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Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021

Мы попробуем выявить влияние объема видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность. И по этому показателю мы выясним, насколько влияет объем на производительность графических ускорителей.
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В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача довольно нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые видеокарты с такими объемами памяти. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не в сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

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Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Гбайт, GeForce RTX 2060 6144 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4096 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(Текущее разрешение / 1920х1080) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Call of Duty: Black Ops Cold War

  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

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1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Crysis Remastered

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  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Cyberpunk 2077

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  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

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Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

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Project CARS 3

  • Версия 1.0.0.0591u2.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Карта окружающего мира - ультра высокая.
    • Детализация машин - ультра высокая.
    • Детализация трассы - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Размытие в движении - ультра высокое.
    • Детализация травы - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Упреждающий рендеринг - 1.

1% low и average FPS

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Проценты (average FPS)

Total War Saga: TROY

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

По диаграмме среднегеометрической производительности графических ускорителей в восьми играх видно, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 уменьшалась незначительно. Однако начиная с разрешения 2560х1440 и в более высоких 3440х1440, 3840х2160 результаты графических ускорителей с шестью и четырьмя гигабайтами набортной памяти снижались на заметные величины.

У видеокарты с четырьмя гигабайтами набортной памяти с ростом разрешения результаты тестов значительно снижались в таких играх, как: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion. То есть в шести играх из восьми. Примечательно, что у ускорителя GeForce RTX 2060 дела обстояли не лучше.

Теперь давайте обратим внимание на очень важную деталь - "чистую" производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440х1440 и 3840х2160 графические ускорители продемонстрировали низкую производительность в половине игр. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти, графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super продемонстрировал комфортную производительность в четырех проектах. Что уж говорить про младшие карты.

Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440х1440 и 3840х2160 минимально влияет на производительность карт. В свою очередь носители четырех и шести гигабайт набортной памяти физически не "потянут" высокие разрешения.

В более распространенных разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 объем видеопамяти минимально влиял на результаты графических ускорителей. Однако в разрешении 2560х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли в половине протестированных проектов даже у GeForce RTX 2060.

Основываясь на результатах данного тестирования, можно утверждать, что для разрешений 1920х1080 и 2560х1080 подойдет видеокарта с четырьмя гигабайтами набортной памяти. Для разрешений 2560х1440 и 3440х1440 должно "хватить" графического ускорителя с шестью гигабайтами. И для разрешений 3440х1440 и 3840х2160 необходима мощная карта с восемью гигами набортной памяти.

Правда есть одно существенное "НО". Новые игры ААА класса предъявили настолько суровые требования к графической подсистеме, что у видеокарты GeForce GTX 1650 Super возникли серьезные проблемы с обеспечением даже приемлемой производительности уже в разрешении 1920х1080.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС.
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Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
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