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Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт

Сводный тест 39 видеокарт (GeForce GTX 950 – RTX 3080, Radeon RX 460 – RX 5700 ХТ).
3
Крутой нереф 3070 за 60 т.р. в Регарде
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
RTX 3070 - цена упала еще
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт в игре Cyberpunk 2077, основанной на движке REDengine 4.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon RX 590 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальних теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080


2560х1080


2560х1440


3440х1440


1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix cd projekt red cyberpunk 2077 wb games bandai namco entertainment софтклаб redengine 4

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