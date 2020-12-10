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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege, основанной на движке Anvil engine. С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (64-bit версии ).
Процессор: Intel Core i3-560 или AMD Phenom II X4 945.
Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 14457777.
Vulkan.
Качество текстур - ультра высокое.
Фильтрация текстур - анизотропная х16.
Уровень детализации - ультра высокий.
Затенение объектов - высокое.
Качество теней - очень высокое.
Качество отражений - высокое.
Объемный свет - SSBC+.
Блики - свечение + блики.
Масштаб глубины резкости - включен.
Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
Сглаживание - выключено.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
2560х1080
2560х1440
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3440х1440
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
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Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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