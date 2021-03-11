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Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II

Мы изучим универсальную мышку серии ROG, которая хорошо подойдет как для работы, так и для MMO, FPS и RTS игр.
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Оглавление

Вступление

Количество игровых периферийных устройств только растет. Раньше любая клавиатура и мышь с двумя кнопками считались игровыми. Сейчас в некоторые игры даже на ПК удобнее играть с джойстиком. Например, игры The Medium или Little Nightmares II без геймпада лучше не начинать. Причем, в первой я понял это где-то в середине, а вторую сразу, как только запустил потому, что там сразу это рекомендуют. Однако, есть категория игр, где на мой взгляд удобнее орудовать мышкой и клавиатурой. Например, много MMORPG заточены под «клаву», в Diablo тоже, наверное, можно играть джойстиком, но это уже не то.

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От современной игровой мышки и клавиатуры требуется, чтобы они были быстрыми, надежными, ремонто-пригодными и конечно же с подсветкой. Без RGB подсветки сейчас сложно представить себе хоть что-то с приставкой Gaming. Майнеры, кстати, менее капризны и сметают видеокарты даже без подсветки. Тру-геймер себе такого позволить не может иначе FPS упадет и будет лагать. У производителей просто не осталось выбора, и они устанавливают эту подсветку везде. Доходит иногда до смешного: мне попадались клавиатуры, где с подсветкой слишком ярко, а без нее ничего не видно. Ни играть нормально, ни работать на таком устройстве абсолютно невозможно, если только по памяти.

Я-то уже привык ориентироваться, но все равно дискомфортно работать вслепую. Вот здесь появляется первый важный принцип – подсветка должна регулироваться. Зачастую так и происходит, лишь на бюджетных моделях попадаются только два режима: вкл. и выкл. Кроме этого полезно бывает настроить цвет потому, что не всем комфортно работать за клавиатурой, когда она переливается как новогодняя елка. С мышкой в этом плане ощутимо проще.

Компания ASUS развивает свою линейку Republic Of Gamers и выпускает полный набор периферии для любителей игр. Есть клавиатуры, мониторы, гарнитуры, мыши, роутеры, ноутбуки и так далее до бесконечности. Я не знаю, есть ли какой-то продукт из компьютерной индустрии, которого бы не нашлось в линейке ASUS ROG. Сегодня я рассмотрю еще одну беспроводную мышку ASUS ROG Pugio II, которая абсолютно симметрична и подойдет как правшам, так и левшам.

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На первый взгляд она ничем не примечательна и напоминает остальные продукты компании, но, наверное, в ней есть что-то необычное и мы постараемся это найти.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая. Она выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри еще есть надежная упаковка. Внешнее оформление в стилистике многих продуктов серии ASUS ROG, используется красно-черная палитра.

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В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом ASUS AURA. По центру находится изображение самого устройства. Получается, как бы глянцевая наклейка на матовом фоне. Внизу указано полное наименование модели ASUS ROG Pugio II серебристым цветом, который переливается всеми цветами радуги на свету. Также небольшими красными буквами сообщается, что это беспроводная игровая мышь.

С обратной стороны сверху мы видим такую же надпись.

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Ниже находится крупное изображение устройства, но на этот раз матовое. От него расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации и основные особенности.

В самом низу находится таблица со спецификацией устройства. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Pugio II
Подключение Bluetooth LE, беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, проводное USB 2.0
Максимальное ускорение 40 g
Максимальная скорость 400 дюйм/с
Чувствительность (разрешение) 16 000 точек/дюйм
Тип сенсора Оптический, Pixart PMW3335
Частота опроса 1000 Гц
Масса без кабеля 102 г
Программируемые кнопки 7 шт.
Боковые кнопки 2 слева и 2 справа
Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 уровня
Размеры 126 х 57 х 40 мм

Одна из интересных особенностей, которая здесь указана – наличие сменных блоков переключателей нажатий. Это очень удобная функция потому, что в случае выхода их из строя их можно легко заменить, не прибегая к помощи паяльника.

Посмотрим, что находится внутри.

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Здесь мы видим каркас из картона с прозрачной пластиковой капсулой. С обратной стороны предусмотрели небольшую нишу, для комплекта поставки.

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Нельзя сказать, что он маленький или скромный. Мы видим краткое руководство пользователя, гарантийную карту, кабель USB Type-A – USB Type-C, кусочек пластика странной формы, наклейка с логотипом ROG и пластиковая коробочка. Кабель может использоваться для подзарядки, обновления прошивки и для работы устройства в режиме с кабелем.

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Внутри маленькой черной пластиковой коробки находится небольшой пинцет, два переключателя Omron D2F-01F и комплект боковых кнопок в количестве 4 штук потому, что их по две с каждой стороны.

Хорошо, что USB Type-C можно устанавливать любой стороной. Это очень удобно в плане подключения устройства потому, что не надо пытаться как-то попасть. Есть специальное углубление в передней части мыши и туда без проблем вставляется коннектор кабеля и надежно там фиксируется.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка изготовлена из разного пластика. Сверху он черный полупрозрачный, снизу просто черный, а еще есть белая матовая вставка снизу. Внешняя поверхность матовая, не скользкая. Вся конструкция состоит из нескольких частей. Прямо на спине мышки находится полупрозрачная крышка, которая держится выступами и фиксируется сильным магнитом спереди.

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Основная часть клавиш изготовлена из такого же материала. Однако внутри мы видим крепежный механизм, который позволяет надежно фиксировать каждую клавишу к корпусу. Для этого усилен корпус, добавлены пазы, установлены стальные втулки-штифты.

Крепеж клавиш заходит под крышку. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

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Корпус выполнен почти симметричным, за исключением верхней крышки корпуса и скоса площадки сверху колесика. Боковые кнопки есть слева и справа. Сама мышь одинаково лежит в обеих руках потому, что она почти симметрична. Я особой разницы не заметил.

Удобно, что боковые кнопки немного утоплены внутрь и это предотвращает от случайного нажатия при хвате. С другой стороны, программируются все клавиши и это может оказаться очень круто. Можно приноровиться другие кнопки нажимать безымянным пальцем или мизинцем. Поэтому мышь можно считать универсальной. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое кольцо с маленькими диагональными канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. По бокам находится ободок из белого молочного пластика и это значит, что именно здесь осуществляется подсветка.

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Часть мышки разбирается просто. Снимается верхняя крышка просто поднятием вверх, затем откручивается каждая кнопка. После их демонтажа можно увидеть переключатели со слотами, куда они установлены. Это отличная функция, которая позволяет просто заменить их, если они выйдут из строя. Изначально на двух основных кнопках используются переключатели OMRON D2FC-F-K(50M). На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они используются гораздо реже и поэтому не меняются так просто.

В середине мы видим Li-ion аккумулятор на 3,7 В, 800 мАч. Хватает его очень надолго, и я даже толком не успел его разрядить во время тестирования. Это неудивительно потому, что производитель заявляет о 69 часах без подсветки и 40 часов с подсветкой.

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Она синхронизируется с другими устройствами в системе по технологии ASUS AURA Sync. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение. Нижние боковины корпуса изготовлены с небольшими канавками. Кроме этого, сама поверхность пластика шероховатая и получается уверенный хват и ничего не скользит.

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Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

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Спереди мыши находится тоннель с разъемом для подключения кабеля USB Type-C. Он держится достаточно надежно и вынимается с усилием.

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Можно использовать устройство с кабелем, но мне не понравилось. Начнем с того, что я привык к беспроводным устройствам, а здесь кабель относительно мягкий, но толстый. Возить его по столу нет абсолютно никакого желания.

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Сзади мышки внизу находится еще один тоннель и там скрывается беспроводной модуль. Снаружи это место закрыто верхней крышкой и это очень удобно.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Это известная модель Pixart PMW3335. Он оптический с разрешением 16000 точек на дюйм.

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Также здесь находятся три тефлоновые ножки, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Еще здесь можно заметить две кнопки и выключатель.

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Одна кнопка осуществляет динамическое переключение режима чувствительности, а другая нужна для сопряжения устройства. Выключатель переключает беспроводные режимы и включает устройство.

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Кроме всего прочего на брюшке находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Тестирование

Мышь автоматически определяется операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Все отлично пока, вы не планируете заниматься ее настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение Armoury Crate.

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Это увесистый пакет, в котором настраивается вся экосистема ASUS. В игровых ноутбуках этот пакет установлен по умолчанию. Там осуществляются почти все настройки. С одной стороны, хорошо, когда все находится в одном приложении, а с другой – оно разрастается до солидных значений, становится перегруженным и начинает работать некорректно. Здесь никаких проблем не наблюдается, только значительное время занимает установка и обновление всех компонентов.

Далее для каждого устройства есть свой раздел для настроек, а еще есть общий пункт синхронизации подсветки ASUS AURA Sync.

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Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство. В данном случае мы посмотрим настройки ASUS ROG Pugio II Wireless. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Все на русском языке, поэтому поймет любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

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Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. На мой взгляд, это удобно потому, что можно сразу выбрать 4 самых нужных режима и назначить их под профиль.

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Внизу настраивается частота опроса и время отклика кнопки. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравилась функция определенного цвета для уровня заряда аккумулятора. Это действительно важно и можно быстро определить состояние зарядки устройства.

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Еще здесь можно настроить подсветку каждой детали отдельно.

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Это тоже очень интересная функция, но я просто решил синхронизировать всю систему сразу. В пункте калибровки можно настроить расстояние работы сенсора до отрыва. Я попробовал два разных режима, и они действительно работают.

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Далее настраиваются режимы питания. Настраивается время, после которого устройство переходит в спящий режим.

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Здесь же можно обновить прошивку устройства. Я проделал эту процедуру без особых усилий. Единственное, что для этого нужно – подключение устройства кабелем к компьютеру. Вся процедура заняла около 3 минут.

После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, но переключать режимы в реальном времени кнопкой на брюшке не всегда удобно. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато это не получится сделать случайно.

В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Что от кабеля, что от провода мышь работает одинаково. Сигнал начинает терять стабильность на удалении больше 2,2 м. Вблизи прием очень уверенный несмотря на множество помех в виде Wi-FI, Bluetooth, смартфона, беспроводных наушников и еще одного беспроводного комплекта. Как я не пытался, но повлиять на сигнал не получилось. Скорость хорошая и лично я лага не заметил, но я не кибер-спортсмен.

С мышкой удобно как играть, так и работать. Во влажных руках она не скользит, а рука во время использования не потеет. Заряда хватает надолго и за время использования она так и не разрядилась, хотя я изрядно поигрался.

Заключение

В целом это хорошая универсальная модель, которая может подойти абсолютно всем. Даже работать с ней очень комфортно. Мышь достаточно крупная и легкая, но качество изготовления хорошее и нет какого-либо дискомфорта. Мышь отлично подойдет для MMO, FPS и RTS игр. Переключать режимы чувствительности на лету затруднительно потому, что кнопка находится на брюшке. Однако если настроить все заранее, то ни с откликом, ни с чувствительностью проблем не будет. Как ни странно, но универсальная эргономика под обе руки не доставляет неудобств. Боковые кнопки немного утоплены и прячутся в корпус, поэтому просто так не нажимаются.

Еще мышь достаточно легко разбирается и обслуживается. Проще всего снять две внешние клавиши и заменить переключатели. Для этого всего-навсего понадобится открутить два винта по одному на кнопку. Пока это один из самых простых механизмов для замены, что я видел. Кроме этого, полный разбор осуществляется тоже достаточно просто и это позволяет ее легко обслуживать, а все замены осуществлять узлами.

ASUS ROG Pugio II хорошо лежит на ровной твердой поверхности, оторвать или перевернуть ее сложно. На мягком коврике тоже все отлично благодаря крупным ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Подсветка работает отлично, хорошо настраивается и синхронизируется.

Что касается автономности, то тоже все отлично. За все время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор и похоже его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время. Софт очень удобный и настраиваются все основные параметры. Возможно, нет каких-то тонких профессиональных регулировок, но все основное есть и мне этого показалось достаточно для большинства приложений.

Если коротко подвести итог, то получаем симметричную мышку с отличным функционалом, хорошим сенсором и отлично реализованной подсветкой. Кроме этого, можно легко менять переключатели.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование мышь ASUS ROG Pugio II.

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