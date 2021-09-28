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Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super

Тест Intel Core i3-10325 и AMD Ryzen 3 3300Х в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10325 и AMD Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Crysis Remastered

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1% low и average FPS

Far Cry Primal

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.

1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

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1% low и average FPS

Iron Harvest

  • Версия 1.0.0.1632.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Качество физики - высокое.
    • Плотность объектов - высокая.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Физика разрушений - высокая.
    • Плотность эффектов - высокая.
    • Плотность снарядов - высокая.
    • Сглаживание - ТАА.

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1% low и average FPS

Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

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1% low и average FPS

Project CARS 3

  • Версия 1.0.0.0591u2.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Карта окружающего мира - ультра высокая.
    • Детализация машин - ультра высокая.
    • Детализация трассы - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Размытие в движении - ультра высокое.
    • Детализация травы - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Упреждающий рендеринг - 1.

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1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

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1% low и average FPS

Total War Saga: Troy

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

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1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что модель Core i3-10325 была быстрее CPU Ryzen 3 3300Х. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 5%-13%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i3-10105F был быстрее модели Ryzen 3 3100 в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.
  • Процессор Core i3-10105F был в паритете с моделью Ryzen 3 3100 в игре Horizon Zero Dawn.

Процессор компании Intel был быстрее соперника из зеленого лагеря в семи играх из восьми.

Модели Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х обеспечили комфортную производительность во всех протестированных игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i3-10325 - 13 500 рублей;

  • Ryzen 3 3300Х - 12 500 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность между моделями Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х был зафиксирован паритет.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии процессоров Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х победителем вышел продукт компании Intel. Он опередил "зеленого" соперника в семи играх из восьми протестированных, плюс был довольно привлекательным для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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