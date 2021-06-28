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Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF

Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 и AMD Radeon RX 5600 XT в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT, в связке с процессором в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3440х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

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F1 2019

  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1% low и average FPS

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Mount & Blade II: Bannerlord

  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистовть изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

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SnowRunner

  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1% low и average FPS

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Strange Brigade

  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

1% low и average FPS

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Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

1% low и average FPS

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Wolfenstein: Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графические ускорители GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT продемонстрировали равные результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce RTX 2060 была быстрее ускорителя Radeon RX 5600 XT в играх Mount & Blade II: Bannerlord, Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood.
  • Видеокарта GeForce RTX 2060 была в паритете с ускорителем Radeon RX 5600 XT в играх Control, Deliver Us The Moon и F1 2019.
  • Видеокарта GeForce RTX 2060 была медленнее ускорителя Radeon RX 5600 XT в играх SnowRunner и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Графический ускоритель GeForce RTX 2060 опередил видеокарту Radeon RX 5600 XT в трех проектах из восьми, был наравне с зеленым конкурентом в трех играх и отстал от него в двух проектах.

Обе видеокарты показали высокие результаты в большинстве протестированных игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 31 000 рублей;

  • Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 32 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала карта GeForce RTX 2060. После разгона ее догнал красный ускоритель.

Итак, в противостоянии между видеокартами GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT победитель не был выявлен. Оба графических ускорителя показали равную производительность и были одинаково привлекательными для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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