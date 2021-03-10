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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)

Мы изучим новинку поколения Radeon RX 6800 и выясним, на что можно рассчитывать с такой производительностью.
1
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Оглавление

Вступление

Начало 2021 года ознаменовано плачем всех геймеров. Да нет, речь не о Cyberpunk 2077, ведь его обещали подправить только к 2077 году. И в целом проблема не с играми, ведь сегодня есть во что поиграть, не говоря уж о новых интересных проектах.

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Проблема оказалась там, где ее никто не ждал до Нового года и не торопился покупать видеокарты по безумным ценам, а всякий там старый мусор типа RX 580 разбрасывал в форточки. Срочно пришлось откапывать их из под горы пустых бутылок, конфетти и сухих елок уже в январе потому, что полки в магазинах резко опустели, а на самой успешной бизнес-платформе «А…o» (нужные буквы вставить) можно было одну и ту же карту перепродать 10 раз. В начале февраля GTX 1660 Ti еще можно найти за 30000 рублей, перепродать ее уже в середине месяца за 37000, а в конце ее же обнаружить там же за 45000. AMD RX580 8Gb, которые еще недавно никто не брал за 8-9 тысяч рублей, уже с руками отрывают за 30000. Теперь понятно почему геймеры плачут, и как говорил персонаж мультика: «плачут и платят».

Особенно забавно теперь смотрятся обзоры новых видеокарт, цены на которые сравнялись со стоимостью игровых ноутбуков. Возможно, именно сейчас лучше для игр выбрать именно такой вариант потому, что рынок может обвалиться и все эти карты превратятся в тыквы. Тем не менее, производители видеокарт продолжают выпускать новые устройства, а наша задача освятить их появление в независимости от ситуации на рынке. В прошлом году обновились устройства у компании AMD и NVIDIA. Все решения получились хорошими и интересными по своим характеристикам. Производительность у последнего поколения устройств выросла и лично мне больше по душе пришлись именно младшие модели потому, что я еще не перешел на 4K, несмотря на то, что монитор у меня есть. Во всех современных играх новые видеокарты показывают отличные результаты. AMD или NVIDIA? Это вечная борьба и как обычно где-то сильнее одни, а где-то другие.

Только крупные производители работают на оба лагеря, и одной из таких компаний является ASUS. Инженеры этой фирмы постоянно находятся в поисках невероятного, а значит они постоянно работают над усовершенствованием и развитием новых технологий. Линейка ASUS ROG Strix – это концентрация самых последних достижений и наработок компании для геймеров. Так получилось, что мы изучили почти все устройства на базе графических процессоров от NVIDIA, но обошли стороной AMD. Хотя удалось рассмотреть одну из лучших видеокарт с необычной системой охлаждения ASUS ROG Strix LC RX 6800 XT. Многим больше по душе классическая воздушная система охлаждения, поэтому сегодня мы посмотрим на ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (она же ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming по классификации производителя).

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Похожую систему охлаждения мы уже видели на видеокартах, основанных на графических процессорах NVIDIA. Посмотрим, как она справляется с не самым производительным GPU AMD.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона. Внешняя поверхность похожа на пластифицированную рельефную.

Внутри нас ждет обычная картонная упаковка, оформление которой уже знакомо по модели ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Gaming. Не копия, но очень похоже.

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Фон упаковки черный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на фоне еще светится логотип серии ASUS ROG. В левом верхнем углу еще один логотип и надпись Republic Of Gamers. Рядом крупными символами указано, что это видеокарта семейства ROG Strix Gaming, а внизу есть несколько значков, где мы можем кое-что узнать об этой карте. Предназначена она для игр в 4K, на борту 16 Гбайт памяти GDDR6, интерфейс PCI-e 4.0, поддержка ASUS AURA Sync и знак OC, что сообщает о повышенных тактовых частотах видеочипа. Справа есть вставка, прямо как на видеокартах с графическим процессором NVIDIA, но на этот раз с AMD, с указанием модели Radeon RX 6800 и архитектуры RDNA 2.

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Посмотрим на обратную сторону.

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С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: ROG Strix Gaming Graphics Card и Radeon RX 6800. Ниже мы видим схематичное изображение задней панели с видеовыходами. К ним есть подписи и все понятно. Правее находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Еще есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования указаны на красной вставке слева.

Внутри скрывается черная картонная коробка с надписью Strix.

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После открытия мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, а под ним видеокарту, зажатую в каркасе из такого же материала. Снизу предусмотрен отсек для аксессуаров, а под видеокартой есть углубление для конверта с информационными носителями.

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Комплект небольшой: две липучки, брелок-сувенир и конверт с бумагой. На брелоке приведены координаты: 25.07295, 121.28156. Они указывают на объект в Тайване (кстати, на самой видеокарте тоже есть координаты, мы к этому вернемся).

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Внутри конверта нет ничего интересного. Руководство пользователя, благодарственная карта и карточка для какой-то внутренней игры, где у данной видеокарты все характеристики набирают пять баллов из пяти (видимо, это по рейтингу майнера).

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Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта огромная. Ее габариты составляют 320 х 128.7 х 57.3 мм. Масса более килограмма, но основный вклад вносит система охлаждения.

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Все пока указывает на то, что новинка похожа на ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070. Например, ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC также занимает 2.9 слота. Это говорит о том, что система охлаждения тут почти такая же, как на моделях с GPU NVIDIA. Там один кулер был сразу на все версии – от GeForce RTX 3070 до GeForce RTX 3090.

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Применен практически полностью аналогичный радиатор, используются те же семь тепловых трубок. Теперь уже нет никаких сомнений в том, что охлаждение будет одним из самых эффективных.

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Видеовыходы и разъем PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками. На пластиковом кожухе сверху снова можно заметить координаты: 25.124839, 121.471145. Они отличаются, но это снова Тайвань и это точно офис ASUS.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты и отвода тепла, но и в соединительных целях. Все дело в том, что в компании NVIDIA решили пересмотреть движение воздушных потоков внутри корпуса, и теперь часть его должна проходить через радиатор видеокарты вверх прямо на процессор. Многие тестеры уже поняли, что это не самая лучшая идея, поскольку тогда начинает сильнее греться процессор, но это мало кого волнует.

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А причем здесь AMD? Абсолютно не причем – это полностью инициатива производителей графических ускорителей.

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Многие производители видеокарт пошли по стопам NVIDIA (возможно, у них не было вариантов) и стали делать устройства, которые продуваются насквозь, а для этого пришлось укоротить печатную плату и увеличить радиатор, чтобы часть воздуха проходила через теплорассеиватель и отверстия в задней пластине. Вот и весь секрет заговора.

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Легко заметить, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения, и поэтому пластина ее как бы наращивает.

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Сама пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. В ней проделано несколько отверстий. С внешней стороны на ней можно заметить декоративные пластинки и защитную пленку, которую рекомендуется снять перед использованием.

Пластина крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату. Еще здесь находится наклейка со штрих-кодом и логотип ROG. Есть одна защитная наклейка присутствует на винте крепления кулера. А внутри видно несколько терморезинок в местах контакта пластины с печатной платой.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и открутить два винта со стороны видеовыходов.

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С передней стороны видно, что есть еще вспомогательная металлическая рама, к которой крепится задняя пластина. Посередине между ними оказывается печатная плата, и оба эти элемента усиливают ее жесткость. В целом конструкция получается очень прочная.

Сама система охлаждения выполнена по классической схеме.

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Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива ребер, и получается две секции радиатора, замаскированные под одну потому, что некоторые трубки пронизывают оба массива.

Кулер такой же, как на ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming. Он и там был с запасом, а тут получается огромный. Мы уже заметили, что производитель решил отказаться от прямого контакта и поставил лучший кулер на рынке. Он огромный и тяжелый, но зато тихий и производительный.

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Здесь также установлено три вентилятора. Два крайних состоят из 11 лопастей и крутятся против часовой стрелки, а центральный из 13 лопастей крутится по часовой стрелке. Производитель говорит, что это улучшает потоки воздуха.

При этом двигатели абсолютно одинаковые. Изготовлены компанией Champion, модель CF1010U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Вентиляторы крепятся к специальной металлической пластине на радиаторе.

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Как уже сообщалось, сама печатная плата короче кулера. Однако тут это оправдано. Видно много пустых площадей, которые не заняты элементами. При этом все сфокусировано на нескольких участках.

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Модули памяти находятся достаточно близко к графическому процессору. Все дело, скорее всего, в уменьшении расстояния трасс между контроллером и микросхемами для лучшей стабильности.

Питание графического процессора и видеопамяти здесь разделено на три части.

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Две находятся слева от GPU, а одна большая справа. Схема заметно усилена и количество фаз увеличено по сравнению с референсом. Восемь фаз находятся справа, пять – слева от графического процессора.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности. Здесь используются две разные модификации. Сборки справа представлены микросхемами International Rectifier IR TDA21472, которые обеспечивают до 70 А.

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За питание отвечает ШИМ-контроллер International Rectifier IR35217, который обеспечивает восемь фаз.

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Слева для питания памяти используются сборки Alfa & Omega 54700.

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Сверху распаян другой ШИМ-контроллер ON Semi NCP81022, отвечающий за питание памяти.

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По центру размещен графический процессор AMD Navi 21. GPU изготовлен на 42 неделе 2020 года. Понятно, что он припаян шарами BGA, но по углам дополнительно проклеен специальным прочным клеем.

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На плате распаяно восемь микросхем памяти типа GDDR6. Снизу и сверху по три, справа – две. Здесь используется 256-битная шина. Объем по современным меркам достаточный.

Конкуренты таким похвастать не могут. Возможно, интереснее будут смотреться карты GeForce RTX 3060 c 12 Гбайт памяти, но пока это отличный вариант.

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Тут используются микросхемы производства компании Samsung.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin PCI-e. Подключать обязательно оба. Есть индикаторы подключения, и если не задействовать хотя бы один – видеокарта не запустится.

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На задней панели размещен обычный набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Один HDMI.

Еще можно обнаружить переключатель двух разных режимов работы: производительный и тихий. Он находится сверху.

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Кроме того, есть два коннектора 4-Pin Fan для подключения дополнительных вентиляторов.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC 16 GB проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS 2807;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix RX 6800 OC (1980 / 2190 / 16 000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: be quiet! Dark Power Pro 1200 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится с заводским термоинтерфейсом. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Никаких проблем с установкой видеокарты и ее совместимостью нет. Теперь запустим новинку ASUS и оценим работу подсветки и системы охлаждения в нагрузке.

При 100% оборотов крыльчатки раскручиваются до 3400 об/мин, шум при этом составляет 49.5 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 70% от полной мощности, что соответствует 2330 об/мин. Шум, конечно, заметный, но его не назовешь критическим.

На кожухе предусмотрена RGB-подсветка, эффекты которой можно синхронизировать через специальный софт. Синхронизация с материнской платой работает в полном объеме.

После того, как все собрано и запущено, можно изучить тестовый стенд при помощи утилит.

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Не то, чтобы я хотел сильно разогнать систему, просто решил выставить конкретные значения для более стабильных результатов. При незафиксированных частотах значения могли бы колебаться в определенном диапазоне.

И было любопытно проверить, насколько ниже производительность в режиме PCI-e 3.0 вместо 4.0. По результатам тестов выяснилось, что в используемых приложениях ее практически нет.

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Теперь остается протестировать видеокарту в производительном режиме, чтобы получить максимальную производительность, а также еще немного ее разогнать.

К слову, для обычного использования предпочтительнее тихий режим, поскольку в игровых приложениях выходит не сильно медленнее, но заметно тише. Ну а выбор остается за пользователем.

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Теперь перейдем к тестам. 3DMark Time Spy:

450x276 31 KB. Big one: 1000x614 125 KB

3DMark Time Spy Extreme:

450x276 32 KB. Big one: 1000x614 128 KB

3DMark Port Royale:

450x276 30 KB. Big one: 1000x614 122 KB

3DMark Sky Diver:

450x276 31 KB. Big one: 1000x614 122 KB

Разгон очень неплохой. Сначала я снова уперся в возможности штатного софта ASUS, но потом решил использовать инструментарий AMD. В прошлой версии у меня ничего не работало, но сейчас все в порядке, и утилита производителя не нужна, ведь в ее случае диапазон чуть меньше.

Лично я бы предпочел тишину, отказавшись от разгона, благо производительность и так достаточна. Тут в пору больше говорить о даунвольтинге. Работает ли разгон вообще? Есть ли хоть какой-то прирост?

3DMark Time Spy:

450x275 31 KB. Big one: 1000x611 122 KB

3DMark Time Spy Extreme:

450x275 30 KB. Big one: 1000x611 120 KB

3DMark Port Royale:

450x275 31 KB. Big one: 1000x611 119 KB

3DMark Sky Diver:

450x275 31 KB. Big one: 1000x611 117 KB

Unigine Superposition 4K:

450x280 26 KB. Big one: 1000x622 107 KB

Последнее приложение показывает, что в 4K можно играть с комфортом. Это похоже на правду.

Показания тепловизора, полученные во время работы Furmark, подтверждают мою догадку. Сильнее всего нагреваются обратная сторона GPU и силовые элементы внутри.

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На открытом стенде они разогреваются соответственно до 56.3°C и 52°C, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 86°C в самой горячей точке. Температуры задней пластины не выше 50°C.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 135 KB

Остается привести график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток.

450x167 25 KB. Big one: 1200x444 127 KB

Заключение

Итак, перед нами еще одна хорошая видеокарта поколения Radeon RX 6800. Жаль, что этот объект вожделения майнеров в ближайшее время не встретишь по приемлемым ценам.

ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC – достаточно тихая и производительная модель с отличной системой охлаждения, которая обеспечивает неплохой разгон без особых последствий. Температуры в играх при включении производительного режима находятся в приемлемом диапазоне. В тихом режиме дела обстоят еще лучше. Фактически это режим даунвольтинга, и я бы оставил для постоянной работы именно его. Производительности хватает везде с запасом, особенно если речь идет про FHD разрешение.

Да и к температурному режиму не придерешься. Понятно, что это открытый стенд, но 57°C на внутренних силовых элементах – очень неплохо. Это обратная сторона больших габаритов видеокарты, но сейчас все мощные и производительные графические ускорители такие. Если они компактные, то постоянно сбрасывают частоты до штатных, троттлят и перегреваются или работают на низких частотах. Понятно, что в формат ITX (170 мм) можно запихнуть даже GeForce RTX 3090, но тогда ее придется охлаждать хотя бы водой. Тут же никакого компромисса: большая модель с относительно низким уровнем шума и невысокой температурой при интенсивной нагрузке.

Есть еще одна хорошая новость – драйвера становятся лучше и стабильнее. Теперь через них можно в полной мере осуществлять некоторые функции разгона. Полного управления нет, но что-то уже можно. Еще одна отличная новость – обновление тестового пакета GPU Tweak до третьей версии. Интерфейс стал удобнее и симпатичнее. Пока новых функций не подмечено, но это уже хоть что-то. Налицо движение в сторону улучшения внешнего вида и функциональности. Есть ли разница по сравнению с версией Radeon RX 6800 XT? Да, она есть и ощущается, но сейчас такие времена, что не до капризов из-за 10-15 кадров на ультрах, особенно когда это 120-130 FPS. И никто не отменял разгон, который дает заметную прибавку и позволяет подобраться к уровню старших решений.

Однако, как говорит одноименный сериал – богатые тоже плачут, но в данном случае плачут все геймеры. Для них настали не самые веселые времена. А майнеры тем временем сметают почти все видеокарты старше GeForce GTX 1050, которые также подорожали.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC.

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Александр Богданов
12:20
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Eisbrecher
12:20
Читай, керрят рака с реальным ммр 1500? Если ты месяцами не можешь вылезти за пределы, допустим, 3к - так, может, дело не в окружающих?
В Dota 2 начали банить за бустинг аккаунтов
Lapunov
12:20
спасибо
Владельцы GeForce RTX 3090 используют процессорные кулеры для охлаждения видеопамяти
Jenka Alukard
12:20
По твоей логике у зелёных тоже нету аналогов красных, ведь аналог - это избирательная резкость, антилаг, человеческий фрисинк и прочие радости жизни. А то что вы себе выдумали - это, извините, только ...
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
Ник Хобо
12:18
Там не только Обсидиан. inXile Entertainment тоже под крылом МС. Еще Авеллона зазвать и фолл дрим тим получится.
Microsoft выкупила Bethesda и объявила о появлении новых эксклюзивов Xbox
Gunnar
12:18
А они собираются поделиться с миром лайфхаком? Какой им Профит от этого?
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
alexanderl
12:17
что за набор буков?
В Dota 2 начали банить за бустинг аккаунтов
Muro
12:15
Хрен вам хохлятые.
49 актуальных смартфонов HUAWEI завершили жизненный цикл и не могут претендовать на прошивку EMUI 11
Александр Богданов
12:15
Так а зачем К версию процессора брали?Материнка тоже поди на Z чипсете
Порция материалов Intel со спецификациями Rocket Lake-S и игровой производительностью утекла в сеть
brazil
12:15
Бред, не бред, а Интел уже поставила 115тыс процессоров Ice Lake-SP 30 ведущим клиентам, пока Милан еще даже не анонсирован :-)
Xeon Platinum Ice Lake-SP появились на сайте SiSoftware за несколько дней до запуска AMD EPYC
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