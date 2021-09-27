Оглавление

Вступление

Мы рассматриваем не много бюджетных моделей материнских плат и это связано с несколькими моментами. Ключевым здесь является отсутствие каких-то заметных нововведений и реализации самых последних технологий и достижений в этой сфере. Между тем обычные пользователи зачастую приобретают именно недорогие устройства, чтобы также убить нескольких зайцев одним выстрелом. Прежде всего это желание сэкономить, которое также может быть вызвано разными факторами. На самом деле не всем нужен огромный функционал, куча новомодных интерфейсов, а банально нужно как-то работать здесь и сейчас.

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Нет времени ждать, когда что-то подешевеет или выйдет какая-то новая платформа, а есть потребность в современной сборке, но на самом дешевом железе. Здесь же все сразу прикидывают, где можно сэкономить. С процессором все понятно. Там есть определенные градации и просто выбираешь, что тебе нужно по количеству ядер/потоков. С памятью тоже все просто – надо брать планки как можно дешевле и с самыми лучшими чипами, которые хорошо гонятся. Видеокарта сегодня – непозволительная роскошь, блок питания на 350-400 Вт от компании, о которой хоть что-то слышно и корпус с ценником около 1000 рублей, для геймерской сборки можно докинуть еще 500 и взять со стеклом сбоку. Далее лента RGB за 100 рублей и кулер по вкусу, но хотя бы чтоб вытягивал по мощности процессор.

Остается материнская плата и вот тут тоже велик соблазн взять самое дешевое по нескольким соображениям. Начнем с того, что она просто работает и есть гарантия три года. Она поддерживает даже все процессоры, включая топовые. Все необходимые базовые интерфейсы все равно есть и ничего не ограничит производительность. Однако, непонятно какую платформу выбрать для современной сборки и есть ли какие-то принципиальные отличия в бюджетном сегменте, чтобы сделать какое-то однозначное предпочтение?

Меня этот вопрос очень сильно беспокоил, и я решил рассмотреть обе платформы, чтобы понять, где есть какие нюансы, плюсы или минусы, а может быть вообще все одинаково и нет смысла забивать себе голову и надо просто выбирать банально что дешевле в магазине за углом, чтобы еще не тратить время на все это. Поэтому есть желание рассмотреть обе платформы сначала в бюджетном сегменте, а потом их же сравнить в топовом. Сложная задача, но именно у компании ASUS есть все для этого. Есть приблизительно одинаковые модели по функционалу среди самых дешевых моделей и также есть соответствующая пара в верхнем ценовом сегменте, причем образовалась она недавно с выходом модели ASUS ROG Crosshair VIII Extreme и ASUS Prime H510M-K. Симметричные решения: ASUS ROG Maximus XIII Extreme и ASUS Prime A520M-K вышли немного раньше и никакого такого сравнения не получилось бы, а сейчас такая возможность появилась и сегодня я начну именно с ASUS Prime H510M-K потому, что она представляет наибольший интерес.

«K» на конце означает, видимо, «King», он же король, поэтому рассмотрим эту королевскую бюджетную модель вместе с процессором Intel Core i5 11600K. Здесь будет любопытно несколько моментов. Можно ли будет разогнать память и как справится система питания с 125 Вт моделью? Официально все это поддерживается, но как это работает?

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Упаковка и комплектация

Перед нами обычная коробка бюджетной модели. Все стандартно и понятно. Коробка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая. Что мне нравится в компании ASUS при оформлении упаковок, так это то, что можно посмотреть на товар лицом не открывая коробки. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно. Например, можно заметить всего два слота под память, но я намерено выбирал самый дешевый вариант.

Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime H510M-K. Prime – в переводе означает «основной», «базовый». Это линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для широкого спектра пользователей. Внизу находится группа из нескольких значков. Три относятся к Intel, а остальные – HDMI и PCI-e Gen4.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами Prime H510M-K. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Информация о безопасности;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – простая формальность. По сути, он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10, а впору уже упоминать про Windows 11. Комплект поставки нельзя назвать богатым, но в этом нет ничего удивительного.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Большего я и не ждал, ведь это самая дешевая модель в линейке. Главное я убедился перед началом тестирования, что мой процессор есть в списке поддерживаемых, и есть шанс, что все будет отлично.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mATX в самом бюджетном варианте, а значит размеры будут меньше, ведь экономят тут на всем. Габариты устройства составляют 226 x 203 мм. Тут производителя понять можно потому, что нет смысла впустую переводить материалы на пустое пространство платы.

Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из линейки ASUS Prime. Плата выглядит строго и спокойно, а основная игра цветов возложена на RGB подсветку, которую вы купите сами. Да, плата держит себя в руках и пытается не вылезать за какие-то рамки бюджета, чтобы оставаться привлекательной для покупателя.

Печатная плата темно-коричневого цвета, поверхность глянцевая. В глазах рябит от принтов и плата больше напоминает зебру. Такое решение должно хоть как-то скрасить пустоту, которая тут наблюдается повсюду

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Кстати, радиатор тут всего один на чипсете и то он сделан из отобранного значка и посажен на две пластиковые клипсы. Есть разные надписи, подписи к разъемам, но они как-то сливаются на общем фоне.

Понятно, что это модель начального уровня, но даже такие платы стоят заметно дороже аналогов на конкурирующей платформе AM4. Не думаю, что тут хочет погреть руки сам производитель или реселлеры, но видимо по каким-то причинам банально дороже себестоимость производства. Ведь здесь все же другой сокет и настоящий PCI-e x16 Gen4.

Именно поэтому может сразу всплывать плюс 1000 рублей по сравнению с ASUS Prime A520M-K. Также ясно, что вся эта разница может утонуть в стоимости процессора, ведь AMD свои процессоры не раздает просто так по доброте душевной и за среднюю модель придется заплатить больше 20000 рублей и даже не важно, что это будет: AMD Ryzen 5 5600G или 5600X. К последнему нужно автоматом еще присматривать видеокарту.

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С обратной стороны платы элементов нет совсем, если не считать несколько керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8.

Вот и добралось, наконец, такое сочетание разъемов до самых дешевых материнских плат. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Оно понятно, ведь поддерживаются даже самые мощные процессоры под сокет LGA 1200, а значит их как-то надо питать.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить всего две планки.

Многих интересует: гонится ли здесь память? В спецификации к устройству сказано, что небольшой разгон возможен до частоты DDR4-3200 МГц. Это не очень много по современным меркам, но лучше, чем DDR4-2666, а еще есть поддержка XMP, но также до 3200. На самом деле это очень хорошая новость потому, что на рынке много комплектов памяти как раз под эту частоту и пользователь может слегка переплатить и взять себе готовый комплект, а кто-то может просто разогнать свою память до этой частоты, ведь сейчас уже много чипов берут ее без проблем.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / (3200 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 64 Гб достигается путем установки двух модулей по 32 Гб. Поддерживаются обычные не буферизированные модули без коррекции ошибок.

Питание процессора выполнено по схеме 6+1+1. Две фазы сверху и шесть сбоку. Это стандартные показатели у маленькой материнской платы для сокета LGA 1200.

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На каждую из основных 6 фаз приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора: Vishay SiRA14 и SiRA12B.

Драйверы распаяны рядом, удвоителей нет. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Digi+ ASP1400CTB.

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ASUS Prime H510M-K позиционируется как универсальное недорогое массовое решение. Понятно, что о разгоне тут речи быть не может, но должна обеспечиваться работа мощных процессоров и вот здесь уже появляются вопросы.

Справится ли такая подсистема питания без охлаждения с топовыми моделями в нагрузке? Это могут показать только тесты, но мне, кажется, что ей будет тяжело и возможно она будет сильно нагреваться, ведь никаких радиаторов тут не предусмотрено. Водимо, здесь лучше использовать кулер, который будет дуть вниз и обдувать околосокетное пространство.

Единственный радиатор находится на чипсете и он очень маленький.

Он изготовлен из алюминиевого сплава и не окрашен, а для защиты покрыт бесцветным лаком. Крепление осуществляется двумя пластиковыми клипсами на пружинках. Прижим не очень сильный потому, что розовая «терможвачка» даже не приклеилась к кристаллу.

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Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel H510.

Каких-то серьезных изменений по сравнению с предшественником нет. Есть послабления с разгоном памяти. Добавилась поддержка PCI-e 4.0, но только для процессоров 11-поколения. Что касается единственного слота M.2, то здесь обольщаться не нужно и все осталось на уровне PCI-e x4 Gen3.

Кроме этого, есть поддержка четырех портов SATA и они все распаяны на плате. Два выведены вбок с правого края, один расположен чуть выше, а еще один внизу.

Рядом с верхним находится колодка USB 3.0 для подключения двух портов, а внизу можно увидеть колодку TPM-модуля и разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.

Левее по нижнему краю есть контакты для сброса настроек BIOS, а рядом колодка двух портов USB 2.0. Далее можно заметить колодку COM-порта, разъем S/PDIF Out и разъем 12В RGB.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, и звуковой кодек Realtek ALC897.

Посередине платы находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Далее по левому краю распаяна микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219-V.

На этой плате находится всего два слота расширения: PCI-e x16 и PCI-e x1.

Первый получает свои линии напрямую от процессора, поэтому он может обеспечивать Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Слот М.2 находится спереди над слотом PCI-e x16. Он работает в режиме PCI-e x4 Gen3 в независимости от модели процессора, а также может работать с накопителями SATA.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Один разъем PS/2;

Четыре разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Один сетевой разъем RJ-45;

Три аудиоразъема типа minijack;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход D-Sub.

В ассортименте материнских плат компании есть модели с более богатым оснащением, в том числе с беспроводным модулем.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime H510M-K Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel H510 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / (3200 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H510; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1 x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I219-V Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 2 x USB 2.0 (Intel H510) USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H510) USB 3.2 Gen2 Нет Thunderbolt Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x D-Sub;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 226 x 203 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное меню, в зависимости от модели. В остальном все одинаково. Плата совсем не предназначена для разгона и даже несмотря на это, здесь есть небольшой инструментарий, но для каких целей не ясно.

Самое главное – есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS Prime H510M-K, версия BIOS 1001;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: AeroCool BRONZE 750 Вт;

Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей, но есть один момент, который связан с установкой видеокарты вместе с большим кулером. В моем случае все это оказалось совсем впритык. Однако я уверен, что мало кто будет использовать эту плату в связке с таким «железом» и поэтому таких моментов не возникнет.

Работает ли разъем с RGB-подсветкой? Дело в том, что никаких других индикаторов на плате нет, и это в который раз меня возмущает потому, что пара мелких светодиодов увеличила бы стоимость платы на 5 рублей, но сразу бы прибавилось информативности.

После сборки можно посмотреть, как это все работает вместе с лентой.

На данном видео помимо работы подсветки, заметно странное поведение устройства в нагрузке. Да, я уже много раз видел, как Intel Core i5-11600K быстро набирает свои обычные 100°C в штатном режиме, но здесь какая-то совсем другая ситуация. Процессор почти достигает потолка и потом частоты и напряжение резко падают. Что это может быть? А это просто встроенная защита питания. Да, помимо процессора за эти три секунды быстро разогреваются транзисторы до 115°C и система уходит в защиту.

На самом деле это классно, что плата работает именно так. Она обеспечивает совместимость со всеми процессорами, но в определенных диапазонах. Если пользователь сам не понимает, что для его мощного процессора просто нужна другая плата, то это устройство его быстро научит, как им надо пользоваться.

Теперь несколько тестов, ведь нам потом нужно будет сравнивать что-то с чем-то при сравнении с другой платформой.

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 GPGPU:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark 10 Extended:

3DMark Time Spy:

Metro Exodus, FHD, RTX:

Пробуем теперь разогнать память.

AIDA64 Cache & Memory:

3DMark Time Spy:

Смысл от разгона определенно есть и поэтому можно не стесняться, а использовать его по максимуму. Точнее на частоте DDR4-3200 тайминги нужно установить по минимуму. Пробовал ставить DDR4-3600, но не стартует.

CrystalDiskMark 8.0.1:

Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Несмотря на все, я остался приятно удивлен. Ожидал худшего, но по факту оказалось все не так уж плохо, а мораль тут простая – экономить можно, но нужно это делать разумно. И самое главное тут: правильно подобрать модель процессора. Плата ASUS Prime H510M-K не создавалась для работы с мощными 125 Вт процессорами, и раньше таких моделей даже не было в списке совместимых. Я сам сталкивался не один раз, что не мог запустить процессор потому, что плата его не поддерживала и отказывалась даже стартовать.

Сейчас поддерживаются все процессоры, но подсистема питания обзавелась умной автоматикой, которая защищается от перегрева. При достижении критических температур автоматика сама сбрасывает напряжение и частоту на процессоре до такого состояния, чтобы температура была в допустимых пределах. Понятно, что никакого разгона тут не получится и даже в своем штатном режиме процессор работать не сможет, но вообще работать он будет. Вот таким боком здесь выходит экономия, и этот пример наглядно демонстрирует, почему для мощных процессоров нужно обязательно покупать соответствующую плату с хорошей подсистемой питания и хорошим охлаждением.

То, чего я больше всего не ожидал, состоялось и это меня очень порадовало. Наконец-то мне хоть как-то удалось разогнать память на платформе Intel, причем на самом бюджетном чипсете. Пусть каких-то рекордов не добился, но прогресс есть и в эту сторону уже можно уверенно двигаться, чтобы в целом хоть как-то поднять производительность. В остальном функционал остался на уровне пятилетней давности и он как раз стал в полной мере актуальным потому, что появилось очень много разных накопителей типа M.2 PCI-e x4 Gen3, а цены стали более доступными, поэтому маленький накопитель можно себе позволить даже для бюджетной сборки.

Осталось теперь рассмотреть материнскую плату ASUS Prime A520M-K с процессором AMD Ryzen 5 5600X, чтобы понять, есть ли какая-то разница или это будет приблизительно то же самое?

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: