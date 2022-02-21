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Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070

Тест AMD Ryzen 5 3500Х и Intel Core i5-10400F в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3500Х поддерживает 6/6 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3600-4100 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдается небольшой частотный потенциал. После разгона Ryzen 5 3500Х функционировал с частотой 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала видеокарта из верхнего ценового сегмента NVIDIA – GeForce RTX 3070.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных игр доминировал процессор компании Intel. В зависимости от режима работы он опережал «красного» конкурента на 6% – 23%.

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Biomutant

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1% low и average FPS

Исключением стали проекты Biomutant и Horizon Zero Dawn, в которых модели Core i5-10400F и Ryzen 5 3500Х показали равные результаты.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

Days Gone

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1% low и average FPS

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F1 2020

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1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

750x270 62 KB

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

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Оба процессора обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i5-10400F. В зависимости от режима работы и разрешения она опережала Ryzen 5 3500Х на 6% – 23%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

  • Core i5-10400F был быстрее Ryzen 5 3500Х в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
  • Core i5-10400F был в паритете с Ryzen 5 3500Х в играх Biomutant и Horizon Zero Dawn.

Процессор Core i5-10400F опередил соперника Ryzen 5 3500Х в шести играх из восьми протестированных и показал равные результаты в двух проектах.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i5-10400F – 12 000 рублей;

  • Ryzen 5 3500Х – 17 500 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3500Х победила модель из «синего» лагеря. Она уверенно опережала соперника и в общем зачете, и по привлекательности для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
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Sir Traher
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bumbox
08:53
видеокарты мидл и лоу сегментов это самый массово покупаемый товар. был есть и будет. а вк за 1500-2000 у.е. нужны не только лишь всем. а прямо вот даже мало кому... и секретом полишинеля в современно...
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aggile
08:52
ты наркомн чтоль, какой это некстген в 22 году ? Это поделие спроектировано так, что оно работает в 30 фпс на дохлой плойке4 образца 13 года. Только не надо сказок что для боярского порта ...
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Вова Огонь
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SVG4K
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Виталий Shokerxxx
08:51
отныне.. а до этого все делали тяп ляп.. понятно запишем..
Отныне Intel будет серьёзно относиться к разработке ускорителей вычислений и графики
Jaster
08:50
Я думал что ниже пасть уже невозможно.. Зелот доказал обратное..
Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
NOFX
08:49
О,лучше до сентября обожду тогда 4080,чем летом брать 3080Ti.
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
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