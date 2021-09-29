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Вступление

Не так давно я рассмотрел мини-ПК компании ASUS, и некоторые остались недовольны его быстродействием. Да, у компании есть разные модификации для различных задач, и можно гибко подобрать для себя то, что будет по душе. Ведь не всем нужно ставить рекорды в написании текстов или офисной работе, а «машина» может быть лишь терминалом для работы на удаленном сервере или с какой-то виртуальной машиной. По сути, она является вашим гидом и проводником, и быстродействие играет не самую важную роль.

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Однако специально для любителей погорячее во всех смыслах есть более производительные решения, которые основаны на современных настольных процессорах последнего поколения. Там, где многие предпочитают использовать какие-то мобильные платформы, специалисты компании ASUS могут себе позволить практически все, ведь они постоянно находятся в поисках невероятного. Не буду скрывать, сам я относился к этой идее скептично потому, что сейчас на рынке есть мощные и очень эффективные мобильные решения, которые легко могут тягаться с настольными.

Например, это может быть последняя мобильная платформа компании AMD, где есть много достойных моделей с хорошей встроенной графикой. Также известно, что там процессоры выделяют по 35 Вт и охладить их можно даже средствами корпуса. Но согласитесь, что это банально и так мог поступить любой. Впрочем, нечто подобное я уже видел внутри моноблоков производства ASUS, поэтому такое меня особо не удивляет, а вот использование настоящих настольных процессоров в компактном корпусе смотрится интереснее.

Понятно, что есть ограничения по мощности, но скорее всего речь идет о стандартных 65 Вт моделях, которые не подразумевают разгона. Бывают еще модификации с индексом T на конце, что означает еще меньший теплопакет. Однако если уж разрабатывать шасси, то есть смысл делать его с запасом, чтобы можно было использовать полноценные ЦП, такие как Intel Core i7-11700. Понятно, что для этого корпус придется увеличить хотя бы до размеров mini-ITX платы, где уже есть наработки и можно немного поправить Thin Mini-ITX и засунуть ее в компактный корпус, который будет лишь чуть превышать ее по габаритам.

Самое главное нужно решить вопрос с охлаждением, но скорее всего придется использовать турбину, чтобы сильно не раздувать корпус по габаритам. В любом случае инженерам компании ASUS это удалось, и они представили на свет компьютер ASUS PB62, который будет покорять рынок. Основными потребителями планируются корпоративные пользователи и поэтому большое внимания уделено поддержке.

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На тестировании оказалась конфигурация среднего класса с процессором Intel Core i5-11500 с TDP 65 Вт. Посмотрим, насколько производительной и сбалансированной получилась система, а главное, как это все работает, шумит и греется.

Технические характеристики

Модель ASUS PB62 Тип устройства Мини-ПК Процессор Intel Core i3-10105;

Intel Core i5-11400;

Intel Core i5-11500;

Intel Core i7-11700 Видеопроцессор Интегрированный Intel Graphics UHD Операционная система Microsoft Windows 10 (предусмотрен переход на Microsoft Windows 11) Оперативная память Максимум 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (2 х 8 ГБ SODIMM DDR4-3200) Накопители SSD M.2: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2;

512 ГБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 Интерфейсы Спереди:

4 x USB 3.1 Gen2 Type-A (один с QC);

1 x USB 3.1 Gen1 Type-C;

2 x Audio Jack;

Сзади:

1 x USB 3.1 Gen1 Type-A;

2x USB 2.0;

1 x RJ45 LAN;

2 x Display Pert 1.2;

1 x Configurable Port (option: HDMI 2.0/VGA/COM/DP/LAN);

1 x K-Lock;

1 x DC-in Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Размеры 175 x 175 x 42 мм Масса 1300 г Цена Н/Д*

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Судя по характеристикам, все стандартно, кроме конфигурируемого порта. В данном случае заказчик может выбрать самостоятельно, что ему будет необходимо. У меня оказался третий разъем Display Port, а я надеялся, что будет хотя бы один HDMI, чтобы записать видео меню BIOS. Стоит сразу отметить, что есть два цветовых решения, и у меня на тестировании оказалась белая версия.

Как уже отмечалось, производитель смог все разместить в корпусе, который лишь на 5 мм превосходит стандарты материнских плат mini-ITX. Толщина очень незначительная, как и масса, учитывая, что корпус металлический и сталь толстая.

Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой картонной коробке. Она смотрится строго благодаря цветовой палитре. По бокам она черная, а спереди и сзади фон светло-серый.

Спереди мы видим изображение устройства в правой части. Это обычный квадратный кирпичик, а точнее четвертинка от куба стороной почти 170 мм. Спереди сразу видно часть разъемов, а противоположную сторону здесь не показывают. В левом нижнем углу находится логотип производителя, а сверху наименование линейки.

Обратная сторона практически пустая. Здесь есть только наклейка с артикулом модели, серийными номерами и штрих-кодами.

Внутри находится картонный каркас, где разместился сам компьютер и аксессуары для него. Слева мы видим нишу, где в специальном пакете находится устройство.

Справа расположена крышка бокового отсека для комплекта поставки. Он не очень богатый, но есть все самое необходимое.

Прежде всего в комплекте есть адаптер питания и силовой кабель для него. Блок питания здесь 20 В на 150 Вт, хотя я не совсем понимаю, зачем нужна такая мощность. Видимо, это для унификации с другими моделями или просто с запасом.

Уже позже выяснилось, что в нагрузке система потребляет более 110 Вт и поэтому такой выбор адаптера выглядит разумным.

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В комплекте есть несколько инструкций, гарантийная информация и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 100. Еще два винта нужны для крепления подставки, для настольной установки. Мне такой вариант оказался ближе для замеров температур со всех сторон.

Интересно, что монитор не будет влиять на систему, даже если его задняя панель будет греться как печка. Весь поток воздуха в устройстве проходит спереди назад, как в стоечных серверах.

И, конечно же, в комплекте находится стальная монтажная пластина с удобным механизмом демонтажа.

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Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Корпус снаружи выполнен из металла и окрашен в белый цвет. С фронтальной части находится белая пластиковая панель. В черной версии все это будет черным.

Верхняя и нижняя панель пустые, но снизу есть отверстия для монтажа опоры. Также там есть вентиляционные отверстия. Первая крупная боковина почти пустая.

На другой находятся четыре резиновые ножки по углам и два отверстия для монтажных винтов пластины монитора.

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Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

Вентиляционных отверстий нет. Они находятся только спереди, снизу и сзади. Поэтому для упрощения конструкции на других поверхностях ничего нет кроме монтажных отверстий.

По бокам можно было увидеть наклейку Windows, Energy Star и маркировочную табличку. Кстати, на ней подробно указан номинал блока питания, который поставляется в комплекте.

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Передняя панель пластиковая и по цвету она очень близка к стальному корпусу. Здесь мы видим несколько вентиляционных отверстий, кнопку включения вместе с индикатором работы. Он светится ярко-белым цветом.

Также мы видим два разъема типа миниджек 3,5 мм для наушников и микрофона, четыре порта USB 3.1 Gen2 Type-А и один USB 3.1 Gen1 Type-С. Ко всем разъемам есть подписи, а еще есть логотип производителя.

С противоположной стороны находятся оставшиеся разъемы.

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Мы видим два Display Port, два USB 2.0, один USB 3.1 Gen 1 Type-А, Ethernet, вывод для антенны и разъем питания. Также устройство оснащается дополнительным портом на выбор: HDMI 2.0, VGA, COM, DP, LAN. В моем случае это оказался еще один DP, но мне выбирать не приходилось, а сделано это как раз для того, чтобы у заказчика был выбор.

В целом набор разъемов отличный, хоть и не оказалось HDMI, но подключить одновременно три монитора можно. На самом деле это далеко не все и на самой материнской плате внутри еще куча разных разъемов. Для разборки достаточно открутить один винт на задней панели и сдвинуть часть корпуса.

На снятой крышке остается пластиковая передняя панель, но видно, что за нее находится еще и металлическая.

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На оставшейся части находится материнская плата с процессором, памятью, системой охлаждения, беспроводным модулем и накопителем. Кстати, сразу видно, что здесь спереди есть место для него, но производитель не ищет простых путей, а только невероятные и поэтому он находится с обратной стороны, а чтобы до него добраться нужно? Правильно - разобрать все.

А еще сверху находится небольшая корзина для диска 2.5”, но нет кабеля для его подключения, хотя разъем на плате есть.

Кулер занимает достаточно много места, но это необходимая мера потому, что нужно охлаждать настольный процессор. Потому одним из вариантов было использование турбины, которая может делать сразу несколько дел. Самое главное – горячий воздух не остается внутри корпуса.

Посмотрим на его устройство более детально. В первую очередь в глаза бросается сама турбина производства известной фирмы Sunon.

Далее мы видим, что сверху находится пластиковый кожух. В основании есть рама, к которой крепится медный радиатор с двумя крупными тепловыми трубками и медным теплосъемником. Также выступы на раме отводят тепло от силовых элементов на плате. Это также должно способствовать лучшему охлаждению и более стабильной работе.

В качестве термоитерфейса используются терморезинки и густая термопаста. После разбора системы ее необходимо будет заменить.

Крепление осуществляется при помощи четырех винтов на жестких пружинах и поэтому прижим очень хороший, что заметно по отпечаткам.

Материнская плата по габаритам почти mini-ITX. Спереди мы видим стандартный процессорный сокет LGA 1200, два слота под память SODIMM DDR4 c двумя установленными модулями, есть разъем для установки беспроводного модуля, который также установлен.

Рядом есть еще разъем M.2 для накопителя и есть небольшой коннектор для специального шлейфа под диск SATA 2/5”. Также здесь находится радиатор, за которым скрыт чипсет Intel B560.

Что касается подсистемы питания, то здесь мы видим восемь фаз. На каждую из них приходится по одной катушке индуктивности и одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150.

В качестве основного ШИМ-контроллера используется ON Semiconductor NCP81213.

С обратной стороны платы также находится много компонентов, а еще здесь есть слот M.2 и SSD накопитель.

После того, как плата извлечена из корпуса, видно, что оставшийся его фрагмент используется для отвода тепла. Здесь находится медный лист и терморезинка.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти по 4 Гбайт и SSD накопителем M.2 объемом 256 Гбайт (в качестве основного устройства, на котором установлена операционная система).

Операционная система Microsoft Windows 10 с последними обновлениями, но есть встроенный TPM и поэтому нет никаких проблем с обновлением до 11 версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений, поскольку там обновляется даже прошивка устройства, но я обновил ее вручную через BIOS, который очень похож на тот, что используется в обычных материнских платах компании.

В этом вы можете убедиться сами. Однако на этот раз не оказалось порта HDMI и придется смотреть на картинки.

Main:

Advanced:

Monitor:

Boot:

Tool:

Exit:

Изображение я выводил на разные мониторы, включая 3440 х 1440, и никаких проблем с выводом изображения не выявилось. Не менее легко подключилось сразу два монитора по DP.

Сама операционная система работает четко и плавно. Вычислительной мощности и оперативной памяти вполне хватает.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark 10 Extended:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU:

WinRAR 6.01:

7-Zip 19.00:

CrystalDiskMark:

Нагрев и шум

Есть небольшой шум во время эксплуатации. Сначала турбина стартует во время запуска системы, затем в простое ее не слышно вообще. Во время интенсивной нагрузки уровень шума достигает 34 дБ, что можно считать приемлемым.

Потребление электроэнергии во время простоя может опускаться до 12 Вт. В тяжелой нагрузке максимум я наблюдал 110 Вт. Что касается температурных показателей, то они находятся в очень хорошем состоянии. Это наглядно демонстрирует тепловизор, а самое горячее место – зона выхлопа воздуха из системного блока, что логично.

Для наглядности продемонстрирую работу устройства после длительной нагрузки в Prime через тепловизор.

Заключение

ASUS PB62 – универсальная модель с хорошей функциональностью и настоящим настольным процессором на современной платформе Intel, которая поддерживает самые передовые интерфейсы и технологии. Устройство может оснащаться накопителем M.2 PCI-e x4 Gen4 и обеспечивать высокую скорость работы. Оперативная память уже с завода идет стандарта DDR4-3200, что также обеспечивает хорошие скоростные показатели.

Присутствуют самые современные интерфейсы в большом количестве, а фирменная особенность – Configurable Port – позволяет гибко подобрать необходимое решение. Я бы выбрал HDMI, а еще его можно было сразу развести на плате вместо одного Display Port. В остальном никаких нареканий у меня не возникло. Можете убедиться, что устройство достаточно холодное даже под нагрузкой, отлично справляется с охлаждением всех элементов и при этом тихое, благодаря использованию медного радиатора с двумя огромными тепловыми трубками, которые больше напоминают испарительные камеры. Несмотря на показатели температуры в Prime95, система работает с максимальной отдачей, сохраняя приемлемый акустический комфорт на уровне 34 дБ.

Каких-то особенных возможностей для расширения тут нет, но я думаю, что многим будет достаточно 16 Гбайт памяти и накопителя M.2 PCI-e x4 Gen4. С увеличением объема проблем не возникнет, хотя это сделать будет не совсем просто, ведь слот M.2 находится с обратной стороны, чтобы можно было в качестве охладителя использовать сам корпус. Еще мне понравилось наличие встроенного динамика, на который можно выводить звук. Хорошее решение и он находится прямо за передней панелью. По портам и разъемам все отлично, есть даже два Display Port. Можно было еще добавить Power Delivery, но с такой мощностью 100 Вт будет явно мало, а по USB Type-C научились пока передавать именно такое значение.

В итоге мы получаем современное и полностью готовое к работе устройство, в котором реализовано много интересных решений, хорошо продумана система охлаждения, да и питание выполнено с запасом. Уже «из коробки» его можно поставить и работать, а при желании дооснастить необходимыми компонентами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: