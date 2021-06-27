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Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Сводный тест десяти конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами AMD и NVIDIA) в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне от 90 000 до 100 000 рублей.

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Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Breathedge

  • Версия 1.0.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество эффектов - эпическое.
    • Дальность видимости - эпическая.
    • Размытие в движении - включено.

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1920х1080

1% low и average FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War

  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

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1920х1080

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

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1920х1080

1% low и average FPS

Kingdom Come Deliverance

  • Версия 1.9.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 75.
    • Сглаживание - SMAA 1TX.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество физизки - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество шейдеров - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Детализация объемных эффектов - ультра высокая.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Дальность видимости объектов - высокая.
    • Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.
    • Дальность отрисовки растений - средняя.
    • Размытие в движении - полная.

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1920х1080

1% low и average FPS

The Medium

  • Версия 1.2.
  • DirectX 12.
    • RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.
    • DLSS - выключен/качество/производительность.
    • Сглаживание - FXAA/выключено.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество текстур - высокое.
    • SSAO - включено.
    • SSR - включено.
    • Качество SSS - высокое.
    • Раздельная прозрачность - высокая.
    • LPV - включено.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Блики линзы - высокие.

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1920х1080

1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

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1920х1080

1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что лидировали системы Core i5-10600KF + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2080. На втором месте расположились связки Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080. Третью позицию разделили игровые ПК: Core i5-9600KF + Radeon RX 5700 XT, Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super, Core i7-9700F + GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 XT.

Лидеры обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

600x1080 62 KB 600x1080 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первую позицию разделили конфигурации Core i5-10600KF + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super. Второе место заняли связки Core i5-9600KF + Radeon RX 5700 XT, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2080, Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 XT и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что хорошими вариантами для приобретения будут системы Core i5-10600KF + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2080. Они лидировали, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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