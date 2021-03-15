В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача довольно нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые видеокарты с такими объемами памяти. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не в сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

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Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Гбайт, GeForce RTX 2060 6144 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4096 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(Текущее разрешение / 1920х1080) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

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Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700-4300 @ 4900 МГц; Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1725/12000 МГц (Gigabyte). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 461.72 WHQL.

NVIDIA GeForce 461.72 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160. реклама В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Call of Duty: Black Ops Cold War.

Crysis Remastered.

Cyberpunk 2077.

Mafia Remastered.

Project CARS 3.

Total War Saga: TROY.

Watch Dogs Legion.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.1.1.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Call of Duty: Black Ops Cold War

Версия 1.4.1.8305760.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество моделей - высокое.



Текстуры и модели HD - установлены.



Качество спецэффектов - высокое.



Отражения в экранном пространстве - высокие.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество объемного освещения - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Динамические тени - все.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.



Трассировка лучей: локальные тени - отключены.



Трассировка лучей: затение - отключено.



NVIDIA DLSS - отключено.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Качество затенения - ультра высокое.



Эффект скорости - включен.



Качество эффекта скорости - высокое.



Подповерхностное рассеиваниеи - включено.



Порядко-независимая прозрачность - высокая.

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1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Crysis Remastered

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Версия 1.2.0.

DirectX 11

Сглаживание - ТАА.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество объектов - максимально высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество физики - максимально высокое.



Качество шейдеров - максимально высокое.



Трассировка лучей - выключена.



Качество объемногоо освещения - максимально высокое.



Качество спецэффектов - максимально высокое.



Качество пост-обработки - максимально высокое.



Качество частиц - максимально высокое.



Качество воды - максимально высокое.



Качество растительности - максимально высокое.



Размытие в движении - выключено.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Cyberpunk 2077

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Версия 1.12.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальнгих теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - выключена.



Отражения с трассировкой лучей - выключены.



Тени с трассировкой лучей - /выключены.



Освещение с трассировкой лучей - выключено.



DLSS 2.0 - выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

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Mafia Remastered

Версия 1.01.

DirectX 11.

Угол обзора - 65.



Глубина резкости - выключена.



Размытие в движении - выключено.



Качество геометрической детализации - высокое.



Качество растительности - высокое.



Качество декалей - высокое.



Качество прямого освещения - высокое.



Качество непрямого освещения - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество объемных эффектов - высокое.



Качество сглаживания - высокое.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

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Project CARS 3

Версия 1.0.0.0591u2.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество отражений - ультра высокое.



Карта окружающего мира - ультра высокая.



Детализация машин - ультра высокая.



Детализация трассы - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Размытие в движении - ультра высокое.



Детализация травы - высокая.



Качество частиц - высокое.



Упреждающий рендеринг - 1.

1% low и average FPS

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Проценты (average FPS)

Total War Saga: TROY

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Качество тумана - высокое.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество солнечных лучей - высокое.



Глубина резкости - включена.



Качество ландшафта - максимальное.



Качество построек - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Качество травы - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество интерактивной воды - высокое.



Виньетирование - включено.



Резкость - включена.



Зона резкости - включена.



Свечение - включено.



Марево - включено.



Тени от облаков - включены.



Интерактивная трава - включена.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Watch Dogs Legion

Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

По диаграмме среднегеометрической производительности графических ускорителей в восьми играх видно, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 уменьшалась незначительно. Однако начиная с разрешения 2560х1440 и в более высоких 3440х1440, 3840х2160 результаты графических ускорителей с шестью и четырьмя гигабайтами набортной памяти снижались на заметные величины.

У видеокарты с четырьмя гигабайтами набортной памяти с ростом разрешения результаты тестов значительно снижались в таких играх, как: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion. То есть в шести играх из восьми. Примечательно, что у ускорителя GeForce RTX 2060 дела обстояли не лучше.

Теперь давайте обратим внимание на очень важную деталь - "чистую" производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440х1440 и 3840х2160 графические ускорители продемонстрировали низкую производительность в половине игр. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти, графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super продемонстрировал комфортную производительность в четырех проектах. Что уж говорить про младшие карты.

Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440х1440 и 3840х2160 минимально влияет на производительность карт. В свою очередь носители четырех и шести гигабайт набортной памяти физически не "потянут" высокие разрешения.

В более распространенных разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 объем видеопамяти минимально влиял на результаты графических ускорителей. Однако в разрешении 2560х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли в половине протестированных проектов даже у GeForce RTX 2060.

Основываясь на результатах данного тестирования, можно утверждать, что для разрешений 1920х1080 и 2560х1080 подойдет видеокарта с четырьмя гигабайтами набортной памяти. Для разрешений 2560х1440 и 3440х1440 должно "хватить" графического ускорителя с шестью гигабайтами. И для разрешений 3440х1440 и 3840х2160 необходима мощная карта с восемью гигами набортной памяти.

Правда есть одно существенное "НО". Новые игры ААА класса предъявили настолько суровые требования к графической подсистеме, что у видеокарты GeForce GTX 1650 Super возникли серьезные проблемы с обеспечением даже приемлемой производительности уже в разрешении 1920х1080.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС.