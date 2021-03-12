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Вступление

С появлением процессоров AMD Ryzen 5000 производители материнских плат отделались поддержкой новых продуктов обновлением BIOS, кроме одного вендора. Компания ASUS поступила более решительно и смело, анонсировав интересную модель, которую, с одной стороны, можно назвать рефрешем, с другой – логическим звеном единой цепочки.

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Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero является кульминацией компании и завершенным творением. Понимания естественное наименование продукта, мне же хочется назвать ее именем одного героя, носящим прозвище «Темный король», что значительно лучше раскрывает характер новинки и ее возможности.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero; код производителя: ROG Crosshair VIII Dark Hero.

Модель: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero;

Сокет: AMD AM4;

Поддерживаемые процессоры: AMD Ryzen 5000/4000G/3000/3000G/2000/2000G;

Оперативная память: 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4866+ MHz (OC);

Слоты расширения:

1 х PCIe 4.0 x16;

1 х PCIe 4.0 x8;

1 х PCIe 4.0 x4;

1 х PCIe 4.0 x1.

Сетевые контроллеры:

Intel I211-AT;

Realtek 8125-CG 2.5G LAN;

Intel Wi-Fi 6 AX200.

Аудиокодек: 7.1-канальный HD-аудиокодек ROG SupremeFX 7.1 S1220;

Питание материнской платы: ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V;

Разъемы на задней панели:

1 x BIOS FlashBack

1 x Clear CMOS;

4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;

7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;

1 x 2.5G LAN;

1 x 1G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

Форм-фактор: ATX.

Внешний вид и особенности дизайна

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Компания ASUS анонсировала материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero полностью в черном цвете, отдавая дань дальнейшему развитию модели ROG Crosshair VIII Hero и гротескному преобразованию целой серии ROG. Новинку отличают новый стиль, преобразованная усиленная подсистема питания, полностью пассивное охлаждение чипсета, являющееся прерогативой системной логики AMD B550, иной конфигурацией портов ввода-вывода. Производитель постарался внести значимые изменения.

Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Противоположная сторона новинки демонстрирует отсутствие элементов декора и усиливающих бэкплейтов.

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ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero построена на процессорном сокете AMD AM4 и поддерживает процессоры Ryzen 5000 (AMD Zen 3). Его окружает вереница элементов системы питания и два массивных радиатора.

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4, максимально поддерживаемый объем достигает 128 Гбайт. Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3400 – 4866 МГц при оверклокинге.

Питание организовано по схеме «24 + 8 +4» pin. Здесь же располагаются диагностические светодиоды ASUS Q-LED, индикаторы POST, кнопки включения, перезагрузки и точки замера напряжений. Инженеры подготовили новинку к любому возможному исходу.

Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены восемь коннекторов SATA-III, развернутых на 90 градусов.

Внизу печатной платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования: две колодки портов USB 2.0, пара коннекторов подсветки, переключатель Slow Mode, кнопки Safe Boot, ReTry, COM-порт и Node.

Для расширения функциональности ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero снабжена четырьмя слотами PCIe:

PCI Express 4.0 x16 с технологией SafeSlot;

PCI Express 4.0 x8 с технологией SafeSlot;

PCI Express 4.0 x1;

PCI Express 4.0 x4.

Конфигурацию из нескольких видеокарт можно запустить благодаря поддержке технологий AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

Новинка поддерживает слоты для накопителей формата M.2 следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280 / 22110.

Интересной особенностью ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero является массивный радиатор чипсета AMD X570, который на других моделях своего сегмента практически обязан оснащаться активным вентилятором по наставлению компании AMD.

Два плоских радиатора накрывают области твердотельных накопителей M.2.

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В качестве звукового кодека на ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero используется 7.1-канальный ROG SupremeFX 7.1 S1220, экранированный алюминиевым колпачком.

Основные декоративные вставки и элементы охлаждения материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero.

Без них «Темный Король» предстает в истинном свете.

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Подсистема питания насчитывает 16 фаз (14+2) и расположена вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM ASP1405I. В качестве сборок применены Texas Instruments X95410RR с максимальной силой тока 90 А.

Разработчики переработали цифровую систему питания: используется схема объединенных попарно фаз. Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: семь усиленных фаз отведены на CPU, одна удвоенная на SoC.

Такой организации достаточно даже для разгона AMD Ryzen 9 5950X под жидким азотом, и охлаждаются элементы соответственно парой крупных радиаторов с тепловой трубкой.

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Финальный рывок – перечень портов и интерфейсов на задней панели:

1 x BIOS FlashBack

1 x Clear CMOS;

4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;

7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;

1 x 2.5G LAN;

1 x 1G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

Упаковка и комплектация

Упаковка ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero представлена фирменным боксом с полиграфией линейки и перечнем особенностей новинки.

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На обратной стороне представлена детальная техническая информация и спецификация материнской платы.

Коробка открывается наподобие ларца, что отличает героя обзора от моделей среднего звена. Сама плата закрыта прозрачной крышкой.

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ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero поставляется с руководством пользователя, диском с драйверами, набором наклеек ROG, подставкой для любимого напитка.

Для дополнительного оборудования новинка укомплектована парой удлинителей для подсветки, Wi-Fi антенной с подставкой, четырьмя кабелями SATA, коннектором Panel с подписью разъемов и парой винтиков для накопителей формата M.2.

Возможности BIOS

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Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии ROG Strix Gaming цветовой гаммой черно-красного оттенков, которая очень хорошо нам известна по обзорам других моделей ASUS.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero (AMD AM4);

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X;

Система охлаждения: Noctua NH-D15S chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3090 OC 24Gb;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero был обновлен до последней версии на момент подготовки статьи – 3202.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 5 5600X.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3700X на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero с версией BIOS 3202 следующее: ЦП бустит до 4650 МГц на все ядра при высокой нагрузке и до 4000 МГц в стресс-тестах. Напряжение составляет 1.1 - 1.388 В. Температура с с кулером Noctua NH-D15S chromax.black держится на отметке 66°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 69 Вт, в выключенном состоянии 2,3 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 129 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero, составляющая 43°C.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero с процессором AMD Ryzen 5 5600X.

Для спортивного интереса на первом этапе проверялся разгон оперативной памяти с таймингами «16-16-16 32-Т1» и максимальной частоты при режиме IF 1:1, который составил классические 3800/1900 МГц.

Результат AIDA64 бенчмарк кэша и памяти.

Повышением множителя до x47.5 удается заставить работать процессор стабильно при тактовой частоте 4750 МГц: при 4800 МГц наблюдались кратковременные фризы.

Далее проверялся максимальный синхронный разгон оперативной памяти и частоты FCLK при режиме IF 1:1. Для моего экземпляра AMD Ryzen 5 5600X он оказался высоким, равным 4066/2033 МГц с таймингами «16-18-18 36-Т1». Напряжение DRAM было повышено до 1.42 В. Система позволяла пожадничать и выставить 4133/2066 МГц, но не все тесты завершались стабильно.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.7.0

Memory = 8192, GFlops





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<

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С кулером Noctua NH-D15S chromax.black были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Пассивное охлаждение чипсета на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero повышает ее привлекательность благодаря отсутствию лишнего активного элемента. Температурные данные AMD X570 находятся в приемлемых границах, не забывая, что он располагается под видеокартой и частично ею подогревается.

Температура чипсета, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Заключение

Появление материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero должно ознаменовать финальную точку в противостоянии производителей по доминированию новинок в данном сегменте, для демонстрации своей силы и представлении своего продукта, готового во все оружии к старшим процессорам AMD Ryzen 5000, способный реализовать его потенциал.

Обладатели ASUS ROG Crosshair VIII Hero не откроют для себя поистине что-то новое и могут оставаться спокойны до появления следующего поколения, а всем остальным энтузиастам новинка может быть очень интересна. «Темный Король» обзавелся усиленной подсистемой питания, пассивным охлаждением чипсета, обновленным дизайном и другими незначительными улучшениями. Разработчики превратили ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero в отличную бескомпромиссную материнскую плату, которая обходит даже свои более старшие и дорогие модели, что бывает крайне редко.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero – это отличная материнская плата для энтузиастов для построения высокопроизводительного ПК на базе процессора AMD Ryzen 5000, особенно Ryzen 9 5900X и Ryzen 5950X с видеокартами последнего поколения, способная добиться от установленных компонентов максимальной производительности и выжить из них еще больше.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: