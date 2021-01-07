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Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021

Тестирование процессоров Intel Core i7-10700KF, Core i3-10320, AMD Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 3500X и видеокарт Nvidia GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 ХТ, Radeon RX 5500 ХТ в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-10700KF, Core i3-10320, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 3500 и видеокарты GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

  • Core i7-10700KF + GeForce RTX 2060.
  • Core i7-10700KF + Radeon RX 5500 XT.
  • Core i3-10320 + GeForce RTX 2080 Super.
  • Core i3-10320 + Radeon RX 5700 XT.
  • Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.
  • Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 5500 XT.
  • Ryzen 5 3500Х + GeForce RTX 2080 Super.
  • Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Crysis Remastered

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1920х1080

1% low и average FPS

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Far Cry Primal

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

1920х1080

1% low и average FPS

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Iron Harvest

  • Версия 1.0.0.1632.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Качество физики - высокое.
    • Плотность объектов - высокая.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Физика разрушений - высокая.
    • Плотность эффектов - высокая.
    • Плотность снарядов - высокая.
    • Сглаживание - ТАА.

1920х1080

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1920х1080

1% low и average FPS

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Project CARS 3

  • Версия 1.0.0.0591u2.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Карта окружающего мира - ультра высокая.
    • Детализация машин - ультра высокая.
    • Детализация трассы - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Размытие в движении - ультра высокое.
    • Детализация травы - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Упреждающий рендеринг - 1.

1920х1080

1% low и average FPS

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Total War Saga: Troy

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

1920х1080

1% low и average FPS

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности конфигураций в восьми играх видно, что связки с производительными видеокартами опережали системы с мощными процессорами. С учетом данного игрового инструментария можно утверждать, что для игрового ПК графический ускоритель важнее процессора.

Однако не будем делать поспешных выводов и рассмотрим сложившийся расклад сил более пристально.

В случае с видеокартами компании AMD системы "Core i3-10320 + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-10700K + Radeon RX 5500 XT" и "Ryzen 7 3700Х + RX 5500 XT", на 24% - 43%.

При использовании графических ускорителей компании NVIDIA связки "Core i3-10320 + GeForce RTX 2080 Super" и "Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super" опередили игровые ПК "Core i7-10700K + GeForce RTX 2060" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060", на 13% - 23%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и + RX 5500 XT был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.

Теперь давайте более подробно рассмотрим противостояние систем с графическими процессорами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось три сценария:

  • Связки с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Project CARS 3 и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
  • Связки с мощной видеокартой и слабым процессором показала равные результаты с их противоположностью в игре Mafia Remastered.
  • Связки с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Iron Harvest и Total War Saga: Troy.

Лидерство систем со старшим графическим ускорителем и слабым процессором наблюдалось в пяти проектах. В оставшихся трех играх важную роль играл мощный процессор. В проведенном тестировании большую роль играла мощная видеокарта. В 62% протестированных игр лидировали системы с производительными графическими ускорителями и умеренно мощными процессорами. Правда, в оставшихся трех проектах процессор оказывал большое влияние на производительность видеокарт.

Справедливости ради стоит отметить, что младшие процессоры Core i3-10320 и Ryzen 5 3500X обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр. И с некоторыми оговорками их вполне достаточно для современного игрового ПК.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС.
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