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Вступление

Компания AeroCool продолжает удивлять ассортиментом своей продукции. Я как-то не придавал этому значения, но название продукции зачастую характеризует внешний вид устройства. Это мне напомнило принцип капитана Врунгеля, связанный с названием судна. Если в названии есть слово Air, значит, корпус продувается как аэродинамическая труба. И в подтверждение тому – AirHawk и Aero One. Самый сквозняк выходит у Flo, но там обеспечивается почти прямой поток насквозь.

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Впрочем, бывают названия, которые изначально сложно понять, но при просмотре промовидео или описания на сайте все становится понятно. Зачастую у производителя отсутствует унификация и каждый корпус – это особенное решение, которое максимум может состоять из повторяющихся где-то узлов. Например, это могут быть вентиляторы, корзины для дисков или элементы шасси. Однако бывает, что все элементы уникальны и это какой-то перевернутый с ног на голову корпус.

Мысль дизайнеров блуждает как огонек в ночи, и они постоянно находятся в поисках чего-то необычного, а недавно, видимо, проснулся маркетинговый отдел и сделал свой заказ. Просто сказали, что корпус должен называться как серия продукции, и им нужно что-то придумать, чтобы было похоже. Задание называлось Mirage. Срочно начали обзванивать всех иллюзионистов, штудировать разную литературу, но потом поняли, что весь секрет получается при использовании зеркала и подсветки.

Так получился корпус AeroCool Mirage, где ключевое значение уделено внешнему виду и эффекту бесконечной дыры в пространстве.

Любопытно не только посмотреть на внешний вид новинки, но и разобраться с ее функциональными возможностями. Посмотрим, насколько интересной получилась эта модель.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 585 х 495 х 295 мм, а масса – 7.1 кг. По бокам есть прорези для переноски. Взяться за одну ручку нельзя потому, что вес солидный, и она может оторваться. Упаковка оказалась немного потрепанной.

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Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение не передает объем, но зато понятна структура передней панели. Также присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о том, что в передней есть бесконечное RGB зеркало. А еще нам рассказывают о том, что светодиоды обеспечивают 16 миллионов оттенков и предусмотрена ARGB синхронизация с материнскими платами. Я использовал ASUS Aura и действительно все работает.

Посмотрим на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз есть огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, передняя панель из пластика ABS и стекла, и много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Совместим с материнскими платами Addressable RGB;

ARGB LED дизайн на передней панели;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 8;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Максимальная высота системы охлаждения процессора – 162 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 356 мм (без переднего вентилятора).

Теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из вспененного полиэтилена. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем.

Комплект поставки скрывается внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

Одна заглушка слотов расширения.

Адаптер для закручивания втулок.

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Есть специальный контроллер для вентиляторов, но он был изначально закреплен за правой боковой стенкой.

Дизайн и особенности корпуса

Сам корпус не очень большой и несколько вытянут в высоту. Его габариты составляют согласно спецификации 417.5 х 216 х 499 мм, масса – 6 кг.

В описании не указано, но одна боковая стенка из стекла, другая стальная. Перед нами корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стекла и RGB модуля. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. При этом ничего не гнется, мнется или люфтит.

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В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей, ни заусенцев и прочих производственных недоработок.

Корпус смотрится дорого и симпатично. Еще бы, ведь девиз компании «Save Money. Build Better». Несмотря на то, что передняя панель пластиковая, выглядит она очень неплохо, благодаря вставке из зеркального стекла. Выполнено все хорошо. Во включенном состоянии RGB модуль многажды повторяется и получается тот самый эффект бесконечного зеркала. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось красиво.

Боковая стеклянная панель тут держится не как обычно, насквозь четырьмя винтами. Здесь используется очень удачное решение – распашные стальные петли.

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Основная часть с штырем прикручена саморезами к раме, а на панели просто есть две стальные пластины, приклеенные к стеклу. На одной размещены магниты, а на другой – скобы петлей. Решение простое, изящное и функциональное. Очень удобно обслуживать и работать потому, что не нужно что-то крутить.

Стекло обклеено пленкой с двух сторон, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она незначительная.

Стальные планки находятся только с двух боковин. Сверху и снизу к стеклу ничего не крепится. Правая стенка также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Боковая крышка ровная, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на полтора сантиметра.

Сбоку хорошо видно, что передняя панель большая и массивная, а еще она несимметричная. Смотрится все это необычно, но занимает много места, которое используется не самым рациональным образом. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках, образующие сложные профили и увеличивающие жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса предусмотрены заклепки. Металл не кажется тонким, и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли, расположенную в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

Еще снизу видны винты крепления корзины жестких дисков. Неподалеку есть отверстия и это говорит о том, что ее можно передвинуть ближе к блоку питания, а можно демонтировать совсем. Если у вас нет 3.5” накопителей, то лучше будет ее просто снять, в противном случае лучше ее не перемещать и оставить на своем месте, иначе пользоваться ей будет неудобно.

Корпус стоит на четырех крупных пластиковых ножках с мягкими вставками.

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Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, и сдвинуть его трудно. В собранном виде он стоит как прикрученный.

Сверху корпус очень хорошо вентилируется. Для этого предусмотрена огромная сетка с магнитной рамкой, которая легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении ее можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

Идея отличная, но, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать, скорее всего, на выдув, а наиболее вероятно его там просто не будет (возможно, будет радиатор СЖО). И теплый воздух пойдет вверх.

Сверху же находятся разъемы и кнопки. Причем только одна – переключение режимов подсветки расположена непосредственно на передней панели. Остальные – на верхней крышке корпуса. Они расположились отдельным блоком, как на AeroCool Aero One.

Есть кнопки Power и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0 и один USB 2.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона.

Изнутри это все выглядит стандартно. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она смотрится простовато, но снаружи неплохо, благодаря вставке из зеркального стекла и RGB модуля.

Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

Спереди нет ни одного вентилятора, но есть место и крепления для установки 3 х 120 мм или 2 х 140 мм. Можно установить соответствующие радиаторы СЖО на 360 и на 280 мм. Один вентилятор в комплекте есть лишь сзади. Это как раз тот самый AeroCool Mirage 120 мм, который оборудован шестиконтактным разъемом и подключается к хабу.

Спереди и сверху аналогичные устройства ставить бессмысленно – не будет видно их эффекта бесконечного зеркала.

Характеристики двигателя 12 В, 0.15 А, лопастей девять штук.

Вентилятор оборудован специфическим шестиконтактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB-подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через прилагаемый в комплекте контроллер.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой уж премиальный, поэтому они выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3.5”. Один крепится сверху корзины, а для другого есть пластиковый контейнер.

Еще два накопителя 2.5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой. Для этого предусмотрены специальные монтажные пластины.

Основные особенности выяснили, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Mirage (Mirage-G-BK-v1) проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Hero, версия BIOS 3501;

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы не доставляет хлопот, все проходит легко и очень комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при смонтированной материнской плате подключать кабели можно без помех.

Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла. С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования. Контроллер вентиляторов закреплен на две втулки и поэтому его легко можно переклеить в любое удобное место.

Жесткие диски размера 3.5” устанавливаются просто. Для этого нужно вынуть из корзины пластиковые салазки и вставить в них накопитель. Он там надежно фиксируется стальными втулками, а резиновые демпферы по бокам гасят колебания. Это одна из лучших конструкций, что я видел за последнее время: все делается легко, быстро и просто.

Контроллер вентиляторов установлен штатно на одном месте, и в целом оно оптимально и удобно для разведения и подключения кабелей.

Свободного места для проводов немного, но оно есть. Образуется небольшой отсек между блоком питания и корзиной дисков, и туда можно уложить основную их часть. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий.

Внутри хватает свободного места. Это объясняется тем, что корпус рассчитан на установку полноформатных материнских плат форм-фактора ATX. Боковая панель со стеклом закрывается без усилий и легко фиксируется магнитами.

После сборки системы можно запустить ее и посмотреть, как она работает.

Режимов работы подсветки действительно много, хотя бывалых пользователей они уже не удивят.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Mirage и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 30 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Основная проблема контроллера такая же, как у корпуса AeroCool Aero One – нет возможности регулировки и мониторинга работы вентиляторов. Это не очень удобно, поскольку отношение шум/эффективность можно было бы улучшить. Причем у компании есть уже крутой контроллер на другой модели Tor Pro.

Заключение

Безусловно, AeroCool Mirage получился очень интересным, самобытным и функциональным. Однако есть один нюанс. Передняя панель глухая, но отверстий для прокачки воздуха в ней не так много. Спасает огромный проем снизу, но он не обеспечивает защиту от пыли. Внутри придется ставить сетку, но я бы поставил радиатор СЖО, который как раз улавливал бы пыль. В остальном мне идея понравилась. Отдельная благодарность производителю за стеклянную дверь на петлях с фиксацией магнитом. Это очень удобно. К тому же дверь-стекло легко снимается. На мой взгляд, это одно из самых удачных решений. С ним я уже сталкивался в модели AeroCool Atomic.

Корпус предназначен для сборок среднего уровня, даже несмотря на то, что легко влезает большая видеокарта или большой башенный кулер. Все же для мощной начинки предпочтительнее сетка спереди, фильтры и хороший поток свежего воздуха. Тут же без труда можно разместить любую ATX плату, пару жестких дисков и длинную видеокарту. Однако я бы рекомендовал использовать не очень мощные.

Длинный и мощный блок питания можно разместить внизу, и скорее всего даже удастся оставить корзину, но видно, что производитель оптимизировал дизайн под короткий блок питания. Места вроде бы достаточно, но для кастомной «воды» его не так много, а теплым летом лучше все же позаботиться об охлаждении видеокарты и процессора. Я пошел другим путем и купил себе AMD Ryzen 3 4300GE, но на это готовы не все.

Еще в этом корпусе есть хаб для подключения вентиляторов и лент подсветки. Он же обеспечивает синхронизацию с материнской платой. Вентиляторы не управляются, а поскольку разъемы специальные, то с резисторами придется повозиться. Однако, хаб – это все же лучше, чем его отсутствие. Также предусмотрено очень много собственных интересных эффектов. По совокупности всех параметров и симпатичного дизайна покупатель на такой интересный корпус найдется, ведь внешний вид для многих решает многое.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: