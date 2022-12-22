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Вступление

Не так давно компания Intel тоже обновила свою платформу LGA 1700, а мы даже не успели рассмотреть ни одной платы. Надо сказать, что прошлое поколение наделало много шума потому, что сразу был представлен целый букет технических решений, которые до сих пор ещё не вошли в массовый обиход.

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Например, память типа DDR5 всё ещё не стала массовой, хотя уже изрядно подешевела и в целом появилось больше разных вариантов. Даже успело смениться поколение новых микросхем и теперь частотами DDR5-7000 уже никого не удивить. PCI-e 5.0 также оказался где-то далеко от обычного пользователя и сегодня такие устройства можно встретить где-нибудь на картинке. Больше всего вопросов было к гетерогенной архитектуре процессора, для которой нужна операционная система Windows 11. До сих пор бывают какие-то вопросы с диспетчером задач, но в целом компании Intel удалось вернуться и пошуметь. И вот теперь уже состоялся анонс 13-поколения процессоров Intel, которые должны стать ещё быстрее, сильнее, производительнее, чтобы оставить конкурента далеко позади. Разумеется, вместе с анонсом новых процессоров состоялся выпуск нового чипсета, который называется Intel Z790.

В чём основные отличия от предшественника? В целом они звучат как-то не очень убедительно и добавили что-то вроде ещё одного порта USB 3.2 Gen2x2. На это никто бы даже не обратил внимания, но сказали, ещё, что улучшится разгон памяти типа DDR5. Тут тоже не всё так просто. Это не значит, что чипы Micron, которые с трудом брали DDR5-5600 теперь все резко заработали на DDR5-7000. По сути планки стали просто работать чуть стабильнее, но вместе с этим вышло новое поколение микросхем Hynix A-die, которые должны теперь покорять DDR5-8000. Вместе с этим поддержка DDR4 осталась и часть материнских плат будет выпускаться на новом чипсете с поддержкой старого типа памяти.

Сегодня мы как раз рассмотрим такую модель и узнаем, как обстоят дела с разгоном старой памяти на новой платформе. Поможет нам в этом материнская плата MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI. Если в названии ничего не сказано про память, то это явный признак, что устройство поддерживает DDR5. А вот сегодня на тестировании оказалась MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 и вот здесь уже точно ясно, что она для памяти DDR4.

Посмотрим, есть ли какие-то существенные отличия от предыдущего поколения модели.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике, несмотря на то, что оформление немного поменялось по сравнению с предыдущим поколением. Спереди мы видим фон, стилизованный под металлические поверхности.

В левом верхнем углу находится логотип компании и эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся два значка компании Intel, а посередине изображение ракеты. По центру крупными символами указано наименование модели. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь, посмотрим, что внутри.

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Вынув устройство, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Инструкция по монтажу;

Комплект наклеек;

Список аксессуаров тоже не очень большой.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводной сети;

Флешка с драйверами и ПО.

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 305 х 244 мм. По дизайну плата похожа как две капли воды на прошлое поколение, если не считать выреза в печатной плате справа, которого теперь нет. Сама плата тёмно-коричневая, принтов мало, радиаторы чёрные и почти без каких-либо надписей. Только на радиаторе чипсета написано Tomahawk.

Платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 и MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 очень похожи, радиаторы и остальные детали также практически совпадают. Поэтому если бы две платы лежали рядом, то мне бы оставалось только угадывать, а наверняка я бы не понял, при том, что плат уже посмотрел много всяких.

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Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

Это флагманская модель в своей линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Есть модификация с памятью DDR5, но эта с поддержкой именно DDR4, что даже отображено в названии устройства. C двух сторон слотов используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах Intel Core 12-Gen и 13-Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений у платформы LGA1700 и его нужно продвигать. Однако никто не хочет экспериментировать на себе и некоторые предпочитают более доступный вариант на DDR4.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4-2400 до 5333 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. То же самое было на плате MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4. Девять каналов сверху и ещё столько же каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390, которые обеспечивают по 90 А. В прошлый раз сборки могли только 70 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители фаз находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA229132.

MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 позиционируется больше как геймерское решение, а не инструмент для разгона. Подсистема питания выглядит очень солидно, но чудес ждать не стоит.

Новый флагман Intel Core i9-13900K не стал холоднее и потребление у него не снизилось. Здесь впору заметить обратную тенденцию. Почему так вышло? Ядер формально стало больше, а частоты производительных пришлось форсировать, чтобы показать прирост производительности на ядро. Теперь процессор может «бустить» до 5,8 ГГц. Какой тут может быть разгон? Правильно, всё опять упирается в систему охлаждения. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны белые цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая густая термопаста. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

Можно даже попытаться найти семь отличий между чипсетами. Хотя лучше не портить зрение и не ломать голову. В данном случае реализовано семь портов SATA 3, но два из них при помощи отдельного контроллера ASMedia ASM1061. Шесть выведено вбок, а один находится внизу.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора, порт SATA и разъём для подключения TPM модуля.

Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I226-V.

На этой плате мы видим всего три слота расширения, два из которых - PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Ещё забыл упомянуть индикатор POST кодов, который находится в правом верхнем углу.

Технические характеристики

Модель MSI MPG X670E Carbon WIFI Поддерживаемые процессоры 12-е и 13-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2400 – 5333 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 5 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 3 x PCI-e x4 Gen4 + 1 x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I226-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;

5 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x Clr CMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений и в целом очень похожа даже по набору функций и пунктами настроек. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K (2200/4300 / 3000/5800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4, версия BIOS – 1.30;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600 Kingston HyperX Predator;

Видеокарта: MSI GT1030;

Накопитель: Samsung MP9A1 1Тb;

Блок питания: XPG CYBERCORE 1300W.

Тестирование

Сборка системы и настройка проходит гладко, BIOS обновляется просто. Я лишь проверил, но воздушное охлаждение с флагманским процессором лучше не использовать потому, что за секунду он разогревается до 100°C, а потребление начинается более чем с 300 Вт и постепенно падает.

Разгонять с воздушным охлаждением крайне сложно. Зато можно попробовать разные режимы памяти. Тут тоже ничего принципиально нового нет. В режиме Gear1 память может работать в режиме DDR4-4000.

В режиме Gear2 она может легко взять 5000, но здесь все зависит от самой оперативной памяти.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

Cinebench R20:

Cinebench R23:

AIDA64 GPGPU Bench:

AIDA64 CPU Queen:

3DMark CPU Profile:

Geekbench 5:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. С учетом характеристик стенда температуры в норме.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

В целом мне всё понравилось. MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 это плата начального уровня на флагманском чипсете. Всё работает отлично, каких-то нареканий нет. При этом в плане функционала всё очень даже хорошо.

Плата отлично дружит даже с топовым процессором и неприхотлива к памяти. Сейчас в свободном доступе много планок, которые способны работать в диапазоне DDR4-3600 – 4000. Это позволяет использовать делитель 1:1 и получить высокую производительность, сопоставимую с DDR5-5200. В этой плате мы можем заметить интересные сочетания технических решений из более дорогих сегментов с простой компоновкой и небольшим набором интерфейсов. Она ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует даже перед топовым процессором Intel Core i9 13900K. За подсистему питания и её охлаждение я не волнуюсь, она должна хорошо справляться с нагрузкой.

С разгоном в новом поколении стало похуже, поскольку подросли базовые значения и теперь 300 Вт — далеко не предел. Функционал приемлемый. Видеокарту можно поставить любую, есть место для установки четырёх накопителей типа М.2. Что ещё нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть даже 2.5G. Звук? Он здесь такой же, как на большинстве моделей. Подсветки нет, но можно подключить самую дешёвую ленту, и получится не хуже.

Многих волнует вопрос: есть ли смысл в переходе с MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 на MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4? Здесь заметной разницы не найти. Даже если предположить, что новая плата разгоняет память чуть лучше, то разница всё равно будет непринципиальна. Да, для прошлого поколения устройств может понадобиться обновление BIOS, но это не такая сложная процедура. Поэтому плату можно рекомендовать для новой сборки на новом поколении процессоров, если есть желание сэкономить на памяти и получить хороший уровень производительности.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 получает награду: