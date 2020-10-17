Оглавление

Вступление

Все мы знаем шведскую компанию Fractal Design, которая разрабатывает и производит корпуса премиального уровня, а также системы охлаждения, блоки питания и компьютерные аксессуары. Все оборудование высокого качества и с продуманным дизайном. Ассортимент моделей постоянно расширяется, а вместе с ними улучшаются характеристики и появляются новые интересные варианты в существующих линейках. Одной из наиболее популярных среди корпусов является серия Fractal Define, предлагающая множество моделей разного размера и оснащения.

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Я уже рассматривал модель Fractal Define 7, и тогда даже боялся увидеть XL, но после ASUS ROG Strix Helios стало уже не так боязно. Ведь это всего лишь корпус. Подумаешь, что он огромный и тяжелый, и занимает весь проем багажника в большой машине. Однако на удивление он оказался гораздо легче и с ним вполне можно обходиться одному, но главное не переносить в нем уже собранную систему, поскольку поднять ее будет сложно. Но даже на первом этапе с транспортировкой в упаковке понадобится напарник для комфортного перемещения новинки.

Сам производитель заявляет следующее:

Корпус Define 7 XL устанавливает новый стандарт ожиданий от корпуса типа full-tower, ведь речь идет о модульности, гибкости и простоте в использовании.

Еще при тестировании обычного Fractal Define 7 я заметил упор на модульность и, похоже, эта идея транслируется на всю линейку устройств компании.

Посмотрим, насколько это большой корпус, насколько он крупнее Fractal Define 7, и как в нем будет выглядеть обычная материнская плата формата ATX.

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Упаковка и комплектация

Конечно, сравнения с классической моделью Fractal Define 7 избежать не удастся. Возможно это не просто увеличенная версия корпуса, а что-то совершенно другое. Подобные примеры уже были у других компаний, однако здесь нам обещают именно тот самый неповторимый минимализм и модульный дизайн. На этот раз коробка вообще не отличается по дизайну, от рассмотренного мной ранее Fractal Define 7. Неизменными остаются большие габариты и вес. Здесь они еще больше. Габариты составляют (Д х Ш х В): 645 х 355 х 695 мм, а вес почти 19 кг (измерено самостоятельно).

В коробке есть ручки для удобства транспортировки, но одному обращаться еще тяжелее, чем с обычным Fractal Define 7. Упаковка изготовлена из обычного картона, а со всех сторон есть много информации об устройстве. С основной стороны мы видим крупное изображение корпуса. Несмотря на то, что оно черно-белое, все детали прослеживаются и можно получить представление об устройстве.

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Например, сразу заметно, что боковая панель прозрачная, а передняя просто ровная и на ней ничего нет. Слева от изображения находится спецификация устройства. Она достаточно подробная, роме некоторых параметров. Логотип находится в левом верхнем углу. Теперь из него исчезло слово Design. Ниже находится крупная надпись Define 7 XL Computer Case. Посмотрим на заднюю сторону.

Тут изображен корпус в разборе на компоненты. Уже очевидно, что он состоит из множества деталей и очень хорошо разбирается. На деталях нанесены номера и сверху мелким шрифтом на нескольких языках обозначены особенности.

Просторный внутренний объем с легкостью вмещает крупные материнские платы, включая устройства форм фактора E-ATX и даже EE-ATX. Посадочные места для 9 вентиляторов диаметром 140 мм (3 вентилятора в комплекте) или 11 вентиляторов диаметром 120 мм. Обширное пространство для емкостей систем водяного охлаждения, позволяющее создавать сложные конфигурации повышенной производительности Исключительная гибкость размещения накопителей с креплением в металлических лотках, которые могут монтироваться индивидуально в различных положениях, с дальнейшим расширением за счет дополнительных лотков (приобретаются отдельно). Поддержка радиаторов размером до 480 мм верхнего или переднего монтажа, нижних радиаторов размером 280 мм и задних радиаторов размером 120 мм. Новая передняя панель с системой двойного крепления и облегченным открыванием и закрыванием благодаря удобной и продуманной конструкции магнитного замка. Новая модель корпуса отличается рядом значительных конструкторских улучшений в области удобства пользования, включая верхнюю панель для частого доступа к зоне материнской плате.

Сверху и снизу коробки нет ничего особенного, но все вместе это выглядит так:

На боковинах черный фон и очень мало информации. На одной из них есть наклейки со штрих-кодами и информацией о комплекте, в данном случае это BLACK TG Light Tint. Артикул FD-C-DEF7X-02. Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем не только посередине, но и с боковых ребер. Открыв корпус, мы видим, что он расположен передней панелью вверх, а еще тут есть дополнительная коробка с аксессуарами.

Интересной особенностью является то, что внутри упаковки есть узоры. По бокам расположен пенопласт. Не удивляйтесь, если он частично будет раскрошен, как в моем случае потому, что корпус очень тяжелый. Упаковка справляется со своей задачей по защите практически на границе своих возможностей. Просто похожая ситуация была с Fractal Define 7.

Доставать корпус из упаковки не просто, поэтому в случае личного пользования я бы разрезал коробку и достал его. Лучше эту операцию делать вдвоем, но я был один и оказалось не совсем удобно. Еще сначала лучше вытащить огромную коробку с аксессуарами. Это делается очень легко.

Внутри разместился солидный комплект поставки, который располагается в специальном каркасе.

В качестве основного материала внутренней упаковки используется вспененный полиэтилен. Сначала, открыв коробку с аксессуарами, мы видим пакет с инструкцией и листовкой с информацией о сервисной поддержке.

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Далее сверху в лотке из вспененного полиэтилена находится альтернативная верхняя панель с крупными вентиляционными отверстиями. Она предназначена для замены штатной глухой, чтобы существенно улучшить вентиляцию.

Отверстия крупные и в них может что-то провалиться. Однако, не спешите волноваться, внутри за ней находится мелкая защитная сетка, которая сможет задержать даже пыль, поэтому на самом деле ее использование безопасно. Выше находятся проемы, где упакованы два стальных лотка для жестких дисков.

Они монтируются в специальные корзины. В эти лотки можно устанавливать, как 3,5” накопители, так и 2,5”. Четыре такие уже смонтированы штатно в нижних корзинах корпуса. Еще мы видим стальную монтажную рамку для устройств 5,25”.

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Для нее в корпусе предусмотрен специальный отсек сверху, куда она может быть смонтирована. К ней же относится еще один аксессуар, который находится под альтернативной верхней панелью. Это пластиковая заглушка с ручкой для захвата, чтобы удобнее было вынимать снаружи.

А еще в комплекте есть коробка с винтами и прочими крепежными аксессуарами. Снова не нужно открывать коробку, чтобы понять о ее содержимом. Все перечислено снаружи.

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Внутри, помимо перечисленного комплекта, находится специальная тряпочка для протирки поверхностей. Дело в том, что стеклянная панель, да и вообще все панели корпуса очень склонны к появлению на них отпечатков пальцев, поэтому производитель позаботился об этом.

Дизайн и особенности устройства

Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 604 х 240 х 566 мм, масса 16,53 кг, что соответствует действительности. Перемерял лично. Он изготовлен из стали, пластика и закаленного стекла.

Про толщину металла производитель молчит потому, что она местами отличается. Например, на верхней панели она явно выше, чем на боковой. Рама тоже изготовлена не из толстого металла, но со сложным профилем и поэтому прочная и жесткая на кручение.

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Видимо, все очень хорошо просчитано потому, что большинство панелей демонтируется и корпус с такой огромной рамой должен как-то немного деформироваться на кручение, однако даже в собранном виде с системой внутри и большим блоком питания ничего нигде не гнется или «играет». Краска черная полуматовая. Слой очень хороший потому, что за все время тестирования и сборки никаких повреждений не было.

Одна боковая панель из закаленного стекла, а другая стальная. Стекло только сбоку и больше его нет нигде. Передняя панель тоже заклеена пленкой, однако под ней находится гладкая панель из окрашенного алюминиевого сплава. Тут-то и создается иллюзия, что весь корпус черный алюминиевый. Ан, нет. Только панелька и то не вся.

Правая боковина ничем не защищается. Краска очень хорошая и я ее даже не поцарапал. Снимаются обе панели очень легко. Для этих целей на них самих есть небольшой выступ сзади. Когда панель установлена, на него нужно немного надавить, и она отщелкнется от фиксаторов, но не от всех сразу и поэтому не упадет. Затем нужно немного ее потянуть, и она освободится от всех фиксирующих элементов.

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Левая боковая панель состоит из стекла целиком, но у нее есть две вспомогательные стальные полоски, к которым стекло приклеено очень сильно. И уже сами эти стальные полоски крепятся к корпусу. С нижнего торца есть специальные выступы, которые вставляются в специальные прорези на раме внизу.

Сверху уже знакомые фиксаторы, как на Fractal Define 7. Они выполнены в форме стальных шариков на ножке. Вставляются в ответную пластиковую часть на раме корпуса.

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Фиксируется все жестко без люфтов. Все неразборные элементы рамы крепятся заклепками.

Другая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Механизм крепления у нее такой же как у стеклянной панели. Однако обе панели не взаимозаменяемы.

Еще здесь на обратной стороне некоторых панелей приклеен шумоизолирующий материал. Не сказать, что корпус становится совсем бесшумным, но его действительно меньше.

Посмотрим на Fractal Define 7 XL со всех сторон без боковых панелей.

Корпус действительно выглядит как увеличенная версия Fractal Define 7 и это стало еще заметнее. Перед нами похожее шасси, только крупнее и с незначительными изменениями в ряде моментов. Снизу вентиляционные отверстия все также закрывает специальная тонкая прочная сетка, которую можно мыть и пылесосить.

Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Ячейки сетки мелкие, как у марли.

Внизу присутствует табличка с серийным номером и указанием модели. Ножки пластиковые, средней высоты, очень крепкие и надежные. На основаниях находятся хорошие резиновые площадки

Состав резины очень мягкий и корпус стоит на гладком офисном столе, как будто он прикручен к нему. Сдвинуть стоящий корпус даже пустой не так просто. Переместимся наверх.

Верхняя панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Да, она также снимается по принципу боковых панелей, но держится исключительно на фиксаторах. Здесь ни в какие пазы ничего не вставляется. Поскольку разъемы и кнопки находятся сверху, то для них в панели предусмотрены вырезы. А еще в комплекте есть альтернативная верхняя панель с вентиляционными отверстиями. На штатной также, как и на боковой используется шумоизоляция.

Сетка снимается при помощи сдвига ее назад. На ней видны специальные пластиковые зацепы, которые фиксируются в вырезах на раме.

Как и внизу, каркас сетки изготовлен из пластика. С верхней можно проделывать все те же операции, что с нижней – мыть и пылесосить. За сеткой находится монтажная панель для крепления радиаторов СЖО. Еще сверху находятся кнопки и разъемы: кнопка включения, перезагрузки, два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, разъемы для наушников (головных телефонов) и микрофона. Весь этот набор помещается в отдельный модуль, который прикреплен жестко к корпусу.

Спереди корпуса находится дверца, которая штатно открывается слева направо. Однако петли можно перевесить и для этого производитель предусмотрел специальный механизм.

Сама дверь получается толстой потому, что состоит из нескольких слоев. Снаружи она металлическая, а внутри пластик и шумоизоляция. По краям есть скосы и дверца вставляется в проем идеально. Глядя на корпус спереди не подумаешь даже, что это дверца. Она воспринимается просто как панель.

Петли металлические и очень прочные с двумя положениями фиксации. В закрытом положении фиксировать еще помогают магниты. И дверца просто так не открывается. Если вся передняя плоскость сплошная и закрытая, то откуда брать воздух? Он поступает с боковин передней панели через специальные «жабры».

Внутри, как и в случае с Fractal Define 7, находится две независимые сетки. Одна закрывает проем с вентиляторами, а другая вставляется непосредственно в отсек 5,25”.

Принцип конструкции похож с остальными сетками. Это пластиковый каркас и тонкая прочная сетка с мелкими ячейками. Отличается лишь механизм крепления. Нижняя вставляется в пазы и фиксируется защелкой, а верхняя фиксируется двумя защелками. За сеткой находится проем, где установлены два вентилятора диаметром 140 мм. Это модели Dynamic X2 GP-14, которые уже встречались ранее. Характеристики известны, это 1000 об/мин, 12 В и 0,20 А. Используются подшипники типа LLS. Здесь установлена модификация без ШИМ управления с обычным 3-контактным разъемом. Еще один такой вентилятор установлен сзади, прямо над разъемами задней панели материнской платы.

Сзади мы видим заглушки для (9+3) карт слотов расширения. Еще есть возможность установки видеокарты вертикально. Для этого также предусмотрена рамка и заглушки. И конечно же есть отверстие для заглушки разъемов задней панели материнской платы.

Внизу находится традиционная рамка крепления блока питания. Она крепится двумя барашками к корпусу, а к ней, как обычно четырьмя винтами крепится блок питания. Повернуть его можно любой стороной, но все же задумано, чтобы он всасывал воздух снизу и выводил его наружу.

Внизу внутри корпуса находится металлических кожух, который скрывает в себе блок питания, корзину жестких дисков, а заодно туда можно убрать провода. С правого бока корпуса находится место для кабель-менеджмента, а также установки накопителей. Снизу есть небольшая пластиковая панель, которая фиксируется на защелках. Она позволяет скрыть блок питания, корзину дисков и кучу проводов. Однако, для сборки ее лучше снять, чтобы она не мешала.

Два накопителя размера 2,5” могут быть легко смонтированы на специальные пластины, которые установлены на стенке.

А внизу есть две корзины для жестких дисков и у них есть свои лотки, которые выглядят точно также как дополнительные из комплекта.

Еще с этой стороны очень много липучек и специальных каналов для удобства прокладки кабельных трасс.

В самой верхней части рамы спрятался контроллер Fractal Nexus+ 2 PWM Fan Hub. Он позволяет подключить 3 вентилятора с ШИМ управлением и 6 без. Кроме этого он обеспечивает общую мощность 30Вт при 12В, 2,6А. Производитель делает акцент на том, что он низкопрофильный и идеально интегрируется в раму корпуса. Пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Fractal Define 7 XL Black TG проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;

Память: 2 x 8Гб A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт).

Сборка системы

Основное неудобство – габариты и масса, но в этом и заключается весь смысл этого корпуса. Я же хотел продемонстрировать, что для обычной ATX системы – это явный перебор. Еще мне не совсем показалась понятна ситуация со второй корзиной внизу.

Скорее всего в этом корпусе будут использоваться именно длинные мощные блоки питания. Мне показалось, что пространства между корзиной и разъемами модульного блока питания очень мало. Не получается нормально пользоваться ни корзиной, ни кабелями. Соответственно скорее всего обычным пользователям одну нижнюю корзину нужно будет снять. Да, я все впихнул так, но у меня была очень слабая конфигурация для этого корпуса и даже так было не очень комфортно.

Все окошки оборудованы резиновыми шторками и находятся в нужных же местах. Все легко доступно. Очень удобно все подключать, когда все панели демонтированы. Что касается остальной разводки, то она проста до безобразия. Все вентиляторы легко подключаются к блоку управления Nexus+ 2 PWM Fan Hub. Жесткие диски также устанавливаются легко и просто. Для этого не нужны даже специальные инструменты. Специальные резиновые шайбы монтируются в отверстия на лотке корзины. Ставится диск и закручивается специальными винтами вручную. Затем лоток вставляется в корзину и все готово.

Вот теперь уже точно видно, что обычная ATX плата просто теряется в этом огромном корпусе. Это все равно, что mini-ITX плату устанавливать в ATX корпус.

Индикатор питания светится белым сразу после включения, а вот индикатора активности диска нет. Еще очевидно, что передняя дверца гасит часть шума.

Первое, что бросается в глаза – никаких излишеств. Нет даже индикатора активности диска. Не то, чтобы он был очень нужен, но факт. А еще заметно увеличение шума при открытии передней двери и снижение его после закрытия.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать AIDA64 Stress Test для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей. Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом. Также я решил протестировать несколько вариантов использования штатных вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, глухая панель сверху (3Case G);

Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, глухая панель сверху (3Case Std G);

Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, панель с отверстиями (3Case О);

Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, панель с отверстиями (3Case Std О);

Я хотел еще протестировать вентиляторы в режиме Silent, но оказалось, что частота вращения вентиляторов в обоих режимах совпадает и составляет 730 об/мин.

Уровень шума

Уровень шума, дБ



100 см

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Меньше – лучше





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Если контроллер не подключен к разъему материнской платы и никак не управляется, то вентиляторы дуют с максимальной скоростью. При этом акустический комфорт средний.

Температура

Здесь ситуация обстоит немного проще. Я мониторил температуру жесткого диска, но она оставалась практически неизменной, в пределах погрешности. Это объясняется тем, что вентиляторы не участвуют в его обдуве и соответственно результат всегда один и тот же.

Температура CPU



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Меньше – лучше





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Температура GPU



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Меньше – лучше





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Поначалу температура мало чем отличается от открытого стенда. Это объясняется большим внутренним объемом корпуса, но через 20 минут картина немного меняется.

Заключение

Fractal Define 7 XL действительно соответствует своему имени – XXXXXXXL. Корпус очень большой и рассчитан на материнские платы форм-фактора E-ATX, SSI CEB, SSI EEB.

Для обычного ATX можно найти что-то проще, хотя возможности нового корпуса практически безграничны; к примеру, его можно использовать для построения хранилища с большим массивом дисков размера 3.5". А можно установить огромную и производительную кастомную систему жидкостного охлаждения, чтобы отвести тепло не только от процессора, но и от нескольких видеокарт. Размер, конечно, впечатляет – 604 х 240 х 566, в то время как у обычного Define 7 – 547 х 240 х 475 мм. Все сделано красиво и аккуратно. Что касается дизайна, то он остался без изменений.

Комплект хороший, и для сборки системы есть все самое необходимое. В корпусе уже установлены хорошие вентиляторы Fractal Design Dynamic X2 GP-14. Это далеко не новые модели, но они хорошо себя зарекомендовали, и поэтому производитель не видит необходимости в их замене. Как по характеристикам, так и по работе они не вызывают вопросов. В базовой версии поставляется только три таких вентилятора, а остальные придется докупать самостоятельно. Шумоизоляция хорошая, как и фильтрация. Для кого-то может показаться недостатком отсутствие RGB подсветки. Однако не всем она нужна, и можно заменить штатные вентиляторы на модели с подсветкой, либо наклеить RGB ленты, решив вопрос с освещением.

Цена корпуса не маленькая, но если учитывать его специфику, то она уже не выглядит столь высокой по сравнению со стоимостью блока питания для такой системы или материнской платы. Fractal Define 7 XL это огромный, практичный и универсальный корпус для по-настоящему больших и мощных компьютеров.

Андрей Понкратов aka wildchaser