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Вступление

Так или иначе, новые чипсеты Intel 500-серии принесли интересные изменения, и пользователи решили на них постепенно перебираться даже с учетом того, что на горизонте маячит уже новая платформа с новым сокетом, новым типом памяти и, возможно, новыми проблемами. Основная причина – это все же переход на новое поколение процессоров Intel Core 11 поколения. Как бы там ни было, но производительность на одно ядро заметно увеличилась. Местами она действительно доходит до 20%, но это не везде.

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Как всегда, наибольший прирост демонстрируют игры. Геймеры и энтузиасты являются основными двигателями прогресса потому, что для офисных задач до сих пор хватает четырех потоков, а для профессионалов есть железо совсем другого уровня. Да, профессионалы тоже используют обычное настольное железо, но только потому, что это банально проще и дешевле. Однако появились другие категории пользователей, которые решают профессиональные задачи дома. Это блогеры, писатели, дизайнеры и прочие творческие люди, для которых компьютер и рабочий инструмент дома, и средство проведения досуга. Кстати, даже игра в компьютерную игру может приносить игроку доход стримеру, обозревателю или простому фанату игр.

Вся эта культура зародилась не только во время пандемии, а гораздо раньше. Сейчас это просто стало более массовым и популярным благодаря разросшимся социальным сетям и медиа сервисам. Производители компьютерных компонент наблюдают за этой тенденцией и поэтому предлагают свои флагманские решения с расширенным набором интерфейсов, чтобы привлечь покупателя. Сложно сказать кто именно задает эти тренды, но самое главное, что устройства по функционалу иногда просто сделаны под копирку. И если какая-то плата оборудована портами Thunderbolt 4, то конкурирующее устройство этого ценового диапазона просто не может быть хуже.

Поэтому вместе с функционалом еще вырастает цена, на устройства, которые еще вчера казались просто хорошими сбалансированными моделями, но постепенно превратились в многофункциональные комбайны с солидным ценником. Такая участь постигла многие материнские платы. Одним из таких ярких примеров является ASRock Taichi. Понятно, что компания ASRock выпускает устройства этой серии только на флагманских и популярных чипсетах и они изначально ориентированы на обеспеченного пользователя. К тому же инженеры постоянно совершенствуют свои устройства и делают их еще более красивыми и интересными. Я все как-то ждал, что будет обыграна эта тема с механизмом и часами и вот похоже время пришло.

ASRock Z590 Taichi задает новые стандарты функциональности и внешнего вида, поэтому будет очень любопытно изучить ее особенности и посмотреть на работу этого устройства. Известно, что у фирмы особенное отношение к этой линейке и все устройства определенно демонстрируют другой уровень в отличие от остальной массовой продукции. Многих также интересует отличие от модели прошлого поколения ASRock Z490 Taichi и есть ли смысл перехода.

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Пора посмотреть более детально на эту материнскую плату и изучить ее характеристики и особенности.

Упаковка и комплектация

С первого взгляда на упаковку становится понятно, что это премиальная модель и у производителя к этой линейке особое отношение. Здесь есть крышка, под которой находится прозрачное пластиковое окно, где демонстрируется устройство. Такое встречается нечасто и только на самых дорогих моделях плат.

Стилистика в оформлении на этот раз серьезно изменилась. В прошлом поколении она была совсем другой и я бы не сказал, что стало лучше, но по-другому точно.

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В данном случае видно, что коробка крупная и не очень легкая, поэтому есть ручка для удобства транспортировки. Упаковка изготовлена из плотного картона. Сверху мы видим хорошую качественную полиграфию. Цвет фона преимущественно темный.

На передней находится крупный логотип серии Taichi. Как и положено он как бы светится, а внутри находятся всякие шестеренки.

По периметру проходит имитация RGB подсветки. В левом верхнем углу находится логотип компании. В самом низу крупными символами обозначено наименование модели. Еще ниже расположен слоган: Philosophy of infinite potential. В правом верхнем углу находится группа значков. Два из них относятся к компании Intel, есть значок ASRock Polychrome Sync – поддержка одноименной технологии и еще логотип HDMI. Не видно значков SLI и CrossFire, хотя поддержка есть. Как я уже упоминал, передняя поверхность является крышкой.

Давайте заглянем под нее.

Прямо под ней находится прозрачное пластиковое окно, через которое виднеется материнская плата. С обратной стороны крышки находится информация о новых технологиях, которые используются в этой материнской плате.

Сначала нам объясняют про 14 фаз питания с транзисторными сборками Dr.MOS 90A. Это правда, но не до конца. Позднее разберемся почему, когда будем изучать подсистему питания. Lightning gaming ports. Вот это интересная технология, о которой я как-то раньше не задумывался. Во всяком случае, подобных проблем у меня не возникало.

Смысл заключается в том, что когда мышь и клавиатура висят на одной шине и на одном контроллере, то они могут создавать друг другу какие-то помехи. Все будет сразу лагать, ФПС падает ниже 30 и компьютер поэтому загружается 10 минут. В ASRock понимают все настоящие проблемы геймеров, поэтому специально сделали рядом два порта на разных контроллерах. Маркетинг, конечно, но идея очень красивая. 8-слойная печатная плата с двумя унциями меди на слой. Очень хороший показатель именно для полноформатной платы. Некоторые производители действительно пытаются сэкономить и делают 6 слоев. Здесь не стоит волноваться и действительно тут нет даже намека на какие-то изгибы.

Два сетевых адаптера Killer: WIFI и Ethernet. Чипы обычные Intel, а софт специальный. И самое последнее как раз самое непонятное. Точнее я понял, что есть специальная планка на заднюю панель с двумя портами USB, но это преподносится как для установки беспроводного адаптера. Тот, кто это придумал, просто забыл, что на плате уже есть беспроводной адаптер и вряд ли кто-то будет ставить еще один, если есть еще две обычные сетевые карты.

Теперь пора перевернуть коробку и посмотреть на заднюю сторону.

В правой части находится крупная фотография материнской платы. Ниже находится подробная спецификация устройства. В левой части мы видим несколько вставок с описанием еще нескольких особенностей устройства.

Теперь откроем коробку и заглянем внутрь. Открывается она со стороны ручки и внутри расположились еще две черные картонные коробки. Первая больше похожа на лоток без крышки. В ней находится материнская плата.

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Несмотря на то, что она уже упакована в две коробки, дополнительно плату защищает каркас из вспененного полиэтилена, который состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя просто вынимается, а вот нижняя крепится к плате несколькими пластиковыми стяжками по углам. Последнее – это традиционная упаковка от компании ASRock.

Вторая коробка закрыта двумя крышками потому, что там есть разделение на два отсека при помощи разделителя.

Она также изготовлена из плотного картона. Сверху она черная, а внутри белая. Отсеки поделены таким образом, что слева находится вся информационная составляющая, а справа все аксессуары. В левом отсеке находим следующий набор:

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Quick Installation Guide (руководство пользователя);

Software Setup Guide (руководство по установке ПО);

Комплект наклеек;

Карточка ASRock Taichi;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Мне больше всего понравились наклейки. Что касается диска, то это анахронизм. У меня не осталось ни одного привода, и я не знаю ставит ли его кто-то в современный компьютер? Плата не самая бюджетная, пора уже переходить на флэш накопители.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Три комплекта креплений для накопителей M.2;

Держатель видеокарты;

Отвертка с шлицом Torx;

Две антенны для беспроводного модуля.

Крепление вентилятора диаметром 40 мм;

Вентилятор диагональю 40 мм;

Задняя планка с двумя портами USB 2.0;

Липучки для стяжки кабелей;

Брелок для ключей.

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Комплект по современным меркам очень богатый. Такое встретишь не часто, чтобы были какие-то отвертки, вентиляторы и прочее дополнительное оборудование. Кстати, отвертка с таким шлицом нужна для того, чтобы откручивать соответствующие винты спереди и получить доступ к слотам M.2. Можно было установить винты с обычным или крестовым шлицом? Да, но видимо было бы не так эффектно.

Дизайн и особенности платы

Прошлое поколение выглядело богаче. Шестеренки были золотые и радиаторы с кожухом были двухцветные. Зато на этот раз в кожухе вмонтирован электродвигатель, который приводит шестерню в движение. Мне эта идея понравилась, но хотелось бы, чтобы это было не просто для красоты, а был бы какой-то практический смысл, например, добавить циферблат часов, а при включении время бы синхронизировалось. Раз уж двигатель сам есть, то тут, по сути, осталась программная часть в десять строк кода.

Сама печатная плата черная матовая, а надписи на ней серые. Все очень спокойно, строго и ничего не выделяется. Форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX формат с габаритами 305 х 244 мм.

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Материнская плата достаточно тяжелая, но не только из-за 8 слоев меди по две унции. Еще на ней присутствует несколько радиаторов. Они гармонично дополняют друг друга.

Весь стиль выглядит законченной композицией, а подсветка лишь дополняет его и не выглядит отчужденной. Подсвечиваются лишь те, части, где производитель захотел выделить элементы на устройстве.

А еще плата отлично смотрится с обратной стороны. Здесь находится металлическая пластина, которая служит не только для защиты, но и для отвода тепла.

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Для того, чтобы это понять, достаточно ее демонтировать. Сразу станут видны терморезинки в местах, где спереди находятся транзисторные сборки, а сзади драйверы или удвоители фаз.

С обратной стороны элементы тоже есть и их не мало. Сама печатная плата толстая и не гнется. Во многом это объясняется тем, что каждый слой меди весит 2 унции, о чем рассказывает сам производитель.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить практически невозможно. TDP новых процессоров Intel Core 11 Gen с литерой К на LGA1200 заявлен на 125 Вт. Если еще заниматься разгоном, то дополнительное питание не помешает. Здесь с этим никаких проблем нет.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один. Рядом есть надпись, которая обозначает очередность установки.

Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 14 фаз, об этом заявляет сам производитель. Они находятся сверху, снизу и сбоку от сокета. Еще снизу находятся 2 фазы Vccsa.

Удвоители распаяны с обратной стороны, всего их шесть штук. Это микросхемы Intersil ISL6617A.

На каждый канал приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные и танталовые. На каждый из 12 каналов приходится по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390, которые действительно обеспечивают 90А. Оставшиеся две – это Intersil ISL99360, а они только 60А. В этом заключается неточность в описании на упаковке. Хотя в целом информация правильная.

За питание здесь отвечает известный ШИМ-контроллер Intersil ISL69269, который может обеспечить до 12 фаз.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются мощным комплексом системы охлаждения. Она состоит из двух радиаторов, соединенных тепловой трубкой, одного встроенного вентилятора и еще одного дополнительного, который поставляется в комплекте с крепежом.

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Радиаторы абсолютно разные. У верхнего ребра направлены во все стороны так, чтобы вентилятор, установленный с торца, продувал по ним воздух.

Сверху бокового находится защитная пластинка черного цвета, в которой есть прорези для свободного доступа воздуха. Она закрывает вентилятор, который установлен внутри.

Боковой радиатор более массивный. У него вентилятор находится не перпендикулярно плате, а параллельно. Он обдувает ребра, которые находятся по сторонам от него. Спорное решение, но видимо это действительно лучше, чем ничего, если использовать в системе СЖО. Это объясняется тем, что водоблок на процессоре вообще никак не генерирует потоки воздуха, а около-сокетное пространство надо как-то обдувать.

Верхний радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху находится золотая надписью Z590. Оба радиатора крепятся при помощи четырех винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки разной толщины, которые контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Вентилятор подключается к материнской плате через специальный разъем.

Сверху бокового радиатора находится пластиковый кожух с модулем RGB подсветки и комплексом шестеренок с электродвигателем.

Кожух закрывает разъемы задней панели и нависает над радиатором. Он крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. Модуль RGB подсветки подключается к специальному разъему на плате. Через одну прорезь виден небольшой кусочек искусственной кожи с надписью Taichi, и эта область подсвечивается изнутри. По левому краю ниже находится еще один фрагмент пластикового кожуха, который закрывает эту область. Правее находятся радиаторы для накопителей M.2, которые образуют единую систему.

Сначала кажется, что она монолитна. Однако, при детальном изучении и демонтаже становится понятно, что она состоит из нескольких отдельных элементов. Для того, чтобы снять эту «броню» нам понадобится отвертка из комплекта. Я лично не стал ее распаковывать, а воспользовался соответствующей битой. Сначала я снял нижнюю и две верхние пластины.

Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Каждый крепится при помощи двух винтов прямо спереди через небольшие отверстия в них к втулкам на плате. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки серого цвета, которые заклеены защитными пленками.

Сверху находятся принты и декоративные пластины. Только на нижнем радиаторе есть надпись ASRock Taichi. Он частично перекрывает радиатор чипсета.

Последний также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Сверху есть декоративные элементы с интегрированным в них модулем RGB подсветки, который подключается к специальному разъему на плате. Среди декораций есть несколько серебристых шестерней. Сверху смонтирован модуль с RGB светодиодами. Для демонтажа этого радиатора необходимо открутить два винта с обратной стороны.

Хочу обратить внимание, что все остальные элементы, кроме трех верхних радиаторов для накопителей М.2, крепятся винтами под крестовую отвертку. Соответственно одной комплектной вам никак не обойтись.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 2 мм. Под радиатором находится чипсет Intel Z590. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

Характеристики его известны и немного отличаются от предшественника по части интерфейсов. Сам чипсет обеспечивает поддержку шести портов SATA3. Здесь вбок выведено восемь штук, а значит можно искать поблизости дополнительный контроллер.

Так и есть, он действительно распаян неподалеку и это старый знакомый ASMedia ASM1061. Выше находится две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. Последняя обеспечивается чипсетом, а первые две отдельным контроллером.

В его роли выступает еще одна знакомая микросхема – ASMedia ASM1074. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона. Выше находятся два разъема вентиляторов 4-pin. Всего их на плате восемь и почти все они скомбинированы с СЖО. Процессорные расположены не очень удобно в середине платы.

Дальше внизу мы видим кнопки Power, Reset, ClrCMOS, а еще индикатор POST кодов загрузки и инициализации. По умолчанию алгоритм настроен так, что при включении кнопки подсвечиваются на какое-то время, а потом гаснут вместе с индикатором POST кодов.

Следом по нижнему краю идут две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств, разъем для установки TPM модуля, перемычка сброса BIOS, сама микросхема BIOS и еще два разъема вентиляторов 4-pin.

Далее мы видим два разъема для подключения лент RGB, один обычный, а другой адресный. В самом конце находится разъем подключения передней аудиопанели. Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации. Раньше производители материнских плат любили подсвечивать ее с обратной стороны, но теперь этого нет.

Здесь производитель немного поработал над звуком. Начнем с того, что используются WIMA конденсаторы (полимерный ленточный металлизированный). Они комбинируются с электролитическими Nichicon. Еще используется качественный ЦАП ESS Sabre ES9218. Что касается звукового кодека, то он уже давно не меняется – это Realtek ALC1220.

Чтобы до него добраться, нужно снять еще одну декоративную пластиковую крышку, которая закрывает левый край платы. Она крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. Выше распаян еще один контроллер ASMedia ASM1074. Он обеспечивает еще четыре порта USB 3.2 Gen1, которые находятся на задней панели.

За разъемами задней панели можно обнаружить более современную микросхему Intel JHL8540. Она обеспечивает два порта Thunderbolt 4 c пропускной способностью до 40 Гбит/с.

На этой плате мы видим четыре слота расширения. Три PCI-e x16 и один PCI-e x1.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой, но верхние два выделяются особым орнаментом. Такое различение обусловлено тем, что они получают свои линии PCI-e непосредственно от процессора и делят их как x8+x8 или x16+x0. Соответственно есть поддержка SLI и CrossFire. Нижний PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4. Он и слот PCI-e x1 получают свои линии от чипсета. Еще на плате находятся три слота типа M.2. Верхний получает линии непосредственно от процессора Intel Core 11-поколения. Поэтому на 10-поколении он работать не будет.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится с обратной стороны платы. Это микросхема Nuvoton NCT6796D.

Что еще осталось не охваченным? Например, сетевые контроллеры. Да, их два и оба распаяны спереди. Это Killer E3100G и Intel I219-V.

Первый может работать в сетях 2.5G, а второй этим похвастаться не может. Еще очень интересно выглядят RGB светодиоды с обратной стороны.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Два разъема Thunderbolt 4 USB Type-C;

Один разъем HDMI;

Один сетевой разъем RJ-45;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Кнопка BIOS FlashBack;

Два вывода антенн.

Беспроводной модуль последнего поколения представлен устройством Killer AX1675x. Он обеспечивает самые современные стандарты беспроводной связи.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z590 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000+ (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (х16+х0 или х8+х8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1;

3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 х Killer E3100G;

1 x Intel I219-V;

1 x Killer AX1675x Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z590) USB 3.2 Gen1 3 + 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);

1 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590) Thunderbolt 4 2 x USB Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6796D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

2 x Thunderbolt 4 USB Type-C;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x HDMI 1.4b;

2 x Ant. Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Пожалуй, это самое важное и заметное изменение. На самом деле с первого взгляда особо нового ничего не видно. Самое важное нас ждет в конце, когда мы пытаемся выйти после внесения изменений.

Да, теперь появляется окно со списком того, что мы поменяли. При входе мы снова видим режим EZ Mode, где легко можно наблюдать за мониторингом, регулировать кулер и изменять самые важные параметры, чтобы повысить производительность системы.

Меню очень знакомое, но с восприятием здесь есть небольшие проблемы. На самом деле гораздо удобнее, когда за разгон отвечает один раздел. Здесь все не так очевидно и просто. Понятно, что плата не позиционируется для разгона, но хочется более дружелюбного интерфейса.

На самом деле графическая оболочка не претерпела сильных изменений как по виду, так и по содержанию. Также как на других платах ASRock Taichi здесь есть автоматический разгон. Однако в данном случае я оказался в патовой ситуации потому, что он очень слабый и мой процессор не очень.

А еще на данной платформе появилась возможность настройки частоты каждого отдельного ядра, а также включении технологии Hyper Threading также поядерно. В первом случае все понятно: можно гибко настроить частоту каждого ядра независимо, а вот зачем нужна другая функция?

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5 11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

СЖО: EKWB EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASRock Z590 Taichi, версия BIOS 1.80;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;

Блок питания: be quiet Dark Power Pro, 1.2 кВт.

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.

Местами она получается даже очень яркой, а с правого края ее приглушает и рассеивает белый пластик, который находится на задней металлической пластине. В целом работа подсветки мне очень понравилась, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт.

Изначально материнская плата поставлялась с версией BIOS 1.40, и я сразу же его обновил до 1.62 Beta. Это последняя доступная версия, которая была на сайте компании.

Оказалось, что есть еще новее, но ее нужно было скачивать непосредственно из BIOS через утилиту обновления. Я бы не заострял так на этом внимание, если б не классическая проблема – 100 градусов по Цельсию в нагрузке под водой.

Пора бы уже к этому привыкнуть, но там температура не останавливается, а жарит дальше. Поэтому я бы рекомендовал обновлять сразу BIOS до последней версии и абсолютно все напряжения выставлять вручную. Особенно это касается напряжений на контроллере памяти и на ядрах. Обычно их любят задирать материнки в автоматическом режиме.

В результате у вас должно получиться вот так.

Тоже немало, но это хоть как-то терпимо.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU & Memory Benchmark:

С памятью в синхронном режиме все понятно. Я уже получал такие результаты на других платах. Поэтому ничего нового.

Cinebench R23:

С разгоном памяти дела обстоят не очень. 5000 МГц у меня не заработало. Получилось только 4800 с штатными таймингами и напряжением.

AIDA64 CPU & Memory Benchmark:

Cinebench R23:

CrystalDiskMark:

На всех платах, основанных на чипсете Intel Z590, сам он прилично греется. Здесь не исключение и это заметно даже на тепловизоре.

Радиаторы транзисторов и околосокетное пространство демонстрируют хорошие результаты с учетом использования только одного встроенного вентилятора и СЖО на процессоре.

Что касается шума, то его не слышно на фоне других компонентов системы. В моем случае СЖО работала громче.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASRock Z590 Taichi ни в чем не уступает конкурентам и явно ориентирована на геймеров. Об этом косвенно свидетельствуют сразу несколько моментов. Начнем со звука. Как и в прошлом поколении, здесь используется качественная обвязка и хороший ЦАП. Даже звуковой кодек не изменился и остался прежний Realtek ALC1220. Что касается конденсаторов WIMA, то они также были в прошлый раз.

Зато на новой плате обновились все сетевые интерфейсы. Теперь проводная и беспроводная сеть представлены линейкой адаптеров Killer Networking, которая теперь относится к компании Intel. Симбиоз подразумевает использование аппаратной части Intel, а программную составляющую представляют наработки компании Rivet Networks. Это надстройка для программной оптимизации и приоритезации трафика. В первую очередь это ориентировано на геймеров и пользователей, для которых интернет играет важную роль: блогеры, стримеры и т.д.

Еще одним важным моментом является наличие интерфейса Thunderbolt 4. Это тоже в первую очередь предназначено для профессионалов, которым нужны быстрые интерфейсы для обмена данными с внешней периферией. В основном это творческие люди, которые перегоняют и обрабатывают большие объемы информации.

По качеству изготовления ASRock Taichi уже давно стали премиальными моделями и этим удивить невозможно. А вот над внешним видом немного поработали. Немного изменилось оформление радиатора чипсета и кожуха над разъемами задней панели. В последнем добавился электродвигатель для привода механизма шестерни. Однако, на мой взгляд, можно было пойти дальше и сделать что-то более функциональное, например, часы или какую-то имитацию механического датчика с демонстрацией текущего значения.

В существующем виде он делает буквально несколько движений при старте и замирает. Управлять этим как-то не получается. Надеюсь, что в следующей генерации придумают что-то действительно полезное, чтобы органично вписалось в интерьер. Подсистему питания процессора решили не переделывать, а лишь подумали, как можно улучшить охлаждение радиаторов. Именно поэтому мы здесь видим вентилятор и специальный крепеж для него в комплекте. Однако, производитель не позиционирует устройство для разгона, ведь в этом поколении наконец возродилась серия OC Formula.

Получается, что если вы уже используете процессор Intel Core 10-поколения и не планируете переход на 11-е, то смысл перехода на новую плату только в интерфейсе Thunderbolt 4. На мой взгляд, это слабая мотивация. Но вот с процессором Intel Core 11 Gen уже есть определенный смысл, который заключается в поддержке PCI-e Gen4 и дополнительных линий PCI-e, которые обеспечивает процессор. Однако, возможно, есть смысл подождать следующей платформы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: