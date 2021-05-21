Оглавление

Вступление

Все чаще современные геймеры отдают предпочтение именно игровой гарнитуре, а не обычным динамикам. Хорошая акустическая система обеспечивает лучшее качество звучания, но не у всех идеальный слух, музыкальное образование, тяга к классической музыке и обязательное прослушивание «Рапсодии на тему Паганини» перед сном. Кому-то достаточно просто игр и общения онлайн, а там совсем другие критерии к качеству звучания и во многом достаточно того, чтобы звук просто был. Да, очень важную деталь играет погружение в сцену и для этого необходим объемный эффект присутствия.

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Сейчас многие гарнитуры способны эмулировать системы 7.1, но это не всегда работает должным образом. Лучше всего, на мой взгляд, идея была реализована в наушниках Zalman ZM-RS6F. Там использовалась система с несколькими динамиками, и объемный звук действительно получался хороший, но у них было одно очень важное неудобство – подключение осуществлялось через 3 разъема (Front, Rear, Center). Можно считать, что это была аппаратная реализация объемного звучания. Сейчас большинство систем используют всего пару динамиков и программную эмуляцию. Технологии не стоят на месте и постепенно развиваются и совершенствуются. Это заметно, например, по функции активного шумоподавления, которая сейчас массово используется в гарнитурах.

Что касается именно передачи объема сцены по средством звука, то за последние годы мало что изменилось. Даже недорогие гарнитуры могут позволить погрузится в виртуальный мир благодаря эмуляции объемного звучания. Поэтому производители современных гарнитур сконцентрировались сейчас на совершенствовании беспроводных каналов передачи данных, чтобы обеспечить максимальное качество звука без проводов. Также постоянно совершенствуются сами динамики, что приводит к улучшению основных характеристик качества звучания. С автономностью у большинства устройств проблем не возникает потому, что используются самые современные аккумуляторы, которые обеспечивают высокую емкость и малый вес.

Одной из наиболее крупных компаний, которая занимается выпуском продукции для геймеров, является ASUS. Причем она известна не только своим основным брендом ROG (Republic Of Gamers), но и набирающим высокую популярность TUF Gaming, ориентированным на массового потребителя. Сам бренд появился давно и не многие помнят, что это тоже аббревиатура (The Ultimate Force) и раньше не было приставки Gaming. Сегодня выпускается очень много разнообразных компьютерных компонент и периферии. Например, есть ассортимент гарнитур для геймеров. Из беспроводных наиболее доступной является модель ASUS TUF Gaming H3 Wireless.

Это устройство предназначено для геймеров и энтузиастов. Гарнитура оборудована большими и мощными 50-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, удобными амбушюрами и мягким оголовьем. Посмотрим, на что способна самая недорогая беспроводная модель.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, но не тяжелая. Она изготовлена из плотного картона, сверху присутствует цветная полиграфия. Может показаться, что здесь она какая-то мрачная, серая. Однако, это такая стилистика линейки TUF Gaming: сочетание черного и серых вставок. Бывает еще желтый или оранжевый, но не в этот раз.

Спереди прямо по центру находится крупное изображение гарнитуры при виде сбоку. На самом устройстве также прослеживаются характерные дизайнерские решения серии TUF Gaming. В левом верхнем углу находится логотип производителя и слоган: в поисках невероятного. Справа светлыми символами указано название модели TUF Gaming Headset H3 Wireless.

В нижнем углу находится логотип серии TUF Gaming. Слева внизу находится несколько значков. Они сообщают о сертификации TeamSpeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий многим людям, работающим дистанционно. Кроме того, мы видим значок поддержки PlayStation.

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С обратной стороны также есть изображение устройства, но здесь уже оно демонстрируется более полно. Теперь уже понятна его форма и очертания, а самое главное – конструкция.

От изображения расходятся указатели, на концах которых мы видим вставки с изображениями и надписи, которые проясняют ключевые особенности устройства. Для начала нам рассказывают про беспроводной модуль потому, что сама гарнитура, как следует из названия, беспроводная.

Основные характеристики: до 15 часов работы и до 25 метров расстояние от приемника. Используется привычный радиоканал на частоте 2,4 ГГц, но в данном случае его характерной особенностью являются низкие задержки по сравнению с обычным Bluetooth.

Последний, кстати, не поддерживается, поэтому у гарнитуры есть свой собственный радиомодуль и на этом производитель заостряет внимание в первую очередь. Я считаю, что это очень правильно потому, что кто-то может предположить поддержку Bluetooth раз речь идет о беспроводной гарнитуре из-за того, что к этому просто привыкли. 25 метров это хорошо, но даже для приставки достаточно будет 10, а вот 15 часов работы могут расстроить геймеров, которые играют сутками, хотя отдыхать тоже когда-то нужно.

Кстати, зарядка происходит быстро. У меня ушло чуть больше часа зарядить с 0 до 100% при использовании стандартного блока 5В, 2А (в комплекте его нет, но об этом позже).

Еще нам рассказывают про герметичные акустические камеры с мощными 50 мм динамиками ASUS Essence, что должно обеспечивать высокую мощность звука.

Далее нам рассказывают про комбинированное оголовье, где используются направляющие из нержавеющей стали, но в этом нет ничего необычного.

А вот далее уже следует информация про микрофон. Он сертифицирован для использования с популярными сервисами Discord и TeamSpeak.

Далее нам снова сообщают, что гарнитура может работать с ПК, ноутбуком, планшетом, смартфоном, портативной или стационарной игровой приставкой.

На одной из боковин есть небольшая спецификация устройства.

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Название модели ASUS TUF Gaming H3 Wireless Тип Беспроводная, радиоканал 2,4 ГГц с низкими задержками;

через беспроводной USB модуль (в комплекте) Динамики 50 мм, с неодимовым магнитом Частотный диапазон 20 - 20000 Гц Сопротивление 32 Ом Аккумулятор 900 мА*ч, 15+ часов автономной работы Микрофон Однонаправленный Шумоподавление нет Частотный диапазон микрофона 50 – 10000 Гц Чувствительность - 40 дБ Габариты н/д Вес 307 г

В целом характеристики выглядят неплохо.

Мне кажется, что пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится. Кстати, комплект поставки перечислен в самом низу задней части упаковки. Внутри находится пластиковый лоток. Сверху лежит сама гарнитура вместе с микрофоном, который не вынимается. Она зафиксирована двумя черными проволочками через отверстия в лотке, которые затянуты с обратной стороны.

Там находится ниша для комплекта поставки. Все элементы его находятся в отдельных пакетиках, кроме двух буклетов. Одна книжечка – это руководство по использованию, а вторая – гарантийная информация.

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В комплекте находится кабель USB Type-A – USB Type-C, беспроводной модуль для приема/передачи сигнала и адаптер-переходник USB Type-A – USB Type-C для него.

Упаковка порадовала. В ней нет ничего лишнего. Саму гарнитуру приятно держать в руках на стадии коробки и очень приятно распаковывать. Производитель уделил внимание и безопасности транспортировки.

Внутри все плотно и надежно лежит, а также защищено каркасом упаковки. Получилась красивая, надежная и интересная упаковка с хорошей комплектацией.

Внешний вид устройства

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Я уже тестировал модель ASUS TUF Gaming H7 Wireless, и она мне показалась тогда крупной, большой и массивной. ASUS TUF Gaming H3 Wireless заметно компактнее, и по весу тоже видна разница невооруженным глазом.

Устройство больше подойдет для головы подростка или взрослого человека. При этом уши погружаются внутрь амбушюр, и они на них не давят. Вес не сильно чувствуется благодаря удачной развесовке и креплению на голове.

Все дело в конструкции. С чашками все понятно. Они изготовлены из пластика, а сверху нанесено специальное покрытие, имитирующее металл. Цвет так и называется «оружейный металл». По бокам этих корпусных выступов с логотипом ASUS находятся отверстия, куда вставляются пластиковые ушки петель.

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К каждому из двух ушек сверху крепится кончик стальной дуги одним саморезом. Крепление достаточно надежное. Стальная дуга потом переходит в пластину, которая телескопически выдвигается из оголовья. Фиксация происходит через определенный шаг, и она достаточно надежная, чтобы сдвинуться как-то случайно. Нужно приложить небольшое усилие.

Само оголовье представляет из себя полую внутри конструкцию, снаружи покрытую искусственной кожей. Внутрь корпуса заходят стальные направляющие и там фиксируются. По краям оголовья есть два пластиковых наконечника. Скорее всего именно они выступают ограничителями хода. Его достаточно даже для крупной головы. Также внутри проходит кабель связи второго канала.

Сам внешний чехол изготовлен из искусственной кожи. Это значит, что наушники подойдут даже любителям природы и животных. Сверху его оттеснена надпись TUF GAMING.

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С внутренней стороны находятся мягкий модуль с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и давление не такое сильное. Внутри оголовья проходит кабель в оплетке из синтетического материала.

Он достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он зафиксирован где-то посередине, чтобы петли по краям на выходе из корпуса оголовья были одинаковые.

Микрофон уже изначально зафиксирован на корпусе чаши и не снимается как на старшей модели. Ветрозащиты в базе нет, но ничего не мешает сделать ее самому из поролона.

Получается, что именно в левой чаше находится вся основная начинка: контроллер, передатчик, аккумулятор, кнопка, переключатель и колесо громкости. Последнее электронное и у него нет фиксирующего положения. Однако при прокрутке есть небольшие беззвучные щелчки. Переключатель осуществляет включение и отключение микрофона, а кнопка включает или отключает устройство.

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Еще есть разъем USB Type-C для зарядки и обновления прошивки.

Чашу я разбирать не стал потому, что динамик можно рассмотреть даже снаружи благодаря большому числу отверстий.

Внутри на ткани амбушюр нет никаких опознавательных знаков. USB-передатчик, который вставляется в компьютер, похож на крючок. Никаких кнопок и индикаторов на корпусе нет.

Тестирование и настройка ПО

Больше всего интересует сравнение устройства с другой моделью ASUS TUF Gaming H7 Wireless. Обе гарнитуры во многом похожи по характеру звучания и в целом они отличаются не принципиально, хотя достаточно конструктивных отличий. Динамики 50-мм ASUS Essence не принципиально отличаются от 53 мм, поэтому разница не такая заметная как между 50 и 40 мм. В данном случае благодаря мощным и большим динамикам можно реализовать все что нужно. Еще этому способствует программное обеспечение, которое позволяет много чего настроить.

Конструкция очень хорошая. Здесь мы видим большие герметичные камеры, которые можно еще доработать специальной синтетической ватой.

Для управления устройством необходимо установить программный пакет Armoury Crate. У меня он установлен уже давно потому, что я использую материнскую плату ASUS и постоянно занимаюсь синхронизацией подсветки.

После установки необходимо выбрать устройство и можно осуществлять настройку. Однако для начала программа нам предлагает обновить прошивку. Для этого нужно будет соединить устройство через кабель с компьютером. Все процедуры настройки полностью аналогичны модели ASUS TUF Gaming H7 Wireless.

В программе Armoury Crate появляется своя отдельная страница, где можно осуществлять все настройки гарнитуры и это очень удобно. Для начала нам предлагают выбрать один из режимов оптимизации звука.

Ниже находятся несколько полос для индикации громкости в одном из каналов. Рядом находится пункт реверберация, где можно выбрать один из эффектов присутствия в каком-то помещении. Понятно, что все это осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

Далее чуть ниже присутствует эквалайзер, где также можно выбрать предустановки звука. Также ничего не мешает все ползунки выставить вручную.

Левее можно включить виртуальный объемный звук. На удивление все работает и очень даже неплохо. Наиболее хорошо получается в играх и кино. Музыку лучше слушать с штатными установками.

Многие говорят, что эта гарнитура не подходит для прослушивания музыки. Я с этим не согласен. Звук на самом деле можно настроить под свой слух. Есть солидный запас по громкости и даже на максимуме звук продолжает оставаться чистым. Вот это больше всего мне понравилось.

В самом низу есть еще несколько регулировок.

Шумоподавления здесь нет. Усилитель басов не так уж сильно их усиливает. Компрессор делает звук более жестким, свистящим. Не понравилось. Еще два пункта для улучшения голоса помогает выделить его. Все это работает, но вся остальная композиция и сам голос искажаются. Зато можно разобрать то, что раньше было непонятно. В целом можно убедиться, что регулировок много, но не буду скрывать, что оптимальным лично для меня остались базовые настройки.

Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Не знаю почему, то ли это зависит от размера, то ли от формы, но ожидаешь получить супер-басы. На деле ничего такого нет. Басы, конечно, есть, но не сказать прям, что особо мощные. Мы могли видеть регулировку баса в настройках, но результат не впечатляет. Работает и улучшения есть, но все равно не то, что ожидаешь. Даже близко не Sony Super Bass.

Звук достаточно сбалансированный и ярко по частотам где-то не выражен. Еще раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Хорошее позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно. Амбушюры не давят, голова не устает, уши не потеют. Каких-то явных недостатков я не заметил.

Гарнитура сигнализирует о том, что аккумуляторы садятся и нужна подзарядка. Полный цикл занимает час. Посадил я их специально потому, что они пришли где-то с 30% зарядкой и я просто хотел посмотреть поведение устройства при окончании энергии. Сопряжение происходит мгновенно, сразу после установки USB приемника в порт. Даже драйвера в Windows 10 долго не искались, а все заработало сразу без каких-либо действий.

Заключение

ASUS TUF Gaming H3 Wireless мне показались легче и удобнее, хотя это только личные ощущения и все очень индивидуально. В остальном практически по всем параметрам ASUS TUF Gaming H7 Wireless лучше. Есть шумоподавление, микрофон снимается, предусмотрена ветрозащита и удобнее чашки. Кроме того, гарнитура TUF Gaming H7 Wireless оказалась еще и дешевле, но это скорее всего объясняется новизной модели TUF Gaming H3 Wireless и спецификой нашей розницы.

Начнем с подключения ASUS TUF Gaming H3 Wireless и радиоканала. Здесь нет вообще никаких проблем. Все работает стабильно и надежно. Сигнал проходит через железобетонную стену на расстоянии 5–6 метров. Сопряжение происходит автоматически, когда гарнитура включается. Поскольку большую часть времени я тестировал устройство неподалеку от приемника, то никаких проблем со звуком я вообще не замечал. Нет никаких помех или артефактов, также отсутствую различного рода наводки и звучание всегда чистое, без посторонних шумов. Также абсолютно не мешают другие радио-устройства, которые находятся в радиусе действия. Никак не воздействуют беспроводные мышь и клавиатура, Bluetooth гарнитура, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Поэтому к каналу связи и его обеспечению у меня не возникло абсолютно никаких претензий. Все работало идеально и как заявлено.

Еще мне понравилось программное обеспечение большим количеством настроек, удобством работы, гибкостью и легкостью обновления. Да, это все тот же Armoury Crate, но я каждый раз открываю его по-новому с каким-то устройством другой категории. Здесь я обнаружил большое количество настроек, которые позволят настроить устройство на любой вкус. Мне показалось, что оптимальный звук, на мое субъективное ощущение именно в штатном режиме, без всяких улучшений. Производитель не позиционирует устройство как Hi-Fi или Hi-End аудиотехнику, поэтому здесь все же надо относится с пониманием к специфике данного устройства и для своего класса звук в целом получается неплохой.

Заметно лучше дела обстоят с фильмами и играми. Здесь есть эмуляция системы 7.1 и работает она неплохо именно в фильмах. В музыке она мешает звук получается не объемным, и каким-то глуховатым, а вот в фильмах магия объема срабатывает и действительно можно почувствовать объем. В играх позиционирование работает тоже очень хорошо. Я не разу не ошибся с направлением звука. Все работает четко. Как я уже отмечал, есть много предустановок звучания, в том числе для игр, но на мой вкус все же оптимальными оказались настройки по умолчанию.

Гарнитура удобно сидит на голове и очень комфортно. Давление амбушюр не очень сильное и от него не устаешь. Сверху механизм тоже очень удобный и сама гарнитура не очень тяжелая. Я просидел с ней несколько часов, абсолютно не устал, ничего не запотело потому, что амбушюры полностью закрывают ухо. Хороший универсальный вариант, только пока не все понятно с ценой.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: