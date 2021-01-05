Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus

Мы изучим современную модель ASUS начального уровня для платформы AMD Socket AM4, которая подойдет для любой сборки.
2
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой

Оглавление

Вступление

Не все материнские платы нужны для развлечений. Да, нас уже приучили к геймингу и что все самые интересные устройства выходят только с приставкой Gaming. Что делать тем, кто разочаровался в Cyberpunk 2077 или, кто в принципе не играет и ему устройство нужно не для развлечений? Да не обращать внимание и купить плату с этой приставкой, ведь пользоваться ей можно, а подсветку можно отключить. Однако производители все же оставляют сегмент недорогих моделей, куда попадают устройства, которые наоборот могут заинтересовать не только профессионалов, но также геймеров и энтузиастов.

реклама

В поле своего зрения я всегда пытался держать платы среднего и начального уровня. Теперь с постоянным ростом цен средний уровень улетел в небеса, а в районе 10 000 рублей приличных устройств, которыми не стыдно пользоваться, остается не так много. В целом меня полностью устроила плата на чипсете AMD A520, которую я не так давно рассматривал, но всегда хочется чего-то большего. Не только в плане размеров, но и функциональных возможностей.

Здесь уже получается, что нужно рассматривать модели уровнем выше. Нет, конечно не среднего, где модели уже за Over20000 рублей. Что-то более бюджетное, но с поддержкой современных интерфейсов и технологий. Это значит, что придется рассматривать платы на чипсете AMD B550. Кстати, искать пришлось недолго и даже странно, что на эту модель я как-то не обращал раньше внимания, несмотря на множество хороших отзывов и привлекательную цену. На самом деле я понял, что искал плату формата mATX и полагал, что именно такого формата устройства обычно самые недорогие и бюджетные. А эта модель полноформатная. Основные характеристики: AMD B550, 10 000 рублей, все положительные отзывы, ASUS. Все это сегодня звучит просто как фантастика. Так в чем секрет этого успеха?

Обычно ASUS ассоциируется с высокими ценами. И частенько за бренд приходится переплачивать. Материнская плата ASUS Prime B550-Plus – пример того, что сочетание бренда, качества и функционала может быть доступно если не для всех, то для многих.

450x411 40 KB. Big one: 904x826 144 KB

Если честно, уже не терпится поскорее посмотреть на устройство поближе и оценить все его достоинства и недостатки. Погнали.

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Упаковка и комплектация

Перед нами обычная коробка бюджетной модели. Все стандартно и понятно. Коробка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая. Что мне нравится в компании ASUS при оформлении упаковок, так это то, что можно посмотреть на товар лицом не открывая коробки. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.

450x361 34 KB. Big one: 1000x803 126 KB

Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime B550-Plus. Prime – в переводе означает «основной», «базовый». Это линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для широкого спектра пользователей.

Ниже названия модели находится огромный значок ASUS AURA Sync. Он свидетельствует о поддержке одноименной технологии. Внизу находится группа из нескольких значков. Четыре относятся к AMD, один из которых сообщает о поддержке CrossFire, и наконец – HDMI и PCI-e Gen4.

реклама

Переворачиваем коробку.

450x361 38 KB. Big one: 1000x803 153 KB

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами Prime B550-Plus. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

450x295 29 KB. Big one: 1000x655 105 KB

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x213 17 KB. Big one: 1000x473 66 KB
  • Руководство пользователя;
  • Краткое руководство;
  • Информация о безопасности;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10, причем не абы какая, а старше 1903.

450x236 21 KB. Big one: 1000x524 72 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Большего я и не ждал. В целом у меня практически случилось дежавю. Не очень давно я тестировал материнскую плату ASUS Prime Z490-P и это практически ее копия, если не глубоко копаться в нюансах. Похожее внешнее оформление упаковки, внутреннее убранство, абсолютно идентичный комплект поставки и внешне похожая сама плата. Теперь фанаты AMD могут вздохнуть с облегчением потому, что плата для платформы Intel заметно дороже.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата ATX. Если на Intel решили сэкономить за большую сумму, то здесь само устройство в ширину стандартное. Значит габариты классические и составляют 305 х 244 мм.

450x386 37 KB. Big one: 1000x857 145 KB

Плата очень легкая и кажется простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, а поверхность глянцевая.

реклама



Чтобы придать хоть какой-то интересный вид, используются белые принты на большой поверхности устройства, а еще полоски есть на радиаторах. Всего их три, и они все по существу: только питание и чипсет. Кроме нескольких полос они даже не окрашены. Да это и не нужно, ведь краска на скорость не влияет.

450x374 36 KB. Big one: 1000x830 140 KB

Хорошо заметно, что даже спереди у платы есть пустые места, соответственно сзади элементов практически нет. Здесь мы видим массив светодиодов в области разграничения звуковой подсистемы, где присутствует полоса без слоев металлизации. Логично было бы увидеть здесь RGB светодиоды, но видимо это дорого и одноцветные дешевле.

Кстати, здесь снова лучше, чем у Intel. Дело в том, что на плате ASUS Prime Z490-P использовались желтые светодиоды и они были не в тему. Здесь они белые и это смотрится совсем по-другому. Например, на водоблоке у меня тоже была белая подсветка и вместе это отлично сочеталось.

450x319 26 KB. Big one: 1000x708 94 KB

реклама

Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектора ATX по схеме 24+8. Маловато, но это бюджетная плата не на флагманском чипсете.

В данной ситуации это выглядит разумно. Покупателю всегда хочется большего, а производитель не хочет наступать себе же на хвост и устраивать конкуренцию внутри.

450x261 32 KB. Big one: 1000x580 125 KB

Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня. Это значит, что теоретически на нее могут установить топовый процессор AMD Ryzen 9 5950X, который должен работать как часы хотя бы в штатном режиме, ведь разгон никто не гарантирует даже на дорогих моделях.

Поэтому логично, что одного разъема на 8-pin будет впритык. К тому же здесь ничего не сказано про использование технологии ProCool.

реклама

450x262 32 KB. Big one: 1000x582 120 KB

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Про поддержку функции OPTIMEM ничего не сказано. Парадокс заключается в том, что, если так происходит – память гонится лучше. Это лишь сугубо мои наблюдения.

450x288 46 KB. Big one: 1000x641 183 KB

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

реклама

Я всегда предпочитаю брать платы с четырьмя слотами. Исключение только формат mini-ITX потому, что там этого, как правило, не бывает.

450x321 51 KB. Big one: 1000x714 185 KB

В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (4*2+2) для ядер и cIOD. Система питания выглядит простовато. Здесь используются обычные транзисторы типа Low Rds(on) SiRA14B и SiRA12B.

450x302 41 KB. Big one: 1000x671 139 KB

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной катушке индуктивности с ферритовым сердечником типа R47. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю.

реклама

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106JGQW. Он обеспечивает шесть фаз и используется на более дорогих устройствах с большим числом каналов, например, ASUS ROG STRIX B550-F Gaming.

450x416 51 KB

Транзисторы и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Тепловых трубок и никаких пластиковых кожухов тут нет.

450x284 19 KB. Big one: 1000x630 66 KB

Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее, а значит они должны эффективно справляться с теплоотводом.

реклама

450x299 17 KB. Big one: 1000x664 58 KB

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и ничем не окрашены, возможно просто покрыты каким-то защитным слоем. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от чипсета.

450x381 21 KB. Big one: 1000x846 79 KB

Он также изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. Сверху присутствует только надпись Prime SERIES и какие-то линии. Может показаться, что это простой брусок, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода.

Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

450x349 15 KB. Big one: 1000x775 57 KB

Под радиатором находится чипсет AMD B550, который мы уже видели неоднократно.

450x450 35 KB. Big one: 1000x1000 141 KB

Характеристики его за это время не изменились и для бюджетного устройства он в самый раз. Понятно, что здесь производитель будет использовать его возможности по максимуму без всяких там дополнительных контроллеров. Это касается шести SATA портов, которые выведены вбок.

450x151 16 KB. Big one: 1000x335 51 KB

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. Она расположена ниже, а выше находятся четыре светодиода-индикатора Q-LED.

В правом нижнем углу расположен разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

450x343 39 KB. Big one: 1000x763 144 KB

Еще здесь можно увидеть один 4-pin коннектор для вентилятора и две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств. Далее следует еще один 4-pin коннектор для вентилятора. Всего их на плате аж 6 штук, что неплохо для бюджетного устройства.

Дальше по нижнему краю идут контакты для термистора и сброса настроек BIOS, ClrCMOS.

450x195 32 KB. Big one: 1000x434 124 KB

Затем следуют два разъема для RGB лент. Один обычный 12В, а другой адресный – 5В. Следом идут колодка COM-порта, колодка подключения специального адаптера Thunderbolt и разъем для подключения передней аудиопанели.

450x245 37 KB. Big one: 1000x544 140 KB

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.

450x368 45 KB

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

450x362 37 KB

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Два PCI-e x16 и три PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь такого нет.

450x309 51 KB. Big one: 1000x686 196 KB

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFireX. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Понятно, что на этой плате никто этим заниматься не будет. Между первым и вторым слотом PCI-e x16 можно обнаружить батарейку. Шину PCI-e Gen4 поддерживает только верхний слот PCI-e x16.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Однако, лишь верхний может работать с шиной PCI-e Gen4.

450x376 37 KB. Big one: 1000x835 149 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

450x140 17 KB. Big one: 1000x312 56 KB
  • Два разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2 (Type-A + Type-C);
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime B550-Plus
Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии и 5000-серии без встроенной графики, APU AMD Ryzen 4000-серии. APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются (официально)
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3
Системная логика AMD B550
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 - 4800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
3 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3
(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8111H
Аудио Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550)
USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD B550)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 х Display Port;
1 x HDMI 1.4b;
1 x Optical out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное в зависимости от модели меню. В остальном все стандартно.

Однако если вы думали, что здесь вас ждет интеллектуальный разгон, как в случае ASUS Prime X299 Edition 30, то выбросьте эти мысли из головы. Для интеллектуального разгона нужен отдельный независимый процессор, который просчитывает алгоритмы. На плате его нет, и даже не планировалось использовать. Предусмотрено лишь две предустановки, чтоб хоть что-то было и пришло понимание того, как снимать лимиты.

Самое главное – есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: be quiet! Pure Loop 280 мм;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1401;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.

Системная плата работает как часы. Все стабильно, просто и понятно. Легко разогнал процессор до 4600 МГц и память до DDR4-3800 с таймингами 16-16-16-32.

450x319 46 KB. Big one: 1202x851 286 KB

Понятно, что Prime95 на такой частоте не проходит… Ладно, попробуем 4500 МГц.

450x304 45 KB. Big one: 1199x811 285 KB

Хотелось бы больше рассказать о новинке, но все скучно. Никаких чудес и приключений. Собрал, поставил, разогнал, запустил и забыл. Вот всегда бы так гладко все проходило.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x277 33 KB. Big one: 930x573 124 KB

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

450x430 41 KB. Big one: 540x516 60 KB

Теперь традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0:

450x324 41 KB

Результаты достойные для модели начального уровня.

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 64°C под Prime95 приблизительно за 10 минут, и я думаю, что это победа. Самый максимум, что фиксировался в работе – 66°C.

450x300 32 KB. Big one: 960x640 86 KB

В простое радиаторы транзисторов греются всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 30.8°C.

450x300 29 KB. Big one: 960x640 80 KB

Еще до 45°C нагревается какая-то микросхема над COM-портом.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Плата бюджетная, и звук вполне соответствует ее статусу. Дополнительно я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x150 17 KB. Big one: 604x202 36 KB

24 бит, 192 кГц

450x150 16 KB. Big one: 604x202 35 KB

Заключение

Лично мне материнская плата ASUS Prime B550-Plus очень понравилась, и после тестов стало ясно, почему такое мнение разделяю не только я.

Начнем с того, что это одна из самых недорогих системных плат на чипсете AMD B550. Это значит, что она в полной мере поддерживает все новые процессоры AMD, включая флагманские модели. Подсистема питания не претендует на что-то, и прекрасно понятно, что на плате 6 фаз, которые превращаются в 10 для лучшего охлаждения. Сверху и сбоку на транзисторах установлены радиаторы, которые отводят тепло не только от них, но и от катушек индуктивности.

Если ставить водоблок и разгонять процессор, лучше установить вентилятор на обдув околосокетного пространства. Без этого температура компонентов в Prime95 Small FFTs поднимается почти до 70°C. Это не критично, но дополнительный обдув не помешал бы. И при этом материнская плата хорошо справляется с разгоном. Процессор без особых усилий загружается на 4600 МГц и проходит некоторые тесты. Память тоже отлично гонится. Я не занимался экстримом, но режим DDR4-3800 с таймингами 16-16-16-32 – это неплохо.

Функциональные возможности модели ASUS находятся на высоком уровне. Есть поддержка интерфейса PCI-e Gen4, а также USB 3.2 Gen2. Предусмотрено два слота для накопителей M.2, причем один из них может работать в режиме PCI-e Gen4. Нет поддержки SLI. Интересно, кому она может пригодиться для современной видеокарты в 2020 году?

На печатной плате есть много разъемов для вентиляторов, а также несколько коннекторов для RGB-лент, включая адресный. BIOS – проста, понятна, информативна. Звук добротный. Обычно на бюджетных платах отсутствует какая-либо индикация, а здесь есть четыре светодиода, которые представляют собой упрощенную версию индикатора POST-кодов. Технология называется Q-LED. Хотелось бы к чему-то придраться, но абсолютно не к чему, учитывая стоимость устройства.

ASUS Prime B550-Plus – отличная современная плата начального уровня для платформы AMD Socket AM4, которая может подойти абсолютно для любой сборки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime B550-Plus.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus socket am4 wildchaser atx ryzen 7 3700x amd b550 prime asus prime asus prime b550-plus

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
2
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
17
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
20
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
24

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 97
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
30
Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – игровой CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней скидкой в 4 000 р
16
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
282
Обновление Windows 10 21H2 принесёт серьезные визуальные изменения
40
11 смартфонов Xiaomi 2018 года получат прошивку MIUI 12.5
1
CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
44
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
41
Разработчик CD Project Red сообщил, что реальный релиз Cyberpunk 2077 будет лишь в июне 2021 года
28
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
96
10-ядерный Core i9 10900К и все остальные процессоры текущего поколения не получат поддержку PCIe 4
40
Сроки выхода первых дополнений к Cyberpunk 2077 сдвигаются к лету, а онлайн переносится на 2022
35
Майнинг бьет рекорды прибыльности — видеокарты снова в дефиците
17
Графика в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нереалистична – картинка в игре будет уровнем ниже
37
Названы сроки окупаемости и доходы популярных видеокарт в майнинге - 3060Ti/3070/3080/1660S и другие
5
Бюджетный игровой Ryzen 5 3500X ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у Ryzen 3600X
34
Обладатель огромной майнинговой фермы на 143 RTX 3080/GTX1080 Ti рассказал о доходах и окупаемости
24
Bethesda оставила игрокам еще один намек на место действия The Elder Scrolls 6
4
Xbox Series XS может стать новой игровой консолью от Microsoft — торговая марка уже зарегистрирована
13
Call of Duty: Warzone — игроки жалуются на оружие DMR 14
8
StatCounter поделилось рейтингом браузеров: Google Chrome сдаёт позиции
13

Сейчас обсуждают

Андрей Илясов
13:19
прям подешевело ! аж на душе тепло стало (нет)...
Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X появились в российской рознице – скидки доходят до 6 тысяч
Дмитрий Дибров
13:18
А потом к нам в сц приходят такие ребята и жалуются, что некоторые приложения, магазины, игры и тд. Не работают. Как же так? Хернёй не страдайте, а если ноут овощной, то поставьте Винду 8.1 или даже 7...
Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
Марсель Ишмухаметов
13:18
Там вроде как ирония и сарказм...
Цены на видеокарты и материнские платы ASUS вырастут в первом квартале
jshur
13:18
Квадам ддр 3 как пятое колесо , синхрон. ддр 2 + ужатые тайминги им надо . У меня помню 9550 на фсб 475 + ддр 2 950 4-4-4-12 работал на асус п5ку про турбо , но в двадцатых числах декабря 2012 материн...
Ретроверсус — Core 2 Quad (Xeon) vs. Athlon/Phenom II X4
Махмуд Скорострелов
13:17
Вот это новость. Никогда такого не было и опять тоже самое.
Цены на видеокарты и материнские платы ASUS вырастут в первом квартале
x.7
13:17
Биржи плохо, комп сломается. Че ты тогда хочешь вообще? Ты с мамкой чтоли живешь, которая тебе зад подтирает? Если не можешь файлы забекапить на флешку, в облако, на почту, на телефон, на болванку нар...
Обладатель огромной майнинговой фермы на 143 RTX 3080/GTX1080 Ti рассказал о доходах и окупаемости
Махмуд Скорострелов
13:17
Найс цены. Пожалуй посижу ещё на кор два дуо
Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X появились в российской рознице – скидки доходят до 6 тысяч
llucul
13:16
Мдя.... и это ещё сравнение с Xeon , для Quad всё было бы ещё печальнее. А причина простая - за давностью лет ,оптимизаций/махинаций игр/програм под Quad не делают, вот они и показывают свою " голу...
Ретроверсус — Core 2 Quad (Xeon) vs. Athlon/Phenom II X4
Дмитрий
13:15
Ага либо выставил их, типа ферма, для рекламы Пример расказал как майнит программа, сбой в одной карте, перезапуск всего майнера Либо на заводе для увеличения продаж решили сделать рекламу. https://i...
Обладатель огромной майнинговой фермы на 143 RTX 3080/GTX1080 Ti рассказал о доходах и окупаемости
Опричник
13:15
Как ты утомил(а). Есть такой сайт - "порнхаб точка ком", зайди и сдохни от зависти.
Глобальное обновление Windows 10 Sun Valley кардинально поменяет интерфейс и осовременит ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем