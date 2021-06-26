Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi

Новинка ASRock ни в чем не уступает конкурентам и явно ориентирована на геймеров.
1
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Оглавление

Вступление

Так или иначе, новые чипсеты Intel 500-серии принесли интересные изменения, и пользователи решили на них постепенно перебираться даже с учетом того, что на горизонте маячит уже новая платформа с новым сокетом, новым типом памяти и, возможно, новыми проблемами. Основная причина – это все же переход на новое поколение процессоров Intel Core 11 поколения. Как бы там ни было, но производительность на одно ядро заметно увеличилась. Местами она действительно доходит до 20%, но это не везде.

реклама

Как всегда, наибольший прирост демонстрируют игры. Геймеры и энтузиасты являются основными двигателями прогресса потому, что для офисных задач до сих пор хватает четырех потоков, а для профессионалов есть железо совсем другого уровня. Да, профессионалы тоже используют обычное настольное железо, но только потому, что это банально проще и дешевле. Однако появились другие категории пользователей, которые решают профессиональные задачи дома. Это блогеры, писатели, дизайнеры и прочие творческие люди, для которых компьютер и рабочий инструмент дома, и средство проведения досуга. Кстати, даже игра в компьютерную игру может приносить игроку доход стримеру, обозревателю или простому фанату игр.

Вся эта культура зародилась не только во время пандемии, а гораздо раньше. Сейчас это просто стало более массовым и популярным благодаря разросшимся социальным сетям и медиа сервисам. Производители компьютерных компонент наблюдают за этой тенденцией и поэтому предлагают свои флагманские решения с расширенным набором интерфейсов, чтобы привлечь покупателя. Сложно сказать кто именно задает эти тренды, но самое главное, что устройства по функционалу иногда просто сделаны под копирку. И если какая-то плата оборудована портами Thunderbolt 4, то конкурирующее устройство этого ценового диапазона просто не может быть хуже.

Поэтому вместе с функционалом еще вырастает цена, на устройства, которые еще вчера казались просто хорошими сбалансированными моделями, но постепенно превратились в многофункциональные комбайны с солидным ценником. Такая участь постигла многие материнские платы. Одним из таких ярких примеров является ASRock Taichi. Понятно, что компания ASRock выпускает устройства этой серии только на флагманских и популярных чипсетах и они изначально ориентированы на обеспеченного пользователя. К тому же инженеры постоянно совершенствуют свои устройства и делают их еще более красивыми и интересными. Я все как-то ждал, что будет обыграна эта тема с механизмом и часами и вот похоже время пришло.

ASRock Z590 Taichi задает новые стандарты функциональности и внешнего вида, поэтому будет очень любопытно изучить ее особенности и посмотреть на работу этого устройства. Известно, что у фирмы особенное отношение к этой линейке и все устройства определенно демонстрируют другой уровень в отличие от остальной массовой продукции. Многих также интересует отличие от модели прошлого поколения ASRock Z490 Taichi и есть ли смысл перехода.

450x359 39 KB. Big one: 1123x895 194 KB
анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Пора посмотреть более детально на эту материнскую плату и изучить ее характеристики и особенности.

Упаковка и комплектация

С первого взгляда на упаковку становится понятно, что это премиальная модель и у производителя к этой линейке особое отношение. Здесь есть крышка, под которой находится прозрачное пластиковое окно, где демонстрируется устройство. Такое встречается нечасто и только на самых дорогих моделях плат.

Стилистика в оформлении на этот раз серьезно изменилась. В прошлом поколении она была совсем другой и я бы не сказал, что стало лучше, но по-другому точно.

450x351 21 KB. Big one: 1000x781 67 KB

реклама

В данном случае видно, что коробка крупная и не очень легкая, поэтому есть ручка для удобства транспортировки. Упаковка изготовлена из плотного картона. Сверху мы видим хорошую качественную полиграфию. Цвет фона преимущественно темный.

На передней находится крупный логотип серии Taichi. Как и положено он как бы светится, а внутри находятся всякие шестеренки.

369x450 22 KB. Big one: 821x1000 77 KB

По периметру проходит имитация RGB подсветки. В левом верхнем углу находится логотип компании. В самом низу крупными символами обозначено наименование модели. Еще ниже расположен слоган: Philosophy of infinite potential. В правом верхнем углу находится группа значков. Два из них относятся к компании Intel, есть значок ASRock Polychrome Sync – поддержка одноименной технологии и еще логотип HDMI. Не видно значков SLI и CrossFire, хотя поддержка есть. Как я уже упоминал, передняя поверхность является крышкой.

Давайте заглянем под нее.

450x342 30 KB. Big one: 1000x761 112 KB

Прямо под ней находится прозрачное пластиковое окно, через которое виднеется материнская плата. С обратной стороны крышки находится информация о новых технологиях, которые используются в этой материнской плате.

Сначала нам объясняют про 14 фаз питания с транзисторными сборками Dr.MOS 90A. Это правда, но не до конца. Позднее разберемся почему, когда будем изучать подсистему питания. Lightning gaming ports. Вот это интересная технология, о которой я как-то раньше не задумывался. Во всяком случае, подобных проблем у меня не возникало.

450x374 30 KB. Big one: 1000x831 107 KB

Смысл заключается в том, что когда мышь и клавиатура висят на одной шине и на одном контроллере, то они могут создавать друг другу какие-то помехи. Все будет сразу лагать, ФПС падает ниже 30 и компьютер поэтому загружается 10 минут. В ASRock понимают все настоящие проблемы геймеров, поэтому специально сделали рядом два порта на разных контроллерах. Маркетинг, конечно, но идея очень красивая. 8-слойная печатная плата с двумя унциями меди на слой. Очень хороший показатель именно для полноформатной платы. Некоторые производители действительно пытаются сэкономить и делают 6 слоев. Здесь не стоит волноваться и действительно тут нет даже намека на какие-то изгибы.

Два сетевых адаптера Killer: WIFI и Ethernet. Чипы обычные Intel, а софт специальный. И самое последнее как раз самое непонятное. Точнее я понял, что есть специальная планка на заднюю панель с двумя портами USB, но это преподносится как для установки беспроводного адаптера. Тот, кто это придумал, просто забыл, что на плате уже есть беспроводной адаптер и вряд ли кто-то будет ставить еще один, если есть еще две обычные сетевые карты.

Теперь пора перевернуть коробку и посмотреть на заднюю сторону.

368x450 35 KB. Big one: 818x1000 139 KB

В правой части находится крупная фотография материнской платы. Ниже находится подробная спецификация устройства. В левой части мы видим несколько вставок с описанием еще нескольких особенностей устройства.

Теперь откроем коробку и заглянем внутрь. Открывается она со стороны ручки и внутри расположились еще две черные картонные коробки. Первая больше похожа на лоток без крышки. В ней находится материнская плата.

реклама



450x356 30 KB. Big one: 1000x790 128 KB

Несмотря на то, что она уже упакована в две коробки, дополнительно плату защищает каркас из вспененного полиэтилена, который состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя просто вынимается, а вот нижняя крепится к плате несколькими пластиковыми стяжками по углам. Последнее – это традиционная упаковка от компании ASRock.

Вторая коробка закрыта двумя крышками потому, что там есть разделение на два отсека при помощи разделителя.

450x282 25 KB. Big one: 1000x627 87 KB

Она также изготовлена из плотного картона. Сверху она черная, а внутри белая. Отсеки поделены таким образом, что слева находится вся информационная составляющая, а справа все аксессуары. В левом отсеке находим следующий набор:

реклама

450x270 27 KB. Big one: 1000x599 95 KB
  • Quick Installation Guide (руководство пользователя);
  • Software Setup Guide (руководство по установке ПО);
  • Комплект наклеек;
  • Карточка ASRock Taichi;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

450x270 22 KB. Big one: 1000x600 74 KB

Мне больше всего понравились наклейки. Что касается диска, то это анахронизм. У меня не осталось ни одного привода, и я не знаю ставит ли его кто-то в современный компьютер? Плата не самая бюджетная, пора уже переходить на флэш накопители.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

450x316 28 KB. Big one: 1000x703 105 KB
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Три комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Держатель видеокарты;
  • Отвертка с шлицом Torx;
  • Две антенны для беспроводного модуля.
  • Крепление вентилятора диаметром 40 мм;
  • Вентилятор диагональю 40 мм;
  • Задняя планка с двумя портами USB 2.0;
  • Липучки для стяжки кабелей;
  • Брелок для ключей.

реклама

Комплект по современным меркам очень богатый. Такое встретишь не часто, чтобы были какие-то отвертки, вентиляторы и прочее дополнительное оборудование. Кстати, отвертка с таким шлицом нужна для того, чтобы откручивать соответствующие винты спереди и получить доступ к слотам M.2. Можно было установить винты с обычным или крестовым шлицом? Да, но видимо было бы не так эффектно.

Дизайн и особенности платы

Прошлое поколение выглядело богаче. Шестеренки были золотые и радиаторы с кожухом были двухцветные. Зато на этот раз в кожухе вмонтирован электродвигатель, который приводит шестерню в движение. Мне эта идея понравилась, но хотелось бы, чтобы это было не просто для красоты, а был бы какой-то практический смысл, например, добавить циферблат часов, а при включении время бы синхронизировалось. Раз уж двигатель сам есть, то тут, по сути, осталась программная часть в десять строк кода.

Сама печатная плата черная матовая, а надписи на ней серые. Все очень спокойно, строго и ничего не выделяется. Форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX формат с габаритами 305 х 244 мм.

450x391 34 KB. Big one: 1000x868 134 KB

реклама

Материнская плата достаточно тяжелая, но не только из-за 8 слоев меди по две унции. Еще на ней присутствует несколько радиаторов. Они гармонично дополняют друг друга.

Весь стиль выглядит законченной композицией, а подсветка лишь дополняет его и не выглядит отчужденной. Подсвечиваются лишь те, части, где производитель захотел выделить элементы на устройстве.

450x357 30 KB. Big one: 1000x793 115 KB

А еще плата отлично смотрится с обратной стороны. Здесь находится металлическая пластина, которая служит не только для защиты, но и для отвода тепла.

450x360 23 KB. Big one: 1000x801 83 KB

реклама

Для того, чтобы это понять, достаточно ее демонтировать. Сразу станут видны терморезинки в местах, где спереди находятся транзисторные сборки, а сзади драйверы или удвоители фаз.

450x271 11 KB. Big one: 1000x602 36 KB

С обратной стороны элементы тоже есть и их не мало. Сама печатная плата толстая и не гнется. Во многом это объясняется тем, что каждый слой меди весит 2 унции, о чем рассказывает сам производитель.

450x359 29 KB. Big one: 1000x798 112 KB

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

реклама

450x267 28 KB. Big one: 1000x594 109 KB

Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить практически невозможно. TDP новых процессоров Intel Core 11 Gen с литерой К на LGA1200 заявлен на 125 Вт. Если еще заниматься разгоном, то дополнительное питание не помешает. Здесь с этим никаких проблем нет.

450x221 28 KB. Big one: 1000x490 115 KB

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один. Рядом есть надпись, которая обозначает очередность установки.

450x369 45 KB. Big one: 1000x820 158 KB

Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 14 фаз, об этом заявляет сам производитель. Они находятся сверху, снизу и сбоку от сокета. Еще снизу находятся 2 фазы Vccsa.

450x221 15 KB. Big one: 1000x491 56 KB

Удвоители распаяны с обратной стороны, всего их шесть штук. Это микросхемы Intersil ISL6617A.

450x381 36 KB

На каждый канал приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные и танталовые. На каждый из 12 каналов приходится по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390, которые действительно обеспечивают 90А. Оставшиеся две – это Intersil ISL99360, а они только 60А. В этом заключается неточность в описании на упаковке. Хотя в целом информация правильная.

450x199 26 KB. Big one: 1000x442 100 KB

За питание здесь отвечает известный ШИМ-контроллер Intersil ISL69269, который может обеспечить до 12 фаз.

450x394 49 KB

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются мощным комплексом системы охлаждения. Она состоит из двух радиаторов, соединенных тепловой трубкой, одного встроенного вентилятора и еще одного дополнительного, который поставляется в комплекте с крепежом.

450x266 24 KB. Big one: 1000x591 89 KB

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Радиаторы абсолютно разные. У верхнего ребра направлены во все стороны так, чтобы вентилятор, установленный с торца, продувал по ним воздух.

Сверху бокового находится защитная пластинка черного цвета, в которой есть прорези для свободного доступа воздуха. Она закрывает вентилятор, который установлен внутри.

300x180 9 KB. Big one: 1000x600 56 KB 300x180 8 KB. Big one: 1000x600 48 KB

Боковой радиатор более массивный. У него вентилятор находится не перпендикулярно плате, а параллельно. Он обдувает ребра, которые находятся по сторонам от него. Спорное решение, но видимо это действительно лучше, чем ничего, если использовать в системе СЖО. Это объясняется тем, что водоблок на процессоре вообще никак не генерирует потоки воздуха, а около-сокетное пространство надо как-то обдувать.

Верхний радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху находится золотая надписью Z590. Оба радиатора крепятся при помощи четырех винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки разной толщины, которые контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Вентилятор подключается к материнской плате через специальный разъем.

Сверху бокового радиатора находится пластиковый кожух с модулем RGB подсветки и комплексом шестеренок с электродвигателем.

300x192 11 KB. Big one: 1000x640 73 KB 300x192 11 KB. Big one: 1000x640 67 KB

Кожух закрывает разъемы задней панели и нависает над радиатором. Он крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. Модуль RGB подсветки подключается к специальному разъему на плате. Через одну прорезь виден небольшой кусочек искусственной кожи с надписью Taichi, и эта область подсвечивается изнутри. По левому краю ниже находится еще один фрагмент пластикового кожуха, который закрывает эту область. Правее находятся радиаторы для накопителей M.2, которые образуют единую систему.

Сначала кажется, что она монолитна. Однако, при детальном изучении и демонтаже становится понятно, что она состоит из нескольких отдельных элементов. Для того, чтобы снять эту «броню» нам понадобится отвертка из комплекта. Я лично не стал ее распаковывать, а воспользовался соответствующей битой. Сначала я снял нижнюю и две верхние пластины.

300x181 12 KB. Big one: 1000x604 90 KB 300x181 9 KB. Big one: 1000x604 58 KB

Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Каждый крепится при помощи двух винтов прямо спереди через небольшие отверстия в них к втулкам на плате. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки серого цвета, которые заклеены защитными пленками.

Сверху находятся принты и декоративные пластины. Только на нижнем радиаторе есть надпись ASRock Taichi. Он частично перекрывает радиатор чипсета.

450x262 36 KB. Big one: 1000x583 147 KB

Последний также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Сверху есть декоративные элементы с интегрированным в них модулем RGB подсветки, который подключается к специальному разъему на плате. Среди декораций есть несколько серебристых шестерней. Сверху смонтирован модуль с RGB светодиодами. Для демонтажа этого радиатора необходимо открутить два винта с обратной стороны.

Хочу обратить внимание, что все остальные элементы, кроме трех верхних радиаторов для накопителей М.2, крепятся винтами под крестовую отвертку. Соответственно одной комплектной вам никак не обойтись.

300x218 12 KB. Big one: 1000x728 67 KB 300x218 7 KB. Big one: 1000x728 42 KB

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 2 мм. Под радиатором находится чипсет Intel Z590. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

450x434 27 KB. Big one: 1000x964 114 KB

Характеристики его известны и немного отличаются от предшественника по части интерфейсов. Сам чипсет обеспечивает поддержку шести портов SATA3. Здесь вбок выведено восемь штук, а значит можно искать поблизости дополнительный контроллер.

450x122 13 KB. Big one: 1000x271 44 KB

Так и есть, он действительно распаян неподалеку и это старый знакомый ASMedia ASM1061. Выше находится две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. Последняя обеспечивается чипсетом, а первые две отдельным контроллером.

300x300 21 KB

В его роли выступает еще одна знакомая микросхема – ASMedia ASM1074. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона. Выше находятся два разъема вентиляторов 4-pin. Всего их на плате восемь и почти все они скомбинированы с СЖО. Процессорные расположены не очень удобно в середине платы.

450x327 37 KB. Big one: 1000x727 142 KB

Дальше внизу мы видим кнопки Power, Reset, ClrCMOS, а еще индикатор POST кодов загрузки и инициализации. По умолчанию алгоритм настроен так, что при включении кнопки подсвечиваются на какое-то время, а потом гаснут вместе с индикатором POST кодов.

450x251 33 KB. Big one: 1000x558 121 KB

Следом по нижнему краю идут две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств, разъем для установки TPM модуля, перемычка сброса BIOS, сама микросхема BIOS и еще два разъема вентиляторов 4-pin.

450x193 24 KB. Big one: 1000x428 88 KB

Далее мы видим два разъема для подключения лент RGB, один обычный, а другой адресный. В самом конце находится разъем подключения передней аудиопанели. Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации. Раньше производители материнских плат любили подсвечивать ее с обратной стороны, но теперь этого нет.

450x329 33 KB

Здесь производитель немного поработал над звуком. Начнем с того, что используются WIMA конденсаторы (полимерный ленточный металлизированный). Они комбинируются с электролитическими Nichicon. Еще используется качественный ЦАП ESS Sabre ES9218. Что касается звукового кодека, то он уже давно не меняется – это Realtek ALC1220.

450x353 33 KB

Чтобы до него добраться, нужно снять еще одну декоративную пластиковую крышку, которая закрывает левый край платы. Она крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. Выше распаян еще один контроллер ASMedia ASM1074. Он обеспечивает еще четыре порта USB 3.2 Gen1, которые находятся на задней панели.

450x374 36 KB. Big one: 1000x831 146 KB

За разъемами задней панели можно обнаружить более современную микросхему Intel JHL8540. Она обеспечивает два порта Thunderbolt 4 c пропускной способностью до 40 Гбит/с.

300x300 18 KB

На этой плате мы видим четыре слота расширения. Три PCI-e x16 и один PCI-e x1.

450x305 39 KB. Big one: 1000x678 158 KB

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой, но верхние два выделяются особым орнаментом. Такое различение обусловлено тем, что они получают свои линии PCI-e непосредственно от процессора и делят их как x8+x8 или x16+x0. Соответственно есть поддержка SLI и CrossFire. Нижний PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4. Он и слот PCI-e x1 получают свои линии от чипсета. Еще на плате находятся три слота типа M.2. Верхний получает линии непосредственно от процессора Intel Core 11-поколения. Поэтому на 10-поколении он работать не будет.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится с обратной стороны платы. Это микросхема Nuvoton NCT6796D.

300x300 24 KB

Что еще осталось не охваченным? Например, сетевые контроллеры. Да, их два и оба распаяны спереди. Это Killer E3100G и Intel I219-V.

300x300 19 KB 300x300 23 KB

Первый может работать в сетях 2.5G, а второй этим похвастаться не может. Еще очень интересно выглядят RGB светодиоды с обратной стороны.

450x206 17 KB. Big one: 1000x457 63 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

450x149 17 KB. Big one: 1000x330 62 KB
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2;
  • Два разъема Thunderbolt 4 USB Type-C;
  • Один разъем HDMI;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Кнопка BIOS FlashBack;
  • Два вывода антенн.

Беспроводной модуль последнего поколения представлен устройством Killer AX1675x. Он обеспечивает самые современные стандарты беспроводной связи.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel Z590
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000+ (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (х16+х0 или х8+х8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1;
3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 х Killer E3100G;
1 x Intel I219-V;
1 x Killer AX1675x
Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen1 3 + 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);
1 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590)
Thunderbolt 4 2 x USB Type-C (Intel JHL8540)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6796D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
2 x Thunderbolt 4 USB Type-C;
2 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 x HDMI 1.4b;
2 x Ant.
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Пожалуй, это самое важное и заметное изменение. На самом деле с первого взгляда особо нового ничего не видно. Самое важное нас ждет в конце, когда мы пытаемся выйти после внесения изменений.

Да, теперь появляется окно со списком того, что мы поменяли. При входе мы снова видим режим EZ Mode, где легко можно наблюдать за мониторингом, регулировать кулер и изменять самые важные параметры, чтобы повысить производительность системы.

Меню очень знакомое, но с восприятием здесь есть небольшие проблемы. На самом деле гораздо удобнее, когда за разгон отвечает один раздел. Здесь все не так очевидно и просто. Понятно, что плата не позиционируется для разгона, но хочется более дружелюбного интерфейса.

На самом деле графическая оболочка не претерпела сильных изменений как по виду, так и по содержанию. Также как на других платах ASRock Taichi здесь есть автоматический разгон. Однако в данном случае я оказался в патовой ситуации потому, что он очень слабый и мой процессор не очень.

А еще на данной платформе появилась возможность настройки частоты каждого отдельного ядра, а также включении технологии Hyper Threading также поядерно. В первом случае все понятно: можно гибко настроить частоту каждого ядра независимо, а вот зачем нужна другая функция?

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5 11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);
  • СЖО: EKWB EK AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock Z590 Taichi, версия BIOS 1.80;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;
  • Блок питания: be quiet Dark Power Pro, 1.2 кВт.

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.

Местами она получается даже очень яркой, а с правого края ее приглушает и рассеивает белый пластик, который находится на задней металлической пластине. В целом работа подсветки мне очень понравилась, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт.

Изначально материнская плата поставлялась с версией BIOS 1.40, и я сразу же его обновил до 1.62 Beta. Это последняя доступная версия, которая была на сайте компании.

450x338 45 KB. Big one: 1000x750 182 KB

Оказалось, что есть еще новее, но ее нужно было скачивать непосредственно из BIOS через утилиту обновления. Я бы не заострял так на этом внимание, если б не классическая проблема – 100 градусов по Цельсию в нагрузке под водой.

450x280 37 KB. Big one: 1000x622 178 KB

Пора бы уже к этому привыкнуть, но там температура не останавливается, а жарит дальше. Поэтому я бы рекомендовал обновлять сразу BIOS до последней версии и абсолютно все напряжения выставлять вручную. Особенно это касается напряжений на контроллере памяти и на ядрах. Обычно их любят задирать материнки в автоматическом режиме.

В результате у вас должно получиться вот так.

450x278 37 KB. Big one: 1000x617 173 KB

Тоже немало, но это хоть как-то терпимо.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x276 33 KB. Big one: 1430x878 230 KB

AIDA64 CPU & Memory Benchmark:

450x434 38 KB. Big one: 828x798 111 KB

С памятью в синхронном режиме все понятно. Я уже получал такие результаты на других платах. Поэтому ничего нового.

Cinebench R23:

450x263 22 KB. Big one: 1000x584 81 KB

С разгоном памяти дела обстоят не очень. 5000 МГц у меня не заработало. Получилось только 4800 с штатными таймингами и напряжением.

AIDA64 CPU & Memory Benchmark:

450x429 38 KB. Big one: 827x789 111 KB

Cinebench R23:

450x264 22 KB. Big one: 1000x586 80 KB

CrystalDiskMark:

450x326 40 KB

На всех платах, основанных на чипсете Intel Z590, сам он прилично греется. Здесь не исключение и это заметно даже на тепловизоре.

450x200 26 KB. Big one: 1500x667 123 KB

Радиаторы транзисторов и околосокетное пространство демонстрируют хорошие результаты с учетом использования только одного встроенного вентилятора и СЖО на процессоре.

450x200 25 KB. Big one: 1500x667 120 KB

Что касается шума, то его не слышно на фоне других компонентов системы. В моем случае СЖО работала громче.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x178 19 KB. Big one: 608x240 38 KB

24 бит, 192 кГц

450x178 22 KB. Big one: 608x240 37 KB

Заключение

ASRock Z590 Taichi ни в чем не уступает конкурентам и явно ориентирована на геймеров. Об этом косвенно свидетельствуют сразу несколько моментов. Начнем со звука. Как и в прошлом поколении, здесь используется качественная обвязка и хороший ЦАП. Даже звуковой кодек не изменился и остался прежний Realtek ALC1220. Что касается конденсаторов WIMA, то они также были в прошлый раз.

Зато на новой плате обновились все сетевые интерфейсы. Теперь проводная и беспроводная сеть представлены линейкой адаптеров Killer Networking, которая теперь относится к компании Intel. Симбиоз подразумевает использование аппаратной части Intel, а программную составляющую представляют наработки компании Rivet Networks. Это надстройка для программной оптимизации и приоритезации трафика. В первую очередь это ориентировано на геймеров и пользователей, для которых интернет играет важную роль: блогеры, стримеры и т.д.

Еще одним важным моментом является наличие интерфейса Thunderbolt 4. Это тоже в первую очередь предназначено для профессионалов, которым нужны быстрые интерфейсы для обмена данными с внешней периферией. В основном это творческие люди, которые перегоняют и обрабатывают большие объемы информации.

По качеству изготовления ASRock Taichi уже давно стали премиальными моделями и этим удивить невозможно. А вот над внешним видом немного поработали. Немного изменилось оформление радиатора чипсета и кожуха над разъемами задней панели. В последнем добавился электродвигатель для привода механизма шестерни. Однако, на мой взгляд, можно было пойти дальше и сделать что-то более функциональное, например, часы или какую-то имитацию механического датчика с демонстрацией текущего значения.

В существующем виде он делает буквально несколько движений при старте и замирает. Управлять этим как-то не получается. Надеюсь, что в следующей генерации придумают что-то действительно полезное, чтобы органично вписалось в интерьер. Подсистему питания процессора решили не переделывать, а лишь подумали, как можно улучшить охлаждение радиаторов. Именно поэтому мы здесь видим вентилятор и специальный крепеж для него в комплекте. Однако, производитель не позиционирует устройство для разгона, ведь в этом поколении наконец возродилась серия OC Formula.

Получается, что если вы уже используете процессор Intel Core 10-поколения и не планируете переход на 11-е, то смысл перехода на новую плату только в интерфейсе Thunderbolt 4. На мой взгляд, это слабая мотивация. Но вот с процессором Intel Core 11 Gen уже есть определенный смысл, который заключается в поддержке PCI-e Gen4 и дополнительных линий PCI-e, которые обеспечивает процессор. Однако, возможно, есть смысл подождать следующей платформы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z590 Taichi.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asrock wildchaser atx lga 1200 intel z590 core i5-11600k taichi asrock z590 taichi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
1
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
5
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
6
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 45
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры массово отключают фермы Биткоина и Эфириума, а эффективность добычи падает
77
Redmi Note 8 Pro и ещё 15 смартфонов Xiaomi 2018-2021 годов выпуска получили MIUI 12.5 Stable
9
Цены на GeForce RTX 3070 Ti в РФ продолжают падать – с момента анонса видеокарта подешевела в 2 раза
29
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
99
Инсайдеры: NVIDIA не собирается выпускать RTX 4000 в 2022 и 2023 году
124
В сети Эфира стартовал тест снижающего доход майнеров апдейта EIP-1559 - сроки запуска и подробности
45
Покупатели электрической версии Volvo XC90 с 2022 года не смогут отказаться от лидара
5
Российские геймеры отказались покупать видеокарты GeForce RTX 3070 Ti за 105 000 рублей в DNS
39
«Ведьмак: Старый мир» за сутки установил рекорд предзаказов среди краудфандинговых проектов в России
+
Расширенные системные требования Windows 11: наличие Secure Boot, UEFI и криптографического модуля TPM 2.0
80
Российские цены на лучшие майнерские модели GeForce RTX 3070 снижаются – скидки стартуют с 80 000 р
14
Microsoft официально представила Windows 11: новый дизайн, переработанный магазин приложений и многое другое
67
Авторы фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim напомнили, что проект жив и развивается
13
Видеокарты дешевеют на фоне падения цены Ethereum – GeForce RTX 3090 со скидкой до 90 000 рублей
18
Видео Atomic Heart с песней группы «Мираж» заблокировали за нарушение авторских прав
27
В результате 5-кратного падения цен на Chia Coin жёсткие диски в РФ подешевели в 2 раза
24
CD Projekt работает над продолжениями The Witcher и Cyberpunk 2077
10
Видеокарты AMD Radeon RX 6800 подешевели в Европе на 450 евро из-за падения цены Ethereum
15
Анонсирована Windows 11 – бесплатное обновление для владельцев Windows 10 выйдет осенью
7
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 47 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
1

Сейчас обсуждают

Шотахупипу
12:19
КГ/АМ, компутер здоровенный, шумный, никому не нужный. У меня вот такой и мне хорошо
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки часть 2: Красный зверь возвращается
stockclock
12:18
Похоже что ты хотел записать с мониторингом фпс, но NVIDIA не пишет свой оверлей, а вот оверлей MSI Afterburnerа записывает ) Ты только в заголовке видоса на ютубе название проца напиши, потом по пои...
Разработчики Star Citizen рассказали о крупном обновлении 3.14
corvus
12:12
Ну, новость как по мне очень хорошая, что амд обновляет бюджетный сегмент. Я бы себе прикупил такую. Вопрос только в том, когда рынок придет в норму.
AMD Radeon RX 6600XT и RX 6600 на GPU Navi 23 появились в драйверах
Julius Loa
12:11
И кто через год купит эти карты? Карты надо брать в первые полгода их жизни. Прошло уже больше года. Никому rtx3000 уже не нужны. Они отжили больше половины своего срока. Давайте 4000 завозите по норм...
Инсайдеры: NVIDIA не собирается выпускать RTX 4000 в 2022 и 2023 году
corvus
12:09
Ага, так и задумывалось - 6400, 6800, 6900XT))
AMD Radeon RX 6600XT и RX 6600 на GPU Navi 23 появились в драйверах
cag
12:08
Люди не знают что у них шифрование,уже приносили мне винты с ноутов зашифрованные просили их доки вытащить)))) А так на сколько я знаю TMP можно использовать для препятствия лечения программ, что про...
Windows 11 не запустится на процессоре Ryzen 1600 и требует наличия модуля TPM 2.0
Kostik_I
12:08
Похоже, что по крайней мере два партнера AMD, что Radeon RX 6600 XT будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6 Чего то не хватает в предложении
AMD Radeon RX 6600XT и RX 6600 на GPU Navi 23 появились в драйверах
Борис Копыльцов
12:07
Кто вас нанял? DNS? TSMC? (им то зачем, там и так всё прекрасно)
Windows 11 не запустится на процессоре Ryzen 1600 и требует наличия модуля TPM 2.0
RISKWARE
12:06
Многие банки уже давно отказались от activex и прочей лабуды. Хватит жить стереотипами из нулевых.
Windows 11 будет поставляться без браузера Internet Explorer
RISKWARE
12:05
Покупать Internet Explorer? Какое мерзкое извращение. Продолжай
Windows 11 будет поставляться без браузера Internet Explorer
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем