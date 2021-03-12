Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA Turing и Ampere в игре Watch Dogs Legion. Графические ускорители «зеленого» гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.
Системные требования
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Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4 Гбайт или AMD Radeon R9 290X 4 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Гбайт или AMD Radeon RX 6800 ХТ 16 Гбайт.
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Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.3.0.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены/ультра качество.
- DLSS - выключен/качество/производительность.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Трассировка лучей NVIDIA RTX с настройками «Среднее качество» и «Ультра качество» предъявила к мощности видеокарт настолько суровые требования, что ее включение вызвало затруднения с обеспечением комфортной производительности у большинства ускорителей уже в разрешении 1920 х 1080. С этой задачей справились лишь GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti.
В разрешении 2560 х 1440 умеренно высокие результаты показал только флагманский укоритель «зеленых» GeForce RTX 3080. А разрешения 3440 х 1440 и 3840 х 2160 оказались «не по зубам» даже ему.
Однако не стоит отчаиваться. Игра Watch Dogs Legion поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая серьезно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX. Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Включение DLSS 2.0 положительно сказалось на производительности всех графических ускорителей GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в разрешении 2560 х 1440. Более того, он смог уверенно конкурировать со старшим сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и уверенно опередил красного конкурента – Radeon RX 5700 XT.
Благодаря алгоритму NVIDIA DLSS 2.0 разрешение 3840 х 2160 покорилось таким видеокартам, как GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060 Super.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Включение трассировки лучей с пресетом «Ультра качество» снизило производительность видеокарт, однако не настолько сильно. Все ускорители GeForce RTX с включенным DLSS «производительность» в 1920 х 1080 продемонстрировали высокие результаты.
В разрешении 2560 х 1080 и 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшей модели GeForce RTX 2060.
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В разрешении 3440 х 1440 с этой задачей справились старшие ускорители GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti. Разрешение 3840 х 2160 покорилось флагманской видеокарте GeForce RTX 3080.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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