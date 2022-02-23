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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешении 1920 x 1080 и восьми играх.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i3-10105F & GeForce RTX 3060, Core i3-10105F & Radeon RX 5700, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700.

Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и работает на тактовых частотах 3700-4500 МГц. Ее соперник Ryzen 3 3300Х также поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3800-4300 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4500 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента: GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700.

Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla первую строчку поделили системы Core i3-10105F & Radeon RX 5700 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700. Вторую позицию разделили связки Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060.

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Biomutant

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1% low и average FPS

В слэшере Biomutant лидировали конфигурации с видеокартой компании NVIDIA.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 первое место заняла система Core i3-10105F & GeForce RTX 3060. В зависимости от режима работы она опережала связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 на 4% – 11%.

Days Gone

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1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone вне конкуренции был игровой ПК Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060.

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F1 2020

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1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 все участники тестирования показали приблизительно равную производительность.

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В проекте Horizon Zero Dawn первую строчку разделили конфигурации с процессором Ryzen 3 3300Х.

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В игре Mafia Remastered лидировала связка Core i3-10105F & GeForce RTX 3060. В зависимости от режима работы она опережала ближайшего преследователя Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 на 9% – 16%.

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В фантастическом боевике Watch Dogs Legion лидировали системы с процессорами компании Intel.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировали конфигурации Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060. На второй строчке расположились связки Core i3-10105F & Radeon RX 5700 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 была быстрее связки Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в играх Cyberpunk 2077, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
  • Конфигурация Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 была в паритете с Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant и F1 2020.
  • Конфигурация Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 была медленнее связки Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в играх Days Gone и Horizon Zero Dawn.

Система Core i3-10105F & GeForce RTX 3060 опередила связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 в трех играх из восьми, показала равные с ней результаты в трех проектах и отстала в двух играх.

Разогнанные лидирующие конфигурации обеспечили комфортную производительность во всех протестированных играх.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

500x780 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была связка Core i3-10105F & GeForce RTX 3060.

Итак, в противостоянии связок Core i3-10105F & GeForce RTX 3060, Core i3-10105F & Radeon RX 5700, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5700 победила система с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Она разделила первое место с конфигурацией Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 3060 и была заметно привлекательнее для покупки. Это стало решающим вкладом в ее викторию.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
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