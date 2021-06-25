Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)

Прошедшее мероприятие прояснило идею и направление развития компании ASUS на рынке B2B решений.
+
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Оглавление

Вступление

Пандемия внесла серьезные изменения в проведение разных мероприятий: большинство конференций, форумов и презентаций проходило онлайн. К такому формату многие журналисты уже привыкли, ведь это удобно, можно участвовать из любой точки мира, всегда можно посмотреть материалы к конференции или ее запись. А во время проведения можно задавать вопросы и получать на них развернутый комментарий.

реклама

Однако, несмотря на все плюсы, это не может заменить живого общения, при котором можно подискутировать на разные темы и за более короткое время получить больше полезной информации. Само живое общение проходит более душевно, позволяет оценить настрой и состав участников, пообщаться со сторонними специалистами, представителями других компаний и ритейлерами.

С вводом новых ограничений в Москве был риск отмены презентации, но провести ее все же удалось и все прошло в дружественной обстановке. Тема мероприятия была связана с новой корпоративной продукцией компании ASUS.

450x450 40 KB

Бизнес переживает в условиях кризиса и пандемии не самые лучшие времена, поэтому производители стараются теснее сотрудничать друг с другом, чтобы вместе представить свежую идею или концепт, который будет актуален в ситуации на рынке. Все так или иначе заинтересованы в получении прибыли.

Может это звучит банально, но производители процессоров хотят не только продавать свои CPU, но и обеспечить себе долю рынка, производители ноутбуков и компьютеров хотят приблизительно того же, а клиенты хотят получить услугу по минимальной рыночной стоимости, чтобы уменьшить инвестиции и сократить период окупаемости. Здесь видна первая нестыковка между продуктом и сервисом или услугой. Эту пустоту кто-то должен заполнить. В разных компаниях такой вопрос решается по-разному, но все чаще бизнес напрямую сотрудничает с аутсорсинговыми фирмами, либо напрямую с производителем, что логично.

анонсы и реклама
RTX 3060 за копейки в XPERT.RU - смотри цену
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo уже дешевле 100 000р</b>
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле 100 000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3080 по самой низкой цене в XPERT.RU
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Посмотрим, что нового предлагает компания ASUS в сотрудничестве с фирмой AMD, набирающей все большую популярность среди профессионалов.

Презентация

В самом начале презентации были озвучены ключевые тезисы компании по развитию стратегии ASUS в России. Напомню, что речь идет про бизнес-решения.

450x279 35 KB. Big one: 1000x621 110 KB

Не зазорно подтвердить свои слова существующими достижениями на рынке, чтобы все звучало не с позиции новичка, а уже признанного известного бренда с хорошей репутацией.

реклама

450x252 21 KB. Big one: 1000x560 76 KB

Награды — это хорошо, но многих волнует иной вопрос – качество и надежность. Не у всех есть возможность посетить производство, поэтому приходится раскрывать на словах весь цикл не только самого изготовления, которое максимально автоматизировано, но и последующих тестов на соответствие определенным нормам и стандартам качества и надежности.

450x252 35 KB. Big one: 1500x840 243 KB

Вы можете видеть набор тестов, которые проходит устройство, чтобы соответствовать полученным сертификатам. Как уже упоминалось, сервис играет важную роль, обеспечивая комплекс услуг по поддержке клиента на различных этапах.

В этом плане бизнес – очень чувствительная среда, и поддержка играет ключевую роль, поэтому компания ASUS предлагает многоступенчатый подход для обеспечения работы службы поддержки.

450x252 23 KB. Big one: 1000x560 85 KB

Мы видим много интересных сервисов, которые очень ожидаемы на рынке и востребованы. Какие-то из них в новинку, и все в целом выглядит перспективно и интересно.

Присутствует даже один из элементов безопасности, связанный с заменой диска, ведь информация – это деньги. А защита и безопасность немаловажны для компании. Вопрос очень острый и актуальный в свете частых случаев взлома и хакерских атак.

450x252 21 KB. Big one: 1000x560 78 KB

Тут уделено большое внимание этой проблеме и приняты наиболее правильные меры для ее решения. И пусть не отмечено, но компания ASUS сотрудничает с некоторыми крупными фирмами, которые занимаются предоставлением антивирусной защиты, хотя опять же, по желанию, это все может обеспечиваться средствами клиента.

450x252 21 KB. Big one: 1000x560 75 KB

Первый уровень поддержки, защиты и комфортного функционирования – комплекс программного обеспечения компании. Для бизнеса представлено сразу несколько решений, которые охватывают огромный спектр возможностей по мониторингу, диагностике, справочным материалам и удаленной поддержке.

450x252 21 KB. Big one: 1000x560 69 KB

Сегодня это уже можно считать хорошей подготовкой к первичной помощи пользователю для решения определенных проблем, связанных с безопасностью или функционированием устройства.

Продукция компании поделена на несколько важных сегментов.

реклама



450x252 30 KB. Big one: 1000x560 106 KB

Все подогнано под определенные отделы и звенья предприятия для выполнения разных задач. Не стоит забывать, что в каждой линейке существует гибкая конфигурация и индивидуальный подход к заказчику.

Что касается мобильного сегмента, то здесь мы видим линейку продуктов ExpertBook.

450x252 20 KB. Big one: 1000x560 66 KB

В ней представлено много разных моделей. Кстати, не так давно я рассматривал вариант ASUS ExpertBook P2451F.

реклама

На презентации по понятным причинам была представлена самая последняя модель ExpertBook. Она предназначена для наиболее востребованного бюджетного сегмента.

450x252 23 KB. Big one: 1000x560 87 KB

И выпускается в двух основных модификациях или, если угодно, шасси с разной диагональю экранов. Используются наиболее популярные и востребованные размеры: 14 и 15.6”.

450x252 23 KB. Big one: 1000x560 86 KB

Характеристики новинок практически совпадают. Исключение – размер экрана и, как следствие, клавиатура. В 14” модели вместо цифрового блока применен NumberPad. Устройства продаются не просто так, а со своими аксессуарами, которых предостаточно.

реклама

450x252 16 KB. Big one: 1000x560 51 KB

Если кажется, что функциональности не хватает, то есть специальная док-станция.

450x252 16 KB. Big one: 1000x560 60 KB

Компания предлагает не только мобильные решения, но и стационарные системные блоки. Они построены на совершенно другой платформе, в которой используются передовые процессоры и видеочипы.

450x252 30 KB. Big one: 1000x560 104 KB

реклама

Опять же существует очень большой модельный ряд, а конфигурация устройств может гибко изменяться под запросы клиента.

450x252 25 KB. Big one: 1000x560 83 KB

На презентации была представлена новинка – ASUS ExpertCenter X5. Устройство среднего уровня по объему корпуса и с очень хорошим оснащением даже в базе благодаря использованию новой платформы AMD.

450x252 22 KB. Big one: 1000x560 89 KB

Функциональные возможности очень широкие.

реклама

450x252 18 KB. Big one: 1000x560 72 KB

Заключение

Эта презентация показала нам идею и направление развития компании ASUS на рынке B2B решений. Основные тезисы: гибкие конфигурации под конкретного заказчика, индивидуальный подход к решению любой задачи (помощь, консультации, расчеты и прогнозы, эксклюзивные поставки и прочее), широкий модельный ряд, расширение срока гарантии, разные варианты обслуживания, высокая скорость реакции на обращение. Можно сказать, что у нас в стране подобные сервисы еще продолжают развиваться, и рынки пока не поделены между крупными брендами, хотя в некоторых отраслях, например, связанных с сетевым оборудованием, осталось всего несколько крупных игроков.

Смысл новых моделей прост и понятен. Решающую роль играет надежность, совместимость и стоимость. На мой взгляд – это действительно важные составляющие успеха. С позиции простого пользователя не всегда можно понять логику корпоративного клиента. Например, почему бы не использовать самое последнее поколение процессоров или зачем нужен старый D-Sub? Ответы простые, но они не лежат на поверхности. Именно такой процессор и платформа нужны для более широкого спектра поддерживаемых операционных систем, а D-Sub используется для проекторов.

Малейшие изменения играют важную роль в корпоративном сегменте, и цена не исключение. Именно поэтому важна большая гибкость в создании разных конфигураций. Здесь заказчик сам руководствуется тем, что ему необходимо для решения поставленной задачи. И уже на этом этапе можно проконсультироваться со специалистами и получить оценку и перечень наиболее подходящего оборудования. Так функционирует работа с клиентами. А чтобы обеспечить полный спектр услуг, есть еще развитый сервис и различный софт.

реклама

Эта сторона также проработана специалистами компании, и взаимодействие с клиентом перешло на другой уровень благодаря внедрению новых технологий поддержки клиентов через программное обеспечение и сервисные службы. Обслуживание становится более быстрым, точечным и гибким. Еще один важный момент – расширение гарантийного срока. Производитель уверен в своей продукции и может увеличить рамки обслуживания в пределах разумного, поскольку у каждого компонента есть ресурс или на время, или на число операций.

Для меня презентация прояснила комплексный подход компании ASUS по работе с B2B сегментом в России – с учетом специфики нашего рынка. Производитель предлагает для бизнеса удобный сервис, а не просто набор моделей, которые потом непонятно, как и где будут обслуживаться. Предусмотрены огромная линейка моделей, гибкое конфигурирование, индивидуальный подход к каждому клиенту и расширенное гарантийное обслуживание.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор asus ноутбуки wildchaser репортаж

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
+
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
+
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры массово отключают фермы Биткоина и Эфириума, а эффективность добычи падает
51
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
39
Захар Бочаров: игроки не заметили в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 главную подсказку на новый сюжет
17
Redmi Note 8 Pro и ещё 15 смартфонов Xiaomi 2018-2021 годов выпуска получили MIUI 12.5 Stable
4
Цены на GeForce RTX 3070 в Китае упали на 500 долларов после новых ограничений по криптовалюте
41
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
38
Создатель Minecraft считает, что его проект "немного мёртв"
7
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
15
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
67
Цены на GeForce RTX 3070 Ti в РФ продолжают падать – с момента анонса видеокарта подешевела в 2 раза
17
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
38
Redmi Note 10 Pro со 108 Мп камерой сильно подешевел – зарядка 33 Вт и OLED 120 Гц по скидке 3000 р
1
В сети Эфира стартовал тест снижающего доход майнеров апдейта EIP-1559 - сроки запуска и подробности
32
Основатели криптобиржи Africrypt исчезли с Биткоинами на сумму 4 миллиарда долларов
59
Microsoft официально представила Windows 11: новый дизайн, переработанный магазин приложений и многое другое
63
Расширенные системные требования Windows 11: наличие Secure Boot, UEFI и криптографического модуля TPM 2.0
46
Покупатели электрической версии Volvo XC90 с 2022 года не смогут отказаться от лидара
4
Видеокарты дешевеют на фоне падения цены Ethereum – GeForce RTX 3090 со скидкой до 90 000 рублей
18
Авторитетный инсайдер: режим в Battlefield 2042 будет похож на Escape From Tarkov
7
Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
19

Сейчас обсуждают

Макс-Отто-Фон Штирлиц
12:39
потому-что стал зловредным гуаном. Туда ему и место, в небытиё.
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Vasyan
12:38
Прикольная новость - заголовок об одном, текст о другом
Смартфоны Samsung Galaxy S22 получат чип с графикой AMD и поддержкой трассировки лучей
Макс-Отто-Фон Штирлиц
12:37
нах эту устаревшую помойку, когда появился после продажи uTorrent , православный и как факт более шустрый и без рекламы и похожий внешне qBittorent.
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Марат Шигабиев
12:37
Переплатил минимум 20 к,чему тут радоватся
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
Макс-Отто-Фон Штирлиц
12:36
Winamp адаптирован под Win10 после выкупа исходного кода , стал абсолютно бесплатным в единой с Pro версией (всеми возможностями платной ранее прошки обладает), но правда те кто выкупил дальше 5 верси...
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Собакевич
12:35
У меня среднебюджетный TN 27" IIyama (их слава закончилась давно) ~ 16тр, и относительно дорогой IPS 27" Asus ~ 35тр Не очень понимаю восторгов автора по "шикарной цветопередаче" - да, разница есть - ...
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Lamerusha Lat
12:34
Стандартная статья от Панасовского. Заголовок: видеокарта, скидки (не опять, а снова). Первый абзац: реклама магазинов, фото видюхи сверху. Второй абзац: перечисление тех. характеристик, фото видюхи с...
Видеокарты GeForce RTX 3070 подешевели на 50% за неделю
SweetLow
12:33
Правильно! Если уж развели на электричку в общем, то и на дорогую опцию развести сам бог велел в частности.
Покупатели электрической версии Volvo XC90 с 2022 года не смогут отказаться от лидара
hiveliberty
12:32
Новый цикл стрижки лохов?
В сети Эфира стартовал тест снижающего доход майнеров апдейта EIP-1559 - сроки запуска и подробности
Катя Изосимова
12:32
кипеш в том что майки тербования выдвигают ничег оне имеющие с реальностью. пример требования к вин10
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем