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Вступление

На обзорах у меня побывало много разных необслуживаемых систем жидкостного охлаждения. Ещё их называют AIO («All In One») или всё в одном. В данном случае подразумевается, что это уже готовое устройство, где есть всё необходимое для установки и работы. Это своего рода готовый комплект, который не нуждается в дополнительных манипуляциях. Принцип работы остаётся таким же, как у обычной СЖО. Помпа качает жидкость по замкнутому контуру. Теплоноситель проходит через массив желобков в основании водоблока и переносит тепло на крупный радиатор, который рассеивает его в воздух, а помогают ему в этом вентиляторы.

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Принцип работы понятный, а реализация бывает разная. Где-то помпа установлена в корпусе с водоблоком, где-то она установлена на шланге, а может даже находиться на радиаторе. Классической конструкцией считается её размещение над процессором. Помпы тоже бывают разные у различных компаний, которые занимаются производством таких систем. Есть высокооборотистые, у которых скорость вращения может доходить до 6 000 об/мин. В основном это всё же 2 000 – 3 000 об/мин в максимальном режиме. Для установки системы AIO необходимо обладать большим проветриваемым корпусом, а сопутствующим бонусом является улучшение вентиляции внутри благодаря работе вентиляторов.

Ещё бывают готовые комплекты кастомных систем жидкостного охлаждения, куда уже входит весь набор компонентов, включая саму жидкость или концентрат. Таких комплектов на рынке не очень много, и они стоят ощутимо дороже, чем AIO. Собирать по отдельности есть смысл, только когда на руках есть какая-то инфраструктура и надо заменить отдельный узел. Например, нужно добавить в контур ещё один водоблок или ещё один радиатор, а может сразу и то и другое. Самосбор, как и в случае с компьютером, позволяет действовать более гибко. Также со временем можно модернизировать компоненты. Вышла новая платформа – купил новый водоблок с креплением и радуешься. Придётся повозиться, но замена материнской платы при переходе на новую платформу всё равно неизбежна, поэтому мероприятия можно совместить. К тому же рекомендуют периодически обновлять сам теплоноситель.

Сегодня мы поговорим о таком обновлении, которое компания EKWB выпустила для новой платформы LGA 1700. Можно приспособить на некоторые материнские платы, например производства ASUS, старый крепеж, который предназначен для LGA 115X, но есть тонкости с прижимом, которые учли в новом поколении, а чтобы это изучить наглядно, мы рассмотрим новинку и поймём, есть ли отличия в принципе или всё ограничилось только новым названием.

Модель называется аналогично предшествующей – EKWB EKWB EK-Quantum Velocity2. Обозначение именно такое, как в квадрате, и намекает на существенно возросшую производительность. Отлично, ведь мы будем осваивать 300 Вт тепла, исходящего от процессора Intel Core i9-12900K.

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Упаковка и комплектация

Коробка и упаковка очень похожи на ту, что была у прошлого поколения устройства. Отличий почти не найти.

Даже с торца находится похожая как две капли воды наклейка. Тот же шрифт и схожее описание. Даже краска такая же бледная. Среди прочего указаны возможные совместимые сокеты.

Предыдущая модель при этом более универсальная, а новинка рассчитана исключительно на LGA 1700. Впрочем, именно это мне и нужно.

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С обратной стороны коробки отличий также не наблюдается. Не знаю, как вы, но я реально уже начал думать, что и в остальном отличия будут минимальны: новая рамка и отверстия в основании только на одном расстоянии под LGA 1700.

Теперь нужно вскрыть упаковку и заглянуть внутрь. Здесь нас ожидает плотная коробка с хорошей защитой от механических воздействий.

Открывается крышка и сразу перед глазами лежит инструкция. Это правильно потому, что её нужно всегда изучать в первую очередь, а потом уже приступать к сборке. Обычно многие поступают иначе. У меня тоже такое бывает.

В самой коробке скрываются сам водоблок и аксессуары.

Последних, как вы можете видеть, негусто. Если в предыдущей модели там есть пакет с крепежом, то тут только инструкция, тюбик с термопастой Thermal Grizzly и два маленьких шестигранника. Где крепёж? Может, он сам держится на пасте? Только развернув пакет с водоблоком становится понятно, что крепление смонтировано на нём.

Устройство водоблока

Первое, что бросается в глаза – новинка гораздо крупнее. А ещё эти возросшие габариты реализованы за счёт совсем другого крепления. По сути, получается вынужденная мера потому, что иначе увеличить габариты не получится.

Основная часть водоблока будет вписана в квадрат отверстий крепления. Здесь инженеры немного подумали и решили, что не согласны с этим, но для этого пришлось пересмотреть подход к креплению.

Нет ничего странного или нового в том, что крепление осуществляется сзади материнской платы. В отверстия проходят втулки с резьбой, а сверху через шайбу накручивается гайка. Такое сплошь и рядом на всяких компактных ITX кулерах.

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То же самое происходит с креплением моноблоков. Они все крепятся с обратной стороны винтами насквозь. Здесь инженеры решили, что это минимоноблок, и его надо крепить соответственно с обратной стороны, но для предотвращения изгиба сделали ещё пластину.

Если присмотреться, то втулки, вставленные в корпус, оборудованы пружинами, поэтому крепление не совсем жёсткое, хотя ощущение именно такое.

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Существует несколько модификаций этого водоблока и они все отличаются материалами.

EK-Quantum Velocity 2 D-RGB - 1700 Nickel + Acetal;

D-RGB - 1700 Nickel + Acetal; EK-Quantum Velocity 2 D-RGB - 1700 Nickel + Plexi;

D-RGB - 1700 Nickel + Plexi; EK-Quantum Velocity 2 D-RGB - 1700 Full Nickel;

D-RGB - 1700 Full Nickel; EK-Quantum Velocity 2 D-RGB - 1700 Nickel + Satin Titanium;

D-RGB - 1700 Nickel + Satin Titanium; EK-Quantum Velocity2 D-RGB - 1700 Copper + Acetal.

А ещё есть эта модель для сокета AM4 и для LGA 1200. Там тоже схожий ассортимент модификаций.

По опыту могу сказать, что полностью металлические модели немного эффективнее потому, что теплоёмкость всего корпуса оказывается выше и в какой-то момент он способен поглотить чуть больше тепла.

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С обратной стороны водоблока находится наклейка с предупреждением, которая закрывает основание, и её необходимо снять перед установкой.

Задняя пластина не стальная и я не совсем понял, с чем это связано. Возможно, производитель хотел ограничить вес, а может как раз для защиты процессора от чрезмерного прижима.

Тестовый стенд

Для тестирования водоблока EK-Quantum Velocity2 использовалась следующая система:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Extreme, версия BIOS 0811;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Водоблок: EKWB EK-Quantum Velocity 2 ;

; СЖО: EK-Quantum Power Kit D-RGB P240;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston Fury Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Тестирование

Основой конфигурации стали материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Extreme и процессор Intel Core i9-12900K. Других вариантов, чтобы проверить эффективность устройства, под рукой не оказалось. Я рассчитывал сравнить два водоблока, но проблема пришла, откуда её не ждали. Точнее – ждали, и поэтому производитель не зря задумал это обновление. Имя этой проблемы – прижим.

Всё дело в том, что модель ROG Maximus Z690 Extreme оборудована двумя комплектами отверстий, и я предполагал использовать водоблок с ней, ведь люди устанавливают старые кулера и ничего, всё работает. Впервые я столкнулся с этим, когда решил установить EK-AIO Basic 360 на новую платформу. Как обычно, сначала устанавливается монтажная пластина сзади.

Далее в неё закручиваются втулки. И уже на этом этапе я понял – что-то идёт не так. Резьба короткая, и сзади пластина не попала в свои обычные отверстия. А ещё задняя пластина у процессорного разъема LGA 1700 банально толще.

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Поэтому шпильки делают чуть ли не один оборот по резьбе и упираются пластиковыми втулками в текстолит. Я-то думал, что, наоборот, жать будет сильнее, но высота процессора вместе с сокетом получается меньше.

Петли водоблока уже лежат на втулках, а водоблок еле касается крышки. Даже паста не раздавливается.

Делать нечего, подошла очередь специального монтажного набора, который так и называется EK-AIO LGA1700 Upgrade Kit.

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Со старым водоблоком получилась аналогичная ситуация, поэтому ни о каком сравнении речи не идет. Пришлось тестировать новинку в гордом одиночестве, но сначала нужно ее установить, а это оказалось непростым квестом.

Может быть, с лёгкой системной платой всё прошло бы проще, но ASUS ROG Maximus Z690 Extreme очень тяжёлая, а крепить надо с обратной стороны. При этом нужно попасть четырьмя втулками в винты, придерживать плату и одновременно водоблок. И всё это выставить ровно без перекосов.

Крепление непростое, но зато сверху остаются только отверстия под штуцеры фитингов. У меня были опасения по поводу этого узла.

С одной стороны, стальная втулка; с другой – пластина из какого-то сплава, и мне казалось, что если что-то пойдёт не так, ушко отломится. Поэтому рекомендую действовать аккуратно и сильно не перетягивать крепёж.

В моём случае прижим оказался очень хороший, что заметно по отпечатку.

На самом процессоре слой пасты очень ровно и тонко распределён по поверхности, и это, на мой взгляд, одно из слагаемых успеха.

После сборки и запуска системы всё выглядит очень красиво.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

EKWB EK-Quantum Velocity 2 + Intel Core i9-12900K (default);

+ Intel Core i9-12900K (default); EKWB EK-Quantum Velocity 2 + Intel Core i9-12900K (4.9/3.9 ГГц при 1.23 В);

+ Intel Core i9-12900K (4.9/3.9 ГГц при 1.23 В); EKWB EK-Quantum Velocity2 + Intel Core i9-12900K (5.2/4.0 ГГц при 1.33 В).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Остальные результаты при использовании EK-Quantum Power Kit D-RGB P240 следующие.

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Обороты помпы, об/мин



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Заключение

Мне еще не доводилось рассматривать водоблоки отдельно, но теперь очевидно, что от него зависит многое, как и от остальной системы. EKWB EK-Quantum Velocity2 – это образец адаптации устройства к новой платформе. Изначально я был немного скептичен в плане изменений, но это действительно новая конструкция для обеспечения максимальной совместимости с разъёмом LGA 1700. Было бы странно, если б не получилось.

В первую очередь стоит отметить стабильно высокое качество компонентов EKWB. Любая деталь изготовлена очень ровно и точно. Ничего не приходится подгонять, модифицировать или придумывать. Всегда отлично, отчасти поэтому дорого и не идёт ни в какое сравнение с похожими поделками. Разницу можно заметить невооружённым глазом. С качеством всё понятно, оно идеально, а как это всё собирается и работает? Крепёж мне показался сложноватым, но это вызвано особенностями конструкции и тем, что производитель хотел, чтобы внешний вид соответствовал. Поэтому снаружи нет винтов и болтов, всё сделано очень красиво, и как вишенка на торте – RGB-подсветка, которая в прошлой версии была не такая красивая, но здесь больше заслуга корпуса.

Водоблок нового поколения стал крупнее, площадь отвода тепла увеличилась, усилился прижим, что заметно по идеальному отпечатку. Однако установка требует терпения и аккуратности. Самое главное – не перетянуть. Сзади крепить водоблок всё же сложнее, чем спереди, особенно если материнская плата такая же тяжёлая, как ASUS ROG Maximus Z690 Extreme, но все труды вознаграждаются отличным теплоотводом.

Конкретно в моей системе слабым местом оказался радиатор, он всего 240 мм и алюминиевый. В такой сборке нужно обязательно использовать медь и хотя бы 360 мм. Даже в этом случае можно заметить, что водоблок справляется с горячим процессором, который в разгоне потребляет 300 Вт. На мой взгляд, это отличный результат как ни посмотри, и такого ещё ни одна система у меня не выдерживала. Исходя из этого, понятно, что всю работу компания EKWB проделала не зря, всё получилось отлично.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: