Оглавление

Вступление

Не все материнские платы нужны для развлечений. Да, нас уже приучили к геймингу и что все самые интересные устройства выходят только с приставкой Gaming. Что делать тем, кто разочаровался в Cyberpunk 2077 или, кто в принципе не играет и ему устройство нужно не для развлечений? Да не обращать внимание и купить плату с этой приставкой, ведь пользоваться ей можно, а подсветку можно отключить. Однако производители все же оставляют сегмент недорогих моделей, куда попадают устройства, которые наоборот могут заинтересовать не только профессионалов, но также геймеров и энтузиастов.

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В поле своего зрения я всегда пытался держать платы среднего и начального уровня. Теперь с постоянным ростом цен средний уровень улетел в небеса, а в районе 10 000 рублей приличных устройств, которыми не стыдно пользоваться, остается не так много. В целом меня полностью устроила плата на чипсете AMD A520, которую я не так давно рассматривал, но всегда хочется чего-то большего. Не только в плане размеров, но и функциональных возможностей.

Здесь уже получается, что нужно рассматривать модели уровнем выше. Нет, конечно не среднего, где модели уже за Over20000 рублей. Что-то более бюджетное, но с поддержкой современных интерфейсов и технологий. Это значит, что придется рассматривать платы на чипсете AMD B550. Кстати, искать пришлось недолго и даже странно, что на эту модель я как-то не обращал раньше внимания, несмотря на множество хороших отзывов и привлекательную цену. На самом деле я понял, что искал плату формата mATX и полагал, что именно такого формата устройства обычно самые недорогие и бюджетные. А эта модель полноформатная. Основные характеристики: AMD B550, 10 000 рублей, все положительные отзывы, ASUS. Все это сегодня звучит просто как фантастика. Так в чем секрет этого успеха?

Обычно ASUS ассоциируется с высокими ценами. И частенько за бренд приходится переплачивать. Материнская плата ASUS Prime B550-Plus – пример того, что сочетание бренда, качества и функционала может быть доступно если не для всех, то для многих.

Если честно, уже не терпится поскорее посмотреть на устройство поближе и оценить все его достоинства и недостатки. Погнали.

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Упаковка и комплектация

Перед нами обычная коробка бюджетной модели. Все стандартно и понятно. Коробка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая. Что мне нравится в компании ASUS при оформлении упаковок, так это то, что можно посмотреть на товар лицом не открывая коробки. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.

Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime B550-Plus. Prime – в переводе означает «основной», «базовый». Это линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для широкого спектра пользователей.

Ниже названия модели находится огромный значок ASUS AURA Sync. Он свидетельствует о поддержке одноименной технологии. Внизу находится группа из нескольких значков. Четыре относятся к AMD, один из которых сообщает о поддержке CrossFire, и наконец – HDMI и PCI-e Gen4.

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Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами Prime B550-Plus. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Информация о безопасности;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10, причем не абы какая, а старше 1903.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Большего я и не ждал. В целом у меня практически случилось дежавю. Не очень давно я тестировал материнскую плату ASUS Prime Z490-P и это практически ее копия, если не глубоко копаться в нюансах. Похожее внешнее оформление упаковки, внутреннее убранство, абсолютно идентичный комплект поставки и внешне похожая сама плата. Теперь фанаты AMD могут вздохнуть с облегчением потому, что плата для платформы Intel заметно дороже.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата ATX. Если на Intel решили сэкономить за большую сумму, то здесь само устройство в ширину стандартное. Значит габариты классические и составляют 305 х 244 мм.

Плата очень легкая и кажется простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, а поверхность глянцевая.

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Чтобы придать хоть какой-то интересный вид, используются белые принты на большой поверхности устройства, а еще полоски есть на радиаторах. Всего их три, и они все по существу: только питание и чипсет. Кроме нескольких полос они даже не окрашены. Да это и не нужно, ведь краска на скорость не влияет.

Хорошо заметно, что даже спереди у платы есть пустые места, соответственно сзади элементов практически нет. Здесь мы видим массив светодиодов в области разграничения звуковой подсистемы, где присутствует полоса без слоев металлизации. Логично было бы увидеть здесь RGB светодиоды, но видимо это дорого и одноцветные дешевле.

Кстати, здесь снова лучше, чем у Intel. Дело в том, что на плате ASUS Prime Z490-P использовались желтые светодиоды и они были не в тему. Здесь они белые и это смотрится совсем по-другому. Например, на водоблоке у меня тоже была белая подсветка и вместе это отлично сочеталось.

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Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектора ATX по схеме 24+8. Маловато, но это бюджетная плата не на флагманском чипсете.

В данной ситуации это выглядит разумно. Покупателю всегда хочется большего, а производитель не хочет наступать себе же на хвост и устраивать конкуренцию внутри.

Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня. Это значит, что теоретически на нее могут установить топовый процессор AMD Ryzen 9 5950X, который должен работать как часы хотя бы в штатном режиме, ведь разгон никто не гарантирует даже на дорогих моделях.

Поэтому логично, что одного разъема на 8-pin будет впритык. К тому же здесь ничего не сказано про использование технологии ProCool.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Про поддержку функции OPTIMEM ничего не сказано. Парадокс заключается в том, что, если так происходит – память гонится лучше. Это лишь сугубо мои наблюдения.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

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Я всегда предпочитаю брать платы с четырьмя слотами. Исключение только формат mini-ITX потому, что там этого, как правило, не бывает.

В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (4*2+2) для ядер и cIOD. Система питания выглядит простовато. Здесь используются обычные транзисторы типа Low Rds(on) SiRA14B и SiRA12B.

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной катушке индуктивности с ферритовым сердечником типа R47. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю.

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Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106JGQW. Он обеспечивает шесть фаз и используется на более дорогих устройствах с большим числом каналов, например, ASUS ROG STRIX B550-F Gaming.

Транзисторы и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Тепловых трубок и никаких пластиковых кожухов тут нет.

Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее, а значит они должны эффективно справляться с теплоотводом.

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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и ничем не окрашены, возможно просто покрыты каким-то защитным слоем. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от чипсета.

Он также изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. Сверху присутствует только надпись Prime SERIES и какие-то линии. Может показаться, что это простой брусок, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода.

Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет AMD B550, который мы уже видели неоднократно.

Характеристики его за это время не изменились и для бюджетного устройства он в самый раз. Понятно, что здесь производитель будет использовать его возможности по максимуму без всяких там дополнительных контроллеров. Это касается шести SATA портов, которые выведены вбок.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. Она расположена ниже, а выше находятся четыре светодиода-индикатора Q-LED.

В правом нижнем углу расположен разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть один 4-pin коннектор для вентилятора и две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств. Далее следует еще один 4-pin коннектор для вентилятора. Всего их на плате аж 6 штук, что неплохо для бюджетного устройства.

Дальше по нижнему краю идут контакты для термистора и сброса настроек BIOS, ClrCMOS.

Затем следуют два разъема для RGB лент. Один обычный 12В, а другой адресный – 5В. Следом идут колодка COM-порта, колодка подключения специального адаптера Thunderbolt и разъем для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Два PCI-e x16 и три PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь такого нет.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFireX. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Понятно, что на этой плате никто этим заниматься не будет. Между первым и вторым слотом PCI-e x16 можно обнаружить батарейку. Шину PCI-e Gen4 поддерживает только верхний слот PCI-e x16.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Однако, лишь верхний может работать с шиной PCI-e Gen4.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2 (Type-A + Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime B550-Plus Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии и 5000-серии без встроенной графики, APU AMD Ryzen 4000-серии. APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются (официально) Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3 Системная логика AMD B550 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 - 4800 (разгон) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

3 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;



1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3

(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8111H Аудио Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD B550) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 х Display Port;

1 x HDMI 1.4b;

1 x Optical out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное в зависимости от модели меню. В остальном все стандартно.

Однако если вы думали, что здесь вас ждет интеллектуальный разгон, как в случае ASUS Prime X299 Edition 30, то выбросьте эти мысли из головы. Для интеллектуального разгона нужен отдельный независимый процессор, который просчитывает алгоритмы. На плате его нет, и даже не планировалось использовать. Предусмотрено лишь две предустановки, чтоб хоть что-то было и пришло понимание того, как снимать лимиты.

Самое главное – есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: be quiet! Pure Loop 280 мм;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1401;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.

Системная плата работает как часы. Все стабильно, просто и понятно. Легко разогнал процессор до 4600 МГц и память до DDR4-3800 с таймингами 16-16-16-32.

Понятно, что Prime95 на такой частоте не проходит… Ладно, попробуем 4500 МГц.

Хотелось бы больше рассказать о новинке, но все скучно. Никаких чудес и приключений. Собрал, поставил, разогнал, запустил и забыл. Вот всегда бы так гладко все проходило.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Теперь традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0:

Результаты достойные для модели начального уровня.

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 64°C под Prime95 приблизительно за 10 минут, и я думаю, что это победа. Самый максимум, что фиксировался в работе – 66°C.

В простое радиаторы транзисторов греются всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 30.8°C.

Еще до 45°C нагревается какая-то микросхема над COM-портом.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Плата бюджетная, и звук вполне соответствует ее статусу. Дополнительно я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Лично мне материнская плата ASUS Prime B550-Plus очень понравилась, и после тестов стало ясно, почему такое мнение разделяю не только я.

Начнем с того, что это одна из самых недорогих системных плат на чипсете AMD B550. Это значит, что она в полной мере поддерживает все новые процессоры AMD, включая флагманские модели. Подсистема питания не претендует на что-то, и прекрасно понятно, что на плате 6 фаз, которые превращаются в 10 для лучшего охлаждения. Сверху и сбоку на транзисторах установлены радиаторы, которые отводят тепло не только от них, но и от катушек индуктивности.

Если ставить водоблок и разгонять процессор, лучше установить вентилятор на обдув околосокетного пространства. Без этого температура компонентов в Prime95 Small FFTs поднимается почти до 70°C. Это не критично, но дополнительный обдув не помешал бы. И при этом материнская плата хорошо справляется с разгоном. Процессор без особых усилий загружается на 4600 МГц и проходит некоторые тесты. Память тоже отлично гонится. Я не занимался экстримом, но режим DDR4-3800 с таймингами 16-16-16-32 – это неплохо.

Функциональные возможности модели ASUS находятся на высоком уровне. Есть поддержка интерфейса PCI-e Gen4, а также USB 3.2 Gen2. Предусмотрено два слота для накопителей M.2, причем один из них может работать в режиме PCI-e Gen4. Нет поддержки SLI. Интересно, кому она может пригодиться для современной видеокарты в 2020 году?

На печатной плате есть много разъемов для вентиляторов, а также несколько коннекторов для RGB-лент, включая адресный. BIOS – проста, понятна, информативна. Звук добротный. Обычно на бюджетных платах отсутствует какая-либо индикация, а здесь есть четыре светодиода, которые представляют собой упрощенную версию индикатора POST-кодов. Технология называется Q-LED. Хотелось бы к чему-то придраться, но абсолютно не к чему, учитывая стоимость устройства.

ASUS Prime B550-Plus – отличная современная плата начального уровня для платформы AMD Socket AM4, которая может подойти абсолютно для любой сборки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: