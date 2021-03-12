В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA Turing и Ampere в игре Watch Dogs Legion. Графические ускорители «зеленого» гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.

Системные требования

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Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 60 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4 Гбайт или AMD Radeon R9 290X 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х.

Оперативная память: 16 Гбайт.

Свободное место на HDD: 60 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Гбайт или AMD Radeon RX 6800 ХТ 16 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU Видеокарты: GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 1905/19000 @ 2100/21000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 11950/14000 @ 2120/16500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 1950/14000 @ 2110/16500 МГц (NVIDIA);



GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1875/11000 @ 2050/11800 МГц (Palit);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 461.71 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.3.2.

NVIDIA GeForce 461.71 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.3.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

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Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены/ультра качество.



DLSS - выключен/качество/производительность.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Трассировка лучей NVIDIA RTX с настройками «Среднее качество» и «Ультра качество» предъявила к мощности видеокарт настолько суровые требования, что ее включение вызвало затруднения с обеспечением комфортной производительности у большинства ускорителей уже в разрешении 1920 х 1080. С этой задачей справились лишь GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti.

В разрешении 2560 х 1440 умеренно высокие результаты показал только флагманский укоритель «зеленых» GeForce RTX 3080. А разрешения 3440 х 1440 и 3840 х 2160 оказались «не по зубам» даже ему.

Однако не стоит отчаиваться. Игра Watch Dogs Legion поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая серьезно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX. Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Включение DLSS 2.0 положительно сказалось на производительности всех графических ускорителей GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в разрешении 2560 х 1440. Более того, он смог уверенно конкурировать со старшим сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и уверенно опередил красного конкурента – Radeon RX 5700 XT.

Благодаря алгоритму NVIDIA DLSS 2.0 разрешение 3840 х 2160 покорилось таким видеокартам, как GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060 Super.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Включение трассировки лучей с пресетом «Ультра качество» снизило производительность видеокарт, однако не настолько сильно. Все ускорители GeForce RTX с включенным DLSS «производительность» в 1920 х 1080 продемонстрировали высокие результаты.

В разрешении 2560 х 1080 и 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшей модели GeForce RTX 2060.

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В разрешении 3440 х 1440 с этой задачей справились старшие ускорители GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti. Разрешение 3840 х 2160 покорилось флагманской видеокарте GeForce RTX 3080.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

