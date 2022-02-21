Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3500Х поддерживает 6/6 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3600-4100 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдается небольшой частотный потенциал. После разгона Ryzen 5 3500Х функционировал с частотой 4200 МГц.
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В связке с подопытными работала видеокарта из верхнего ценового сегмента NVIDIA – GeForce RTX 3070.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных игр доминировал процессор компании Intel. В зависимости от режима работы он опережал «красного» конкурента на 6% – 23%.
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Biomutant
Исключением стали проекты Biomutant и Horizon Zero Dawn, в которых модели Core i5-10400F и Ryzen 5 3500Х показали равные результаты.
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
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Horizon Zero Dawn
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Mafia Remastered
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Watch Dogs Legion
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Оба процессора обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i5-10400F. В зависимости от режима работы и разрешения она опережала Ryzen 5 3500Х на 6% – 23%.
Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.
- Core i5-10400F был быстрее Ryzen 5 3500Х в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
- Core i5-10400F был в паритете с Ryzen 5 3500Х в играх Biomutant и Horizon Zero Dawn.
Процессор Core i5-10400F опередил соперника Ryzen 5 3500Х в шести играх из восьми протестированных и показал равные результаты в двух проектах.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i5-10400F – 12 000 рублей;
- Ryzen 5 3500Х – 17 500 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3500Х победила модель из «синего» лагеря. Она уверенно опережала соперника и в общем зачете, и по привлекательности для приобретения.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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