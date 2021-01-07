Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-10700KF, Core i3-10320, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 3500 и видеокарты GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт.
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Сами конфигурации выглядят следующим образом:
- Core i7-10700KF + GeForce RTX 2060.
- Core i7-10700KF + Radeon RX 5500 XT.
- Core i3-10320 + GeForce RTX 2080 Super.
- Core i3-10320 + Radeon RX 5700 XT.
- Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.
- Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 5500 XT.
- Ryzen 5 3500Х + GeForce RTX 2080 Super.
- Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5700 XT.
Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.
Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
Crysis Remastered
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11
- Сглаживание - ТАА.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество объектов - максимально высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество физики - максимально высокое.
- Качество шейдеров - максимально высокое.
- Трассировка лучей - выключена.
- Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
- Качество спецэффектов - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - максимально высокое.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество воды - максимально высокое.
- Качество растительности - максимально высокое.
- Размытие в движении - выключено.
1920х10801% low и average FPS
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Far Cry Primal
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
1920х10801% low и average FPS
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Horizon Zero Dawn
- Версия 1.06.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Масштаб кадра - 100%.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Качество анизотропной фильтрации - среднее.
- Качество теней - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество облаков - максимальное.
- Сглаживание - TAA.
- Эффект скорости - включен.
- Затенение фонового света - максимальное.
1920х10801% low и average FPS
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Iron Harvest
- Версия 1.0.0.1632.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество рельефа - высокое.
- Качество физики - высокое.
- Плотность объектов - высокая.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Физика разрушений - высокая.
- Плотность эффектов - высокая.
- Плотность снарядов - высокая.
- Сглаживание - ТАА.
1920х10801% low и average FPS
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Mafia Remastered
- Версия 1.01.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 65.
- Глубина резкости - выключена.
- Размытие в движении - выключено.
- Качество геометрической детализации - высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Качество декалей - высокое.
- Качество прямого освещения - высокое.
- Качество непрямого освещения - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество объемных эффектов - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
1920х10801% low и average FPS
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Project CARS 3
- Версия 1.0.0.0591u2.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Карта окружающего мира - ультра высокая.
- Детализация машин - ультра высокая.
- Детализация трассы - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Размытие в движении - ультра высокое.
- Детализация травы - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Упреждающий рендеринг - 1.
1920х10801% low и average FPS
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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
1920х10801% low и average FPS
Total War Saga: Troy
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Качество тумана - высокое.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество солнечных лучей - высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Качество ландшафта - максимальное.
- Качество построек - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Качество травы - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество интерактивной воды - высокое.
- Виньетирование - включено.
- Резкость - включена.
- Зона резкости - включена.
- Свечение - включено.
- Марево - включено.
- Тени от облаков - включены.
- Интерактивная трава - включена.
1920х10801% low и average FPS
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности конфигураций в восьми играх видно, что связки с производительными видеокартами опережали системы с мощными процессорами. С учетом данного игрового инструментария можно утверждать, что для игрового ПК графический ускоритель важнее процессора.
Однако не будем делать поспешных выводов и рассмотрим сложившийся расклад сил более пристально.
В случае с видеокартами компании AMD системы "Core i3-10320 + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-10700K + Radeon RX 5500 XT" и "Ryzen 7 3700Х + RX 5500 XT", на 24% - 43%.
При использовании графических ускорителей компании NVIDIA связки "Core i3-10320 + GeForce RTX 2080 Super" и "Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super" опередили игровые ПК "Core i7-10700K + GeForce RTX 2060" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060", на 13% - 23%.
Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и + RX 5500 XT был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.
Теперь давайте более подробно рассмотрим противостояние систем с графическими процессорами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось три сценария:
- Связки с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Project CARS 3 и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
- Связки с мощной видеокартой и слабым процессором показала равные результаты с их противоположностью в игре Mafia Remastered.
- Связки с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Iron Harvest и Total War Saga: Troy.
Лидерство систем со старшим графическим ускорителем и слабым процессором наблюдалось в пяти проектах. В оставшихся трех играх важную роль играл мощный процессор. В проведенном тестировании большую роль играла мощная видеокарта. В 62% протестированных игр лидировали системы с производительными графическими ускорителями и умеренно мощными процессорами. Правда, в оставшихся трех проектах процессор оказывал большое влияние на производительность видеокарт.
Справедливости ради стоит отметить, что младшие процессоры Core i3-10320 и Ryzen 5 3500X обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр. И с некоторыми оговорками их вполне достаточно для современного игрового ПК.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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