal Gaming), а здесь всё же MSI MPG. Посмотрим, есть ли какие-то отличия от версии на флагманском наборе логики?

Упаковка и комплектация

Дежавю. Это клон оформления платы MSI MPG X670E Carbon WIFI с едва заметными различиями. Снова полосатый фон и огромный новый логотип.

Здесь нет никаких ярких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. По середине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG B650 Carbon WIFI. В левом верхнем углу находится стандартный логотип MSI Gaming, а ниже большой новый логотип, который обозначает линейку MPG. Ещё в правом нижнем углу есть вставка с обозначением наименования чипсета.

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Посмотрим на противоположную сторону коробки.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG B650 Carbon WIFI. Справа находятся значки AMD Ryzen и HDMI. Слева есть крупное изображение платы, а справа от него расположены два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим материнскую плату, которая лежит в белом картонном лотке, дополнительно упакованная в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для Европейского региона.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки.

Флешка;

Две антенны для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект хороший, но без излишеств. И кабелей SATA стало меньше, сказываются снижающийся спрос на такие устройства и рост популярности накопителей M.2.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Плата выглядит строго и спокойно, а основная игра цветов возложена на RGB подсветку, которая спрятана под фирменным логотипом в боковом радиаторе.

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Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая и заметно не гнётся. Принтов не очень много. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом, выделяясь глянцем на чёрной матовой поверхности платы.

Это модель среднего уровня, поэтому стоит воспринимать её как ориентир. Мы видим развитую систему охлаждения и боковой радиатор с подсветкой. Это не пластиковый кожух, а полноценный радиатор. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается сзади.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается всё чаще, хотя раньше использовалось только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Сокет здесь совершенно новый – AMD AM5. В процессорах AMD Ryzen 7000-й серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Вместо технологии XMP есть похожая, которая называется AMD EXPO. Однако пользователи уже отмечали, что разгон на чипсете B650 чуть хуже (и пока самой рабочей версией является меньшее число слоёв металлизации на платах).

Для модулей оперативной памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 6600 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 16+2+1. Восемь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Хорошие показатели для материнской платы Socket AM5 среднего уровня.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 80 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки; удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857.

Материнская плата MSI MPG B650 Carbon WIFI позиционируется для геймеров, которые не слышали о разгоне. Подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить на платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся.

Формально платформа игровая и под этим соусом её подают. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке, и вполне может укладываться в 105 Вт. С другой стороны, получается, что использование процессора для вычислений, рендера или какой-то другой работы – не является его использованием по назначению. Именно в этом складывается основной курьёз ситуации.

Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 300 Вт в стоке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой.

Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний накопитель получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0. На нём установлен отдельный радиатор, который снимается и устанавливается без отвёртки, для чего предусмотрен специальный механизм с защёлкой.

Средний тоже независимый, но фиксируется уже двумя винтами сверху, а внизу находится ещё один радиатор. Он отводит тепло сразу от двух накопителей, которых всего здесь может быть установлено четыре. Это не рекорд, но достаточно для модели подобного уровня.

Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности.

Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный, крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется тремя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD B650, который соединяется с процессором шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано шесть портов SATA. Четыре из них выведены вбок справа, а два находятся по нижнему краю. Последние реализованы отдельным контроллером ASMedia ASM1061.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, а ниже - одна USB 3.2 Gen1, которая смотрит вбок. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом расположены два порта SATA 3.

Левее находятся две колодки USB 2.0 и ещё два разъёма 4-pin FAN.

Затем можно увидеть выключатель подсветки и классический для нее разъем 12 В.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125BG.

На этой плате мы видим всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1. Самый верхний слот получает свои линии от процессора, но ограничен интерфейсом PCI-e 4.0. Другой слот PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Оставшийся слот PCI-e x1 получает линии PCI-e Gen3 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать лишь в PCI-e x4 Gen4.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 2.0;

Семь разъёмов USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7902.

Технические характеристики

Модель MSI MPG B650 Carbon WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000-й серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD B650 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6600 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B650; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1, JBOD;

4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 3x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 NGFF / NVMe Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125BG;

1 x MediaTek MT7902 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B650) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B650) USB 3.2 Gen2 7 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B650) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

7 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrCMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Меню BIOS здесь точно такое же, как на MSI MPG X670E Carbon WIFI, поэтому я не стал его переснимать. Разгон же не всегда был стабилен, поэтому это вообще было бессмысленно.

В остальном, если сравнивать с прошлым поколением, оболочка не претерпела изменений. Перед нами по-прежнему CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, без нареканий. Инструментарий для разгона хороший и находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась, и поэтому все будет привычно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей достаточно режима EZ MODE, в котором можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и отлично работает.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Еще стоит отметить пункт предустановок для оперативной памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 5 7600X (4700/5300 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MPG B650 Carbon WIFI, версия BIOS 1.22;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Kingston Fury Renegade (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce GT 1030;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300, 1300 Ватт.

Тестирование

Это не первое моё знакомство с новой платформой AMD, и тем не менее без сложностей при эксплуатации не обошлось. Например, многие знают, что первый запуск системы занимает много времени. Можно нажать кнопку, пойти за чаем, сделать бутерброды, включить любимую передачу, перекусить, почитать пару статей, доесть бутерброд… В принципе, материнская плата к этому моменту стартует до BIOS.

Я решил не тратить время зря и сразу выставил XMP профиль на DDR5-6000, сделал скрин, и система упала в синий экран. Перепробовал напряжения и тайминги, но железобетонной стабильности при разгоне нет. В абсолютно рандомном месте система крашится, хотя может проработать 30 минут и пройти всякие «Мемтесты».

В нагрузке всё стабильно: 100 Вт потребления и 90°C. В таких условиях сложно говорить о хорошем разгоне.

Ладно, посмотрим на результаты тестов в разных приложениях.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Никакого криминала в температурах не отмечалось.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, сам чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Работа обновлённого кодека Realtek ALC4080 выводит звуковую подсистему на новый уровень качества.

Заключение

MSI MPG B650 Carbon WIFI – это точно плата для энтузиастов. При использовании воздушного охлаждения процесс разгона увлекает и затягивает, либо это просто мне повезло с процессором. Пока факт остается фактом.

В остальном новинка выполнена достойно, хотя по сравнению с MSI MPG X670E Carbon WIFI это совсем другая модель – с 6 слоями металлизации и немного упрощённой подсистемой питания. Последнее ни на что не влияет, поскольку пользователи в основном будут использовать массовые модели процессоров, например AMD Ryzen 5 7600X, для которого питания будет достаточно. Предусмотрены два крупных радиатора в системе охлаждения питания, есть поддержка PCI-e 5.0, но только для накопителя, и сети Wi-Fi 6E.

А для разгона в наличии всё необходимое, только самого разгона на новой платформе пока практически нет. Помимо сетевых интерфейсов последнего поколения материнская плата предлагает светодиоды, которые не связаны с подсветкой и несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Остальная подсветка реализована неплохо. К примеру, она скрыта в боковом радиаторе за декоративной пластиной с фирменной символикой. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация.

Итак, перед нами функциональная и современная материнская плата, при разработке которой была сделана ставка на геймеров. В штатном режиме к ее работе вопросов не возникает, а для оверклокинга лучше подобрать что-то посолиднее.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG B650 Carbon WIFI получает награду: