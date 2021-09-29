Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62

Мы изучим функциональную модель, сердцем которой стала современная платформа Intel, отвечающая за поддержку самых передовых интерфейсов и технологий.
+
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Оглавление

Вступление

Не так давно я рассмотрел мини-ПК компании ASUS, и некоторые остались недовольны его быстродействием. Да, у компании есть разные модификации для различных задач, и можно гибко подобрать для себя то, что будет по душе. Ведь не всем нужно ставить рекорды в написании текстов или офисной работе, а «машина» может быть лишь терминалом для работы на удаленном сервере или с какой-то виртуальной машиной. По сути, она является вашим гидом и проводником, и быстродействие играет не самую важную роль.

реклама

Однако специально для любителей погорячее во всех смыслах есть более производительные решения, которые основаны на современных настольных процессорах последнего поколения. Там, где многие предпочитают использовать какие-то мобильные платформы, специалисты компании ASUS могут себе позволить практически все, ведь они постоянно находятся в поисках невероятного. Не буду скрывать, сам я относился к этой идее скептично потому, что сейчас на рынке есть мощные и очень эффективные мобильные решения, которые легко могут тягаться с настольными.

Например, это может быть последняя мобильная платформа компании AMD, где есть много достойных моделей с хорошей встроенной графикой. Также известно, что там процессоры выделяют по 35 Вт и охладить их можно даже средствами корпуса. Но согласитесь, что это банально и так мог поступить любой. Впрочем, нечто подобное я уже видел внутри моноблоков производства ASUS, поэтому такое меня особо не удивляет, а вот использование настоящих настольных процессоров в компактном корпусе смотрится интереснее.

Понятно, что есть ограничения по мощности, но скорее всего речь идет о стандартных 65 Вт моделях, которые не подразумевают разгона. Бывают еще модификации с индексом T на конце, что означает еще меньший теплопакет. Однако если уж разрабатывать шасси, то есть смысл делать его с запасом, чтобы можно было использовать полноценные ЦП, такие как Intel Core i7-11700. Понятно, что для этого корпус придется увеличить хотя бы до размеров mini-ITX платы, где уже есть наработки и можно немного поправить Thin Mini-ITX и засунуть ее в компактный корпус, который будет лишь чуть превышать ее по габаритам.

Самое главное нужно решить вопрос с охлаждением, но скорее всего придется использовать турбину, чтобы сильно не раздувать корпус по габаритам. В любом случае инженерам компании ASUS это удалось, и они представили на свет компьютер ASUS PB62, который будет покорять рынок. Основными потребителями планируются корпоративные пользователи и поэтому большое внимания уделено поддержке.

450x191 9 KB
анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На тестировании оказалась конфигурация среднего класса с процессором Intel Core i5-11500 с TDP 65 Вт. Посмотрим, насколько производительной и сбалансированной получилась система, а главное, как это все работает, шумит и греется.

Технические характеристики

Модель ASUS PB62
Тип устройства Мини-ПК
Процессор Intel Core i3-10105;
Intel Core i5-11400;
Intel Core i5-11500;
Intel Core i7-11700
Видеопроцессор Интегрированный Intel Graphics UHD
Операционная система Microsoft Windows 10 (предусмотрен переход на Microsoft Windows 11)
Оперативная память Максимум 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (2 х 8 ГБ SODIMM DDR4-3200)
Накопители SSD M.2: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2;
512 ГБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2
Интерфейсы Спереди:
4 x USB 3.1 Gen2 Type-A (один с QC);
1 x USB 3.1 Gen1 Type-C;
2 x Audio Jack;
Сзади:
1 x USB 3.1 Gen1 Type-A;
2x USB 2.0;
1 x RJ45 LAN;
2 x Display Pert 1.2;
1 x Configurable Port (option: HDMI 2.0/VGA/COM/DP/LAN);
1 x K-Lock;
1 x DC-in
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Размеры 175 x 175 x 42 мм
Масса 1300 г
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

реклама

Судя по характеристикам, все стандартно, кроме конфигурируемого порта. В данном случае заказчик может выбрать самостоятельно, что ему будет необходимо. У меня оказался третий разъем Display Port, а я надеялся, что будет хотя бы один HDMI, чтобы записать видео меню BIOS. Стоит сразу отметить, что есть два цветовых решения, и у меня на тестировании оказалась белая версия.

Как уже отмечалось, производитель смог все разместить в корпусе, который лишь на 5 мм превосходит стандарты материнских плат mini-ITX. Толщина очень незначительная, как и масса, учитывая, что корпус металлический и сталь толстая.

Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой картонной коробке. Она смотрится строго благодаря цветовой палитре. По бокам она черная, а спереди и сзади фон светло-серый.

450x332 12 KB. Big one: 1000x737 41 KB

Спереди мы видим изображение устройства в правой части. Это обычный квадратный кирпичик, а точнее четвертинка от куба стороной почти 170 мм. Спереди сразу видно часть разъемов, а противоположную сторону здесь не показывают. В левом нижнем углу находится логотип производителя, а сверху наименование линейки.

Обратная сторона практически пустая. Здесь есть только наклейка с артикулом модели, серийными номерами и штрих-кодами.

450x225 12 KB. Big one: 1000x500 46 KB

Внутри находится картонный каркас, где разместился сам компьютер и аксессуары для него. Слева мы видим нишу, где в специальном пакете находится устройство.

450x258 16 KB. Big one: 1000x574 59 KB

Справа расположена крышка бокового отсека для комплекта поставки. Он не очень богатый, но есть все самое необходимое.

450x133 10 KB. Big one: 1000x295 39 KB

Прежде всего в комплекте есть адаптер питания и силовой кабель для него. Блок питания здесь 20 В на 150 Вт, хотя я не совсем понимаю, зачем нужна такая мощность. Видимо, это для унификации с другими моделями или просто с запасом.

Уже позже выяснилось, что в нагрузке система потребляет более 110 Вт и поэтому такой выбор адаптера выглядит разумным.

реклама



450x302 22 KB. Big one: 1000x671 75 KB

В комплекте есть несколько инструкций, гарантийная информация и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 100. Еще два винта нужны для крепления подставки, для настольной установки. Мне такой вариант оказался ближе для замеров температур со всех сторон.

Интересно, что монитор не будет влиять на систему, даже если его задняя панель будет греться как печка. Весь поток воздуха в устройстве проходит спереди назад, как в стоечных серверах.

450x304 28 KB. Big one: 1000x676 118 KB

И, конечно же, в комплекте находится стальная монтажная пластина с удобным механизмом демонтажа.

реклама

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Корпус снаружи выполнен из металла и окрашен в белый цвет. С фронтальной части находится белая пластиковая панель. В черной версии все это будет черным.

Верхняя и нижняя панель пустые, но снизу есть отверстия для монтажа опоры. Также там есть вентиляционные отверстия. Первая крупная боковина почти пустая.

450x369 19 KB. Big one: 1000x819 73 KB

На другой находятся четыре резиновые ножки по углам и два отверстия для монтажных винтов пластины монитора.

реклама

Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

450x378 25 KB. Big one: 1000x840 97 KB

Вентиляционных отверстий нет. Они находятся только спереди, снизу и сзади. Поэтому для упрощения конструкции на других поверхностях ничего нет кроме монтажных отверстий.

300x86 4 KB. Big one: 1000x285 20 KB 300x86 7 KB. Big one: 1000x285 45 KB

По бокам можно было увидеть наклейку Windows, Energy Star и маркировочную табличку. Кстати, на ней подробно указан номинал блока питания, который поставляется в комплекте.

реклама

Передняя панель пластиковая и по цвету она очень близка к стальному корпусу. Здесь мы видим несколько вентиляционных отверстий, кнопку включения вместе с индикатором работы. Он светится ярко-белым цветом.

450x131 16 KB. Big one: 1000x291 56 KB

Также мы видим два разъема типа миниджек 3,5 мм для наушников и микрофона, четыре порта USB 3.1 Gen2 Type-А и один USB 3.1 Gen1 Type-С. Ко всем разъемам есть подписи, а еще есть логотип производителя.

С противоположной стороны находятся оставшиеся разъемы.

450x128 14 KB. Big one: 1000x285 46 KB

реклама

Мы видим два Display Port, два USB 2.0, один USB 3.1 Gen 1 Type-А, Ethernet, вывод для антенны и разъем питания. Также устройство оснащается дополнительным портом на выбор: HDMI 2.0, VGA, COM, DP, LAN. В моем случае это оказался еще один DP, но мне выбирать не приходилось, а сделано это как раз для того, чтобы у заказчика был выбор.

В целом набор разъемов отличный, хоть и не оказалось HDMI, но подключить одновременно три монитора можно. На самом деле это далеко не все и на самой материнской плате внутри еще куча разных разъемов. Для разборки достаточно открутить один винт на задней панели и сдвинуть часть корпуса.

450x416 27 KB. Big one: 1000x924 119 KB

На снятой крышке остается пластиковая передняя панель, но видно, что за нее находится еще и металлическая.

450x383 35 KB. Big one: 1000x850 131 KB

реклама

На оставшейся части находится материнская плата с процессором, памятью, системой охлаждения, беспроводным модулем и накопителем. Кстати, сразу видно, что здесь спереди есть место для него, но производитель не ищет простых путей, а только невероятные и поэтому он находится с обратной стороны, а чтобы до него добраться нужно? Правильно - разобрать все.

А еще сверху находится небольшая корзина для диска 2.5”, но нет кабеля для его подключения, хотя разъем на плате есть.

450x380 43 KB. Big one: 1000x845 167 KB

Кулер занимает достаточно много места, но это необходимая мера потому, что нужно охлаждать настольный процессор. Потому одним из вариантов было использование турбины, которая может делать сразу несколько дел. Самое главное – горячий воздух не остается внутри корпуса.

Посмотрим на его устройство более детально. В первую очередь в глаза бросается сама турбина производства известной фирмы Sunon.

450x241 17 KB. Big one: 1000x536 67 KB

Далее мы видим, что сверху находится пластиковый кожух. В основании есть рама, к которой крепится медный радиатор с двумя крупными тепловыми трубками и медным теплосъемником. Также выступы на раме отводят тепло от силовых элементов на плате. Это также должно способствовать лучшему охлаждению и более стабильной работе.

450x231 23 KB. Big one: 1000x513 92 KB

В качестве термоитерфейса используются терморезинки и густая термопаста. После разбора системы ее необходимо будет заменить.

Крепление осуществляется при помощи четырех винтов на жестких пружинах и поэтому прижим очень хороший, что заметно по отпечаткам.

450x392 53 KB. Big one: 1000x870 202 KB

Материнская плата по габаритам почти mini-ITX. Спереди мы видим стандартный процессорный сокет LGA 1200, два слота под память SODIMM DDR4 c двумя установленными модулями, есть разъем для установки беспроводного модуля, который также установлен.

450x383 43 KB. Big one: 1000x852 167 KB

Рядом есть еще разъем M.2 для накопителя и есть небольшой коннектор для специального шлейфа под диск SATA 2/5”. Также здесь находится радиатор, за которым скрыт чипсет Intel B560.

450x434 49 KB. Big one: 1000x964 184 KB

Что касается подсистемы питания, то здесь мы видим восемь фаз. На каждую из них приходится по одной катушке индуктивности и одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150.

450x262 40 KB

В качестве основного ШИМ-контроллера используется ON Semiconductor NCP81213.

450x368 44 KB

С обратной стороны платы также находится много компонентов, а еще здесь есть слот M.2 и SSD накопитель.

450x375 40 KB. Big one: 1000x834 152 KB

После того, как плата извлечена из корпуса, видно, что оставшийся его фрагмент используется для отвода тепла. Здесь находится медный лист и терморезинка.

450x389 28 KB. Big one: 1000x864 109 KB

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти по 4 Гбайт и SSD накопителем M.2 объемом 256 Гбайт (в качестве основного устройства, на котором установлена операционная система).

450x324 33 KB. Big one: 915x659 118 KB

Операционная система Microsoft Windows 10 с последними обновлениями, но есть встроенный TPM и поэтому нет никаких проблем с обновлением до 11 версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений, поскольку там обновляется даже прошивка устройства, но я обновил ее вручную через BIOS, который очень похож на тот, что используется в обычных материнских платах компании.

В этом вы можете убедиться сами. Однако на этот раз не оказалось порта HDMI и придется смотреть на картинки.

Main:

450x338 24 KB. Big one: 1024x768 92 KB

Advanced:

450x338 21 KB. Big one: 1024x768 82 KB

Monitor:

450x338 21 KB. Big one: 1024x768 80 KB

Boot:

450x338 24 KB. Big one: 1024x768 93 KB

Tool:

450x337 36 KB. Big one: 1024x768 76 KB

Exit:

450x338 19 KB. Big one: 1024x768 75 KB

Изображение я выводил на разные мониторы, включая 3440 х 1440, и никаких проблем с выводом изображения не выявилось. Не менее легко подключилось сразу два монитора по DP.

Сама операционная система работает четко и плавно. Вычислительной мощности и оперативной памяти вполне хватает.

CPU-Z:

450x301 44 KB. Big one: 1197x801 266 KB

AIDA64 GPGPU:

450x435 41 KB. Big one: 536x518 57 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x279 36 KB. Big one: 923x572 125 KB

Cinebench R20:

450x370 37 KB. Big one: 970x797 148 KB

Cinebench R23:

450x307 30 KB. Big one: 1160x791 163 KB

PCMark 10 Extended:

450x312 25 KB. Big one: 1261x874 140 KB

3DMark Time Spy:

450x355 31 KB. Big one: 1179x931 143 KB

3DMark CPU:

450x255 26 KB. Big one: 1326x751 156 KB

WinRAR 6.01:

332x265 18 KB

7-Zip 19.00:

450x391 29 KB

CrystalDiskMark:

450x327 41 KB

Нагрев и шум

Есть небольшой шум во время эксплуатации. Сначала турбина стартует во время запуска системы, затем в простое ее не слышно вообще. Во время интенсивной нагрузки уровень шума достигает 34 дБ, что можно считать приемлемым.

Потребление электроэнергии во время простоя может опускаться до 12 Вт. В тяжелой нагрузке максимум я наблюдал 110 Вт. Что касается температурных показателей, то они находятся в очень хорошем состоянии. Это наглядно демонстрирует тепловизор, а самое горячее место – зона выхлопа воздуха из системного блока, что логично.

450x300 27 KB. Big one: 1000x667 79 KB

Для наглядности продемонстрирую работу устройства после длительной нагрузки в Prime через тепловизор.

450x300 26 KB. Big one: 1000x667 76 KB

Заключение

ASUS PB62 – универсальная модель с хорошей функциональностью и настоящим настольным процессором на современной платформе Intel, которая поддерживает самые передовые интерфейсы и технологии. Устройство может оснащаться накопителем M.2 PCI-e x4 Gen4 и обеспечивать высокую скорость работы. Оперативная память уже с завода идет стандарта DDR4-3200, что также обеспечивает хорошие скоростные показатели.

Присутствуют самые современные интерфейсы в большом количестве, а фирменная особенность – Configurable Port – позволяет гибко подобрать необходимое решение. Я бы выбрал HDMI, а еще его можно было сразу развести на плате вместо одного Display Port. В остальном никаких нареканий у меня не возникло. Можете убедиться, что устройство достаточно холодное даже под нагрузкой, отлично справляется с охлаждением всех элементов и при этом тихое, благодаря использованию медного радиатора с двумя огромными тепловыми трубками, которые больше напоминают испарительные камеры. Несмотря на показатели температуры в Prime95, система работает с максимальной отдачей, сохраняя приемлемый акустический комфорт на уровне 34 дБ.

Каких-то особенных возможностей для расширения тут нет, но я думаю, что многим будет достаточно 16 Гбайт памяти и накопителя M.2 PCI-e x4 Gen4. С увеличением объема проблем не возникнет, хотя это сделать будет не совсем просто, ведь слот M.2 находится с обратной стороны, чтобы можно было в качестве охладителя использовать сам корпус. Еще мне понравилось наличие встроенного динамика, на который можно выводить звук. Хорошее решение и он находится прямо за передней панелью. По портам и разъемам все отлично, есть даже два Display Port. Можно было еще добавить Power Delivery, но с такой мощностью 100 Вт будет явно мало, а по USB Type-C научились пока передавать именно такое значение.

В итоге мы получаем современное и полностью готовое к работе устройство, в котором реализовано много интересных решений, хорошо продумана система охлаждения, да и питание выполнено с запасом. Уже «из коробки» его можно поставить и работать, а при желании дооснастить необходимыми компонентами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования мини-ПК ASUS PB62.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus wildchaser htpc мини-пк asus pb62

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
+
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
2
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
16
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
35
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
13

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
23 сентября 2021 45
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
27 сентября 2021 35
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
25 сентября 2021 26
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 50
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
24 сентября 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
45
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
14
Поставщики Intel и Nvidia временно остановят производство в Китае из-за отключения электростанций
10
Японцы стоят в очереди за Oreo с покемонами, а редкий с Мяутом продаётся за 7 000 000 рублей
8
В Steam появилась живописная технодемка The Market of Light на движке Unreal Engine 5
3
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
148
Количество пользователей TikTok достигло 1 миллиарда
11
Авторы гоночной аркады Hot Wheels Unleashed напомнили о скором релизе с помощью зрелищного трейлера
+
Ремейк System Shock находится на завершающих стадиях производства, релиз — скоро
4
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
16
Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
3
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
+
Австралийские специалисты модифицировали Tesla Model 3 в гибрид с 95-м бензином
9
Стали известны системные требования Battlefield 2042: минимум Ryzen 5 3600 и Radeon RX 560
10
В Китае запретили детям до 16 лет вести прямые трансляции
38
Инженеры из Швейцарии предложили новый метод переработки пластика
8
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
369
Пошаговая стратегия Rise of Humanity про противостояние роботам через месяц выйдет в раннем доступе
1
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
26
Тесты показали значительный рост автономности iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями
2

Сейчас обсуждают

Шотахупипу
12:00
«крискнивов» аааа-хахахаха хахахахаха хааха хааххахаха
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
nikolai3anv
12:00
Офигет какой угар милитаризма по твоему мнению в пидосрании
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Олег Власов
11:59
Если кто-то это оплачивает значит развлекаешь того кто оплачивает.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Сильвестр с талоном
11:59
У моей мамы пенсия 28к, у бати 24к, но это все равно копейки, конечно.. Ну и работали они на крайнем севере, хотя сейчас живут в Сибири.
Илон Маск стал самым богатым человеком на планете с состоянием свыше 200 миллиардов долларов
Виталий Shokerxxx
11:58
так и есть в основном всякое непотребство блочат казино и порнуху. порнуха кстати и политическая бывает. вон в сшп тоже блочат.
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
nikolai3anv
11:58
Эк тебя чувачёк обидев то гложет...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
gandalf55
11:58
некоторые зарабатывают играя...они трутни? А блогеры, а актеры, а спортсмены?
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Виталий Shokerxxx
11:58
родителям пофигу на чадо в 90% вот государство берет на себя.
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
Олег Власов
11:57
Игры у людей это развлечение и отдых после работы,а не вместо работы,если по другому то тоже паразит на теле родителей или жены.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Xenos_One
11:56
Вот тут бы как раз зашло Переиздание или РЕМАСТЕР! (нынче это в тренде )))
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем