Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров

Тест 16 видеокарт (GeForce GTX 1650 – GeForce RTX 2080 Ti, Radeon RX 5500 XT – Radeon RX 5700 ХТ) и 37 процессоров (Core i3-9100F – Core i7-10700KF, Athlon 200GE – Ryzen 7 3800XТ).
1
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield V, основанной на движке Frostbite 3.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

реклама

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i5-6600К или AMD FX-6350 ВЕ.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7870 2048 Мбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500X.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 580 8192 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

реклама



Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх
  • Обсуждение игры Battlefield V на конференции Overclockers.ru.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест electronic arts phoenix dice battlefield v battlefield frostbite 3 criterion games

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
37
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 41
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 23
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 37


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сделали подарок игрокам
13
1 января Microsoft отключила на Windows 10 три программы с миллионами активных пользователей
16
Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – 64 Мп камера, NFC, игровой CPU и праздничная экономия в 10%
5
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
144
83 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 в 2021 году
7
Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р
43
На рынке криптовалют наконец-то начался так называемый «альтсезон»
10
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA – RTX 3070/3080 Super, RTX 3050 Ti – сроки и цены
14
Нетрадиционная ориентация Джуди из Cyberpunk 2077 — видение авторов, но найденные файлы озвучки говорят об обратном
25
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Star Wars Battlefront II, а пока — Crying Suns
15
Курс Ethereum преодолел отметку в 1200$ - видеокарты продолжают дорожать и исчезать из продажи
18
NVIDIA анонсировала презентацию GeForce RTX: Game On - новые игры, технологии и бюджетные RTX 3000
14
CD Projekt RED опровергли слух о полном преображении Cyberpunk 2077 с возвратом вырезанного контента
5
Курс Bitcoin достиг 38 500$ - появились первые признаки скорого окончания криптовалютной лихорадки
42
Microsoft закрывает проект Minecraft из-за пандемии
4
CD Projekt RED опровергла недавний слух о преображении Cyberpunk 2077 к лету
18
Cyberpunk 2077 резко теряет позиции в Steam – игра может стать самым большим провалом года
29
AMD объявила о выходе обновления BIOS AGESA 1.1.9.0 - стабильный разгон шины Infinity Fabric до 2GHz
10
Дефицит PlayStation 5 продолжается – фото очередей в Японии
69
Redmi Note 10 Pro получит SoC Snapdragon 732G и аккумулятор на 5050 мАч
3

Сейчас обсуждают

BoBaH-4eKucT
10:08
Заместо того чтобы обеспечить картами, которые уже в производстве и стабилизировать цены. Хуанг решил, что денег мало и при нынешних ценах можно сострич бабла сделав ещё более урезанные линейки при те...
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA – RTX 3070/3080 Super, RTX 3050 Ti – сроки и цены
Елисей Творимиров
10:07
Гори в аду, проклятый майнер! И помни, что за каждый биткоином стоят слёзы и седина рабочего человека. Майнинг будет повержен, электричество будет за нами. Уга, товагищи! )
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
Владимир Олефиренко
10:07
Ну-ну, удачи Тебе! Может дождёшься следующего дна😄
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
Jack Reacher
10:07
Скажем даже не немного а как написано в независимых обзорах : Разница на уровне погрешности ,-которой можно вообще пренебречь
Изучаем реальный прирост FPS от бесплатного буста AMD SAM - большой тест 36 игр от Hardware Unboxed
Просто Хомяк
10:04
Конечно, разводилово. Может выиграть только маленький процент за счёт кучи дурачков.
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
Jack Reacher
10:02
Хочу седан от яблока длиной примерно 4, 85 метра и разгоном до сотни за 2,5 секунды , устаревший хлам вроде Porsche Taycan не предлогать
Hyundai призналась, что Apple ищет партнёров для выпуска электромобилей
warmuza
09:56
Больше всего в выигрыше такие как я, кто выкупил на дне и додержал до хаёв. Пока такие, как ты орали РАЗВОДИЛОВО.
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
warmuza
09:55
И что? Шортисты Теслы потеряли 42 миллиарда $ уже.
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
Стенли Твидл
09:54
эти игры изначально спроектированы под нарцистичную мамкину школоту, бесплатные сетевые игры для баранов. чо они там решили исправить, какую ещё токсичность? пчёлы против мёда?)))
Система репутации в PUBG поможет решить проблему «токсичности» игроков
warmuza
09:54
До 55 точно долетим.
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем