Оглавление

Вступление

В компании ASUS можно подобрать подходящий вариант ультрабука для любого диапазона задач. Такое впечатление создается благодаря большому количеству разных модификаций – от компактных и легких до более крупных и продвинутых. Однако независимо от уровня оснащени, разработчики помнят о необходимости сохранить компактность устройства, насколько это возможно.

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Сегодня мы рассмотрим один из максимально крупных и производительных аппаратов в линейке ASUS ZenBook. Модель называется ASUS ZenBook Pro 15 UX535L, и здесь действительно есть о чем поговорить.

Мы обсудим производительность и практичность ультрабука с оснащением, достойным среднего игрового ноутбука, а также обратим внимание на автономность и стабильность работы. Ведь самое сложное при размещении производительных компонентов в компактном корпусе – добиться приемлемых показателей автономности и адекватных показателей нагрева.

Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook Pro 15 UX535L Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-10300H,

Intel Core i7-10750H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 16 Гбайт Встроенная память До 1 Тбайт Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080 / 3840 х 2160 (матовый/сенсорный);

15.6" OLED 3840 x 2160 сенсорный Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth Аккумулятор 64 / 96 Вт*ч Размеры 354 х 233 х 178 мм Масса 1.8 кг Цена Н/Д*

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Новая модель относится к линейке имиджевых ультрабуков, но ее характеристики не дают повода говорить о компромиссах в угоду уменьшения габаритов и массы корпуса. Это полноразмерный ноутбук, построенный на базе актуальных компонентов и позволяющий говорить о производительности без скидок на компактность.

Внешний вид и конструкция

Оформление полностью повторяет общий стиль имиджевых ультрабуков компании, как дизайном, так и материалами корпуса. Корпус выполнен из алюминиевых панелей с темно-серым цветом оформления. В сравнении с предыдущими поколениями, цветовая гамма стала темнее. Однако, некоторые модели обзавелись вариантами в светлой цветовой гамме.

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Верхняя крышка украшена концентрической шлифовкой, расходящейся от фирменного логотипа. Сама поверхность полуматовая и не склонна собирать отпечатки пальцев, хотя сохранила способность отражать свет.

Нижняя часть корпуса закрыта единой металлической панелью с матовой поверхностью. Для фиксации используются винты по периметру и один в центре, также предусмотрены защелки. Всё это создает эффект монолитной конструкции, без люфтов или поскрипываний. Крышка обладает скосами по периметру, создающими эффект меньшей толщины корпуса, чем есть на самом деле. В качестве опор выступают четыре резиновых ножки. А в рабочем положении – корпус приподнимается на ножках в торце верхней крышки.

Панель топкейс также металлическая, но здесь поверхность полностью матовая. Зона клавиатуры немного утоплена вниз – клавиатура не возвышается над общим уровнем панели и не выпирает.

На левом торце мы видим полноразмерные порты USB-A и HDMI, а ближе к пользователю – слот для карт памяти формата SD. Здесь же расположена одна из вентиляционных решеток для системы охлаждения.

На правом торце разъемов также не слишком много. Дальше всего от пользователя находится круглый разъем для зарядного устройства. Кроме того, с этой стороны мы видим еще одну вентиляционную решетку, комбинированный аудио разъем 3,5мм и USB-C. Здесь же находятся светодиодные индикаторы активности.

Благодаря применению петлевого механизма ErgoLift, в рабочем положении основание ноутбука приподнимается, располагая клавиатуру под углом к пользователю. Также это освобождает пространство под ультрабуком для доступа воздуха.

Кроме того, позволяет распределить воздушные потоки за счет вывода воздуха в сторону дисплея. Для этого предусмотрена вентиляционная решетка в торце корпуса.

Демонтируем нижнюю крышку и оценим внутреннюю конфигурацию устройства. Для этого, потребуется открутить винты по периметру крышки, в центре и под двумя резиновыми ножками возле петлевого механизма.

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Как видим, компоновка получилась весьма плотной. Свободного места не осталось совсем, а каждый квадратный сантиметр пространства занят. Здесь можно отметить также размещение максимально допустимого аккумулятора – больше просто не поместилось бы.

Качество сборки корпуса новинки получилось на высоте. Использование металлических панелей корпуса позволяет добиться достаточно высокой жесткости на изгиб и скручивание, при относительно небольшой толщине и массе. Современное оформление ультрабуков ASUS Zenbook радует практичностью и лаконичностью дизайна – темные поверхности не склонны пачкаться и хорошо выдерживают механические нагрузки при повседневной эксплуатации.

Расположить много компонентов внутри компактного корпуса является непростой задачей и в данном случае пришлось использовать буквально всё пространство. Открытым остается вопрос эффективности работы системы охлаждения в таком варианте компоновки, ведь объем воздуха внутри корпуса минимален.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа повторяет по конструкции все прочие модели данной линейки. Небольшой ход и достаточно точный отклик нажатия позволяют комфортно работать с текстом в течение длительного времени. В пользу удобству играет также грамотно подобранная площадь клавиш и промежутков между ними.

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Грамотным решением является возможность переключения верхнего ряда клавиш между системными F1-F12 и функциональными "горячими" клавишами. Это происходит по комбинации Fn+Esc, а на самой кнопке Fn имеется светодиодный индикатор выбранного режима.

Поскольку перед нами полноразмерная модель, производитель смог разместить здесь клавиатуру с отдельным цифровым блоком NumPad справа. Он расположен вплотную к основной части клавиш, но хорошо определяется визуально.

В данном формате, минимизируется риск случайного нажатия кнопки питания при работе с текстом, особенно если пользователь привык работать вслепую. Так, в моделях без цифрового блока, кнопка питания расположена рядом с кнопкой Delete и пользователь рискует нажать ее случайно.

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Присутствует белая светодиодная подсветка с возможностью регулировки яркости.

Вместо традиционной сенсорной панели, в тестовой модификации используется дополнительный дисплей ScreenPad 2.0.

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Пользователь может выбрать между режимом традиционного тачпада или режимом ScreenPad. Во втором случае, пользователю предлагается запуск специальных панелей инструментов к разным приложениям или специальных утилит, вроде калькулятора.

А можно перенести сюда и обычное приложение для работы в режиме двух экранов. Для управления может применяться сенсорный ввод или мышь.

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Такая сенсорная панель, может быть, покажется бесполезной для повседневного использования в базовых задачах, вроде интернет-серфинга или работы с какой-то одной программой. Однако, она окажется хорошим подспорьем в стремлении расширить функционал ноутбука и добиться более комфортной работы с несколькими приложениями. Например, для бухгалтера полезным окажется непосредственный доступ к калькулятору, при обработке текста упростить работу помогут инструментальные панели, а при обработке мультимедийного контента пользователь сможет разместить перед собой больше информации.

Дисплей

Список доступных вариантов дисплеев очень внушительный. ИХ объединяет только значение диагонали – 15,6 дюймов и частоты обновления – 60 Гц. Предлагаются матрицы LCD с разрешением 1920 х 1080 или 3840 х 2160 точек. Каждый из них может быть классическим дисплеем с матовой поверхностью или с поддержкой сенсорного управления и стеклянным покрытием. В каждом из этих вариантов, цветовой диапазон будет составлять 72% NTSC.

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Флагманский вариант предусматривает OLED матрицу с разрешением 3840 х 2160 точек и сенсорное управление. В данном случае, цветовой диапазон уже соответствует стандарту 100% DCI-P3.

К нам на тестирование попала версия с матрицей LCD, разрешением 4К и поддержкой сенсорного управления. Соответственно, поверхность матрицы глянцевая.

Боковые рамки узкие, относительная площадь экрана составляет 88%. Визуально ультрабук воспринимается безрамочным и компактным, по мерам данной диагонали.

Углы обзора широкие, не наблюдается изменений в цветопередаче или контрастности.

Белый цвет также радует точным отображением, без заметных отклонений по цветовой температуре или гамме.

Черный цвет близок к идеалу, если смотреть прямо. А вот под углами он преображается в желтоватый оттенок. Впрочем, на впечатления от использования это не влияет.

Порадовал качеством цветопередачи также и дополнительный дисплей ScreenPad 2.0.

С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки и качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 415 0.114 3640 50 160 0.042 3810 0 22 0.006 3667

Диапазон яркости широкий. Причем подсветка обладает хорошим запасом по максимальному уровню. В итоге радует и контрастность изображения. Запаса яркости будет достаточно для работы в условиях яркого окружающего освещения, хотя глянцевая поверхность все же будет вносить коррективы в удобство работы. Этот момент стоит учитывать при выборе модификации с учетом предполагаемых сценариев использования.

Оба графика радуют стабильностью показателей каждого из цветов, а также минимальными отклонениями от референсных показателей.

Цветовая температура завышена примерно на 700К. Это стандартная ситуация для современных дисплеев и такое решение позволяет создать ощущение чуть большей контрастности. Заметного влияния на ощущение от цветопередачи данное отклонение не окажет, но его тоже можно скорректировать в настройках утилиты MyASUS.

Цветовое покрытие совпадает с диапазоном sRGB, обеспечивая точность отображения оттенков. Это будет полезно при работе с мультимедийными файлами. Однако, для профессионального использования лучше подойдет OLED дисплей, благодаря расширенному цветовому пространству DCI-P3.

Точки серого клина сгруппировались у границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать дискомфорт для пользователя.

Большой ассортимент различных дисплеев, фактически, закрывает весь диапазон возможных предпочтений и задач пользователей. Можно выбрать подходящий вариант по цене, требуемому функционалу и предполагаемым задачам. Например, матовая поверхность дисплея будет удобнее отсутствием выраженных бликов и отражений, а сенсорное управление упрощает решение некоторых задач.

В любом случае, нужно отметить использование качественных матриц и точную настройку их работы. Радует соответствие цветового диапазона, обеспечивающее точное отображение оттенков.

Программное обеспечение и прошивка

Наш герой поставляется только в комплекте с лицензионными копиями Microsoft Windows 10. Может применяться домашняя или профессиональная версии.

Среди дополнений от пользователя можно отметить фирменную утилиту MyASUS, знакомую нам по другим моделям этой компании. Это универсальное приложение для контроля состояния компьютера, настройки его некоторых параметров и даже проведения основных диагностических процедур.

Для каждой функции предусмотрен соответствующий раздел. Например, пользователь может проверить наличие обновлений и скачать их при необходимости. Здесь же появляются обновления для BIOS.

Раздел настроек позволит скорректировать работу дисплея, сетевого адаптера и системы охлаждения. Для сохранения ресурса аккумулятора можно ограничить степень его максимальной зарядки отметкой в 80 процентов.

Здесь же доступна возможность активации или отключения систем шумоподавления микрофона, позволяющих сделать видеоконференции комфортнее.

Аппаратная платформа и производительность

Компания ASUS оперативно внедряет в своих моделях современные поколения комплектующих и ZenBook Pro 15 не стал исключением. В качестве центральных процессоров используются чипы из семейства Intel Core 10-го поколения.

А именно, предусмотрено два варианта – Core i5-10300H и Core i7-10750H. Как видим, профессиональная модель не получила в свой арсенал вариантов на Core i3. Видимо, так производитель определяет позиционирование модели как флагманской.

В нашем случае, предусмотрен старший чип Core i7-10750H. Это шестиядерный чип с 12 потоками, выполненный по 14 нм техпроцессу. Базовая тактовая частота составляет 2,6 ГГц с возможностью разгона до 5 ГГц в режиме Turbo Boost.

Оба варианта процессоров будут безальтернативно комплектоваться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX1650Ti в дизайне Max-Q. Объем собственной видеопамяти GDDR6 составляет 4 Гбайта.

Оперативная память полностью распаяна на материнской плате и ее объем может составлять 8 или 16 Гбайт. Используется память DDR4 с частотой 2933 МГц.

Спецификации модели позволяют рассчитывать на высокий уровень производительности, достаточный для применения в обработке мультимедийного контента или играх. Посмотрим на результаты тестирования в различных бенчмарк-тестах и оценим возможности нового ASUS ZenBook Pro 15.

Как и ожидалось, ноутбук с флагманским оснащением показывает соответствующие результаты. Да, он не сможет сравниться с игровыми моделями высшего класса, но его возможностей с запасом хватит под все современные задачи.

Высокая производительность в компактном корпусе – это непростые условия для работы системы охлаждения. В данном случае, применяются два крупных вентилятора, к которым тепло подводится по трем тепловым трубкам. Вентиляторы забирают воздух из под корпуса и со стороны дисплея, а выбрасывают влево и вправо от корпуса.

Это достаточно развитая система, по меркам классических моделей, но простая в сравнение с актуальными игровыми моделями. Здесь разработчикам пришлось искать оптимальный баланс между взаимоисключающими параметрами.

Посмотрим на результаты в тестах стабильности и оценим эффективность применяемой системы охлаждения.

В приложении OCCT было проведено два цикла тестирования – с нагрузкой только на центральный процессор средствами самой программы, а также с дополнительной нагрузкой на графику посредством теста FurMark.

Как видно из графика, температура центрального процессора в каждом тесте стабильно поддерживается на уровне 80-90 градусов. И лишь температура видеокарты немного возрастает при появлении нагрузки.

Добиться таких показателей удается при снижении тактовой частоты процессора с 4 ГГц до примерно 3 ГГц. Несмотря на сохранение температуры в допустимых пределах, питание процессора нельзя назвать стабильным – разработчикам еще есть что оптимизировать в алгоритме управления процессором.

Тем не менее, тестирование стабильности показывает достаточно оптимистичные показатели. Например, оценка в тесте Time Spy Stress Test результат составил 99,6 процента.

После 20 минут прогрева в стресс-тесте, повторим тест производительности 3D Mark Time Spy Extreme. Таким образом, оценим уровень падения производительности при нагреве.

Как видим, падение производительности присутствует, что вполне естественно и ожидаемо. Тем не менее, показатели снизились незначительно и это не оказало влияния на ощущение от скорости работы. Да и возврат к первоначальным показателям происходит очень быстро.

С учетом того что на тестах присутствовал инженерный образец, можно ожидать что в дальнейшем алгоритмы питания будут дополнительно оптимизированы и стабильность работы процессора еще немного увеличится.

В целом, нет смысла ожидать от ноутбука с прицелом на автономность и компактность, столь же эффективной системы охлаждения, как у игровых моделей. Здесь разработчики больше стеснены рамками габаритов и допустимой массы корпуса. Однако, применение современных компонентов позволило добиться весьма впечатляющих результатов и извлечь максимум из возможного на данный момент.

В повседневной эксплуатации, даже в ресурсоемких приложениях, возможностей данного ноутбука будет хватать с запасом. Да, при длительных нагрузках, нагрев может быть выражен сильнее игровых моделей, но он все равно останется в допустимых границах и не помешает пользователю.

Мультимедиа

Для вывода звука используется пара стереодинамиков, расположенных слева и справа от пользователя. Она направлены вниз и в сторону пользователя, благодаря расположению решеток на скосе крышки. Сами динамики достаточно крупные, а также снабжены интеллектуальным усилителем. Вся совокупность динамиков и усилителя имеет фирменное название ASUS SonicMaster. Поддерживается режим пространственного звучания.

А вот сертификацией компании Harman/Kardon, которую мы привыкли видеть в ультрабуках ASUS, наш герой не обладает. Зато производитель уделил внимание вопросу записи звука и разместил здесь целый каскад микрофонов.

Среди программных решений предусмотрена технология шумоподавления, позволяющая записывать звук даже при наличие посторонних шумов. А для проведения групповых конференций, поможет режим Multi-Presenter, позволяющий ноутбуку определять каждый голос отдельно и передавать громкость всех голосов на одинаковом уровне.

Коммуникация и безопасность

Для подключения к интернету, предусмотрен гигабитный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 с поддержкой диапазона 802.11ax. Он способен поддерживать максимально быструю скорость соединения и хорошую стабильность сигнала.

А вот порта RJ-45 для работы с проводными локальными сетями на корпусе нет. Это было сделано в угоду компактности корпуса, но производитель предусмотрел в комплекте переходник USB-A – LAN. Правда, нужно учитывать наличие лишь одного классического порта USB-A на корпусе и для одновременного подключения переходника с какой-то иной периферией – потребуется пользоваться дополнительными аксессуарами.

Для подключения беспроводных аксессуаров или обмена файлами, используется модуль Bluetooth 5.0.

Как и прочие актуальные модели из линейки ZenBook, для аутентификации пользователя используется камера с инфракрасной подсветкой, работающая в составе системы Windows Hello.

Она радует быстрой скоростью разблокировки и стабильной работой даже в условиях недостаточного освещения.

А вот классического дактилоскопического сканера нет и, похоже, в данной линейке мы их уже не увидим. Судя по всему, он останется прерогативой корпоративных моделей в линейке ExpertBook или игровых моделей, нацеленных на работу с мультимедийным контентом. Последнее, правда, пока что представлено лишь одним примером – это ROG Zephyrus G14.

Файловая система

Для хранения файлов предусмотрен один накопитель формата M.2 Объем памяти может составлять от 256 Гбайт, до 1 Тбайта.

Версия на 512 Гбайт может быть в варианте с использованием памяти Intel Optane. А накопитель на 1 Тбайт будет использовать интерфейс PCI-e 3.0 x4, тогда как остальные накопители будут работать по интерфейсу PCI-e 3.0 x2.

Твердотельный накопитель является единственным компонентов на материнской плате, который можно заменить силами обычного пользователя. В нашем случае, применяется модуль от Western Digital на 1 Тбайт.

Обратимся к тесту Crystal Disk Mark и оценим скорость работы накопителя при работе с файлами различных объемов.

Как видим, скорость работы действительно высокая, как и ожидается от современного NVMe накопителя. Для пользователя, это будет значить высокую скорость запуска операционной системы и приложений. Особенно, скорость будет полезна при работе с крупными объемами данных, когда разница в скорости существенно влияет на итоговое количество затрачиваемого времени.

Время автономной работы

Тестируемая модель обладает двумя вариантами емкости аккумулятора - 64 или 96 Вт*ч. В нашем случае, используется старший вариант и это максимум, который вообще можно было разместить в пределах данного корпуса.

По меркам ноутбуков аккумулятор обладает весьма солидным запасом энергии и только этот параметр позволяет ожидать весьма неплохой автономности. Вкупе с весьма неплохим развитием энергоэффективности современных компонентов, ожидания складываются достаточно позитивные. Правда, есть и факторы дополнительного расхода энергии – дисплей с сенсорным управлением и разрешением 4К, дополнительный дисплей в сенсорной панели.

Проведем несколько замеров автономности, в различных условиях использования и оценим возможности нашего героя.

Для начала, запустим классический режим теста, обеспечивающий примерно 70 процентов стабильной нагрузки на центральный процессор и видеокарту. Компьютер переведен в режим максимальной производительности, а яркость дисплея на максимальном уровне. Таким образом, имитируем активную работу с ресурсоемкими приложениями. Активно Wi-Fi соединение, а сенсорная панель в режиме классического тачпада.

Результат составил чуть менее двух часов – достаточно неплохо для такой нагрузки. Особенно, учитывая, что столь ресурсоемкие задачи редко решаются при работе от аккумулятора.

А вот средние нагрузки уже гораздо ближе к реальному использованию. Запустим воспроизведение видеороликов на YouTube в качестве 1080р через браузер Microsoft Edge. Компьютер работает в режиме максимальной производительности, а панель ScreenPad используется в режиме дублирования основного дисплея. Фактически, ноутбук воспроизводит видеоролики на двух дисплея одновременно. Яркость дисплея максимальная.

В таком режиме, результат тестирования составил более 6 часов и 40 минут. Получается, пользователь может рассчитывать на целый день работы, даже при достаточно активном использовании, с присутствием мультимедийных задач.

Еще немного упростим сценарий тестирования – переведем ноутбук в режим энергосбережения, снизим яркость подсветки дисплея до минимального уровня, а в качестве нагрузки выступает имитация работы с текстовыми документами.

Итоговое время тестирования практически достигло 20 часов. И ведь мы говорим о ноутбуке с использованием классических компонентов, без оптимизации под ультрабуки и минимальное энергопотребление.

Восполнить заряд призван адаптер питания с мощностью 150 Вт и классическим круглым штекером. Сам адаптер не слишком крупный, но и компактным его назвать не получится – здесь нечто среднее.

Время полного цикла зарядки с помощью комплектного адаптера составляет чуть более двух часов. На графике можно увидеть достаточно плавную интенсивность зарядки, с постепенным замедлением по мере зарядки. Такой алгоритм позволяет найти оптимальное соотношение между скоростью зарядки и сохранением ресурса аккумулятора.

Если же предполагается длительное использование ноутбука в поездках и командировках, можно отдельно приобрести адаптер питания на 65 Вт с портом USB-C. Такой адаптер применяется в компактных моделях ZenBook. Он не сможет зарядить ваш аппарат также быстро, но будет заметно легче и компактнее.

Модификация с аккумулятором на 96 Вт*ч показывает себя весьма успешно с точки зрения автономности. Пользователь может рассчитывать на целый рабочий день без подзарядки, даже если сценарий использования подразумевает не только офисные задачи. При этом, отметим, что данные показатели могут быть заметно выше при использовании дисплея с разрешением FullHD и без поддержки сенсорного управления и при отказе от панели ScreenPad в пользу классической сенсорной панели.

Не жертвуя разрешением дисплея, добиться меньшего энергопотребления можно при выборе модификации с OLED дисплеем. А вот при выборе меньшей емкости аккумулятора – снизится и автономность устройства. В конечном итоге, обилие вариантов для выбора позволит каждому найти наилучшее соотношение функционала и автономности.

Заключение

Модель ZenBook Pro 15 интересна и неоднозначна. С одной стороны, ноутбук относится к имиджевой линейке ультрабуков и полностью повторяет их стиль в оформлении внешнего вида. Однако он выделяется массой и толщиной корпуса, не слишком вписываясь в логику мобильного аппарата.

Но стоит ли сравнивать ультрабуки с энергоэффективными процессорами и игровой ноутбук, пусть и начального уровня? С учетом оснащения ASUS ZenBook Pro 15 уже не воспринимается большим или увесистым, а по меркам моделей сравнимого уровня он весьма мобилен. И эта мобильность не требует жертвовать удобством использования, стабильностью работы или уровнем автономности.

Правда, последний параметр может меняться в зависимости от конфигурации аппаратной платформы, характеристик дисплея и емкости аккумулятора. Но даже в минимальном оснащении такой ноутбук будет хорошим инструментом для выполнения поставленных задач. Стоит отметить грамотный подбор модификаций, эффективную систему охлаждения и качественный дисплей. Хорошим подспорьем для работы станет удобная клавиатура и многофункциональная панель ScreenPad 2.0.

Единственное – ассортимент внешних портов по меркам полноразмерного ноутбука скромен. Конечно, технология Thunderbolt позволяет подключать целый список различных устройств к одному порту USB-C, но для этого потребуется соответствующий переходник или хаб. Напрашивается необходимость еще одного классического USB-A. Например, чтобы подключить обычную USB-флешку при использовании периферии. В данном случае для организации рабочего места пользователь может приобрести подходящую док-станцию с интерфейсом USB-C Thunderbolt и необходимым ассортиментом интерфейсов.

В остальном ASUS ZenBook Pro 15 это сбалансированный ноутбук с хорошим запасом производительности и стильным дизайном. Он подойдет для решения широкого диапазона задач, использования в офисе и командировках. Например, для работы с мультимедийным контентом или тем, кто любит скоротать свободное время за современными играми.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: