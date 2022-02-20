В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью от 20 000 до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены варианты, наиболее привлекательные для покупки.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

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В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт;

Radeon RX 590 8192 Мбайт;

Radeon RX 580 8192 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Origins

1920х1080 1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных игр доминировали видеокарты компании NVIDIA. Причем в некоторых проектах отрыв от продукции AMD был неприлично большим.

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Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

Days Gone

1920х1080 1% low и average FPS

Far Cry 5

1920х1080 1% low и average FPS

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Hitman 3

1920х1080 1% low и average FPS

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Humankind

1920х1080 1% low и average FPS

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The Witcher 3: Wild Hunt

1920х1080 1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

1920х1080 1% low и average FPS

Единственным исключением стала игра Watch Dogs Legion, в которой «красные» были быстрее «зеленых».

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Лидеры обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что вне зависимости от режима работы первое место занял графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti. Вторая строчка осталась за моделью GeForce GTX 1660 Super, замкнул тройку лидеров еще один представитель NVIDIA – GeForce GTX 1660. Аутсайдерами стали все три варианта из «красного» лагеря.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт – 28 000 рублей;

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт – 25 000 рублей;

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт – 23 000 рублей;



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт – 22 000 рублей;

Radeon RX 590 8192 Мбайт – 22 500 рублей;

Radeon RX 580 8192 Мбайт – 21 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт 1920х1080 Рублей / average FPS

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В «дисциплине» соотношение цена/производительность лидировали сразу четыре графических ускорителя: GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1660 и Radeon RX 5500 XT.

Данное тестирование показало, что желающим сэкономить стоит обратить внимание на видеокарту GeForce GTX 1660. Она показала высокие результаты в большинстве игр, вдобавок была весьма привлекательной для покупки.

А желающим получить максимальную производительность за большие деньги необходимо присмотреться к графическому ускорителю GeForce GTX 1660 Ti. Он был бесспорным лидером в данном тестировании и обеспечил хорошее соотношение цены/производительности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

