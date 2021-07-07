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Вступление

Ноутбук – это в первую очередь компактное мобильное устройство, предназначенное для комфортной работы и выполнения большого перечня офисных задач. В связи с удаленной работой некоторые пользователи решили обзавестись дополнительным компьютером, и поэтому на рынке возрос спрос на ноутбуки, ведь они удобны и не занимают много места. Сейчас мобильный интернет стал более быстрым и доступным, поэтому работать и учиться удаленно можно почти в любой точке мира, где есть мобильная связь.

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Существует много легких и компактных моделей, но наиболее оптимальными по всем параметрам являются ноутбуки с диагональю 14”. Сейчас рамки экрана стали тонкими и визуально он кажется таким же, как у старых 15” моделей. При этом масса стала меньше, а автономность увеличилась за счет установки более емких аккумуляторов. Популярность обрели процессоры AMD Ryzen, поскольку они предлагают хорошую производительность при умеренном энергопотреблении. Сейчас уже появилось новое поколение процессоров 5000-серии, и производители ноутбуков обновили свои модели.

По сути там и обновлять-то ничего не нужно, а просто распаять процессор последнего поколения и память LPDDR4X на материнской плате. Кажется, что именно так поступили с обновленными ноутбуками ASUS ZenBook 14 UM425UA.

В этом году компания ASUS отмечает 10-летие бренда ZenBook. Первый ZenBook с модельным индексом UX21E вышел в 2011 году. Он отличался непривычно тонким цельнометаллическим корпусом (меньше 17 мм), малой массой (1.1 кг для варианта с экраном 11.6? и 1.3 для 13-дюймовой версии — это отличный результат даже в 2021 году) и был выполнен в металлическом корпусе и оснащен накопителем SSD, позволявшим запускать систему за считанные секунды. Время автономной работы составляло до 5 часов.

С тех пор компания ASUS выпустила множество моделей ZenBook. Все они отличались не только стильным и современным дизайном, но и технологическими новациями. Многие из них были первыми в своем роде. Характеристики и возможности ноутбуков ZenBook постоянно совершенствуются.

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Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook 14 UM425UA Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 5 5500U;

AMD Ryzen 7 5700U Видеопроцессор Интегрированный;

AMD Radeon R5 Graphics;

AMD Radeon R7 Graphics Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-3733;

16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-3733 Накопители SSD: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 14.0 дюйма;

LED-подсветка, 400 нит, FHD (1920 x 1080) 60 Гц, матовая поверхность, 90% соотношение экран/корпус, с широким 178° углом обзора, по технологии IPS Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 67 Вт*ч Размеры 319 x 210 x 14.3-15.3 мм Масса 1.1/1.22 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики устройства неплохие и это заметно по всем параметрам. Перед нами хорошая, быстрая и портативная модель, которую можно использовать для большого спектра задач и играть в не очень требовательные игры.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в небольшой по размеру, темно-серой картонной коробке. С одной стороны находится обозначение линейки ASUS ZenBook и расходящиеся полукругами черные и белые полоски.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с штрих-кодами и серийными номерами.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания. За панелью передней крышки находится специальная сумка-чехол для переноски устройства.

Под ноутбуком находится ниша, где вставлена еще одна небольшая коробка. В ней находится часть комплекта поставки, а под ней еще находятся различные инструкции. Еще в комплекте есть сетевой адаптер USB – Ethernet и переходник для обеспечения аудиоразъема через USB Type-C.

Также есть универсальный блок питания, который обеспечивает различные напряжения. Для зарядки устройства он выдает 20 В, 3.25 А, что соответствует 65Вт. Он оснащен привычным уже USB Type-C разъемом. Сам блок не очень мощный, но здесь этого достаточно. Полная зарядка длится около 2 часов.

Внешний вид и корпус

Не секрет, что многие компании выпускают одно шасси на несколько поколений устройств и используют его в разных модификациях. Особенно это удобно, когда в платформе меняется только процессор с интегрированной графикой. Для этого зачастую достаточно только заменить его потому, что производители процессоров выпускают модели под определенный тепловой пакет, а компании, выпускающие ноутбуки ставят систему охлаждения немного с запасом, чтобы можно было гибко все отрегулировать.

Здесь как раз такой случай и производителю не пришлось вносить изменения в корпус и конструкцию устройства. Практически все осталось от прошлого поколения, включая шасси. Поэтому дизайн не изменился.

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Вес по современным меркам отличный, даже с тяжелым экраном и с самым емким аккумулятором. Разница между модификациями может достигать 120 г. Это вроде мелочь, но при частой транспортировке лучше все же поменьше. Хорошо, что здесь есть выбор и пользователь сам может подобрать себе нужную конфигурацию.

Толщина устройства также варьируется от передней части к задней. Особенно это заметно, когда смотришь на устройство сбоку.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но в компании уверяют, что тестировали его долго и упорно.

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Сверху находится HD камера с микрофонами. Шторки нет, но можно чем-то заклеивать, хотя без конференций и видеосвязи сейчас удаленно работать сложно.

Крышка открывается на 140° и это очень удобно. Ограничителем здесь выступают специальные петли ErgoLift. Они приподнимают ноутбук, и он стоит на заднем торце верхней крышки, где есть две специальные опоры.

Таким образом задняя часть устройства приподнимается где-то на 5 мм и образует дополнительный наклон клавиатуры на угол 3°. Еще это позволяет увеличить доступ воздуха и охлаждение при этом только улучшается.

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На левой грани можно увидеть разъем HDMI, два USB 3.2 Gen2 Type-C с Power Delivery и зарядкой. Поэтому тут еще есть индикатор заряда.

На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD и один порт USB 3.2 Gen1. Здесь же находится индикатор активности накопителя, а индикатор работы на кнопке включения, которая расположена в правом верхнем углу клавиатуры.

Тыльная сторона изготовлена из алюминиевого сплава с элементами из пластика ABS. На ней есть четыре резиновые ножки. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с шлицом Torx. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Модель компактная, ориентирована на длительное мобильное использование, поэтому основную часть пространства внутри занимает аккумулятор. Материнская плата небольшая, а поскольку все здесь интегрировано в процессор, а он потребляет всего 15 Вт, то система охлаждения тоже не очень большая.

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Процессоры здесь устанавливаются экономичные и поэтому система охлаждения не сильно развита. Дискретного видеочипа нет вовсе, и даже место для него не предусмотрено.

Система охлаждения здесь соответствует процессору и уровню его тепловыделения, поэтому только одна трубка и один радиатор с вентилятором турбинного типа. Он также представляет последние наработки компании в организации охлаждения и оснащается большим количеством мелких лопастей n-blade, а также самоочисткой от пыли. Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

Микросхемы памяти распаяны на внутренней стороне, а здесь мы видим только слот для накопителя M.2. Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате. Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не абсолютно одинаковы, но на качество звука это не влияет. Звук есть, но каким-то особенным его не назовешь, несмотря на сертификацию harman/kardon

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Здесь установлен аккумулятор с четырьмя ячейками на 67 Вт*ч. Это неплохой показатель для компактной модели с энергоэффективным процессором. Поэтому устройство может работать достаточно долго. Возможности модернизации здесь слабые. Можно заменить только накопитель и аккумулятор, когда он испортится. Все остальное просто распаяно и без паяльной станции тут не обойтись.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Вместо него используется известная технология NumberPAD. Здесь находится ровная гладкая панель, топкейс, которая изготовлена из пластика. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный. Он находится внизу по центру, а кнопки встроены в него

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,4 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура в целом неплохая и удобная. Также предусмотрена белая подсветка с тремя уровнями яркости. В темноте и при плохом освещении работать очень удобно.

Экран

Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица CMN N140HCE-EN2, выполненная по технологии IPS.

Экраны 14” с разрешением FHD (1980 x 1080 пикселей) поддерживают охват цветового пространства sRGB и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Относительная площадь экрана по сравнению с аналогичными моделями увеличена до 90%.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству sRGB. Так оно и есть даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 496 0.45 1368 50 208 0.192 1367 0 29 0.037 1351

Яркость регулируется в очень большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть все очень даже неплохо с калибровкой.

В целом это модель для офисных приложений, а не профессиональной работы с фотографией. Понятно, что это устройство не самого высокого уровня, поэтому экран не претендует на идеальную цветопередачу. При необходимости устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства.

Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS. Я уже рассматривал ее в других моделях и здесь ничего принципиально не изменилось. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются. При этом можно выбрать один из профилей работы вентиляторов.

Еще есть режимы функционирования аккумулятора. Здесь можно настроить так, чтобы он был заряжен максимально или работал в щадящем режиме для аккумулятора. Для настройки изображения тоже есть профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к каким-то пресетам под определенные задачи. Есть настройки приоритезации трафика для определенных целей. Больше всего повеселил режим «Игры». Ну какие могут быть игры на этом ноутбуке?

Пора переходить к тестам. CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

3DMark Time Spy:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 67 ватт*час. Это хорошие показатели для легкого и компактного устройства. Еще здесь используются экономичные модели процессоров.

Полная зарядка устройства занимает 2 часа 5 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком. Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит.

Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 14 часов. Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office демонстрирует также более 14 часов.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37?, но можно заметить, что нагрев не равномерный – основная часть горячего воздуха выходит перед экраном.

При этом спереди видно место, где располагается вентилятор, и тут устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 36.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

Обновление платформы позволило увеличить производительность, оставаясь в рамках той же мощности и тепловыделения. Показатели портативности и мобильности те же, что и у прошлого поколения, и в этом нет ничего удивительного, поскольку мы пока находимся на грани технологического предела современных аккумуляторов. Тут есть что облегчить, но это модель все же не эксклюзивная и ориентирована на массового покупателя, поэтому мы видим большую сетку разных конфигураций.

Тем не менее, это средний сегмент потому, что все модели здесь либо 6-, либо 8-ядерные. Остальные характеристики оптимально подобраны для работы. ASUS ZenBook 14 UM425UA – ноутбук для повседневного использования, поэтому он достаточно легкий и портативный. Аккумулятора хватит на весь рабочий день. Корпус легкий и прочный, экран яркий и большой, клавиатура удобная. Пользоваться устройством очень комфортно в любых условиях, даже в темноте благодаря подсветке клавиатуры. А на ярком солнце выручает экран.

Есть ли смысл перехода с прошлого поколения на новое? Этот вопрос часто беспокоит покупателей, ведь многие хотят получить существенный прирост по сравнению с предшественником. Здесь ситуация не такая однозначная. Процессор AMD Ryzen 7 5700U действительно отличается от AMD Ryzen 7 4700U. Теперь в нашем распоряжении 8 ядер и 16 потоков, а раньше было только 8 потоков, однако базовая частота нового ЦП ниже на 200 МГц. На это пришлось пойти, чтобы можно было уместиться в тот же тепловой пакет. Понятно, что в многопоточных задачах скорость стала выше, но не в два раза, а где-то на 15-20%. Это хорошая прибавка, но в некоторых задачах AMD Ryzen 7 4700U быстрее на 5-8%, и это связано с чуть большей базовой частотой.

Встроенное видео отличается незначительно, его производительность осталась приблизительно на том же уровне. Память стала чуть быстрее, что также позволяет подтянуть производительность в многопоточных задачах, где играет большую роль пропускная способность. При этом, как уже отмечалось, тепловыделение и энергопотребление осталось на прежнем уровне. Также изменения не затронули звук, аккумулятор, порты ввода/вывода, программное обеспечение, камеру, микрофоны, клавиатуру, корпус и многое другое.

Ясно, что нет острой необходимости переходить на обновленную модель с прошлого поколения. Есть смысл рассматривать эту модель как новое устройство для повседневной мобильной работы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: