Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i3-10105F & GeForce RTX 3060, Core i3-10105F & Radeon RX 5700, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700.
Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и работает на тактовых частотах 3700-4500 МГц. Ее соперник Ryzen 3 3300Х также поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3800-4300 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4500 МГц.
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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента: GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700.
Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В игре Assassin's Creed Valhalla первую строчку поделили системы Core i3-10105F & Radeon RX 5700 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700. Вторую позицию разделили связки Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060.
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Biomutant
В слэшере Biomutant лидировали конфигурации с видеокартой компании NVIDIA.
Cyberpunk 2077
В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 первое место заняла система Core i3-10105F & GeForce RTX 3060. В зависимости от режима работы она опережала связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 на 4% – 11%.
Days Gone
В зомбо-боевике Days Gone вне конкуренции был игровой ПК Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060.
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F1 2020
В автогонке F1 2020 все участники тестирования показали приблизительно равную производительность.
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Horizon Zero Dawn
В проекте Horizon Zero Dawn первую строчку разделили конфигурации с процессором Ryzen 3 3300Х.
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Mafia Remastered
В игре Mafia Remastered лидировала связка Core i3-10105F & GeForce RTX 3060. В зависимости от режима работы она опережала ближайшего преследователя Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 на 9% – 16%.
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Watch Dogs Legion
В фантастическом боевике Watch Dogs Legion лидировали системы с процессорами компании Intel.
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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировали конфигурации Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060. На второй строчке расположились связки Core i3-10105F & Radeon RX 5700 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700.
Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 была быстрее связки Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в играх Cyberpunk 2077, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
- Конфигурация Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 была в паритете с Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant и F1 2020.
- Конфигурация Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 была медленнее связки Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в играх Days Gone и Horizon Zero Dawn.
Система Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 опередила связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в трех играх из восьми, показала равные с ней результаты в трех проектах и отстала в двух играх.
Разогнанные лидирующие конфигурации обеспечили комфортную производительность во всех протестированных играх.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции была связка Core i3-10105F & GeForce RTX 3060.
Итак, в противостоянии связок Core i3-10105F & GeForce RTX 3060, Core i3-10105F & Radeon RX 5700, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700 победила система с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Она разделила первое место с конфигурацией Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 и была заметно привлекательнее для покупки. Это стало решающим вкладом в ее викторию.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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