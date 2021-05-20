Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56

Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и AMD Radeon RX Vega 56 в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх.
+
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RX 6900XT - видеокарта для богатых

700x600 62 KB

В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX Vega 56 в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

F1 2019

реклама



  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1% low и average FPS

Mount & Blade II: Bannerlord

реклама

  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистовть изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

SnowRunner

реклама

  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1% low и average FPS

Strange Brigade

реклама

  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

реклама

  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

реклама

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что ускоритель Radeon RX Vega 56 уверенно опережал соперника GeForce GTX 1660 Ti. В зависимости от режима работы и разрешения отрыв составлял 7-16%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта Radeon RX Vega 56 была быстрее ускорителя GeForce GTX 1660 Ti в играх Control, Deliver Us The Moon, F1 2019, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Wolfenstein: Youngblood.

Графический ускоритель Radeon RX Vega 56 уверенно опередил видеокарту GeForce GTX 1660 Ti в восьми проектах из восьми.

Несомненным плюсом для лидера стало то, что он обеспечил комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Однако разрешение 3440 х 1440 «не покорилось» Radeon RX Vega 56 в таких проектах, как Control, Deliver Us The Moon, SnowRunner и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Итак, в данном тестировании уверенно победил ветеран компании AMD – Radeon RX Vega 56. Он опередил ускоритель GeForce GTX 1660 Ti в восьми протестированных играх из восьми.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
18
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

22 смартфона Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12.5 на Android 11
5
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
209
Samsung Galaxy S21+ ощутимо подешевел – сбалансированный флагман 2021 года со скидкой 17%
5
На фоне падения Биткоина и Эфира криптоинвесторы сломали Coinbase и Binance
54
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость криптовалюты Starbase на 4500%
7
Графику в новых играх на PlayStation 5 сравнили с мощным ПК – много мыла и экономия ресурсов от TG
33
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
130
NVIDIA официально представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000 LHR с защитой от майнеров
48
За неделю количество задействованных HDD в майнинге Chia Coin выросло в два раза
12
Видеокарт GeForce RTX 3060 и 3090 не оказалось среди анонсированных NVIDIA версий Lite Hash Rate
7
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
61
Курс биткоина падает. Китай нанес новый удар по криптовалютному рынку
15
«Некстгенная» версия Grand Theft Auto V выйдет в ноябре
12
Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%
49
По сети ходит ещё одна реалистичная карта GTA 6 с обширным игровым миром
2
Криптовалютная компания случайно перевела на кошелёк неизвестного $28 млн в Биткоинах
13
«Онлайн» бывшего PlayStation-эксклюзива Days Gone в Steam оставляет желать лучшего
17
Xiaomi POCO M3 Pro 5G представлен официально – Dimensity 700, Android 11 и новый дизайн за 159 евро
1
На фоне обвала рынка криптовалют Биткоин обновил 3-месячный минимум, а Chia Coin теряет доходность
9
Смартфоны Xiaomi перестали работать после обновления Android 12
+

Сейчас обсуждают

warmuza
10:09
Пиши статью по программам для скачки всякого из сети, сделай хоть что-то реально полезное.
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
sumrack
10:09
Пора бы ей с бубном дождь вызывать на тайвани, а то останется у разбитого корыта
AMD не боится ни конкуренции, ни дефицита компонентов
h2o
10:08
на колено ещё не начали приседать?
Предложения Intel по размеру оплаты труда руководства не нашли поддержки у акционеров
12sunflowers
10:08
>Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты Ахахах:) Захожу сюда только ради таких новостей.
Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
fenix199012345
10:07
Зашел вчера на Авито - gtx 1070 под 50+ кусков, 1070ti вообще по 100к умудряются выставлять. Еще и приписка везде, мол "могу ждать долго, торга нет". Мне даже интересно, сколько должна стоить криптова...
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
ахахах
10:06
самые тёмные дни на рынке криптовалют ещё впереди
На фоне падения Биткоина и Эфира криптоинвесторы сломали Coinbase и Binance
Alexander Stolz
10:05
Хрюкни.
На фоне падения Биткоина и Эфира криптоинвесторы сломали Coinbase и Binance
skydan
10:04
Да уже все обратно отрасло, 30к уже никогда не увидим
Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
demianus
10:03
А ты, типа, умный, если рот боишься открыть? И со всей путинской ахинеей соглагаешься?
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
h2o
10:03
поставь винду с отключенным обновлением и телеметрией. и будет она стоять практически вечно. я пользуюсь раз в месяц ccleaner. 4 года полёт нормальный. иногда ручками обновляю дефендер.
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем