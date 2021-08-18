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Вступление

Я уже давно не рассматривал-мини компьютеры, но совсем недавно посмотрел на современные моноблоки. Однако, ситуация бывает такая, что уже есть монитор или какая-то 4K панель и нужно какое-то простое многофункциональное устройство, чтобы превратить ее в моноблок или какой-то терминал. Был у меня опыт по созданию и обслуживанию терминалов оплаты или просто информационных панелей, и я поначалу был удивлен, что там используются обычные ПК на Windows. Мне тогда казалось это удивительным, сродни тому, как использовать на игровой приставке или игровом автомате подобные конфигурации. Однако это оказалось просто и эффективно. Все оборудование и софт отлично заточены под операционную систему и не требуют высокопроизводительных конфигураций. Загружается «шелл» также автоматически и выйти в систему можно при помощи клавиатуры, которая обычному пользователю недоступна, а есть лишь тачскрин.

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В общем, использовалось самое бюджетное железо, а уже позднее начали появляться мини-ПК наподобие Intel NUC, и где-то было удобно их использовать потому, что система занимает мало места, в некоторых устройствах нет даже активного охлаждения, чтобы не было шума. Также мне понравились подобные устройства тем, что у них есть специальная монтажная пластина для крепления к простому монитору с крепежными отверстиями VESA 100 и можно превратить монитор в моноблок, чтобы сэкономить рабочее пространство в офисе. Обычно производительность таких устройств достаточна для большинства офисных приложений, а иногда такие системы используются просто как терминал-клиенты серверов, поэтому там ничего производительного не требуется потому, что все выполняется на серверной машине.

Я уже давно не сталкивался с подобными системами и наверняка за это время они уже поднялись на ступень выше в плане функционала и производительности. Сейчас уже никого не удивить большими объемами памяти или высокоскоростными накопителями. Также уменьшился технологический процесс производства процессоров. Это позволило увеличить производительность при том же уровне энергопотребления и тепловыделения.

Сегодня рассмотрим одну из таких современных систем в исполнении компании ASUS. Я подобрал самую бюджетную версию, чтобы оценить уровень ее быстродействия и оценить комфортность использования. Для этих целей выбрал модель ASUS PN41 с четырехъядерным процессором Celeron.

Посмотрим, насколько производительной и сбалансированной получилась конфигурация, а главное, как это все работает, шумит и греется.

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Технические характеристики

Модель ASUS PN41 Тип устройства Мини-ПК Процессор Intel Celeron N4505;

Intel Pentium Silver N6005;

Intel Celeron N5100;

Intel Celeron N4500;

Intel Celeron N5105;

Intel Pentium Silver N6000 Видеопроцессор Интегрированный Intel Graphics UHD Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память Максимум 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2933 МГц (2 х 8 ГБ SODIMM DDR4-2933) Встроенная память HDD: 500 ГБ, 750 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ 5400 или 7200 об/мин SATA;

SSD M.2: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2;

eMMC: 64 ГБ, 128 ГБ Интерфейсы 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C (w/ quick charge);

1 x USB 3.1 Gen1 Type-A;

1 x Audio Jack;

1 x K-Lock(side);

1 x HDMI;

1 x USB 3.1 Gen1 Type-C (w/ DP output);

1 x Configurable Port (option: VGA/COM/DP/LAN/TBT3);

2 x USB 3.1 Gen1 Type-A;

1 x RJ45 LAN;

1 x DC-in Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Размеры 115 x 115 x 49 мм Масса 700 г (с учетом диска 2.5”) Цена Н/Д*

Характеристики выглядят очень неплохо, особенно это касается портов и интерфейсов. Еще у компьютера скромные габариты и вес. Понятно, что это не какая-то мощная рабочая станция, а терминал рядового сотрудника или универсальный рабочий компьютер дома, который предназначен для выполнения повседневных офисных задач.

Упаковка и комплектация

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Компьютер поставляется в небольшой картонной коробке. Она смотрится строго благодаря цветовой палитре. По бокам она черная, а спереди и сзади фон светлый.

Спереди мы видим изображение устройства в правой части. Это обычный квадратный кирпичик, а точнее половинка от куба. Спереди сразу видно часть разъемов, а противоположную сторону здесь не видно. В левом нижнем углу находится логотип производителя, а сверху наименование линейки.

Обратная сторона практически пустая. Здесь есть только наклейка с артикулом модели, серийными номерами и штрих-кодами.

Внутри находится картонный каркас, где разместился сам компьютер и аксессуары для него. Слева мы видим нишу, где в специальном пакете находится устройство.

Справа расположена крышка бокового отсека для комплекта поставки. Он не очень богатый, но есть все самое необходимое.

Прежде всего в комплекте есть адаптер питания и силовой кабель для него. Блок питания здесь 19 В на 65 Вт, хотя я не совсем понимаю зачем нужна такая мощность. Видимо это для унификации с другими моделями или просто с запасом.

В комплекте находится несколько инструкций, гарантийная информация и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 100. Еще четыре винта нужны для крепления диска 2,5” в корзине.

И конечно же в комплекте находится стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия.

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Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Как я уже говорил, компьютер больше напоминает половину куба. Корпус снаружи выполнен из пластика, но внутри мы позже увидим, что он полностью закрыт металлом. Верхняя панель пустая. На ней нет ничего, а фактура стилизована под шероховатый фрезерованный металл, хотя это пластик.

С обратной стороны находятся четыре резиновые ножки по углам и рядом с ними длинные винты крепления. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

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Еще здесь есть вентиляционные отверстия и два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин нет ничего кроме вентиляционных отверстий. Хотя на одной можно заметить углубление для замка кенсингтона.

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя здесь это все условно. Еще здесь находится логотип производителя и наклейка Windows и HDMI.

Также мы видим разъем миниджек 3,5 мм для гарнитуры, USB 3.1 Gen2 Type-C, USB 3.1 Gen1 Type-A, кнопку Power со встроенным индикатором работы и индикатор активности накопителя. С противоположной стороны находятся оставшиеся разъемы.

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Мы видим HDMI, Display Port, два USB 3.1 Gen1 Type-A, один USB 3.1 Gen Type-C с передачей сигнала Display Port, Ethernet 2.5G и разъем питания. Набор отличный, но мне не хватило Power Delivery через USB Type-C, а точнее можно было просто организовать питание через существующий USB Type-C. Этой функции не оказалось именно в этой модификации, но на сайте производителя я узнал, что есть конфигурации, где она реализована и это действительно очень удобно.

Еще компьютер поддерживает одновременную работу сразу с тремя мониторами. Эта функция также доступна не на всех конфигурациях.

Откручиваем 4 винта снизу и сдвигом снимаем крышку. Мне такой механизм понравился больше, чем на Intel. Там как-то слишком уж просто сделано.

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А здесь в этой крышке находится корзина для диска 2,5” и сдвигом он прямо попадает в ответный разъем на раме корпуса. Получается просто и удобно.

Смонтировал диск в верхнюю крышку, задвинул и можно работать. Видно, что снаружи крышка пластиковая, а внутри стальная. Это же касается всего корпуса.

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Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости потому, что память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего потому, что все распаяно непосредственно на плате.

Здесь уже распаяно много контроллеров, процессор и eMMC память на 64 Гб. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с терморезинками, которые передают тепло на корпус. Еще здесь можно увидеть батарейку.

Оставшаяся часть корпуса тоже стальная, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, хотя еще есть вентиляционные отверстия. Мне кажется, что можно было сделать какую-то тихую небольшую турбину. Так было бы эффективнее и компактнее, а радиатор занимает достаточно большое пространство.

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В целом с эргономической точки зрения здесь все продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Пора собирать систему и переходить к тестам.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с одним модулем памяти на 4 Гб и памятью еMMC на 64 Гб в качестве основного накопителя, на котором установлена операционная система. Для меня это показалось мало, я установил два модуля Samsung SODIMM DDR4-3200

и накопитель SSD M.2 Kingston KC2500. Операционная система Microsoft Windows 10 с последними обновлениями.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства, но я обновил ее вручную через BIOS, который здесь очень похож на тот, что используется в обычных материнских платах компании. В этом вы можете убедиться сами.

Изображение я выводил на 4K монитор и с этим никаких проблем не было. После того, как загрузится операционная система, все работает четко и плавно.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

WinRAR 6.01:

7-Zip 19.00:

CrystalDiskMark Kingston KC2500:

CrystalDiskMark eMMC 64 ГБ:

Нагрев и шум

Шума нет, что понятно уже по конструкции устройства. Он будет разве что от жесткого диска 2.5”, но тут как повезет, ведь HDD хрустят по-разному. А вот накопитель SSD успевает неплохо прогреться и, по сути охладить его тут нечем. Соответственно нужно изначально выбирать модель прохладнее. Судя по скоростям, полученным в результате тестирования, это будет сделать просто.

Что касается нагрева, то здесь тоже ничего не заметно. Для наглядности я решил показать работу устройства после длительной нагрузки при помощи Prime через тепловизор.

Устройство греется не более чем схожее от конкурентов, а все потому, что есть определенные категории тепловых пакетов, которые стандартизированы, и поэтому тут выше головы не прыгнешь.

Процессор по паспорту выдает 6 Вт, а все основное тепло идет от памяти и накопителя, поэтому тут тоже надо подходить с умом, а что касается жесткого диска, лучше использовать на 5400 об/мин, как наиболее оптимальный по соотношению шум/нагрев/производительность. Хотя бывают удачные модели на 7200 об/мин.

Заключение

ASUS PN41 – это чемпион по функциональности и разнообразным интерфейсам. Я удивлен, как в этот корпус вообще смогло все поместиться. При этом используется пассивное охлаждение, а нагрев достаточно умеренный. Основные достоинства мини-ПК – использование процессоров Intel 11 поколения, которые выполнены по 10 нм техпроцессу. Что касается интерфейсов, представлены USB 3.2 Gen2 Type-C, M.2 PCI-e x4 Gen3, два канала DDR4, встроенная память eMMC на 64 ГБ, Ethernet 2.5G и беспроводная сеть WIFI 6. Для поклонников Windows 11 есть встроенный TPM. По характеристикам это отличное устройство как не посмотри.

Однако лично я ожидал большего. Возможно, я хотел получить привычный уровень производительности для современных систем. Однако тут совсем другая платформа и все заточено под низкое энергопотребление, а процессор ориентирован для мобильных и энергоэффективных систем. Также случайно я использовал два модуля памяти по 16 Гбайт, поскольку у меня под руками оказались только такие. Они в итоге заработали, и система показала 32 Гбайт, но производительность была на уровне одноканального режима.

Мне понравилась эргономика устройства и легкость его разборки. Весь процесс не занимает много времени, если не требуется вынуть плату полностью, но для установки основных компонентов это вообще не нужно. Для того чтобы установить память, накопитель M.2 или диск 2.5” нужно снять только заднюю крышку. Для этого необходимо всего лишь открутить 4 винта и сдвинуть ее вбок.

Еще один жирный плюс – это фирменная BIOS компании, которая удобна и понятна. Очень гибко все настраивается. По портам и разъемам все отлично, есть даже Display Port через USB Type-C. Можно было еще добавить Power Delivery, чтобы не использовать штатный блок питания, а запитываться по USB Type-C. Это уже личные предпочтения, причем эта функция есть в другой модификации, а в моих руках побывала базовая.

В итоге это отличное, полностью готовое к работе устройство, которое поставляется с собственной памятью eMMC и установленной операционной системой, а также оперативной памятью. Уже из коробки его можно поставить и работать, а при желании дооснастить необходимыми компонентами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: