Оглавление

Вступление

В данной статье мы расскажем об одном выдающемся оверклокере из Великобритании, который за достаточно короткий срок стал многократным чемпионом и владельцем многочисленных титулов в оверклокерской среде. Вся информация, которую вы здесь увидите, была найдена в сети Интернет различными поисковыми системами, в социальных сетях и сервисе web-archive.org, а затем обработана и структурирована в хронологическом порядке.

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Оверклокинг, как явление, не претендует на нахождение всей информации в одном месте, о нем не пишутся книги, а все сведения содержатся в новостях и обзорах специализированных интернет-ресурсов.

Стоит отметить заслугу alexmaj467, который в блогах собрал массу сведений об оверклокинге и тех соревнованиях, в которых принимали участие известные энтузиасты. Это почти все, которые проводились в мире, с начала зарождения данного вида спорта или увлечения (в зависимости от того, кто и как воспринимает феномен).

Пусть данная информация представлена в виде отдельных ссылок и фактов, но хорошо, когда есть место, где ее можно найти, подобно оглавлению в книге. А далее уже проще самостоятельно выяснить интересующие факты и узнать что-то новое.

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Первые шаги

Если взглянуть на энтузиаста c псевдонимом «8Pack», полное имя Ian Graham Parry, по знаку зодиака – Скорпион, то видно, что этот человек много времени уделяет своей физической форме, и такой внешний вид, конечно же, выделяет его среди всех остальных оверклокеров.

Профессиональный оверклокинг не сразу вошел в повседневную жизнь Ian Parry. До начала профессиональной карьеры оверклокера «8Pack» профессионально занимался бодибилдингом и распорядок его дня был связан больше с тренировками в тренажерном зале и занятием спортом. Позднее он стал работать в этом направлении в качестве личного тренера.

В одном из интервью ресурсу kitguru.net Ian Parry поделился цифрами свой физической нагрузки в то время, когда он готовился к соревнованиям:

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«Обычно, когда я участвовал в соревнованиях по бодибилдингу и готовился, выжимал примерно по 8-10 повторений штангу с четырьмя блинами с каждой стороны (около 185 кг, включая гриф), приседал с пятью блинами с каждой стороны, с грифом это около 220 кг, делал примерно 6 таких повторений. Жим от плеч – по 60 кг каждой рукой и так далее. Сейчас (2013-й год на момент интервью) я выжимаю штангу с тремя блинами с каждой стороны около 140 кг, жим от плеч 45 кг и приседания с четырьмя блинами около 185 кг. Когда я активно тренировался, мой вес составлял около 102 кг, и я, конечно, строго следил за своей диетой».

Как видите, к большим физическим нагрузкам Ян относился положительно и внутренняя установка работы на результат помогла ему в последующем и на оверклокерской арене. Бодибилдинг занимал много времени, но в свободные минуты находилось время и для компьютера. В возрасте 18-19 лет Ian уже с легкостью их собирал и понимал их устройство.

Первым бенчмарком, который отражал состояние системы до и после разгона для него стал 3DMark 2001 (MadOnion.com). Осознание того, что производительности начинает не хватать, подтолкнуло его к оверклокингу, который постепенно начал захватывать все сильнее.

Спортивные снаряды Ian’a для поддержания себя в форме.

Если посмотреть на активность Ian Parry, как пользователя с ником «8Pack», то все началось в ноябре 2011 года, когда он впервые зарегистрировался на форуме ASUS ROG. Именно общение на данном форуме и решение различных задач с компьютерными комплектующими и результаты разгона четко определили дальнейшие устремления Ian’a.

2011-й год был переломным годом во всей компьютерной индустрии, именно тогда дебютировала новая процессорная архитектура Intel – Sandy Bridge, которая пользователям дала ощутимую прибавку производительности, а оверклокерам – хороший разгонный потенциал процессоров.

Бренд Republic of Gamers в это время уже был известен, и именно к материнским платам серии ROG 8Pack питал самые теплые чувства. На форуме Ian активно вел беседы, писал гайды и FAQ. Именно там он познакомился с Peter’ом Tan, больше известным как «Shamino», который был в то время придворным оверклокером у ASUS. Вместе с Peter’om Ian помогал в работе над BIOS материнских плат серий ROG, получая опыт и делая итоговый продукт еще более удобным для оверклокинга.

Общение на форуме это хорошо, но компьютерные комплектующие приходилось покупать у себя на родине в Великобритании. Главной оверклокерской площадкой Великобритании является форум www.overclockers.co.uk, где Ян зарегистрировался в феврале 2012 года.

Там он давал советы, описывал свой опыт по использованию протестированных комплектующих, писал различные гайды и FAQ, и, конечно же, делился своими достижениями разгона. Тут надо сделать небольшое отступление. Overclockers.co.uk – это не просто сайт и форум, но и магазин компьютерных комплектующих.

Overclockers.co.uk на заре времен.

История Overclockers.co.uk уходит в далекий 1999-й год. Тогда Mark Proudfoot из города Ньюкасл-андер-Лайм (север Великобритании), который любил и умел разгонять, придумал идею продажи разогнанных комплектующих. Это время как раз приходится на появление очень удачных Intel Celeron 300 МГц, большинство которых легко могли работать на 450 МГц и выше. Бизнес-идея заключалась в продаже разогнанных комплектующих с небольшой наценкой за свой труд. Тогда компания называлась Esnet Ltd. В 2000 году компания приобрела свои первые крошечные помещения в бизнес-парке Имекс, Фентон, Сток-он-Трент, площадью около 120 квадратных метров, которые служили складом, офисом и магазином одновременно.

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В 2000-м Марком был куплен домен www.overclockers.co.uk примерно за 49 фунтов стерлингов. На одноименном портале можно было оформить онлайн-заказ, почитать обзоры и обсудить вопросы на форуме, включая, естественно, трудности или радости оверклокинга.

Как управляющий директор и владелец, энергичность и целеустремленность Марка помогли Overclockers UK добиться огромного роста в ближайшие годы за счет расширения ассортимента продукции и сосредоточения внимания на самом производительном оборудовании по очень конкурентоспособным ценам.

А форумы Overclockers UK с уникальным сочетанием тем для обсуждения компьютеров и образа жизни помогли ему стать самым популярным ресурсом в своем направлении в Великобритании.

Сотрудники Overclockers UK, 2015 год.

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30 января 2012 года Overclockers UK была приобретена Caseking Group, ведущим европейским дистрибьютором компьютерных комплектующих, систем охлаждения и продукции для энтузиастов. С этого времени название компании было изменено на OCUK Ltd.

OCUK переехал в новый торговый объект, в два раза превышающий размер предыдущего склада. В ноябре 2012 года был открыт новый специализированный магазин, и в дальнейшем торговая сеть продолжала расти и приносить доход.

Сама же Caseking Group была создана в 2003 году в Германии, штаб-квартира – в Берлине. Caseking это ведущий европейский дистрибьютор известных брендов IT-индустрии и интернет-магазин уникального компьютерного оборудования и аксессуаров. Группа Caseking состоит из www.caseking.de и www.gamersware.de (Германия), а также дочерних компаний www.overclockers.co.uk (Великобритания) и www.kellytech.hu (Венгрия). Она имеет контактные офисы во Франции, Нидерландах и Тайване, а также офисы продаж во Франции, Голландии и Польше.

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Под брендами 8Pack, der8auer и King Mod компания предлагает эксклюзивные продукты, уникальные предварительно разогнанные компоненты и мощные игровые ПК, собранные вручную, с различными видами охлаждения и уровнем шумоизоляции.

Overclockers.co.uk в наши дни.

Вот такая, на первый взгляд, простая идея продажи разогнанных компьютерных комплектующих сделала реальным появление уникального оверклокерского сообщества Великобритании, которое отчасти повлияло на судьбу Ian «8Pack» Parry. К сожалению, в 2018 году, уже будучи мультимиллионером Mark Proudfoot скончался от сердечного приступа, но его дело продолжает развиваться по сей день.

Но вернемся к Ian Parry. Как вы понимаете, благодаря своему таланту и успехам в разгоне, его сразу заметили в Overclockers UK, куда он и влился как полноправный член команды, а после покупки Overclockers UK компанией Caseking Group проблем с компьютерными комплектующими у него не было. Можно было заказывать целые партии OEM процессоров и днями отбирать лучшие образцы, устанавливая очередные рекорды.

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8 апреля 2012 года Ian Parry зарегистрировался на HWBOT.org (HWBOT был основан летом 2005 года) и сразу же приступил к бомбардировке HWBOT своими результатами. В качестве ника Ian Parry остановился на «8Pack», который можно перевести как «8 кубиков пресса». Почему восемь? Потому что это больше, чем шесть, которые считаются нормой.

К этому времени он опробовал все виды охлаждения и становился на самом экстремальном и эффективном – жидким азоте. В это время и созрела главная цель «8Pack» – стать первым оверклокером в Великобритании. Для ее реализации Ian’у потребовалось примерно 12 месяцев.

Далее изложение пойдет в хронологическом порядке. Можно будет проследить основные этапы карьерного роста энтузиаста-оверклокера и превращение его в профессионала оверклокерской сцены и будущего чемпиона мира.

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Начало

15 июня 2012 на официальном сайте ASUS появилось сообщение, что до выхода новой материнской платы ASUS Maximus V Formula (LGA 1155, чипсет Intel Z77) остается пару недель, но 8Pack уже успел ее опробовать в деле и разогнал Intel Core i7 3570K процессор (Ivy Bridge) до 6 ГГц. Получить в свое распоряжение материнскую плату до официального релиза помог ему его товарищ «Shamino», с которым они поддерживали хорошие дружественные отношения.

03 сентября 2013 8Pack устанавливает Мировой рекорд в бенчмарке 3DMark VANTAGE, набрав 69556 очков. В качестве тестового стенда выступали: процессор Core i7 4930K, разогнанный до 6.1 ГГц (6 ядер/12 потоков), материнская плата ASUS Extreme IV, 8 ГБ оперативной памяти производства G.Skill работали на частоте близкой к 2400 МГц с CL=8 и видеокарта ASUS GeForce GTX 780 с 3Гб памяти, разогнанная до 1600 МГц по GPU. Процессор и видеокарта охлаждались жидким азотом.

В канун католического Рождества 8Pack чтобы получить хороший подарок от Санты, решил «поиграть мускулами», а также четырьмя видеокартам Radeon HD 7970 производства MSI. Использую кастомную СВО квартет видеокарт удалось разогнать до частот 1280/7600 МГц. Центральный процессор Core i7-3930K (Sandy Bridge-E) разгонялся при помощи системы фазового перехода, благодаря чему тактовую частоту удалось поднять до внушительных 5616 МГц. В качестве материнской платы использовалась ASUS Rampage IV Extreme, 16 Гб оперативной памяти, производства Team Group, позволили выжать из нее частоту 2496 МГц с таймингами 10-12-12-28 1T. Все это вместе взятое и позволило начинающему покорителю вершин занять второе Мировое место с результатом 80 725 баллов в бенчмарке 3DMark Vantage Performance.

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К слову, первое место тогда принадлежало тайваньскому оверклокеру – AndreYang с результатом - 83761 баллов. При этом тайванький гуру криогенного разгона использовал такое же низкотемпературное охлаждение для своего квартета Radeon HD 7970. Благодаря чему тактовые частоты удалось поднять до 1610/7720 МГц. Так что 2-е место у Ian’a Parry на СВО выглядело очень даже эффектным.

Вот так понемногу, 8Pack втягивался в серьезный оверклокинг, где одной видеокартой уже не отделаться.

Накануне 1-го января 2013 года Ian Parry явно не спал, поскольку поутру в базе данных HWBOT появился очень интересный результат. Данный результат относился к тесту 3DMARK VANTAGE, пресет Performance, результат которого равнялся 59711 баллов или был установлен Мировой рекорд в данном тесте среди одиночных видеокарт!

Получить такой результат было весьма непросто и для того, чтобы побить предыдущий рекорд, который установил сам Vince «K|NGP|N» Lucido с результатом в 58468 очков, Ian’у Parry потребовался отборный образец видеокарты MSI GeForce GTX 680 Lightning, который при охлаждении жидким азотом смог пройти тест на частотах 1960 МГц для GPU и 7836 МГц для видеопамяти. В качестве центрального процессора использовался Intel Core i7 3930K (Sandy Bridge-E, LGA2011), разогнанный до внушительных 5628 МГц. Остальными компонентами тестового стенда являлись: материнская плата ASUS Rampage IV Extreme и 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR3-SDRAM от TEAM Group, модель Xtreem LV, которая работала на частоте 2506 МГц с таймингами 10-12-12-28 1T.

Современные процессоры, видеокарты и такие же тесты - это стильно, модно, молодежно, а как на счет Ретро? Хотя бы взять ретро-бенчмарки? Компания Gigabytе, при посредничестве HWBOT, решила провести свой турнир «Gigabyte Retro OC Contest» с призовым фондом $1500. Соревнование проходили с 9 декабря 2013 по 12 января 2014 года на площадке HWBOT. По условиям конкурса Gigabyte Retro OC Contest, участникам необходимо было показать максимально возможный результат в ретро-бенчмарках: 3DMark2001 SE, 3DMark03, 3DMark05 и 3DMark06. По правилам соревнований разрешалось использовать только материнские платы производства Gigabyte. Остальные компоненты на свое усмотрение, как процессор или любое количество видеокарт. Хотя n-ное количество видеокарт в данном случае только ухудшит результат, за исключением, разве что, 3DMark03. Участники, которые займут места с первого по пятое, получат соответственно 500, 400, 300, 200 и 100 долларов США.

8Pack, конечно же, не мог пропустить данное событие. Для первого раунда с 3DMark2001 SE подавляющее большинство участников использовало в качестве платформы материнскую платы Gigabyte GA-Z87X-OC и процессор Intel Core i7 4770K (Haswell). Вопрос был лишь в том, чей экземпляр разгонится лучше. А с видеокартами было немного иначе, это время припадает на доминирование NVIDIA GeForce 700-й серии, поэтому использовалось все, начиная от GTX 780 без Ti, непосредственно GTX 780 Ti и, включая первый Titan GTX.

Ian Parry удалось выжать целых 181004 попугаев образца 2001-го года. Для этого он использовал крайне удачный экземпляр GTX 780, который удалось разогнать по GPU на целых 102% или до 1750 МГц! Центральный процессор функционировал на частоте 6553 МГц, естественно, все это охлаждалось жидким азотом. Но в итоге этот результат стал вторым, а первое место получил оверклокер Goddy "ViVi" Roodt из Южной Африки, который использовал NVIDIA GTX 780Ti с частотой GPU – 1930 МГц или 113% разгона. При этом, его процессор работал на частоте 6500 МГц.

В 3DMark03 8Pack уже отыгрался, поскольку использование multi-GPU конфигураций в этом тесте давало неоспоримое преимущество, против использования одной видеокарты, а в много-чиповых конфигурациях 8Pack всегда был силен. Все тот же Core i7 4770K, разогнанный до 6484 МГц и троица Radeon HD 7970, разогнанная на 46%, благодаря использованию СВО, в итоге сделали свое дело. Ian Parry финишировал первым, с результатом 293 261 очков. Данный результат заодно стал новым мировым рекордом среди всех сборок с тремя GPU. Вторе место занял австралиец Dinos22, с результатом 289 501 очков и также с тремя Radeon HD 7970, но довольствуясь штатной системой охлаждения. ViVi со своей одиночной, разогнанной в хлам, GTX 780Ti занял 3-е место с результатом 239 234 очка.

В 3DMark05, применив стратегию из первого этапа 8Pack получил 1-е место с результатом 73 544 очка, при этом его замороженная GTX 780 работала на частотах 1700/6960 МГц. Второе место получил ViVi на своей GTX 780 Ti, с результатом 72 468 очка. 3-ю строчку занял Xtreme Addict из Польши, с разогнанным GTX Titan до 1737 МГц по GPU.

В последнем этапе в 3DMark06 основная борьба за первое место развернулась между 8Pack и Vivi, или NVIDIA GeForce GTX 780 против GTX 780 Ti. В данном случае технологическое преимущество GPU сделало свое дело и 8Pack досталось 2-е место с результатом 56 292 очков. Vivi набрал 56 429 очка. 3-ю строчку опять занял польский профессионал. Но, по итогам суммарных баллов 8Pack набрал 86 очков, против 84 очка у Vivi и стал победителем Gigabyte Retro OC Contest, за что получил свои заслуженные $500.

Но вы ведь понимаете, что $500 в данном случае не главное, ведь стоимость использованных комплектующих намного превышает эту сумму. Это работа больше на имидж и перспективу.

В июле 2013 года после окончания работы Computex 2013 компания Gigabyte провела мероприятие OC Event, приуроченное к открытию своей лаборатории оверклоккинга - Gigabyte OC Lab, находящейся в штаб-квартире компании на Тайване.

Руководителем лаборатории являлся известный оверклокер - HiCookie, ранее возглавлявший турнирные таблицы в оверклокрерском сообществе. В день «открытых деверей» HiCookie пригласил к себе в гости более десятка оверклокеров из различных уголков планеты что бы хорошо развлечься, обменяться опытом, попробовать новое железо и конечно же установить мировые рекорды.

В модельном ряду компании Gigabyte давно имеется серия материнских плат для оверклокеров, они имею префикс «ОС» в своем названии, вот их то и использовали собравшиеся оверклокеры. Среди приглашенных был и 8Pack, который сразу приступил с коллегами по цеху к 3D тестам. Проблем с топовым «железом» в лаборатории естественно не было, а все что ломалось HiCookie складывал в такие контейнеры:

Что бы замотивировать участников на подвиги, Gigabyte выделила оверклокерам четыре NVIDIA GTX Titan собственной торговой марки. 8Pack взяв в руки материнскую плату GIGABYTE GA-Z77X-UP7, процессор Intel Core i7 3770K (Ivy Bridge) и один «Титан», установив на все вышеперечисленное стаканы для жидкого азота начал неспеша выжимать мегагерц за мегагерцем из замершего «железа». Процессор удалось заставить работать на частоте 6600 МГц, а видеокарту на 1750/7008 МГц, что в результате и позволило установить новый рекорд и взять первое место в тесте 3DMark 2003.

GTX Titan работал на пределе своих возможностей, при напряжении 1.8 В на GPU, выделенный для него отдельный блок питания мощностью 700 ватт уходил в защиту, поэтому пришлось заменить его на еще более мощный полутора киловатный. В результате такого неформального мероприятия были установлены еще несколько рекордов, один из которых - разгон Core i7 3770K (Ivy Bridre) до космических 7.2 ГГц, но самое главное это, конечно же, обмен опытом и совершенствование своих навыков разгона.

Впрочем, не разгоном единым, кроме леденящей душу криогенной жидкости посетители секретной лаборатории Gigabyte, отпраздновали день рождения главного редактора журнала «The Overclocker», употребив классический пенный напиток.

Слева направо: Kingpin, youngpro, 8pack, Neo, Mad222, SniperOz, dinos22.

В сентябре 2013 года IT-online издание Kitguru.net брало у Ian Parry интервью, в то время 8Pack уже являлся оверклокером #1 в Великобритании и имел достаточный вес в мире овеклокинга. Помимо стандартных вопросов с чего все начиналось, спросили у него тогда, как он видит свое дальнейшее будущее, и вот что он тогда ответил:

«Мои планы о будущем состоят в том, что касается профессионального оверклокинга, продолжать до тех пор, пока я не стану номером 1 в мире, а затем останусь номером 1. И, очевидно, расширить диапазон своих кастомных систем здесь, в Overclockers UK. Я, конечно, уже подумываю о создании системы microATX, на самом деле многое уже готово – просто нужен моддинг и так далее. И я хочу продолжить профессиональный разгон, побить еще несколько мировых рекордов и продолжить с нашей командой участие в соревновании по профессиональному оверклокингу [на HWBot], OcUK Pro. Я стремлюсь быть лучшим и сделать команду OverclockersUK лучшей на HWBot и продолжать устанавливать мировые рекорды, вот где-то так».

Что интересно, часть этих планов успешно сбылись и на какое-то время Ian «8Pack» Parry стал мировым чемпионом, но долго лидерство удержать не смог, зато его список кастомных систем расширился и они по сей день продаются и олицетворяют совершенство стиля и непревзойденную производительность. Что касается его команды OCUKPro, то в 2015-м году она де-факто прекратила существовать.

Еще интересным был вопрос (от KitGuru): Как вы проводите время, когда не занимаетесь разгоном и не работаете? Вот что тогда ответил Ian:

«Честно говоря, у меня сейчас мало свободного времени. Я работаю в офисе OverclockersUK 4 или 5 дней в неделю, но чаще 4 дня. Остальное время, поскольку у нас в офисе нет жидкого азота, необходимого мне разгона, я трачу это время на разгон дома. Если вы спросите мою семью, они скажут вам, что у меня все время настроена установка, готовая к работе с азотом, и у меня есть 250 литров жидкого азота в моем внутреннем дворике, и это количество пополняется еженедельно. Свободного времени всегда не хватает, но я сам спортсмен - я увлекаюсь футболом, крикетом. Я также тренируюсь, поддерживаю себя в форме и это отнимает 45 минут, 5 раз в неделю»…

Я думаю, что каждый, кто прочитал эти строки, подумал, что неплохо бы иметь такую работу, но если вдуматься, то такой распорядок действительно отнимает массу времени и что бы поддерживать форму и быть #1, приходиться жертвовать своим временем.

Поворотный этап

Летом этого же года Ian Parry совместно с OCUK запускают серию, состоящую из трех высокопроизводительных систем, под торговой маркой «8Pack». С этого времени начинается новый этап в биографии Ian’a Parry. Остановимся на них поподробнее. Самой производительной системой была «8Pack Supernova», стоимость которой стартовала с отметки 9499 фунтов стерлингов.

В состав ее входили: разогнанный процессор Intel Core i7-3930K (Sandy Bridge-E) с частотой минимум 4,9 ГГц, материнская плата Asus Rampage IV Extreme, 16 ГБ DDR3-SDRAM памяти с частотой 2400 МГц и трио разогнанных NVIDIA GeForce GTX Titan работающих в SLi режиме. Пара твердотельных SSD накопителей Plextor M5 Pro емкостью 512 ГБ работали в массиве RAID 0 и составляли основное хранилище для ОС и программ, а 4 ТБ дополнительного дискового пространства давали возможность обладателю такой системы не задумываться о хранении своих данных.

Supernova размещается внутри специального шасси Case Labs, в данном случае это гигантская модель - Magnum STH10. Supernova, как и остальные две системы, полностью охлаждаются водой с двойным контуром, который отводит тепло от процессора, графических ускорителей и материнской платы. В частности, у Supernova водяной контур составляют два четырехсекционных радиатора в верхней части, а также еще один четырехсекционный и двойной в нижней части. Управление СВО происходит дистанционно через контроллер Aqua Computer, расположенный на передней панели в 5.25” отсеке. Основной цвет системы черный, олицетворяющий бескрайнюю вселенную. Немного голубой подсветки, светящийся логотип символизируют сверхновую звезду, а красные кабели и фитинги движение комет. Декоративные решетки с логотипом «8Pack» гармонично дополняют дизайн.

Модель системного блока - «8Pack Polaris» предлагается несколько дешевле, его стоимость начинается с отметки в 7699 фунтов. В конфигурацию входит: отборный процессор Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge), который гарантированно работает на внушительной частоте 5 ГГц. Он установлен в материнскую плату ASUS, на этот раз модель Maximus V Extreme, в комплект также входит с 16 Гб оперативной DDR3-SDRAM памяти Corsair Dominator Platinum с частотой 2600 МГц.

Графическая мощность обеспечивается двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX Titan, а хранилище для ОС и программ представляет собой тот же массив SSD, что и у Supernova, плюс дополнительные 3 ТБ дискового пространства от WD. Питание всей системы обеспечивает блок питания Corsair AX1200. В качестве шасси, используется немного меньший корпус Case Labs, модель Magnum SMH10, в котором размещены один двойной, один тройной и один четырехсекционный радиаторы стандартной толщины. Управление вентиляторами осуществляется из Windows благодаря использованию USB-контроллера вентиляторов.

«8Pack HyperCube» это самая дешевая система, доступная за 6599 фунтов. Она размещается в меньшем корпусе Case Labs модель - Magnum M10, но, несмотря на небольшие размеры, остается достаточно производительной. Основой HyperCube является материнская плата Gigabyte OC Force Z87, а также процессор Intel Core i7-4770K с гарантированной тактовой частотой 4,9 ГГц в сочетании с 8 Гб DDR3-SDRAM оперативной памяти Avexir Core Extreme с частотой 3000 МГц. Три разогнанных видеокарты Gigabyte Windforce GTX 780 в SLi режиме сделают все, чтобы FPS в играх не проседал ни при каких обстоятельствах. Объем дискового пространства был уменьшен до одного SSD Plextor M5 Pro емкостью 512 ГБ и одного HDD объемом 2 Тб. Несмотря на небольшие размеры корпуса, в конфигурации с двойным контуром все еще есть место для трех 360-миллиметровых радиаторов и одного 240-миллиметрового.

Помимо того, что каждая из систем настроена на максимальную производительность, они также настроены на бесшумный режим работы, благодаря системе водяного охлаждения. На всех радиаторах используются вентиляторы Scythe GT и Corsair SP 120 для заднего выдува. Настроенная скорость работы вентиляторов установлена на отметке 700 об/мин, что делает систему практически бесшумной. Дополнительно конечный пользователь может получить любое порошковое покрытие корпуса по своему желанию. Это касается и жидкостей, благодаря хорошим связям с Mayhems, OCUK может предложить абсолютно любую цветовую гамму, какую захочет покупатель.

Даже сейчас, по прошествии 8 лет, дизайн и подходы к построению этих систем могут удивить современных пользователей. Стоимость таких эксклюзивов в свое время была достаточно высокой, если не сказать больше, и доступна была далеко не каждому, но это как сравнение со спорткарами или итальянской обувью ручной работы. Ниже я приведу скриншот стоимости актуальныхх версий производительных игровых ПК от OCUK тех лет.

Возможность построения таких ПК непосредственно связана с тестированием и отбором наиболее удачных в плане разгона процессоров и других компонентов, чем собственно 8Pack лично и занимался. Вот что он рассказал об отборе компонентов на примере вышеописанных систем в интервью интернет-изданию bit-tech.net:

«Расскажу на примере i7-4770K, мы (OCUK) получаем несколько партий процессоров. Я тестирую по 10 или 20 штук из каждой партии, определяю, какая партия является наиболее хорошей в плане удачности экземпляров и заказываю партии из этих процессоров у системного интегратора. Затем, путем исключения, я выбираю те процессоры, которые работают на высоких частотах и обладают сильным IMC (интегрированным контроллером памяти), и которые стабильно работают с двумя или тремя видеокартами».

А вот так выглядели цены на остальные ПК с системами водяного охлаждения в интернет-магазине OCUK:

Как видите, стоимость варьируется в разы, но эксклюзивность никогда не бывает дешевой.

Осенью с 10 по 13 сентября в Сан-Франциско проходил Форум разработчиков Intel (IDF), где помимо докладов и анонса новых продуктов также проходило празднование 10-летия процессоров Intel серии Extreme Edition. Так как любое торжество предполагает присутствие гостей, то были приглашены представители ASUS и Corsair, которые совместно с Intel провели «OC Main Event» на IDF 2013. ASUS пригласила оверклокеров мирового класса: 8 Pack, Gunslinger, Rbuass, Dumo и Fugger, чтобы они объединились с членами команды ROG и инженерами Shamino, Raja и Coolice и поделился своим уникальным профессиональным опытом, работая вместе, чтобы максимально использовать возможности процессоров Intel Core i7-4960X и видеокарт NVIDIA GeForce TITAN.

На данном мероприятии присутствовал лично Jackie Hsu, который являлся корпоративным вице-президентом ASUS и генеральным менеджером по международным продажам. Повод был подобающий, он представил нового флагмана для овеклокеров и энтузиастов – материнскую плату ASUS Rampage IV Black Edition.

Ведущих оверклокеров не просто позвали обменяться опытом, задача стояла установить как можно больше мировых рекордов на новом экстремальном процессоре Intel и специальной материнской платы ASUS Rampage IV серии Black Edition. Xavier Laurent, директор по маркетингу продуктов Corsair предоставил в распоряжение оверклокеров лучшие комплекты оперативной памяти Corsair Dominator Platinum и Vengeance Pro, а также блоки питания Corsair AX1200. Как видите, что касается железа, все участники OC Main Event получили возможность поработать с лучшими комплектующими.

8 Pack, Gunslinger, Rbuass и Shamino сосредоточились на сложных 3D тестах с 4-way SLI в 3DMark, установив мировые рекорды, набрав 38 231 балла (Entry), 38 227 (Performance) и 32268 в Fire Strike. Тем временем Fugger и Raja установили новый мировой рекорд в Cinebench R11.5 набрав 17,65 балла в категории процессоров с шестью ядрами. Coolice и Dumo разогнали четыре модуля DDR3-SDRAM Vengeance Extreme до частоты 3900 МГц, чтобы установить новый мировой рекорд по четырехканальной частоте оперативной памяти.

В последних числах сентября 2013 года 8Pack опять напомнил о себе. Связка из четырех Radeon HD 7970 MSI Lightning в руках OC-мастера установила новый Мировой рекорд в тесте 3DMark Vantage (Performance) набрав – 89 623 балла. Разгон нескольких видеокарт уже сам по себе является нетривиальной задачей, а когда в системе установлено четыре видеокарты, то процесс усложняется в разы. Для разгона квартета видеокарт Ian Parry использовал кастомное водяное охлаждение, куда входили фулкаверы производства EK water blocks. Благодаря им четыре «молнии» были разогнаны до частот 1270/7120 МГц, компанию им составил процессор Core i7-4930K (Ivy Bridge-E) работающий на частоте 6144 МГц со всеми активными ядрами и включенной технологией Hyper-Threading.

Для достижения такой тактовой частоты процессор охлаждался жидким азотом. Достигнутый в 3DMark Vantage Performance результат стал новым мировым рекордом для связки из четырех видеокарт. В качестве материнской платы использовалась модель ASUS Rampage IV Extreme на чипсете Intel X79. Набор оперативной памяти Corsair Dominator стандарта DDR3-SDRAM работал на частоте 2388 МГц с таймингами 8-12-12-21.

В конце декабря 2013 года на площадке HWBot завершился оверклокерский турнир Pro OC Cup '13, бороться в котором было непросто. Победителем двух прошлых этапов была команда «KPC Pro OC», возглавляемая «великим и ужасным» Vince «K|NGP|N» Lucido, а также: AndreYang, Splave, Romdominance, NickShih и Christian Ney. Оставался последний этап, в котором сразились 17 команд и у OCUKPro оставался последний шанс показать всему миру, на что они способны. 8Pack принял весь удар на себя и вывел свою команду по итогам 5-ти раундов на 1-е место. Попутно он еще установил мировой рекорд в бенчмарке Intel XTU, набрав - 1956 очка.

Для покорения этой вершины «8Pack» использовал очень удачный экземпляр шестиядерного процессора Core i7-4930K (Ivy Bridge-E) и материнскую плата Asus Rampage IV Black Edition. Процессор удалось разогнать до рекордных 6200 МГц. Помогли это сделать жидкий азот и большая напористость британского оверклокера.

Еще одним интересным событием оверклокерскорской арены данного турнира стал результат 96308 баллов в 3DMark Vantage с четырьмя видеокартами AMD Radeon R9 290X, охлаждаемых жидким азотом до температур ниже 100 по Цельсию. Видеокарты удалось разогнать до 1250 МГц по ядру GPU, частота видеопамяти была увеличена до 6.4 ГГц, центральный процессор Core i7-4930K работал на частоте 6142 МГц и также охлаждался жидким азотом.

Тогда Ian Parry чуть-чуть не дотянул до первого места, которое досталось Владимиру «Smoke» Георгиеву с результатом 96500 баллов, но, несмотря на это по сумме баллов OCUKPro была впереди планеты всей.

Новый 2014-й год 8Pack начал с обновления мирового рекорда в 3DMark VANTAGE, выйдя на первую позицию с 73 598 очками. В качестве тестового стенда выступали: процессор Core i7 4930K разогнанный до 6.15 ГГц, материнская плата ASUS Rampage IV Black Edition с кастомным экстремальным биосом, оперативная память Corsair Dominator Platinum работающая на частоте чуть выше, чем 2700 МГц с CL=9, и видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Ti DirectCU II разогнанная до 1825 МГц по GPU и 8 ГГц по памяти.

В конце февраля 2014 года 8Pack взялся за видеокарты производства AMD. Если посмотреть на профиль британского оверклокера, то у него прослеживается любовь в видеокартам компании NVIDIA, доля которых составляет где-то две трети от общего числа, оставшаяся одна треть приходится на видеокарты AMD Radeon. На этот раз 8Pack вооружился парой Radeon R9 290X производства ASUS с установленными стаканами для жидкого азота. «Зеленый» тандем удалось разогнать до частот 1325 МГц по ядру GPU и 7 ГГц по памяти. В процентном соотношение это больше стоковых частот на 32,5 и 40% соответственно. Процессор Intel Core i7 4930K (Ivy Bridge-E) в данном случае был разогнан до 6150 МГц. В качестве материнской платы выступала любимая модель ASUS Rampage IV Black Edition, оперативная память стандарта DDR3-SDRAM была представлена 16 Гб (4х 4Гб) набором от Corsair Dominator Platinum, которая работала на частоте 2730 МГц с таймингами 9-12-12-21.

Все это позволило 8Pack установить четыре рекорда, один из которых – результат 33 680 баллов в 3DMark 2011 Performance, который являлся на то время лучшим достижением для всех систем с двумя видеокартами.

В марте 2014 8Pack также не сидел сложа руки. Он побил мировой рекорд Cinebench R15 для всех 4-ядерных процессоров, закрепив за собой титул чемпиона в этой дисциплине, набрав 1293 балла.

Для покорения такой вершины он использовал отборный процессор Intel Core i7 4770K, относящейся микроархитектуре Haswell с Socket 1150. Благодаря жидкому азоту тактовую частоту удалось поднять до отметки 6,37 ГГц при сохранении работы всех активных ядер и технологии Hyper Threading. В качестве материнской платы использовалась ASUS Maximus VI Extreme на чипсете Intel Z87. Оперативная память производства Corsair модель - Vengeance Pro работала на частоте 2,7 ГГц с CL9.

10 апреля 2014 8Pack установил Мировой рекорд в 3DMark11 (PERFORMANCE) набрав 24155 очков. Для достижения такого результата он использовал видеокарту ASUS Matrix GTX 780 Ti охлаждаемую жидким азотом, работающую на частотах 1925/7400 МГц.

Для такой частоты на графический процессор пришлось подать напряжение 1,58 В (при напряжении 1,60 В уже срабатывала защита от перенапряжения), температуре GPU под нагрузкой составляла около -125 °C. В качестве тестового стенда использовалась материнская плата ASUS Rampage IV Black Edition с процессором Intel Core i7 4930K (Ivy Bridge-E, LGA2011), разогнанным до частоты 6270 МГц при использовании знакомого многим жидкого азота. За питание такой системы отвечали сразу два блока питания: Antec High Current Pro мощностью 1200 Вт и EVGA на 1500 Вт.

Оверклокинг - это постоянна борьба за лидерство. В самых первых числах мая за первое место в дисциплине 3DMark Fire Strike Extreme боролись ViVi и 8Pack. Южноафриканский оверклокер использовал видеокарту ASUS GeForce GTX 780 Ti Matrix Platinum Edition, разогнанную при помощи жидкого азота до частот 1926/8540 МГц в паре с работающим на частоте 5438 МГц процессором Core i7-4960X. Его результат тогда равнялся 8653 балла.

ViVi собственной персоной.

8Pack было необходимо выжать больше, а выжимать он во всех смыслах этого слова умел не понаслышке =). Британец #1 использовал видеокарту ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II, которую удалось разогнать до частот 1950/7900 МГц, что было на несколько десятков мегагерц больше по GPU, но меньше по памяти. Но главным козырем, был более удачный разгон процессора Core i7-4930K, который ушел в отрыв на частоте 6200 МГц.

Все вместе взятое и позволило получить на 12 балов больше. Итоговый результат составил 8665 балла. Я думаю, на этом примере наглядно продемонстрирована борьба за каждый мегагерц и каждый балл в тесте, и как много он значит, и с каким трудом достается. Это и есть профессиональный оверклокинг!

С 3 по 6 июня, как раз в разгар международной выставки Computex 2014, известный производитель оверклокерской оперативной памяти компания G.Skill, давно поддерживающая ведущих мастеров разгона, предоставляя им для экспериментов отборные комплекты своей памяти, решила провести финальные состязания по оверклокингну в рамках чемпионата G.Skill OC World Cup. Призовой фонд чемпионата равнялся внушительным 10 000 долларов США, что являлось на то время одним из самых крупных денежных призов в истории соревновательного оверклокинга.

Отборочные онлайн-игры проходили на площадке HWBOT с 24 марта по 27 апреля 2014 года и включали выполнение 3-х тестов: 1. Достижение самой высокой тактовой частоты оперативной памяти. 2. SuperPI задача 32M и 3. Лучший результат 3DMark Fire Strike. Шесть лучших участников онлайн-квалификаций получили право на участие в живом финале OC World Cup 2014 на Computex 2014.

Благодаря удаче и потраченным стараниям шестерка финалистов выглядела следующим образом: Der8auer (Германия), ZeR0_Dan и Hero (Китай), Xtreme Addict (Польша), Splave (США) и конечно же 8 Pack, представлявший Великобританию. Призвовой фонд был распределен следующим образом:

Чемпион турнира получал 10 000 долларов США

Второе место: 1500 долларов США + G.SKILL TridentX DDR3 2666 МГц CL10 16 ГБ (4 x 4 Гб) + G.SKILL TridentX DDR3 2800 МГц 32 ГБ (4 x 8 ГБ)

Третье место: 1000 долларов США + G.SKILL TridentX DDR3 2800 МГц, 32 ГБ (4 x 8 Гб)

Также все участники данного мероприятия могли оставить себе комплекты G.SKILL TridentX 3000MHz, предоставленные им для соревнований.

Каждый из шести участников должен был сразиться друг с другом 1 на 1 чтобы пройти в финал. По условиям чемпионата все учасники должны были принести с собой свое собственное оборудование: процессор, материнскую плату, видеокарту и оперативную память проивзодсва G.Skill, а G.Skill предоставила остальные компоненты систем, плюс жидкий азот.

По результатам тестов Splave и 8Pack прошли в финал! Затем эти двое именитых овеклокеров были размещены на финальной сцене в паре метров друг к другу, и вся публика в реальном режиме наблюдала за финальным разгоном двоих криогенных гуру. В первом тесте 3DMark Firestrike, 8Pack показал высокий результат, почти на 50% больше, чем у Splave.

8Pack часто ставит свои мировые рекорды именно в 3D тестах, опыта в этом ему не занимать. Однако в одночасье ситуация изменилась, и система 8Pack начала работать нестабильно. Это оставило его без результата в тесте SuperPi 32M на частоте 5 ГГц, поэтому исход соревнования зависел от результата тактовой частоты оперативной памяти. В квалификации 8Pack показал лучший результат по ее разгону, но не смог выйти на такие же показатели в финале. Splave’у в финале удалось превзойти первоначальный результат 8Pack, в результате чего он и стал победителем. Серебряным призером в чемпионате стал Ian Parry, а третье место занял Xtreme Addict из Польши.

Далее было свободное время, во время которого оверклокеры развлекали публику и даже установили еще один мировой рекорд.

Компания Kingston на выставке Computex 2014 также провела свой чемпионат по разгону HyperX Overclocking Takeover 2014, главным критерием которого было использование оперативной памяти HyperX. HyperX – это дочернее подразделение Kingston, ориентированное на энтузиастов и оверклокеров. Всего были приглашены 17 участников с мировым именем, некоторые из них представляли основных производителей комплектующих, таких как Asrock и Gigabyte, среди приглашенных был и 8Pack от команды OCUKPro. Для соревнований были выбраны три этапа: максимальный разгон оперативной памяти по частоте, XTU и SuperPi - 32M.

В основу тестовых стендов входили: комплекты оперативной памяти DDR3 2933 МГц C12 (Hynix MFR) HyperX Predator, 2666МГц C10 (Samsung) HyperX Predator, процессоры Intel Core I7 4790K и Pentium G3258, материнские платы ASRock Z97 Formula OC и Gigabyte Z97X-SOC Force / LN2, а также SSD производства HyperX. Выбранные категории тестов и придворные оверклокеры известных брендов, естественно составляли серьезную конкуренцию даже таким профессиональным оверклокерам, как 8Pack, тем более любимой 3D дисциплины Ian’a Parry среди тестов не было.

В итоге первое место заняла команда Gigabyte (Hicookie и Sofos1990). Ей достался первый приз в размере $3750. Чуть меньшую сумму за 2-е место получила австралийская команда (SniperOZ и JJJC), третье место поделили между собой Team China (Hero и DforDog) и United Overclockers (Xtreme Addict). Но как говорят - главное не победа, а участие и 8Pack явно приобрел переделенный опыт в разгоне оперативной памяти на данном мероприятии.

Закончив мировые гастроли 17 июня 2014 8Pack принялся за укрепление своего статуса на HWBOT и установил Мировой рекорд в дисциплине 3DMark FireStrike Extreme, показав результат 25332 балла! Для этого он использовал сразу четыре видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Ti в QUAD-SLi режиме, разогнанные до 1725 МГц по GPU и 8 ГГц для видеопамяти. Сердцем системы был процессор Intel Core i7 4930K (Ivy Bridge-E, LGA2011) разогнанный до 5,95 ГГц при напряжении 1,76 В, охлаждаемый жидким азотом и материнская плата ASUS ROG Rampage IV Black Edition. 16 Гб оперативной памяти Corsair Vengeance Pro стандарта DDR3 работали в 4-х канальном режиме на частоте 2700 МГц с CL=9.

А в первых числах сентября 2014 года 8 Pack выводит одиночный Radeon R9 290X на вершину рейтинга 3DMark11 (Performance). Преодолев рубеж в 26К очков итоговый результат составил 26 044 балла, что на то время являлось лучшим результатом для всех одиночных видеокарт, и для Radeon R9 290X в частности. Для покорения такой вершины потребовалась недавно анонсированная платформа Intel LGA2011-3, которой еще не успели обзавестись все оверклокеры. Инженерная версия процессора Intel Core i7-5960X (Haswell-E) работала в разных частях теста на частоте 5720 МГц и 5850 МГц, охлаждался процессор жидким азотом.

В качестве материнской платы использовалась - Asus Rampage V Extreme. Видеокарта MSI Radeon R9 290X Lightning была разогнана до 1600/6800 МГц. Только набирающаяя популярность оперативная память стандарта DDR4-SDRAM производства G.SKILL работала на детской, по нынешним меркам, частоте 3050 МГц с таймингами 12-15-15-15 1T.

Продолжая эксперименты с видеокартой MSI Radeon R9 290X Lightning 8Pack экспериментировал с различными платформами и тестами, где была нужна процессорная многоядерная мощь - использовалась платформа LGA2011-3, а для 3D тестов, где хватало 4-х потоков использовалась mainstream платформа LGA1150. Для первого места в тесте Unigine Heaven Ian Parry как раз выбрал Core i7-4770K (Haswell) который был разогнан до 5.8 ГГц на материнской плате Gigabyte Z97X-SOC Force. Красная молния Radeon R9 290X была разогнана до частот 1600/6900 МГц по ядру GPU и памяти, что в итоге и позволило подняться английскому оверклокеру на первое место пьедестала в этой дисциплине.

Как видите, в профессиональном бенчмаркине, не всегда грубая многоядерная сила имеет свое преимущество, именно комбинация различных стратегий и комплектующих позволяет добиться успеха.

В последних числах октября 2014 года 8 Pack обновил рекорд Unigine Heaven для двух Radeon R9 290X набрав 8857.56 DX11 баллов. Жидкий азот и пара стаканов «Raptor 3» производства коллеги по цеху - Derb8auer помогли «молниеносным» видеокартам производства MSI выйти на рабочие частоты 1490/6740 МГц или +49 и 35% прироста тактовой частоты соответственно. Центральный процессор Core i7-4770K работал на частоте 6400 МГц, в качестве материнской платы использовалась ASRock Z87 OC Formula, над которой потрудился Nick Shih. Сосредоточие такого количества овеклокерских девайсов умноженное на мастерство и английская педантичность позволили 8Pack взять золото среди всех парных видеокарт на площадке HWBOT.

27 октября 2014 года информационная система HWBOT зафиксировала эпохальное событие в подсчете очков среди всех овеклокеров в Лиге оверклокеров HWBOT (Overclockers League). К цифре 3000 баллов оверклокеры шли очень давно, но чтобы ее преодолеть, нужно было потрать много сил, средств, и конечно личного времени. Каждый хотел преодолеть данный рубеж и быть первым, но первым это сделал именно 8Pack!

Данное событие, несомненно, является знаменательной вехой в профессиональной деятельности оверклокера. Быть первым это прежде всего ответственность и тяжкая ноша, непросто удерживать титул Чемпиона.

За пару дней до этого события нумерология в очередной раз улыбнулась оверклокеру из туманного Альбиона. На этот раз был преодолен рубеж в 40 000 очков в 3DMARK - FIRE STRIKE. С того момента на сегодняшний день прошло почти 7 лет, а ваша современная система в состоянии показать такой результат? Пока вы запускаете бенчмарк, я продолжу, результат 40 006 очков был получен на системе, состоящий из квартета GeForce GTX 980 работавших на частотах 1925/8060 МГц для GPU и видеопамяти соответственно, производства MSI.

Охлаждались видеокарты жидким азотом, как и процессор, в роли которого выступал 8-ми ядерный Intel Core i7 5960X (Haswell-E) разогнанный до 5625 МГц. В качестве материнской платы выступала модель от MSI - X99S XPOWER AC, а оперативная память была производства G.Skill, которая работала на частоте 3 ГГц ровно с таймингами 15-15-15-36.

Если говорить о месте и времени, где удалось установить данный рекорд, то следует остановиться на этом поподробнее. 18-19 октября 2014 года в Тайбэе, Тайвань проходил Гранд-финал очередного оверклокерского турнира, организованного компанией MSI - MSI Master Overclocking Arena (MOA). И как можно догадаться, Оверклокер №1 в Мире - Ian Parry был на него приглашен. Но не в качестве участника или гостя, а в качестве главного судьи Чемпионата!

8Pack не участвовал в конкурсе, так как он помогал в разработке материнских плат MPOWER, которые являлись частью тестового стенда, работая в тесном сотрудничестве с MSI и, таким образом, давая ему несправедливое преимущество. Таким образом, 8Pack, благодаря своему опыту, оценивал результаты участников, исходя из своих богатых знаний в области разгона, чтобы один из 19 оверклокеров честно стал победителем Master Overclocking Arena 2014. Помощником главного Судьи стал профессиональный оверклокер Roman «der8auer» Hartung из Германии.

Как всегда отборочный тур проводился online на привычной оверклокерской площадке HWBOT, участвовать мог любой желающий, а для получения билета на Гранд-финал MOA 2014 необходимо было получить лучший результат в 3-х этапах соревнований в следующих тестах: SuperPI 32M и Cinebench, XTU и 3DMark03 и 3DMark Fire Strike. Главным критерием предварительных испытаний было наличие материнской платы производства MSI на Z97 чипсете и видеокарты MSI Radeon R9 серии.

Если говорить о результатах чемпионата, то Гранд-финал делился на два этапа. В первом «Classic Battle» одержал победу 23-х летний овеклокер «Vivi» из ЮАР, которому досталось за первое место, $3000 и хороший овеклоркский набор топового железа от MSI.

Во втором этапе, который назывался «NO LIMITS BATTLE» победу одержал французский оверклокер Jean-Michel «Wizerty» Tisserand, которому также достался набор «железа» от MSI и сумма в $2500.

Во второй день мероприятия овеклокеры уже ни в чем не были ограничены (кроме как использования материнских плат производства MSI) и разгоняли все доступное железо в свое удовольствие. Главный Судья также приложил свои мощные руки к различному железу, преимущественно к мульти-GPU конфигурациям, где в своей любимой 3D категории установил несколько рекордов.

Очередной значимой для оверклокерской среды цифрой стало преодоление рубежа в 100 000 очков в 3DMark Vantage (Performance). И 8Pack смог набрать невероятное количество баллов в этом тесте, получив результат - 109 069 балла. Помог ему в этом квартет из видеокарта MSI GeForce GTX 980 Gaming разогнанных до 2000/8000 МГц, 8-ми ядерный Intel Core i7 5960X (Haswell-E) разогнаный до 5500 МГц при помощи жидкого азота и, конечно же, материнская плата MSI X99S XPOWER AC. Питание для работающего на пределе «железу» обеспечивали сразу три блока, один Cooler Master V1200 (1200 Вт) для процессора и пара Cooler Master M2 1500 Вт, по одному для каждой паре видеокарт.

Полученные очки за полученные рекорды пополнили и без того набитую корзину Ian’a Parry рекордами и укрепили позицию Чемпиона в мировом рейтинге HWBOT.

23 ноября 2014 прошел заключительный этап чемпионата по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014. Off-line финал данного мероприятия проходил в Москве в «Moscow Cyber Stadium». Но что бы туда попасть, сначала нужно было пройти on-line квалификационные испытания в трех дисциплинах: XTU 5GHz, 3DMark Fire Strike Extreme и PiFast. По результатам которых шестнадцать победителей отборочного этапа из десяти стран сформировали восемь команд-участников, одной из которых была команда, состоящая из 8Pack и der8auer.

Благодаря блестящему выступлению на отборочной квалификации 8Pack по сумме баллов занял первое место, благодаря чему оказался в команде #1.

Восемь одинаковых тестовых стендов были предоставлены всем участникам соревнований, куда входили комплектующие производства ASUS и Corsair. Выглядел набор тестового стенда следующим образом:

Добавляло интереса то, что процессоры и видеокарты заведомо не отбирались, поэтому удача играла не последнюю роль. Все команды сами выбирали комплекты необходимого «железа» для стенда, на основе привычной для всех жеребьевки. Ниже на фото - момент получения 8Pack и der8auer своего набора.

Для получения первого места, призовых $5000 и за одно звание сильнейших оверклокеров Европы нужно было набрать максимальное количество в тестах: Cinebench R15, 3DMark 11 Performance, 3DMark Fire Strike и 3DMark Fire Strike Extreme. И надо отметить в первом 2D - Cinebench R15 8Pack улыбнулась удача, выбранный экземпляр Intel Core i7-5960X стабильно проходил все тесты при 5.35 ГГц, в то время как у остальных участников остальные экземпляры Core i7-5960X редко уходили за отметку в 5.0 ГГц.

Но с покорением высот в 3D тестах уже было не все так радужно. Итоговые места для оставшихся тестов составили: 7, 6 и 5-е места, что по сумме всех четырех мест дало в итоге пятое место. Несмотря на такой результат, был получен опыт, который в будущем позволит подняться 8Pack на еще несколько ступеней вверх.

На этом доминирование Ian Parry на оверклокерской сцене не закончилось. 1-го декабря 2014 года объявлялись результаты online соревнований ASRock 9 Series OC Competition, проходивших на площадке HWBOT с 20 октября по 1 декабря. Кроме организатора этого мероприятия, компании AsRock, в списках спонсоров значились: Antec, Crucial и Palit. В качестве задания было получение максимального результата в ретро-3Dтесте 3DMark2001 SE и современном 3DMark Fire Strike.

В конкурсе могли принять участие все оверклокеры, использовавшие материнские платы ASRock на чипсетах X99 и Z97. В дополнение к двум общим победителям в двух дисциплинах, набравших максимальные очки при разгоне, раздавались призы участникам, набравшим наибольшее количество баллов, каждые две недели шестинедельного конкурса. Финальный чемпион каждого события награждался главным призом, а точнее суммой - 2800 долларов США. При этом любой результат, претендующий на Мировой рекорд, отдельно отмечался дополнительным денежным призом в размере 500 долларов США. А если участники соревнований будут использовать продукты марок Antec, Crucial или Palit, для установления мирового рекорда, то победитель получал дополнительные 300 долларов США от каждого партнера. Как видите для on-line соревнования призы ну очень хорошие.

Если коротко огласить результаты соревнований - 8 Pack победил дважды! Или точнее в обеих дисциплинах - 3DMark2001 SE и 3DMark Fire Strike, причем в последней, с преимуществом в 455 очков. Британскому оверклокеру достался как минимум один комплект «железа» в составе материнской платы ASRock X99 WS-E, видеокарты Palit GeForce GTX 980 JetStream, блока питания Antec HCP-1300 Platinum, СВО Antec Kuhler H2O 650, комплект оперативной памяти Crucial Ballistix Elite DDR4 (4x4 Гб) и SSD-накопитель Crucial MX100 обьемом 512 Гб.

Мировой рекорд в 3DMark2001 SE и факт использования БП марки Antec принесли «8Pack» помимо основного денежного приза еще дополнительные $800.

Итоговая таблица победителей выглядела следующим образом:

Удачно выступив на ASUS Open Overclocking Cup и ASRock 9 Series OC Competition, Ian «8Pack» Parry в первых числах декабря снова отправился покорять очередные рекорды, на этот раз в Китай, где с 4 по 5-е декабря проходило крупное мероприятие Galax Overclocking Carnival 2014 (GOC 2014), организованное компаниями Galax Microsystems и NVIDIA на стадионе Guangu университета HuaZhong в Ухане, провинция Хубэй, Китай.

Galax организует такие мероприятия ежегодно с 2008 года и, естественно, его «8Pack» не мог пропустить. В рамках GOC 2014 состоялся оверклокерский турнир с участием 12 известных и лучших мастеров разгона, а также прошла выставка потребительской электроники, где были представлены новейшие разработки и продукты NVIDIA, Galax, Bitspower, In Win и других компаний. Для посетителей этого мероприятия проводились многочисленные игры и конкурсы, а посетителей в Китае было очень много. На GOC 2014 пришло тогда более 50 000 человек и еще несколько сотен тысяч зрителей следили за данным мероприятием в режиме онлайн.

Первый день оверклокерского турнира был посвящен серьезным соревнованиям с денежными призами для победителей. За первое место полагалось 3 000 долларов США, второе – 2 000 долларов, третье – 1 000 долларов. В качестве тестов использовались: для 2D режима – SuperPi 32M, для 3D – 3DMark 11 Performance, 3DMark Fire Strike и 3DMark Fire Strike Extreme.

Второй день был более веселым, так как всех оверклокеров поощряли устанавливать мировые рекорды. Всем участникам было разрешено использовать собственный процессор, но при необходимости они также могли использовать процессор из первого дня. Приветствовались абсолютно любые конфигурации, а еще Galax во второй день раздала оверклокерам свою эксклюзивную оперативную память Galax DDR4 Hall Of Fame. За каждый установленный в тот день мировой рекорд каждый счастливчик получил 500 долларов наличными!

Сердцем тестового стенда выступал процессор Intel Core i7-4790K, тактовая частота которого по условиям чемпионата была ограничена ровно 6 ГГц, чтобы действительно сосредоточить все внимание на профессиональных возможностях оверклокеров, способных тонко настраивать систему и получить максимальную отдачу от разгона видеокарты. Нет сомнений в том, что у 8Pack были все шансы на победу, и он выжал невероятную производительность из графического процессора своего экземпляра NVIDIA GeForce GTX 980, что позволило ему набрать максимальное количество очков на всех этапах, кроме одного.

Также стоит отметить, что компания Galax в рамках GOC 2014 предоставила участникам соревнований свою собственную экосистему, куда вошли оперативная память, видеокарты, твердотельные накопители и блоки питания собственной марки, что позволило Galax быть полностью независимой и не полагаться на сторонних партнеров, производящих оперативную память, SSD и прочее. Участникам конкурса было предложено использовать любую свою материнскую плату с чипсетом Z87 или Z97 на выбор. Единственным партнером мероприятия был поставщик термопасты, компания GELID Solutions, снабдившая всех участников в неограниченном количестве своей продукцией.

В результате ожесточенных баталий победителем стал 8Pack, который по ходу дела установил еще и три мировых рекорда (3DMark11 (P): 28429 очков, 3DMark11 (E): 10822 очка и в 3DMark Vantage: 78397 очка), остальные места турнирной таблицы заняли Vivi из Южной Африки и Lucky_n00b из Индонезии:

1 место – 8 Pack 94 очка (USD $3000);

2 место – Vivi 84 очка (USD $2000);

3 место – Lucky_n00b 74 очка (USD $1000).

В качестве материнской платы Ian использовал ASRock Z97 OC Formula, это очень мощное орудие, созданное оверклокером Nick Shih для энтузиастов и которое он как раз опробовал в действии буквально неделю назад на ASRock 9 Series OC Competition. Данный факт, конечно же, был отмечен пресс-службой AsRock на своем сайте.

В конце уходящего года компания Super Flower при непосредственной поддержке Ian’a Parry представила первый источник питания для конечных потребителей с выходной мощностью 2000 Вт – Super Flower Leadex Platinum 2000 W 8Pack Edition.

Помимо высокой мощности, блок питания, разработанный в сотрудничестве с 8Pack, имел ряд уникальных отличий, предоставлявших определенную гибкость оверклокерам при разгоне. Вся выходная мощность объединена на одной 12-вольтовой шине, которая обеспечивает максимальный ток в 166.6 А. Не осталась незамеченной и эффективность, которая является одной из самых высоких для такого класса блоков питания – 80 Platinum Plus.

Для питания видеокарт предусмотрено 14 разъемов PCI-Express. Еще 18 добавлены для жестких дисков SATA. Из-за выбранной целевой группы в блок питания включены такие функции, как защита от перегрузки (OPP доступна только для шин 3.3 и 5.5 В), защита от перенапряжения (OVP), защита от короткого замыкания (SCP) и защита от пониженного напряжения (UVP).

Из-за своих впечатляющих характеристик Super Flower Leadex имеет соответствующие размеры 150 x 86 x 220 мм, что значительно больше по длине, чем стандартные блоки питания, но оверклокеры в большинстве используют открытые тестовые стенды, поэтому этот критерий не столь существенен. Таким образом, Ian Parry понемногу использует свое имя в качестве собственного бренда.

В последний день уходящего года 8Pack решил всем напомнить, что оверклокинг это непрекращающийся процесс и расслабляться почивающим на лаврах не стоит. В качестве новогоднего подарка всему сообществу он преподнес очередной рекорд, а заодно подвинул с первого места немецкого оверклокера Daniel’я «Dancop» Schier в тесте Cinebench R15. В этом рендер-тесте английская система набрала ровно 1300 баллов, тем самым дала всем знать, что точность это вежливость в данном случае английских королей.

Предыдущий результат немецкого энтузиаста был всего на 2 очка меньше, но частота британского экземпляра Core i7-4770K под азотом была всего на 1 МГц выше и составляла 6373 МГц. В качестве материнской платы использовалась ASUS Maximus VI Extreme на чипсете Z87, оперативная память Corsair трудилась на частоте 2700 МГц с таймингами 9-12-12-18 1T.

Заключение

Это не конец истории Яна Пэрри, а скорее только ее начало. В следующий раз я планирую рассказать о дальнейших успехах британского оверклокера #1, а пока мне необходимо собрать остальные факты его оверклокерской деятельности, начиная с 2015 года.

Что же можно сказать применительно к оверклокингу как хобби, которое может перерасти в нечто большее? На примере Ian’a Parry можно видеть, что стараниями и энтузиазмом с четко поставленной целью можно добиться многого. Оверклокинг для героя обзора на определенном этапе это уже не просто хобби или увлечение, а профессиональная деятельность, часть жизни, работы и даже персональный бизнес.

В нынешнее время производители компонентов также сделали оверклокинг частью своей модели бизнеса, продавая разогнанные комплектующие пользователям с определенной наценкой.

Часть современных технологий так и вовсе призвана заменить ручной труд энтузиастов нажатием пары клавиш, но оверклокинг как процесс продолжает развиваться, приобретая все новые виды и формы. И без понимания того, что и как разгонять, одними технологиями невозможно добиться лучшего результата.

Максим Романов aka Max1024