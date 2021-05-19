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Вступление

Сам я не жалую большие топовые материнские платы на флагманских чипсетах, но есть люди, которым наоборот это подходит, и они не приемлют видит всякий ширпотреб. Доля здравого смысла тут тоже есть. Раз уж решил собирать систему на самом дорогом чипсете, то почему бы не присмотреть плату получше с большим функционалом, чтобы хватило надолго. Со временем на такие устройства спрос продолжает сохранятся и на вторичном рынке, поэтому такое устройство проще продать, хотя потеря в деньгах может быть колоссальной. Покупатели подобных устройств приобретают их не на пожертвования в переходе и не на последние деньги. Человек осознано должен отдавать отчет что он покупает и зачем ему это нужно. Однако, это вовсе не значит, что плата за 10000 рублей на флагманском чипсете автоматически в пять раз хуже, чем устройство за 50000 рублей. В последнем случае скорее всего будет использоваться все по максимуму, а значит устройство должно соответствовать и обеспечить надежную и стабильную работу топового процессора при длительной нагрузке. Как раз это обычно учитывает производитель и предлагает больше фаз питания, а также лучше охлаждение.

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Еще флагманская материнская плата должна обладать множеством современных интерфейсов, чтобы было понятно куда пошли дополнительные деньги. Когда-то давно еще было нужно обладать четырьмя слотами PCI-e x16 для установки четырех видеокарт, но те славные денечки далеко позади и сегодня ты уже «мажор», если у тебя стоит хотя бы GTX1650 Super. А еще любители всего большого, эксклюзивного и дорогого по привычке выбирают Intel. Да, есть люди, которые просто любят Intel потому, что он есть и пусть эти Ryzen хоть в 100500 раз быстрее – это ничего не решает. Для некоторых Intel по-прежнему ассоциируется с успехом и доминированием везде. Новый виток эволюции, который выплеснулся на платформу LGA1200 получился странным. Однако, разумные люди просто поняли, что выжать еще больше из 14 нм техпроцесса уже невозможно физически. И если ты увеличиваешь производительность на одно ядро, то получишь увеличенное энергопотребление и таких мощных ядер уже можешь разместить меньше, чтобы это как-то можно было охлаждать разумными методами, а не жидким азотом. Это мы увидели на примере Intel Core i9 11900K.

Как бы там не было, но новая платформа от Intel смогла на равных соперничать с процессорами AMD Ryzen 5000-серии. Поэтому для флагманских процессоров пользователи подыскивают себе соответствующую материнскую плату. Чтобы было быстро, современно и надежно. Такие варианты стоит искать в линейке MSI MEG или MSI Enthusiast Gaming. В лучших традициях этого модельного ряда компания MSI представила несколько новинок и прежде всего MSI MEG Z590 ACE, но не простую, а…? Правильно, золотую. Так сказать, Gold Edition.

Я уже вижу, как в слоты вставлена память G.Skill Royal, топовый процессор, самый быстрый накопитель и RTX3090. Кулер? Нет, только СЖО. Первые два пункта не обещаю, хотя как потом выяснилось они у меня были, но вот последние два будут точно. Приступим к обзору этой чудо платы с золотом.

Упаковка и комплектация

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Коробка крупная и тяжелая, как будто в ней золотой слиток. Поэтому предусмотрена пластиковая ручка для переноски. Внешнее оформление не совсем обычное и это понятно.

Не каждый день выходят платы Gold Edition. Можно было как-то обтянуть упаковку золотой пленкой и представить коробку в виде большого золотого слитка, но производитель не решился на это. Вместо этого мы видим странный фон и лишь местами золотые вставки логотипов или текста.

Задний фон передней поверхности можно назвать как дорога в будущее. Не совсем понятно, что это за абстракция, но с правого нижнего угла выглядывает фрагмент материнской платы. Там же написано Lightning Gen4, что означает поддержку PCI-e 4.0. Сверху находятся три значка от Intel и надпись Thunderbolt 4, что означает поддержку этого интерфейса. Слева находится тот самый золотой логотип серии MSI Gaming. В нижнем левом углу обозначено полное наименование модели. Выше указано, что это материнская плата для платформы Intel, чтобы покупатель ничего не перепутал.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MEG Z590 ACE Gold Edition. Справа находятся значки от Intel, HDMI и Thunderbolt 4. В левой части есть два фрагмента изображения устройства. Вид спереди и сзади. Справа находится четыре вставки с описанием ключевых особенностей, спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели с подписями.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую черную коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается часть комплекта поставки. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с золотым логотипом MSI Gaming на черном фоне.

Диска нет. Хоть кто-то из производителей меня услышал и понял, что сейчас класть диск к плате такого уровня – это репутационные потери. Плата стоит немалых денег. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями, цена которым 3 копейки, а пользователь все равно за них заплатит.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.

Кабель DP - mini DP для передачи видеосигнала на Thunderbolt4;

Две отвертки;

Двухсторонняя кисточка;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект очень солидный, есть все самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и средства по уходу.

Да, кисточка нужна не для покраски корпуса или платы, а для чистки пыли. Какая там пыль? У нас тут золото и блестящие поверхности, а значит нужна тряпочка для протирки. Даже это есть.

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Отвертки не самые удобные, но они есть и это лучше, чем ничего. И наконец, флешка – разумный выбор в пользу современных носителей информации. К тому же производитель фактически дает инструмент для хранения профилей и резервной копии BIOS для последующего восстановления. Мелочь, но очень приятно.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешне устройство выглядит необычно и похоже на воина в золоченых латах. Броня не серебряная. Используется алюминиевый сплав, но с покрытием. Внешний вид необычный и интересный, но полностью отсутствует RGB подсветка.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая.

Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате практически нет потому, что есть несколько радиаторов.

Это флагманская модель самого высокого уровня. Мы видим развитую систему, поддержку большого числа современных интерфейсов. Пластика нет вообще – только металл.

Даже слева, над разъемами задней панели используется металлический кожух вместо пластикового. На нем находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который изготовлен сверху с золотой каймой по периметру. Напомню, что золото самое настоящее.

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С обратной стороны находится металлическая пластина, которая служит для защиты и усиления печатной платы.

С обратной стороны платы элементов мало, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В левом верхнем углу, рядом с индикатором POST-кодов находится группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Смысл в них небольшой потому, что есть индикатор POST-кодов.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета, обрамленных стальной рамкой. C одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга.

Используется технология DDR4 Boost, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах. Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Сам я уже успешно разгонял память на этой плате свыше 5000 МГц при подготовке материала про модули памяти.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Поддерживаются обычные не буфферизированные модули без коррекции ошибок.

Питание процессора выполнено по схеме 16+2+1, а точнее 8*2+2+1. Восемь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1200.

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На каждый из 19 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Intersil ISL69269.

MSI MEG Z590 ACE Gold Edition позиционируется больше как геймерское решение для топовых сборок и для энтузиастов. Подсистема питания выглядит очень мощно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях и платах самого высокого уровня, каким является само устройство.

Поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 – это для боксового кулера, с которым он будет постоянно троттлить, а для башенного кулера уже закладывают 288 Вт, но по опыту могу сказать, что мой старенький Noctua NH-D15 не вывозит даже i5-11600K.

Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Кроме этого, боковой радиатор наращен дополнительными металлическими элементами, чтобы заменить кожух над разъемами задней панели и увеличить поверхность теплоотвода.

Верхний радиатор крепятся двумя винтами с обратной стороны, а боковой четырьмя. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серебристо-серый цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Сверху бокового радиатора находится узор и логотип MSI Gaming. Также есть золотая вставка.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен соответствующей надписью Lightning 4.0. Также на нем есть наклейка, которая подсказывает, что нужен процессор 11-поколения выше i5.

Средний предназначен сразу на два накопителя и пластинка для этого слишком небольшая. Все радиаторы как бы дополняют друг друга и создают общую картину.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остается, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится на чипсете.

Вопреки ожиданиям он достаточно крупный и с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серебристо-серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z590.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также кнопки Power и Reset.

Рядом можно заметить два переключателя. Один включает и отключает подсветку, а другой переключает две микросхемы BIOS.

Левее находятся две колодки портов USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится разъем 6-pin PCI-e для дополнительной подпитки слотов PCI-e. Затем можно увидеть три разъема для вентиляторов и два для RGB подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и звуковой кодек Realtek ALC4082.

Все это сверху закрыто декоративной металлической крышкой похожей на радиатор, но она ничего не охлаждает.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D находится правее нижнего слота для накопителя M.2. Выше звуковой подсистемы по левому краю можно обнаружить микросхему 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

Неподалеку есть еще один чип – это ASMedia ASM1074. Он является хабом портов USB 3.0 и обеспечивает часть их на задней панели. Thunderbolt4 реализован отдельной дочерней платой, которая вставляется в слот mini PCI-e рядом с аналогичным для беспроводного модуля. Поэтому чип Intel JHL8540 распаян на ней, а не на самой материнской плате.

На этой плате мы видим пять слотов расширения: три PCI-e x16 и два PCI-e x1. Очень удачная компоновка потому, что удалось еще разместить четыре слота под накопители M.2.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Однако, только верхние два получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора) пополам. Оставшиеся слоты получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Два разъема Thunderbolt 4 USB Type-C;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Два видеовхода Mini Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback;

Одна кнопка Clr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z590 Поддерживаемая оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 / 5600 (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (x16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

2 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 3x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя); Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1x Intel I225-V;

1x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2+4x USB 2.0 (Intel Z590) USB 3.2 Gen1 4x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);

2x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2 2+1x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590) Thunderbolt 4 2x Intel JHL8540 Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1x HDMI;

1x Mini Display Port IN;

2x USB 2.0;

4x USB 3.2 Gen1;

2x USB 3.2 Gen2;

2x Thunderbolt 4 USB Type-C;

1x RJ45;

5x 3,5 мм Jack;

1x Optical Audio Out;

2x Ant. Out;

1x BIOS Flashback;

1x Clr CMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Все работает четко, нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Все действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Еще мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определенные частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: MSI MEG Z590 ACE Gold Edition, версия BIOS 1.21;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: WD Black SN850 1 ТБ;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВт;

Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей. Использование СЖО – вынужденная мера потому, что она в итоге производительнее моего воздушного кулера, а еще так гораздо удобнее делать снимки тепловизором. Околосокетное пространство будет греться сильнее потому, что ничем не обдувается. При этом радиаторы отлично справляются со своей задачей и температуры очень хорошие. Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2.

Самое время собирать систему и начинать тесты. Посмотрим работу устройства в штатном режиме.

Я бы, посмотрев это видео, бежал бы вприпрыжку от этой платформы. Я еще ничего не разгонял, только в BIOS зашел и выбрал там какой-то непонятный пункт и у меня уже 100°C в нагрузке.

100°C не на каком-то там башенном кулере, а на производительной СЖО, где AMD Ryzen 5 5600X замерзает в нагрузке с его 65 Вт лимитом.

Что же делать? Как вариант выбрать самый первый пункт, где написано 125 Вт и боксовый кулер. Тогда есть шанс увидеть такую картину.

Т.е. процессор там чуть-чуть поработал на 4600 МГц, а потом устал и понял, что нужно снизиться до базовой отметки 3900 МГц. Понятно, что это не волшебство какое-то, а обычная работа автоматического алгоритма, который при достижении определенного порога снижает частоту и напряжение.

Что же будет, если в BIOS выбрать 288 Вт? Вы только вдумайтесь, почти 300 Вт на процессор. А получается, ничего нового. Снова 100°C.

В целом нет ничего страшного и все как-то работает, просто подсистема питания будет греться, процессор будет греться и только шаманы знают, как это все будет влиять на производительность при длительной нагрузке.

Может получиться так, что поставил рендер на час, а в итоге ушло два. Снизится нагрузка или нет от таких температур – это нужно долгое исследование, а так все очень непредсказуемо. Чтобы внести ясность, нужно поработать руками и головой и установить все вручную. Тогда это возможно будет медленнее на старте, но зато это будет стабильнее на длительной дистанции и в итоге окажется быстрее.

Опытным путем приходим к тому, что на процессоре оптимальным напряжением является 1,3 В. В нагрузке температура с этой системой охлаждения колеблется от 80 до 85°C. Значит на воздухе будет где-то 85 – 90°C, что терпимо. Беда лишь в том, что процессор может только 4600 МГц на этом напряжении. А дальше надо больше.

Например, для 4800 МГц 1,3 В уже не подходит.

Да, напряжение можно поднимать дальше, только все это надо чем-то охлаждать. Т.е. на 4800 МГц при 1,4 В мы получаем те самые 90 - 100°C. Вот и весь секрет. На температуру процессора также влияет, как ни странно, разгон памяти. Дело в том, что приходится задирать напряжение на контроллере памяти. Сама система в автоматическом режиме может легко установить 1,45 В на VCCIO2.

Поэтому на этой платформе лучше абсолютно все параметры контролировать вручную, если хотите избежать высоких температур и обеспечить тихую и эффективную работу. MSI MEG Z590 ACE Gold Edition позволяет все настроить легко и без каких-то проблем.

Разгон тоже возможен, если повезет с процессором. У меня не самый лучший вариант и поэтому только 4,9 ГГц при 1,4 В. Все тесты, кроме Prime95 проходит без проблем.

Я особого смысла от разгона процессора и памяти не увидел. От разгона памяти его немного больше, но тоже не до конца понятно, как лучше: синхронный режим или гнать до упора. В синхронном на этой плате берет легко DDR4-3733 CL14.

XMP с этими модулями тоже работает и на самом деле может гораздо больше потому, что я пробовал на ней разгонять Hynix DJR.

И еще меня попросили проверить режим работы накопителя M.2 PCI-e x4 Gen4. Для этого был установлен соответствующий накопитель WD Black SN850.

Я уже ранее пробовал разные накопители на новом интерфейсе и мне они не очень подошли потому, что высокая скорость работы оборачивается соответствующим нагревом. Значит, приходится постоянно думать об охлаждении.

WD Black SN850 мне показался даже лучше нового Samsung 980 PRO. Внешне накопитель ничем не выделяется. Это стандартное устройство размера M.2 2280.

Устройство устанавливается в самый верхний слот M.2, который получает линии PCI-e 4.0 от процессора. Дальше ничего необычного не происходит и все работает также как с обычным накопителем.

ASS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage Utilities:

CrystalDiskMark:

У устройства есть своя утилита, которая позволяет осуществлять различные настройки и мониторинг. В целом все адекватно.

Я обновил прошивку и установил игровой профиль, чтобы повысить быстродействие.

CrystalDiskMark:

И даже работает. Если вы ожидаете получить такой же эффект, как от перехода с HDD на SSD, то этого не получится. Разница заметна лишь в тестовых приложениях, а в реальных она неощутима. Например, загрузка операционной системы быстрее не стала, хотя скорость чтения почти вдвое выше.

Посмотрим на работу новинки в нагрузке Prime95 через тепловизор.

Картина стандартная. Нагрев элементов очень умеренный благодаря большим радиаторам, которые отлично справляются с отводом тепла.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты. 16 бит, 44,1 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4082.

Заключение

MSI MEG Z590 ACE Gold Edition – это настоящая флагманская материнская плата для энтузиастов, хотя ее внешность может заставить усомниться в этом. Есть отличный инструментарий для разгона, а поведение модели в нагрузке очень стабильное. Предусмотрена куча разных предустановок для памяти, и каждый может почувствовать себя экстремальным оверклокером. Нужно лишь обзавестись хорошим питанием, отличным охлаждением, а еще желательно отборной памятью и процессором. Без всего этого мы получим просто хорошую плату с нераскрытым потенциалом.

Жаль, если подобное устройство будет служить лишь украшением, но не будет по-настоящему обеспечивать высокие достижения в разгоне и демонстрировать высокую производительность. Это устройство категории «не для всех» и в качестве критерия отбора ее будущего хозяина выступает солидный ценник. Если вы можете кое-как собрать последние деньги только на саму эту плату, то это тоже сомнительное мероприятие. Это лишь алмаз, но ему нужна огранка и оправа, чтобы он действительно засиял.

Кстати, о сиянии. У материнской платы такого уровня нет RGB подсветки. Это нонсенс для современного устройство, где обычно все моргает и мигает. Однако, есть золотое покрытие 24-каратным золотом. Это не весь металл. Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоев металлизации по две унции меди. Для разгона есть все самое необходимое, только самого разгона на новой платформе практически нет. RGB cсветодиодов на плате нет, но есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Еще есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске, показывают выбранную микросхему BIOS и подсвечивают кнопки. Также есть индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Еще плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Взвесив все плюсы и минусы становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная потому, что подойдет не только для геймеров. Также приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Audio Boost 5 - звук нового поколения, представленный обновленным кодеком с действительно неплохими параметрами и качеством.

Сколь-нибудь значимых недостатков я так и не нашел, поэтому MSI MEG Z590 ACE Gold Edition отличная основа для сборки высокого уровня.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: