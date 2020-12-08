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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy

Тест 19 видеокарт (GeForce GTX 1650 – GeForce RTX 2080 Ti, Radeon RX 570 – Radeon RX 5700 ХТ) и 44 процессоров (Pentium G5400 – Core i7-10700KF, Athlon 200GE – Ryzen 7 3800XТ).
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core 2 Duo или AMD Athlon 64.
  • Оперативная память: 4 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 26 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1 Гбайт или AMD Radeon HD 5770 1 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600Х.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 26 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 970 4 Гбайт или AMD Radeon R9 280X 3 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

Разгон Номинал

2560х1080

Разгон Номинал

2560х1440

Разгон Номинал

3440х1440

Разгон Номинал

3840х2160

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix total war saga troy

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