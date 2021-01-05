Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Тестирование
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Не все материнские платы нужны для развлечений. Да, нас уже приучили к геймингу и что все самые интересные устройства выходят только с приставкой Gaming. Что делать тем, кто разочаровался в Cyberpunk 2077 или, кто в принципе не играет и ему устройство нужно не для развлечений? Да не обращать внимание и купить плату с этой приставкой, ведь пользоваться ей можно, а подсветку можно отключить. Однако производители все же оставляют сегмент недорогих моделей, куда попадают устройства, которые наоборот могут заинтересовать не только профессионалов, но также геймеров и энтузиастов.
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В поле своего зрения я всегда пытался держать платы среднего и начального уровня. Теперь с постоянным ростом цен средний уровень улетел в небеса, а в районе 10 000 рублей приличных устройств, которыми не стыдно пользоваться, остается не так много. В целом меня полностью устроила плата на чипсете AMD A520, которую я не так давно рассматривал, но всегда хочется чего-то большего. Не только в плане размеров, но и функциональных возможностей.
Здесь уже получается, что нужно рассматривать модели уровнем выше. Нет, конечно не среднего, где модели уже за Over20000 рублей. Что-то более бюджетное, но с поддержкой современных интерфейсов и технологий. Это значит, что придется рассматривать платы на чипсете AMD B550. Кстати, искать пришлось недолго и даже странно, что на эту модель я как-то не обращал раньше внимания, несмотря на множество хороших отзывов и привлекательную цену. На самом деле я понял, что искал плату формата mATX и полагал, что именно такого формата устройства обычно самые недорогие и бюджетные. А эта модель полноформатная. Основные характеристики: AMD B550, 10 000 рублей, все положительные отзывы, ASUS. Все это сегодня звучит просто как фантастика. Так в чем секрет этого успеха?
Обычно ASUS ассоциируется с высокими ценами. И частенько за бренд приходится переплачивать. Материнская плата ASUS Prime B550-Plus – пример того, что сочетание бренда, качества и функционала может быть доступно если не для всех, то для многих.
Если честно, уже не терпится поскорее посмотреть на устройство поближе и оценить все его достоинства и недостатки. Погнали.
Упаковка и комплектация
Перед нами обычная коробка бюджетной модели. Все стандартно и понятно. Коробка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая. Что мне нравится в компании ASUS при оформлении упаковок, так это то, что можно посмотреть на товар лицом не открывая коробки. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.
Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime B550-Plus. Prime – в переводе означает «основной», «базовый». Это линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для широкого спектра пользователей.
Ниже названия модели находится огромный значок ASUS AURA Sync. Он свидетельствует о поддержке одноименной технологии. Внизу находится группа из нескольких значков. Четыре относятся к AMD, один из которых сообщает о поддержке CrossFire, и наконец – HDMI и PCI-e Gen4.
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Переворачиваем коробку.
В самом верху мы снова видим надпись большими буквами Prime B550-Plus. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.
Пора заглянуть внутрь.
Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.
Информационные компоненты представлены следующим набором.
- Руководство пользователя;
- Краткое руководство;
- Информация о безопасности;
- DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10, причем не абы какая, а старше 1903.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Два комплекта креплений для накопителей M.2;
- Заглушка задней панели.
Большего я и не ждал. В целом у меня практически случилось дежавю. Не очень давно я тестировал материнскую плату ASUS Prime Z490-P и это практически ее копия, если не глубоко копаться в нюансах. Похожее внешнее оформление упаковки, внутреннее убранство, абсолютно идентичный комплект поставки и внешне похожая сама плата. Теперь фанаты AMD могут вздохнуть с облегчением потому, что плата для платформы Intel заметно дороже.
Дизайн и особенности платы
Перед нами обычная плата формата ATX. Если на Intel решили сэкономить за большую сумму, то здесь само устройство в ширину стандартное. Значит габариты классические и составляют 305 х 244 мм.
Плата очень легкая и кажется простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, а поверхность глянцевая.
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Чтобы придать хоть какой-то интересный вид, используются белые принты на большой поверхности устройства, а еще полоски есть на радиаторах. Всего их три, и они все по существу: только питание и чипсет. Кроме нескольких полос они даже не окрашены. Да это и не нужно, ведь краска на скорость не влияет.
Хорошо заметно, что даже спереди у платы есть пустые места, соответственно сзади элементов практически нет. Здесь мы видим массив светодиодов в области разграничения звуковой подсистемы, где присутствует полоса без слоев металлизации. Логично было бы увидеть здесь RGB светодиоды, но видимо это дорого и одноцветные дешевле.
Кстати, здесь снова лучше, чем у Intel. Дело в том, что на плате ASUS Prime Z490-P использовались желтые светодиоды и они были не в тему. Здесь они белые и это смотрится совсем по-другому. Например, на водоблоке у меня тоже была белая подсветка и вместе это отлично сочеталось.
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Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектора ATX по схеме 24+8. Маловато, но это бюджетная плата не на флагманском чипсете.
В данной ситуации это выглядит разумно. Покупателю всегда хочется большего, а производитель не хочет наступать себе же на хвост и устраивать конкуренцию внутри.
Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня. Это значит, что теоретически на нее могут установить топовый процессор AMD Ryzen 9 5950X, который должен работать как часы хотя бы в штатном режиме, ведь разгон никто не гарантирует даже на дорогих моделях.
Поэтому логично, что одного разъема на 8-pin будет впритык. К тому же здесь ничего не сказано про использование технологии ProCool.
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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.
Про поддержку функции OPTIMEM ничего не сказано. Парадокс заключается в том, что, если так происходит – память гонится лучше. Это лишь сугубо мои наблюдения.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.
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Я всегда предпочитаю брать платы с четырьмя слотами. Исключение только формат mini-ITX потому, что там этого, как правило, не бывает.
В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (4*2+2) для ядер и cIOD. Система питания выглядит простовато. Здесь используются обычные транзисторы типа Low Rds(on) SiRA14B и SiRA12B.
Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной катушке индуктивности с ферритовым сердечником типа R47. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю.
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Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106JGQW. Он обеспечивает шесть фаз и используется на более дорогих устройствах с большим числом каналов, например, ASUS ROG STRIX B550-F Gaming.
Транзисторы и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Тепловых трубок и никаких пластиковых кожухов тут нет.
Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее, а значит они должны эффективно справляться с теплоотводом.
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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и ничем не окрашены, возможно просто покрыты каким-то защитным слоем. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.
Еще один радиатор отводит тепло от чипсета.
Он также изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. Сверху присутствует только надпись Prime SERIES и какие-то линии. Может показаться, что это простой брусок, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода.
Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.
Под радиатором находится чипсет AMD B550, который мы уже видели неоднократно.
Характеристики его за это время не изменились и для бюджетного устройства он в самый раз. Понятно, что здесь производитель будет использовать его возможности по максимуму без всяких там дополнительных контроллеров. Это касается шести SATA портов, которые выведены вбок.
Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. Она расположена ниже, а выше находятся четыре светодиода-индикатора Q-LED.
В правом нижнем углу расположен разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.
Еще здесь можно увидеть один 4-pin коннектор для вентилятора и две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств. Далее следует еще один 4-pin коннектор для вентилятора. Всего их на плате аж 6 штук, что неплохо для бюджетного устройства.
Дальше по нижнему краю идут контакты для термистора и сброса настроек BIOS, ClrCMOS.
Затем следуют два разъема для RGB лент. Один обычный 12В, а другой адресный – 5В. Следом идут колодка COM-порта, колодка подключения специального адаптера Thunderbolt и разъем для подключения передней аудиопанели.
Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.
Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.
На этой плате мы видим пять слотов расширения. Два PCI-e x16 и три PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь такого нет.
Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFireX. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Понятно, что на этой плате никто этим заниматься не будет. Между первым и вторым слотом PCI-e x16 можно обнаружить батарейку. Шину PCI-e Gen4 поддерживает только верхний слот PCI-e x16.
Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Однако, лишь верхний может работать с шиной PCI-e Gen4.
На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.
- Два разъема USB 2.0;
- Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
- Два разъема USB 3.2 Gen2 (Type-A + Type-C);
- Один сетевой разъем RJ-45;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический выход;
- Один видеовыход Display Port;
- Один видеовыход HDMI 1.4a.
Технические характеристики
|Модель
|ASUS Prime B550-Plus
|Поддерживаемые процессоры
|Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии и 5000-серии без встроенной графики, APU AMD Ryzen 4000-серии. APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются (официально)
|Шина процессор-чипсет
|PCI-e x4 Gen3
|Системная логика
|AMD B550
|Оперативная память
|4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 - 4800 (разгон) МГц
|Слоты расширения
| 1 - PCI-e x16 Gen4;
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
3 - PCI-e x1 Gen3
|Поддержка Multi-GPU
|CrossFireX
|Поддержка SATA/RAID
| 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3
(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
|Поддержка M.2 SATA/PCI-e
|Да/Да
|Сеть
|1 x Realtek RTL8111H
|Аудио
|Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек
|USB 2.0
|2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550)
|USB 3.2 Gen1
|4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550)
|USB 3.2 Gen2
|2 x USB 3.2 Gen2 (AMD B550)
|Thunderbolt 3
|Нет
|Системный мониторинг
|Nuvoton NCT6798D
|Питание материнской платы
|ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
|Разъемы и кнопки задней панели
| 2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 х Display Port;
1 x HDMI 1.4b;
1 x Optical out
|Размеры, мм
|305 x 244
|Форм-фактор
|ATX.
Возможности BIOS
Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное в зависимости от модели меню. В остальном все стандартно.
Однако если вы думали, что здесь вас ждет интеллектуальный разгон, как в случае ASUS Prime X299 Edition 30, то выбросьте эти мысли из головы. Для интеллектуального разгона нужен отдельный независимый процессор, который просчитывает алгоритмы. На плате его нет, и даже не планировалось использовать. Предусмотрено лишь две предустановки, чтоб хоть что-то было и пришло понимание того, как снимать лимиты.
Самое главное – есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.
Еще материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
- Кулер: be quiet! Pure Loop 280 мм;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1401;
- Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
- Видеокарта: Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;
- Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).
Тестирование
Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.
Системная плата работает как часы. Все стабильно, просто и понятно. Легко разогнал процессор до 4600 МГц и память до DDR4-3800 с таймингами 16-16-16-32.
Понятно, что Prime95 на такой частоте не проходит… Ладно, попробуем 4500 МГц.
Хотелось бы больше рассказать о новинке, но все скучно. Никаких чудес и приключений. Собрал, поставил, разогнал, запустил и забыл. Вот всегда бы так гладко все проходило.
AIDA64 GPGPU Benchmark:
AIDA64 Cache & Memory Benchmark:
Теперь традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0:
Результаты достойные для модели начального уровня.
Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 64°C под Prime95 приблизительно за 10 минут, и я думаю, что это победа. Самый максимум, что фиксировался в работе – 66°C.
В простое радиаторы транзисторов греются всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 30.8°C.
Еще до 45°C нагревается какая-то микросхема над COM-портом.
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.
Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Плата бюджетная, и звук вполне соответствует ее статусу. Дополнительно я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
Заключение
Лично мне материнская плата ASUS Prime B550-Plus очень понравилась, и после тестов стало ясно, почему такое мнение разделяю не только я.
Начнем с того, что это одна из самых недорогих системных плат на чипсете AMD B550. Это значит, что она в полной мере поддерживает все новые процессоры AMD, включая флагманские модели. Подсистема питания не претендует на что-то, и прекрасно понятно, что на плате 6 фаз, которые превращаются в 10 для лучшего охлаждения. Сверху и сбоку на транзисторах установлены радиаторы, которые отводят тепло не только от них, но и от катушек индуктивности.
Если ставить водоблок и разгонять процессор, лучше установить вентилятор на обдув околосокетного пространства. Без этого температура компонентов в Prime95 Small FFTs поднимается почти до 70°C. Это не критично, но дополнительный обдув не помешал бы. И при этом материнская плата хорошо справляется с разгоном. Процессор без особых усилий загружается на 4600 МГц и проходит некоторые тесты. Память тоже отлично гонится. Я не занимался экстримом, но режим DDR4-3800 с таймингами 16-16-16-32 – это неплохо.
Функциональные возможности модели ASUS находятся на высоком уровне. Есть поддержка интерфейса PCI-e Gen4, а также USB 3.2 Gen2. Предусмотрено два слота для накопителей M.2, причем один из них может работать в режиме PCI-e Gen4. Нет поддержки SLI. Интересно, кому она может пригодиться для современной видеокарты в 2020 году?
На печатной плате есть много разъемов для вентиляторов, а также несколько коннекторов для RGB-лент, включая адресный. BIOS – проста, понятна, информативна. Звук добротный. Обычно на бюджетных платах отсутствует какая-либо индикация, а здесь есть четыре светодиода, которые представляют собой упрощенную версию индикатора POST-кодов. Технология называется Q-LED. Хотелось бы к чему-то придраться, но абсолютно не к чему, учитывая стоимость устройства.
ASUS Prime B550-Plus – отличная современная плата начального уровня для платформы AMD Socket AM4, которая может подойти абсолютно для любой сборки.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime B550-Plus.
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