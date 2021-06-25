Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
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Вступление
Пандемия внесла серьезные изменения в проведение разных мероприятий: большинство конференций, форумов и презентаций проходило онлайн. К такому формату многие журналисты уже привыкли, ведь это удобно, можно участвовать из любой точки мира, всегда можно посмотреть материалы к конференции или ее запись. А во время проведения можно задавать вопросы и получать на них развернутый комментарий.
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Однако, несмотря на все плюсы, это не может заменить живого общения, при котором можно подискутировать на разные темы и за более короткое время получить больше полезной информации. Само живое общение проходит более душевно, позволяет оценить настрой и состав участников, пообщаться со сторонними специалистами, представителями других компаний и ритейлерами.
С вводом новых ограничений в Москве был риск отмены презентации, но провести ее все же удалось и все прошло в дружественной обстановке. Тема мероприятия была связана с новой корпоративной продукцией компании ASUS.
Бизнес переживает в условиях кризиса и пандемии не самые лучшие времена, поэтому производители стараются теснее сотрудничать друг с другом, чтобы вместе представить свежую идею или концепт, который будет актуален в ситуации на рынке. Все так или иначе заинтересованы в получении прибыли.
Может это звучит банально, но производители процессоров хотят не только продавать свои CPU, но и обеспечить себе долю рынка, производители ноутбуков и компьютеров хотят приблизительно того же, а клиенты хотят получить услугу по минимальной рыночной стоимости, чтобы уменьшить инвестиции и сократить период окупаемости. Здесь видна первая нестыковка между продуктом и сервисом или услугой. Эту пустоту кто-то должен заполнить. В разных компаниях такой вопрос решается по-разному, но все чаще бизнес напрямую сотрудничает с аутсорсинговыми фирмами, либо напрямую с производителем, что логично.
Посмотрим, что нового предлагает компания ASUS в сотрудничестве с фирмой AMD, набирающей все большую популярность среди профессионалов.
Презентация
В самом начале презентации были озвучены ключевые тезисы компании по развитию стратегии ASUS в России. Напомню, что речь идет про бизнес-решения.
Не зазорно подтвердить свои слова существующими достижениями на рынке, чтобы все звучало не с позиции новичка, а уже признанного известного бренда с хорошей репутацией.
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Награды — это хорошо, но многих волнует иной вопрос – качество и надежность. Не у всех есть возможность посетить производство, поэтому приходится раскрывать на словах весь цикл не только самого изготовления, которое максимально автоматизировано, но и последующих тестов на соответствие определенным нормам и стандартам качества и надежности.
Вы можете видеть набор тестов, которые проходит устройство, чтобы соответствовать полученным сертификатам. Как уже упоминалось, сервис играет важную роль, обеспечивая комплекс услуг по поддержке клиента на различных этапах.
В этом плане бизнес – очень чувствительная среда, и поддержка играет ключевую роль, поэтому компания ASUS предлагает многоступенчатый подход для обеспечения работы службы поддержки.
Мы видим много интересных сервисов, которые очень ожидаемы на рынке и востребованы. Какие-то из них в новинку, и все в целом выглядит перспективно и интересно.
Присутствует даже один из элементов безопасности, связанный с заменой диска, ведь информация – это деньги. А защита и безопасность немаловажны для компании. Вопрос очень острый и актуальный в свете частых случаев взлома и хакерских атак.
Тут уделено большое внимание этой проблеме и приняты наиболее правильные меры для ее решения. И пусть не отмечено, но компания ASUS сотрудничает с некоторыми крупными фирмами, которые занимаются предоставлением антивирусной защиты, хотя опять же, по желанию, это все может обеспечиваться средствами клиента.
Первый уровень поддержки, защиты и комфортного функционирования – комплекс программного обеспечения компании. Для бизнеса представлено сразу несколько решений, которые охватывают огромный спектр возможностей по мониторингу, диагностике, справочным материалам и удаленной поддержке.
Сегодня это уже можно считать хорошей подготовкой к первичной помощи пользователю для решения определенных проблем, связанных с безопасностью или функционированием устройства.
Продукция компании поделена на несколько важных сегментов.
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Все подогнано под определенные отделы и звенья предприятия для выполнения разных задач. Не стоит забывать, что в каждой линейке существует гибкая конфигурация и индивидуальный подход к заказчику.
Что касается мобильного сегмента, то здесь мы видим линейку продуктов ExpertBook.
В ней представлено много разных моделей. Кстати, не так давно я рассматривал вариант ASUS ExpertBook P2451F.
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На презентации по понятным причинам была представлена самая последняя модель ExpertBook. Она предназначена для наиболее востребованного бюджетного сегмента.
И выпускается в двух основных модификациях или, если угодно, шасси с разной диагональю экранов. Используются наиболее популярные и востребованные размеры: 14 и 15.6”.
Характеристики новинок практически совпадают. Исключение – размер экрана и, как следствие, клавиатура. В 14” модели вместо цифрового блока применен NumberPad. Устройства продаются не просто так, а со своими аксессуарами, которых предостаточно.
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Если кажется, что функциональности не хватает, то есть специальная док-станция.
Компания предлагает не только мобильные решения, но и стационарные системные блоки. Они построены на совершенно другой платформе, в которой используются передовые процессоры и видеочипы.
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Опять же существует очень большой модельный ряд, а конфигурация устройств может гибко изменяться под запросы клиента.
На презентации была представлена новинка – ASUS ExpertCenter X5. Устройство среднего уровня по объему корпуса и с очень хорошим оснащением даже в базе благодаря использованию новой платформы AMD.
Функциональные возможности очень широкие.
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Заключение
Эта презентация показала нам идею и направление развития компании ASUS на рынке B2B решений. Основные тезисы: гибкие конфигурации под конкретного заказчика, индивидуальный подход к решению любой задачи (помощь, консультации, расчеты и прогнозы, эксклюзивные поставки и прочее), широкий модельный ряд, расширение срока гарантии, разные варианты обслуживания, высокая скорость реакции на обращение. Можно сказать, что у нас в стране подобные сервисы еще продолжают развиваться, и рынки пока не поделены между крупными брендами, хотя в некоторых отраслях, например, связанных с сетевым оборудованием, осталось всего несколько крупных игроков.
Смысл новых моделей прост и понятен. Решающую роль играет надежность, совместимость и стоимость. На мой взгляд – это действительно важные составляющие успеха. С позиции простого пользователя не всегда можно понять логику корпоративного клиента. Например, почему бы не использовать самое последнее поколение процессоров или зачем нужен старый D-Sub? Ответы простые, но они не лежат на поверхности. Именно такой процессор и платформа нужны для более широкого спектра поддерживаемых операционных систем, а D-Sub используется для проекторов.
Малейшие изменения играют важную роль в корпоративном сегменте, и цена не исключение. Именно поэтому важна большая гибкость в создании разных конфигураций. Здесь заказчик сам руководствуется тем, что ему необходимо для решения поставленной задачи. И уже на этом этапе можно проконсультироваться со специалистами и получить оценку и перечень наиболее подходящего оборудования. Так функционирует работа с клиентами. А чтобы обеспечить полный спектр услуг, есть еще развитый сервис и различный софт.
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Эта сторона также проработана специалистами компании, и взаимодействие с клиентом перешло на другой уровень благодаря внедрению новых технологий поддержки клиентов через программное обеспечение и сервисные службы. Обслуживание становится более быстрым, точечным и гибким. Еще один важный момент – расширение гарантийного срока. Производитель уверен в своей продукции и может увеличить рамки обслуживания в пределах разумного, поскольку у каждого компонента есть ресурс или на время, или на число операций.
Для меня презентация прояснила комплексный подход компании ASUS по работе с B2B сегментом в России – с учетом специфики нашего рынка. Производитель предлагает для бизнеса удобный сервис, а не просто набор моделей, которые потом непонятно, как и где будут обслуживаться. Предусмотрены огромная линейка моделей, гибкое конфигурирование, индивидуальный подход к каждому клиенту и расширенное гарантийное обслуживание.
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