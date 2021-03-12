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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король

Материнская плата ROG Crosshair VIII Dark Hero – отличный вариант для энтузиастов, предназначенный для построения высокопроизводительного ПК.
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Оглавление

Вступление

С появлением процессоров AMD Ryzen 5000 производители материнских плат отделались поддержкой новых продуктов обновлением BIOS, кроме одного вендора. Компания ASUS поступила более решительно и смело, анонсировав интересную модель, которую, с одной стороны, можно назвать рефрешем, с другой – логическим звеном единой цепочки.

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Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero является кульминацией компании и завершенным творением. Понимания естественное наименование продукта, мне же хочется назвать ее именем одного героя, носящим прозвище «Темный король», что значительно лучше раскрывает характер новинки и ее возможности.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero; код производителя: ROG Crosshair VIII Dark Hero.

  • Модель: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero;
  • Сокет: AMD AM4;
  • Поддерживаемые процессоры: AMD Ryzen 5000/4000G/3000/3000G/2000/2000G;
  • Оперативная память: 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4866+ MHz (OC);
  • Слоты расширения:
  • 1 х PCIe 4.0 x16;
  • 1 х PCIe 4.0 x8;
  • 1 х PCIe 4.0 x4;
  • 1 х PCIe 4.0 x1.
  • Сетевые контроллеры:
  • Intel I211-AT;
  • Realtek 8125-CG 2.5G LAN;
  • Intel Wi-Fi 6 AX200.
  • Аудиокодек: 7.1-канальный HD-аудиокодек ROG SupremeFX 7.1 S1220;
  • Питание материнской платы: ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V;
  • Разъемы на задней панели:
  • 1 x BIOS FlashBack
  • 1 x Clear CMOS;
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;
  • 7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 1 x 1G LAN;
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

Форм-фактор: ATX.

Внешний вид и особенности дизайна

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Компания ASUS анонсировала материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero полностью в черном цвете, отдавая дань дальнейшему развитию модели ROG Crosshair VIII Hero и гротескному преобразованию целой серии ROG. Новинку отличают новый стиль, преобразованная усиленная подсистема питания, полностью пассивное охлаждение чипсета, являющееся прерогативой системной логики AMD B550, иной конфигурацией портов ввода-вывода. Производитель постарался внести значимые изменения.

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Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Противоположная сторона новинки демонстрирует отсутствие элементов декора и усиливающих бэкплейтов.

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ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero построена на процессорном сокете AMD AM4 и поддерживает процессоры Ryzen 5000 (AMD Zen 3). Его окружает вереница элементов системы питания и два массивных радиатора.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4, максимально поддерживаемый объем достигает 128 Гбайт. Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3400 – 4866 МГц при оверклокинге.

Питание организовано по схеме «24 + 8 +4» pin. Здесь же располагаются диагностические светодиоды ASUS Q-LED, индикаторы POST, кнопки включения, перезагрузки и точки замера напряжений. Инженеры подготовили новинку к любому возможному исходу.

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Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены восемь коннекторов SATA-III, развернутых на 90 градусов.

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Внизу печатной платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования: две колодки портов USB 2.0, пара коннекторов подсветки, переключатель Slow Mode, кнопки Safe Boot, ReTry, COM-порт и Node.

Для расширения функциональности ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero снабжена четырьмя слотами PCIe:

  • PCI Express 4.0 x16 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 4.0 x8 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 4.0 x1;
  • PCI Express 4.0 x4.

Конфигурацию из нескольких видеокарт можно запустить благодаря поддержке технологий AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

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Новинка поддерживает слоты для накопителей формата M.2 следующих форм-факторов и интерфейсов:

  • Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280 / 22110.

Интересной особенностью ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero является массивный радиатор чипсета AMD X570, который на других моделях своего сегмента практически обязан оснащаться активным вентилятором по наставлению компании AMD.

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Два плоских радиатора накрывают области твердотельных накопителей M.2.

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В качестве звукового кодека на ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero используется 7.1-канальный ROG SupremeFX 7.1 S1220, экранированный алюминиевым колпачком.

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Основные декоративные вставки и элементы охлаждения материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero.

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Без них «Темный Король» предстает в истинном свете.

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Подсистема питания насчитывает 16 фаз (14+2) и расположена вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM ASP1405I. В качестве сборок применены Texas Instruments X95410RR с максимальной силой тока 90 А.

Разработчики переработали цифровую систему питания: используется схема объединенных попарно фаз. Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: семь усиленных фаз отведены на CPU, одна удвоенная на SoC.

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Такой организации достаточно даже для разгона AMD Ryzen 9 5950X под жидким азотом, и охлаждаются элементы соответственно парой крупных радиаторов с тепловой трубкой.

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Финальный рывок – перечень портов и интерфейсов на задней панели:

  • 1 x BIOS FlashBack
  • 1 x Clear CMOS;
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;
  • 7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 1 x 1G LAN;
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

Упаковка ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero представлена фирменным боксом с полиграфией линейки и перечнем особенностей новинки.

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На обратной стороне представлена детальная техническая информация и спецификация материнской платы.

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Коробка открывается наподобие ларца, что отличает героя обзора от моделей среднего звена. Сама плата закрыта прозрачной крышкой.

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ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero поставляется с руководством пользователя, диском с драйверами, набором наклеек ROG, подставкой для любимого напитка.

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Для дополнительного оборудования новинка укомплектована парой удлинителей для подсветки, Wi-Fi антенной с подставкой, четырьмя кабелями SATA, коннектором Panel с подписью разъемов и парой винтиков для накопителей формата M.2.

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Возможности BIOS

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Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии ROG Strix Gaming цветовой гаммой черно-красного оттенков, которая очень хорошо нам известна по обзорам других моделей ASUS.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero (AMD AM4);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15S chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3090 OC 24Gb;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero был обновлен до последней версии на момент подготовки статьи – 3202.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 5 5600X.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3700X на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero с версией BIOS 3202 следующее: ЦП бустит до 4650 МГц на все ядра при высокой нагрузке и до 4000 МГц в стресс-тестах. Напряжение составляет 1.1 - 1.388 В. Температура с с кулером Noctua NH-D15S chromax.black держится на отметке 66°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 69 Вт, в выключенном состоянии 2,3 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 129 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero, составляющая 43°C.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero с процессором AMD Ryzen 5 5600X.

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Для спортивного интереса на первом этапе проверялся разгон оперативной памяти с таймингами «16-16-16 32-Т1» и максимальной частоты при режиме IF 1:1, который составил классические 3800/1900 МГц.

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Результат AIDA64 бенчмарк кэша и памяти.

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Повышением множителя до x47.5 удается заставить работать процессор стабильно при тактовой частоте 4750 МГц: при 4800 МГц наблюдались кратковременные фризы.

Далее проверялся максимальный синхронный разгон оперативной памяти и частоты FCLK при режиме IF 1:1. Для моего экземпляра AMD Ryzen 5 5600X он оказался высоким, равным 4066/2033 МГц с таймингами «16-18-18 36-Т1». Напряжение DRAM было повышено до 1.42 В. Система позволяла пожадничать и выставить 4133/2066 МГц, но не все тесты завершались стабильно.

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Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.7.0
Memory = 8192, GFlops


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<

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С кулером Noctua NH-D15S chromax.black были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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Пассивное охлаждение чипсета на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero повышает ее привлекательность благодаря отсутствию лишнего активного элемента. Температурные данные AMD X570 находятся в приемлемых границах, не забывая, что он располагается под видеокартой и частично ею подогревается.

Температура чипсета, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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Заключение

Появление материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero должно ознаменовать финальную точку в противостоянии производителей по доминированию новинок в данном сегменте, для демонстрации своей силы и представлении своего продукта, готового во все оружии к старшим процессорам AMD Ryzen 5000, способный реализовать его потенциал.

Обладатели ASUS ROG Crosshair VIII Hero не откроют для себя поистине что-то новое и могут оставаться спокойны до появления следующего поколения, а всем остальным энтузиастам новинка может быть очень интересна. «Темный Король» обзавелся усиленной подсистемой питания, пассивным охлаждением чипсета, обновленным дизайном и другими незначительными улучшениями. Разработчики превратили ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero в отличную бескомпромиссную материнскую плату, которая обходит даже свои более старшие и дорогие модели, что бывает крайне редко.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero – это отличная материнская плата для энтузиастов для построения высокопроизводительного ПК на базе процессора AMD Ryzen 5000, особенно Ryzen 9 5900X и Ryzen 5950X с видеокартами последнего поколения, способная добиться от установленных компонентов максимальной производительности и выжить из них еще больше.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Теги

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bambino_pukanov
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помогать людям можно только полезным советом и хорошим примером. а вот если давать им материальные блага - это наоборот, делает их ленивее и глупее.
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Жопный Камень
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ivvy1000
12:19
К сожалению в статье не было сказано ничего про функции Биоса, ради которых как раз оверклокеры скупили эти платы - а именно там была настройка гибридных режимов фикс+бустинг даже для ранних агес под ...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
Жопный Камень
12:19
ТЫ опять неправильно все понял. Я как раз ничего не жду. Играл и на Тюринге с лучяме, продолжаю играть на Ампере с лучяме, продолжу и на 4000 серии. :3
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
Слава Украине
12:19
Чтоб дошло гарантированно.Ты психически не здоровый фанбой
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
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