Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне до 10 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.
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Героями данного обзора стали следующие модели:
- Pentium G6600;
- Pentium G6500;
- Pentium G6400;
- Pentium G5420;
- Ryzen 3 2200G;
- Athlon 240GE;
- Athlon 220GE;
- Athlon 200GE.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.1.1.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
Breathedge
- Версия 1.0.
- DirectX 11.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество теней - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество эффектов - эпическое.
- Дальность видимости - эпическая.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
Call of Duty: Black Ops Cold War
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- Версия 1.4.1.8305760.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество моделей - высокое.
- Текстуры и модели HD - установлены.
- Качество спецэффектов - высокое.
- Отражения в экранном пространстве - высокие.
- Дальность показа объектов - высокая.
- Качество объемного освещения - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Динамические тени - все.
- Тени от спецэффектов - включены.
- Затенение оружия - включено.
- Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
- Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
- Трассировка лучей: затение - отключено.
- NVIDIA DLSS - отключено.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Качество затенения - ультра высокое.
- Эффект скорости - включен.
- Качество эффекта скорости - высокое.
- Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
- Порядко-независимая прозрачность - высокая.
1920х10801% low и average FPS
Cyberpunk 2077
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- Версия 1.12.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Блики - включены.
- Размытие в движении - высокое.
- Контактные тени - включены.
- Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество объектов для локальных теней - высокое.
- Качество локальных теней - высокое.
- Диапазон каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение дальнгих теней - высокое.
- Разрешение объемного тумана - высокое.
- Качество объемных облаков - высокое.
- Максимум динамических декалей - высокий.
- Качество отражений - высокое.
- Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
- Рассеянное затенение - высокое.
- Точность цветопередачи - высокая.
- Качество отражений в зеркалах - высокое.
- Уровень детализации - высокий.
- Трассировка лучей - выключена.
- Отражения с трассировкой лучей - выключены.
- Тени с трассировкой лучей - /выключены.
- Освещение с трассировкой лучей - выключено.
- DLSS 2.0 - выключено.
- Постоянный FidelityFX CAS - выключен.
1920х10801% low и average FPS
Kingdom Come Deliverance
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- Версия 1.9.6.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 75.
- Сглаживание - SMAA 1TX.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество частиц - ультра высокое.
- Качество физизки - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество шейдеров - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Детализация объемных эффектов - ультра высокая.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Дальность видимости объектов - высокая.
- Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.
- Дальность отрисовки растений - средняя.
- Размытие в движении - полная.
1920х10801% low и average FPS
The Medium
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- Версия 1.2.
- DirectX 12.
- RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.
- DLSS - выключен/качество/производительность.
- Сглаживание - FXAA/выключено.
- Качество теней - высокое.
- Качество текстур - высокое.
- SSAO - включено.
- SSR - включено.
- Качество SSS - высокое.
- Раздельная прозрачность - высокая.
- LPV - включено.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество шейдеров - высокое.
- Размытие в движении - высокое.
- Блики линзы - высокие.
1920х10801% low и average FPS
Watch Dogs Legion
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- Версия 1.3.0.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
1920х10801% low и average FPS
Wolfenstein Youngblood
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- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
1920х10801% low и average FPS
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что безоговорочным лидером была модель Ryzen 3 2200G. В зависимости от разрешения и режима работы ее отрыв от ближайшего "синего" преследователя Pentium G6600 составлял 16-17%.
Лидер обеспечил комфортную производительность в половине игр. В проектах Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance и Watch Dogs Legion модель Ryzen 3 2200G показала посредственные результаты.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Pentium G6600 - 9 600 рублей;
- Pentium G6500 - 9 200 рублей;
- Pentium G6400 - 8 800 рублей;
- Pentium G5420 - 9 350 рублей;
- Ryzen 3 2200G - 9 800 рублей;
- Athlon 240GE - 5 500 рублей;
- Athlon 220GE - 5 100 рублей;
- Athlon 200GE - 4 700 рублей.
Соотношение стоимости и производительности процессоров
1920х10801% low и average FPS
По соотношению цена/производительность лидировал процессор Athlon 200GE.
Данное тестирование показало, что умеренно хорошим вариантом для приобретения является четырехъядерная модель компании AMD. Да, для бюджетного сегмента она стоит немалых денег. Однако все дешевые конкуренты показали удручающие низкие результаты в большинстве игр. На их фоне процессор Ryzen 3 2200G, поддерживающий 4/4 потоков, был безоговорочным лидером в "чистой" производительности. Правда, рачительным покупателям лучше добавить еще три-четыре тысячи рублей и приобрести шестиядерный ЦП любого производителя. Такие процессоры подарят им качественно лучший уровень производительности.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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