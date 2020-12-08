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Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17

После обзора ROG Strix G15 мы изучим модель с большим дисплеем и выявим ее сильные стороны.
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Оглавление

Вступление

Как для игр, так и для работы с мультимедийным контентом большой дисплей может оказаться неплохим подспорьем. Именно поэтому в сегменте игровых решений активно предлагаются модели с диагональю дисплея 17.3 дюйма. Такие ноутбуки менее мобильны, но будут удобнее в работе.

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А вот по оснащению зачастую они оказываются копиями своих собратьев с базовой диагональю 15.6 дюйма. Именно так сконструирован новый ROG Strix G17, являющийся практически копией ROG Strix G15. Отличия сводятся лишь к некоторым вариантам конфигурации.

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Но для начала рассмотрим сводную таблицу технических характеристик модели.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G17
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i7-10750H / Intel Core i7-10875H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память До 32 Гбайт
Накопители До 2 Тбайт
Основной дисплей 17.3" FHD 240 Гц 3 мс sRGB, FHD 144 Гц sRGB, FHD 120 Гц
Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0
Блок питания 230 Вт
Размеры 399 x 293 x 22-26 мм
Масса 2.85 кг
Цена Н/Д*
* Стоимость зависит от конкретной модификации.
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По сравнению с ROG Strix G15 здесь предлагаются только старшие версии процессоров и видеокарт. В остальном перед нами классический игровой ноутбук с солидным списком вариантов оснащения, позволяющий каждому подобрать наиболее подходящий вариант.

Например, тестовая модификация будет предлагаться по цене около 129 тысяч рублей.

Внешний вид и конструкция

Корпус выполнен из пластиковых панелей. К качеству сборки не возникает никаких нареканий – все элементы прочно закреплены и сориентированы точно на своем месте, отсутствуют посторонние звуки при использовании.

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Доступно два цветовых варианта – темный и светлый. Нам достался светлый, позиционируемый как мультимедийное решение для тех, кто хочет яркое устройство.

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Верхняя крышка украшена логотипом ROG и рельефной имитацией шлифовки, выполненной в двух направлениях. Неподвижная часть корпуса, расположенная у основания крышки, оформлена в виде решетки и используется для циркуляции воздуха.

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Нижняя пластиковая крышка обладает большим количеством вентиляционных отверстий и резиновыми крупными ножками. По периметру крышки предусмотрен прозрачный световод для контурной подсветки.

Сама крышка полностью накрывает корпус и фиксируется достаточно крупными винтами, никакого люфта крышки не наблюдается.

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Внутри весь корпус также выполнен в едином цвете, вплоть до клавиатуры. Рамка вокруг дисплея хорошо заметна, но не вызывает ощущения слишком большой ширины и не привлекает излишнего внимания своим цветом. Панель топкейс пластиковая и с едва заметной текстурной шлифовкой. В целом, отлично прослеживается единство дизайна во всем корпусе.

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На левой грани находится три порта USB-A 3.2 Gen 1 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Чуть ближе к пользователю также предусмотрена прорезь для левого динамика.

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Справа никаких интерфейсов не предусмотрено, только две решетки – для системы охлаждения и правого динамика.

Наибольшее разнообразие портов наблюдается на дальнем торце от пользователя. По краям видим две решетки системы охлаждения, а между ними – круглый разъем питания, USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой вывода изображения, HDMI 2.0b, RJ-45.

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Петлевой механизм в закрытом положении полностью прячется внутрь корпуса. Такое решение привело к ограниченности угла раскрытия крышки. В большинстве ситуаций его будет достаточно, но при работе на коленях может немного не хватать.

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Дизайн ноутбука полностью повторяет модель ROG Strix G15, о которой мы рассказывали недавно. Разница сведена к площади корпуса, в результате увеличения габаритов корпуса. С точки зрения качеств самого ноутбука, можно отметить высокое качество сборки, отсутствие посторонних звуков или больших зазоров. Но применение пластика в корпусе привело к не самой высокой жесткости крышки – она достаточно легко изгибается при нагрузке на угол. Впрочем, никакого влияния на практическое использование это не оказывает.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа выполнена полноразмерной, с цифровым блоком. Клавиши достатоно крупные и с оптимальными промежутками, а сам профиль кнопок выполнен немного вогнутым для большего комфорта при использовании.

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Каких-либо углублений зоны клавиатуры не предусмотрено и кнопки немного возвышаются над общей площадью корпуса. А вот конструкция клавиатуры оптимизирована для применения в играх.

Так, мы можем видеть выделенные клавиши WASD, отдельную панель для управления громкостью, микрофоном и режимами работы ноутбука, а также увеличенную ширину кнопки Пробел.

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Кнопки со стрелками достаточно крупные и удобно сконфигурированы, а кнопка питания отделена от общего блока клавиш.

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Поддерживается многоцветная подсветка клавиатуры с 4 отдельными зонами и возможностью их индивидуальной настройки.

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А вот тачпад остался достаточно стандартным. Это панель из шлифованного стекла с внешними кнопками. Поддерживаются жесты мультитач и не возникает никаких нареканий к чувствительности. Хотя в сравнении с габаритами корпуса, площадь сенсорной панели кажется небольшой, на самом деле ее полностью хватает для удобной работы.

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Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма – наибольший размер среди актуальных ноутбуков. В данной модели может применяться три варианта дисплеев.

В любом случае, разрешение будет составлять оптимальные 1920 х 1080 точек, а вот частота обновления может быть 240, 144 или 120 Гц. Причем, старшая версия обладает скоростью отклика всего 3 мс, а гарантированного соответствия цветовому диапазону sRGB не заявлено только у младшей версии.

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Боковые рамки достаточно узкие, но из-за цвета не теряются на фоне дисплея. Впрочем, все актуальные модели ROG отличаются узкими рамками.

К нам для тестирования попала старшая версия с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс.

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Изображение воспринимается контрастным и натуральным независимо от угла зрения. К цветопередаче не возникает каких-либо нареканий.

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Белый цвет отображается натуральным и без заметных отклонений в цветовой температуре.

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Черный цвет обладает немного синеватым оттенком. Присутствует небольшая засветка в верхней части дисплея, проявляющаяся при отображении черного цвета, но незаметная в процессе эксплуатации.

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С помощью колориметра мы сделали замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 327 0.245 1335
50 123 0.092 1337
0 17 0.013 1308

Запас яркости достаточно большой, особенно по меркам ноутбуков данного класса. Этого будет достаточно для комфортного использования даже в условиях интенсивной освещенности. А вот минимальная яркость черного цвета обеспечивает неплохие показатели контрастности.

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Графики расположились в минимальном удалении от референсного значения. Больше всего отклоняется синий цвет, но даже эти отклонения минимальны.

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Все три графика радуют стабильностью и минимальным удалением от референса.

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Цветовая температура завышена примерно на 500К – это не будет заметно при использовании, но способно создать эффект большей контрастности.

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Цветовой диапазон практически идеально совпадает с общепринятым стандартом RGB, лишь немного выходя за его пределы в диапазоне зеленых оттенков.

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Точки серого клина сгруппировались на границе дельты. Паразитные оттенки не будут докучать пользователю.

Доступность трех вариантов дисплеев позволило предложить разные модификации, с разной их стоимостью. В зависимости от бюджета и предпочтений, пользователь сможет найти для себя наилучший вариант. С другой стороны, здесь применяются оптимальные варианты, без излишеств, вроде разрешения 4К. Оптимальной модели – оптимальные дисплеи.

Программное обеспечение

В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. В зависимости от конкретной модификации, будет предустановленна домашняя или профессиональная версии.

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Компания ASUS традиционно снабжает свою продукцию классическим набором фирменного софта, для управления ноутбуком и контроля его состояния. Так, для игровой серии ROG предусмотрена утилита Armoury Crate с возможностью отслеживания статуса устройства, контроля его состояния и основных параметров, выбора профиля работы системы охлаждения.

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Отдельно можно настроить различные профили для разных пользователей, разных задач или даже конкретных приложений. Такая возможность позволит автоматизировать адаптацию ноутбука под те или иные задачи.

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Единое приложение для всех ноутбуков ASUS, позволяет контролировать статус гарантии, проводить базовые диагностические процедуры или автоматически обновлять ПО. Эта утилита называется MyASUS.

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Использование таких приложений способно существенно облегчить и упростить жизнь пользователю, так как позволит удобно контролировать состояние ноутбука. Профили питания и производительности можно переключать в Armoury Crate или специальной кнопкой на клавиатуре.

Аппаратная платформа и производительность

Аппаратное оснащение тестируемой модели можно назвать максимально классическим. Предусмотрено два варианта центральных процессоров – Intel Core i7-10750H и Intel Core i7-10850H.

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В нашем случае, используется первый вариант. Это шестиядерный чип, способный работать в 12 потоков и выполненный по 14 нм техпроцессу. Базовая тактовая частота составляет 2,6 ГГц.

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Для обработки видео могут применяться следующие видеокарты – NVIDIA GeForce GTX1660Ti, NVIDIA GeForce RTX2060, NVIDIA GeForce RTX2070, NVIDIA GeForce RTX2070 Super. Причем, это не решения в дизайне Max-Q, в данной модели представлены исключительно полноформатные версии.

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Тестовый аппарат получил младшую видеокарту нового семейства – RTX2060 с собственной памятью GDDR6 объемом 6 Гбайт.

Объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт. Используется память DDR4. В нашем случае, применяется два модуля памяти Samsung, объемом 8 Гбайт каждый. В случае необходимости апргейда – эти модели придется заменить, так как они занимают оба имеющихся слота.

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Обратимся к результатам тестирования производительности в различных приложениях и сделаем выводы о быстродействии новинки.

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Как видим, ноутбук обеспечивает уверенную производительность на высоком уровне. И это не удивительно, ведь здесь применен практически самый производительный чип, в паре с современной видеокартой. Конечно, всегда можно найти более производительную модификацию, но даже таких возможностей будет хватать с запасом.

Гораздо интереснее, как реализована здесь система охлаждения и насколько она эффективна. В сравнении с моделью ROG Strix G15, внутри корпуса свободнее и воздуху легче циркулировать, охлаждая компоненты.

Сама система охлаждения построена на базе пяти медных тепловых трубок, трех радиаторов и двух вентиляторов. Как и другие ноутбуки ROG с процессорами данного поколения – в качестве термоинтерфейса здесь используется жидкий металл, позволяющий улучшить теплоотвод и увеличить производительность при сохранении температурного режима.

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Уделили внимание также и вентиляторам, применив 12-ти вольтовые моторы и добившись максимального количества лопастей. Всё это позволило обеспечить максимально плотный поток воздуха.

Посмотрим на результаты тестирования в стресс-тестах и оценим эффективность используемой системы охлаждения.

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Результат 97,1% в тесте 3D Mark Tyme Spy Extreme Stress Test показывает неплохую стабильность системы в мультимедийных тестах.

Приложение OCCT помогло определить наличие или отсутствие троттлинга под высокой нагрузкой и склонность к перегреву. Первый цикл тестирования подразумевает максимальную нагрузку на центральный процессор, средствами самого приложения.

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При длительном тестировании можно отметить стабильные показатели частоты процессора около 4 ГГц и поддержание температурного режима около 90 градусов.

Вторым циклом добавим нагрузку на видеокарту в приложении Fur Mark. Так имитируется наиболее сложный сценарий для ноутбука – максимальная загрузка центрального процессора и видеокарты.

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По истечению некоторого времени, отключаем тест FurMark и оцениваем изменения показателей.

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Как видно, даже при максимальной загрузке всей аппаратной платформы, ноутбук успешно сохраняет необходимый уровень производительности, поддерживает температурный режим на уровне стабильных 90-95 градусов и тактовой частоты процессора около 3 ГГц. При снижении нагрузки, температура немного снижается, а частота процессора вырастает до 4 ГГц.

С учетом того, что ноутбук успешно сохраняет работоспособность даже с максимальной нагрузкой на процессор и видеокарту, можно говорить о том, что система охлаждения обладает необходимым запасом производительности и пользователю не придется испытывать неудобств по причине перегрева.

В пользу этого служит качественная оптимизация питания компонентов, эффективная система охлаждения и применение жидкого металла в качестве термоинтерфейса.

Коммуникация и безопасность

Для подключения к локальной сети предусмотрен порт RJ-45, но более востребованным окажется модуль Intel Wi-Fi 6 гигабитного класса.

Синхронизация с беспроводными аксессуарами и передача файлов осуществляется посредством Bluetooth 5.0.

А вот дополнительных аппаратных средств аутентификации пользователя не предусмотрено.

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Тем не менее, позиционирование игровых моделей также и как средства для создания мультимедийного контента делает применение системы разблокировки по лицу или дактилоскопического сканера весьма актуальным и мы с нетерпением ждем появления таких интерфейсов в новых моделях. Пока что такой пример есть в единственном экземпляре – ROG Zephyrus G14, снабженный дактилоскопическим сканером в кнопке питания.

Файловая система

Для хранения данных предусмотрено использование твердотельных накопителей формата M.2 с интерфейсом PCI-e. Заводские модификации подразумевают объем памяти до 2 Тбайт, состоящих из двух накопителей, по 1 Тбайт каждый. В нашем случае, применяется два накопителя объемом 512 Гбайт, объединенные в массив RAID0.

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При необходимости, пользователь может расширить объем хранилища, просто добавив еще один накопитель в свободный слот. Конструкция корпуса и свободное место намекают на возможное существование версий с поддержкой классического жесткого диска, но официальной информации на этот счет нет. Во всяком случае, среди российских поставок такой модификации не предусмотрено.

Обратимся к приложению CrystalDiskMark и проведем тестирование скорости работы накопителей.

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Как видим, скорости работы будет более чем достаточно, чтобы пользователь не задумывался о необходимости ожидания длительной загрузки. Операционная система и приложения будут запускаться максимально быстро, а работа с файлами не будет отнимать времени на обработку, копирование и сохранение.

Время автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора не указана в перечне характеристик, и даже если снять крышку, никаких обозначений обнаружить не получится. Они есть, но с обратной стороны батареи, и чтобы их увидеть, придется ее демонтировать.

Не указана емкость и на коробке, поскольку ноутбук является тестовым образцом и упаковка лишена заводских обозначений. Тем не менее, судя по всему, здесь применяется аналогичный с моделью ROG Strix G15 аккумулятор емкостью 66 Вт*ч.

Является ли это гарантией аналогичных результатов и в плане времени автономной работы? Не обязательно. Дисплей с большей диагональю отличается по энергопотреблению, алгоритмы системы охлаждения могут быть настроены иначе из-за иных габаритов корпуса, и так далее. Посмотрим, на что способен герой обзора.

Первым тестом оценим время работы в режиме простоя. Выбран профиль питания «Тихий», дисплей полностью отключен, активно только WI-Fi соединение. Отсутствуют и фоновые приложения.

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Результат 19 часов, 25 минут – неплохо, особенно по меркам крупного игрового устройства. Такие показатели хорошо показывают способность современных компонентов сводить энергопотребление к минимуму, когда их активность не требуется.

Усложним задачу – дисплей работает на минимальной яркости, профиль питания остался прежним, ноутбук имитирует активное использование в режиме чтения. Wi-Fi соединение остается активным.

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Результат немного превысил отметку в 11 часов. Получается, в офисных задачах пользователь может гарантированно рассчитывать на полный рабочий день и запас сверх этого.

А как изменится энергопотребление при выполнении мультимедийных задач? Ведь солидная часть расхода энергии приходится на видеокарту. Запустим поочередное воспроизведение видеороликов на YouTube в качестве 1080р. Используется интернет-браузер Microsoft Edge, яркость дисплея максимальная, режим питания «Эффективный». Подключение к всемирной сети осуществляется посредством Wi-Fi соединения.

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Результат в 1 час 35 минут – сразу становится понятно, что ноутбук начинает активно задействовать дискретную графику, да и максимальная яркость подсветки дисплея влияет.

Наконец, проведем тест с имитацией активного выполнения ресурсоемких приложений. Нагрузка на центральный процессор и видеокарту составляет примерно 70%, профиль питания «Эффективный», яркость дисплея на максимальном уровне.

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Результат совпал с предыдущим тестом – чуть больше полутора часов. Получается, сам факт активности дискретной графики существенно влияет на автономность устройства, без зависимости от интенсивности нагрузки.

Впрочем, для воспроизведения видеороликов онлайн хватило бы интегрированного видеоадаптера. Но возможность перехода в режим только интегрированной графики здесь не предусмотрена. Однако, вероятнее всего, с обновлениями будут оптимизированы алгоритмы распределения нагрузки и автономность в несложных задачах возрастет.

Используется стандартный блок питания ASUS для игровых моделей, с мощностью 230 Вт. Он обладает средними размерами и подключается к ноутбуку посредством классического круглого разъема.

Полный цикл заряда занимает чуть меньше двух часов. При этом первые 65% заряда набираются примерно за 40 минут, после чего скорость заряда немного снижается и для достижения отметки в 90 процентов потребуется около полутора часов. Далее скорость заряда продолжает снижаться для сохранения ресурса батареи.

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В приложении MyASUS можно выбрать режим зарядки для максимально длительного сохранения ресурса аккумулятора (без ущерба для удобства использования ноутбука).

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В сравнении с моделью ROG Strix G15 результаты получились даже немного выше. Причем это коснулось и режима простоя, и режима чтения. С учетом потенциально увеличившегося расхода энергии на работу дисплея такая ситуация выглядит интересно. С другой стороны, скорее всего, это связано с работой по оптимизации алгоритмов питания и использования энергии.

Результатом стала неплохая автономность, позволяющая обходиться без зарядного устройства полный рабочий день, не переживая хватит ли запаса энергии на вечер. Для игровой производительной модели это позитивные показатели, ведь скорость работы в приоритете. Однако это не помешало разработчикам добиться минимального расхода энергии, когда это возможно.

Заключение

Ноутбуки с такой диагональю экрана существуют уже давно, но не претендуют на звание самых популярных, отставая от моделей с дисплеями 15.6 дюйма. Тем не менее, они всегда востребованы, благодаря удобству работы с большим дисплеем, да и реализовать систему охлаждения в таких моделях проще.

ROG Strix G17 обладает оснащением высокого класса и достаточным диапазоном модификаций для выбора наиболее подходящей по соотношению стоимости к производительности. Здесь применяются качественные дисплеи, продвинутая аппаратная платформа и модули памяти. Порадовала настройка и работа системы охлаждения, позволяющая ноутбуку сохранять стабильно высокий уровень быстродействия даже при длительных нагрузках. При этом обслуживание системы охлаждения при эксплуатации не потребует много времени и усилий.

Среди спорных моментов отметим пластиковый корпус. К сожалению, жесткость верхней крышки не самая высокая, при нагрузках панель изгибается. Этот фактор не мешает в использовании, но его стоит учитывать при транспортировке. И продолжаем обходиться паролем для защиты данных, надеясь на появление аппаратных средств аутентификации в последующих версиях.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ROG Strix G17.

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25 ноября 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
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Yolanda Tarska
12:28
Примерно как Кризис, если что на 8800GTX, которую нахваливали, в 1024*768 на максимакле он тормозил жутко со сглаживаниями, без сглаживаний и на средне-высоких шёл достойно, но с провалами. Хорошо, но...
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Mikhail Markeyev
12:25
Аффтар, убейся об стену! APU AMD в разы лучше встройки Intel, правда и их производительности мало для игры в большинство современных игр даже на минимальных настройках. И где FPS в статье? Картинки та...
Привыкаем жить без видеокарт: сколько стоит UHD Graphics 630 и в какие игры на ней можно поиграть
Yolanda Tarska
12:21
А для чего ещё берут карты, а машины за 2-3 млн берут чтобы грузы возить или работать автогонщиком? Ими заставлены все дворы сейчас. Так да, с доходом в 100 в месяц дороговато конечно, но 3060-3070 в...
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Твоя мамка
12:18
А чо до этого были не первые или не кастомные?
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zukoZL
12:17
на русторке уже лежит, тока запустить пока нельзя
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Yolanda Tarska
12:16
Глянь какой мощный разрыв в 4К стал между 3080 и 3090, хотя обычно он небольшой.
Cyberpunk 2077 положила на лопатки GeForce RTX 3090 – 4К@60fpf + RTX-ON недоступны – Tomshardware
billyboy
12:10
есть скрины где gi на лучах тупо поганит картинку и без луче раза в 2 лучше освещение ) игра поломана, лучи нахер не нужны, тем более с такой производительностью. хуанг как детей разводит на бабки
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
Сильвестр с талоном
12:07
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Сергей
12:05
Жалею, что купил. После RDR2 картинка атсасина выглядит убого, особенно убивает физика движений. Юбики вообще стали криворуковопными. Развития в графике нет, гта старше на несколько лет, а выглядит пр...
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
Paxton Fettel
12:01
Ага, короткая. До начальных титров три дня играть.
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
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