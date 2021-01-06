Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт в игре Cyberpunk 2077, основанной на движке REDengine 4.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X.
- Оперативная память: 12 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon RX 590 8 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.0.6.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Блики - включены.
- Размытие в движении - высокое.
- Контактные тени - включены.
- Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество объектов для локальных теней - высокое.
- Качество локальных теней - высокое.
- Диапазон каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение дальних теней - высокое.
- Разрешение объемного тумана - высокое.
- Качество объемных облаков - высокое.
- Максимум динамических декалей - высокий.
- Качество отражений - высокое.
- Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
- Рассеянное затенение - высокое.
- Точность цветопередачи - высокая.
- Качество отражений в зеркалах - высокое.
- Уровень детализации - высокий.
- Трассировка лучей - выключена.
- Отражения с трассировкой лучей - выключены.
- Тени с трассировкой лучей - /выключены.
- Освещение с трассировкой лучей - выключено.
- DLSS 2.0 - выключено.
- Постоянный FidelityFX CAS - выключен.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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