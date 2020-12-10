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Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Тест видеокарт (GeForce GTX 950 – RTX 2080 Ti, Radeon RX 460 – RX 5700 ХТ) и процессоров (Core i3-7100 – i7-10700K, Athlon 240GE – Ryzen 7 3800XТ).
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege, основанной на движке Anvil engine. С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (64-bit версии ).
  • Процессор: Intel Core i3-560 или AMD Phenom II X4 945.
  • Оперативная память: 6 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 86 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1 Гбайт или AMD Radeon HD5770 1 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (64-bit версии ).
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или FX-8120.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 86 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon R9 280X 3 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 14457777.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Затенение объектов - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Объемный свет - SSBC+.
    • Блики - свечение + блики.
    • Масштаб глубины резкости - включен.
    • Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
    • Сглаживание - выключено.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

2560х1080

2560х1440

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3440х1440

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft montreal rainbow six siege anvil engine tom clancy s rainbow six siege

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