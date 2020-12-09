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Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma

Мы выясним преимущества новинки по сравнению с изученной ранее моделью Celsius+ S24 Prismа и проверим разгон Ryzen 7 3800X.
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Оглавление

Вступление

Системы жидкостного охлаждения (СЖО) необслуживаемого типа становятся все популярнее, и этому есть множество объяснений. Если сравнивать их с классическими башенными кулерами, то они получаются немного компактнее в целом, такими же эффективными как суперкулеры и даже более симпатичными за счет повсеместного использования RGB подсветки. К тому же иногда их можно установить там, где обычный кулер устанавливается с трудом, особенно это касается iTX плат.

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Также у необслуживаемой СЖО есть преимущества перед классической СВО. В первую очередь это касается простоты установки и удобства монтажа. Сейчас готовый комплект обычной модели СЖО может собрать любой ребенок, собирающий конструктор, и тем не менее есть нюансы и риск что-то сделать не так. Надо грамотно разместить резервуар и помпу, корпус не всегда можно будет положить, ведь где-то может потечь. Однако никто не спорит, что кастомная СЖО будет мощнее и эффективнее.

Здесь мы приходим к вопросу: а зачем впечатляющая эффективность, если разгон в современных системах практически умирает? Если в былые времена процессоры разгонялись по частоте в два раза (например, Celeron 300A), то сейчас в лучшем случае можно разогнать все ядра до частоты Turbo Boost одного ядра, не прибегая к экстремальному охлаждению. Поэтому современные системы охлаждения должны ориентироваться на это, но есть проблема серьезнее.

Она заключается в том, что площади кристаллов уменьшаются, а тепловыделение растет и поэтому ключевой особенностью становится возможность отвода большего количества тепла с меньшей площади. В таком случае СЖО выглядят выигрышно за счет использования микроканалов в теплосъемнике водоблока и уменьшенных потерь тепла при передаче. Многие это понимают, и поэтому новых воздушных суперкулеров появляется все меньше. В основном выходят хорошие модели среднего уровня, которые отлично справляются с штатной работой и небольшим разгоном. А в верхнем сегменте стали доминировать необслуживаемые СЖО, поскольку им еще есть куда развиваться.

Особого внимания заслуживают устройства, которые выпускаются производителями корпусов, с ними можно рассчитывать на единый стиль в оформлении и лучшую интеграцию. В этом плане особняком стоят изделия компании Fractal Design, ведь они предлагают отличные корпуса. У меня появилась идея собрать готовую систему с корпусом и необслуживаемой СЖО, но сначала систему охлаждения лучше протестировать отдельно, чтобы оценить ее возможности и эффективность перед монтированием в корпус. На тестирование попала система Fractal Design Celsius+ S36 Prisma.

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Ранее через мои руки прошла модель попроще – Fractal Design Celsius+ S24 Prismа, и основное отличие между ними заключается в радиаторе. Хотелось бы посмотреть, насколько улучшится эффективность охлаждения с большим радиатором и еще одним вентилятором. Сама система выглядит очень привлекательно и к тому же предлагает пользователям два режима работы: Auto – по собственному алгоритму; PWM – с управлением от материнской платы. Как на этот раз система выдержит разгон процессора Ryzen 7 3800X?

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Упаковка и комплектация

Если коробка у Fractal Design Celsius+ S24 Prismа была большая, то здесь она еще больше. Из названия следует, что радиатор здесь длиной 36 см, а значит рассчитан на три вентилятора.

Система охлаждения состоит из нескольких компонентов, которые связаны друг с другом и не разбираются. Именно поэтому получается такая большая упаковка. Если бы устройство было разборное, то можно было как-то оптимизировать внутреннее убранство.

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Оформление очень приятное, понятное и информативное – в лучших традициях компании Fractal. Поверхность упаковки полуглянцевая, сверху она обтянута пленкой, которая защищает от грязи и пыли. Фон местами белый и открытая коробка может испачкаться или потереться.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Практически все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Спереди мы видим его полное изображение с работающей RGB подсветкой. Смотрится очень красиво благодаря специальным вентиляторам Fractal Design Prisma, которые являются самостоятельными моделями и продаются отдельно. Помимо RGB подсветки у них неплохие технические характеристики. В левом верхнем углу мы видим логотип компании после ребрендинга и наименование модели. Снизу сообщается, что разработано в Швеции, рядом ссылка на сайт компании.

С противоположной стороны коробки мы снова видим более крупный логотип и наименование модели. В описании указано: Pre-filled CPU Water Cooling System. Онлайн-переводчик перевел это как: предварительно заполненная система водяного охлаждения процессора. В левом нижнем углу есть значок, который сообщает о пятилетней гарантии на устройство. Выше в левой части находится схематичное изображение. Здесь художники нам показали альтернативное расположение вентиляторов, когда они работают на приток, а сама система установлена на передней панели корпуса. На изображении есть маркеры с цифрами, а справа – столбец с расшифровкой. Тут и так все ясно, никаких особых пояснений не требуется.

На одной из боковин на нескольких языках, включая русский, представлена следующая информация:

  • Стеклянный верх. Стильный стеклянный верх с новым логотипом компании Fractal с задней подсветкой.
  • Выбор режима подсветки. Индикатор аналогового/цифрового режима и режим затухания для выбора режима управления PWM (ШИМ)/Автоматического режима.
  • Кольцо ARGB-подсветки. В крышке насоса имеется шесть индивидуально управляемых светодиодов.
  • Плетеные трубки. Трубки скрывают кабели, проложенные к вентилятору/RGB-контроллеру.
  • Вращаемое верхнее кольцо. Ручной режим управления PWM (ШИМ) или режим Auto легко выбирается прямо на крышке насоса.
  • Комбинированный вентилятор/RGB-контроллер. Добавлена поддержка RGB-подсветки в приводе вентилятора на шестигранной опоре.

Уже понятно, о чем идет речь. Еще на одной боковине присутствует изображение радиатора с его габаритами.

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Похожее изображение есть в инструкции, которая очень информативна. В ней подробно и доходчиво описан процесс подготовки, монтажа и запуска системы, поэтому разобраться может любой.

Посмотрим теперь, что внутри.

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Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги. Тут все располагается практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, включая инструкции, которые находятся прямо сверху.

Посмотрим, что входит в комплект поставки:

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  • Универсальный пластиковый «бэкплейт» для платформ Intel LGA 1200 / 115X;
  • Четыре втулки-адаптера для «бэкплейта» платформ Intel LGA 1200 / 115X;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011 / 2066;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel (установлена на водоблоке);
  • Монтажная пластина для AMD с ушком крепления под выступ штатной системы крепления AM4;
  • Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Соединительный кабель подсветки ARGB от водоблока до материнской платы.

Еще в комплекте есть два документа. Это руководство пользователя и контактная информация о службе поддержки компании Fractal. Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

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Еще раз хочу подчеркнуть, что она очень подробная и там все описано до мельчайших деталей. Там же есть все технические характеристики.

Отдельно указаны характеристики помпы и отдельно разных моделей вентиляторов, но нас интересует Fractal Design Prisma AL-12 PWM.

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На радиатор мы уже посмотрели, но может кому-то еще будет интересна длина шлангов.

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Устройство и особенности СЖО

С первого взгляда система сильно напоминает свой аналог с радиатором на 240 мм. Конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

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Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь, поскольку к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Сами вентиляторы очень производительные и тихие.

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Каждый оборудован ARGB подсветкой и поэтому у них по три разъема. Зачем так много? Дело в том, что вывод подсветки ARGB проходной и поэтому разводится на два коннектора: «папа» и «мама». И еще один обычный разъем 4-pin PWM FAN.

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По углам предусмотрены мягкие подушки. Эти вентиляторы относятся к премиум-классу. Лопасти обычные и их немного. Светодиоды находятся за корпусом крыльчатки на контактной площадке двигателя. Также светодиоды находятся в белом кольце, по периметру снаружи корпуса.

Схема подключения ARGB подсветки вентиляторов выглядит так:

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Смысл такой конструкции, если все подключается к специальному хабу на корпусе радиатора? Потому, что там всего один разъем ARGB. Второй занят приходящим кабелем. Под коннекторы 4-pin PWM FAN четыре разъема и три свободно.

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Помпа с водоблоком представляют сложную конструкцию, но снаружи выглядит все просто и аккуратно. Сверху находится поворотное кольцо, которое позволяет выбрать режим Auto или PWM. Внутри кольца – стеклянная панель с логотипом и подсветкой по периметру.

Со стороны основания есть винты, сама конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

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Еще здесь видно, что термоинтерфейс уже нанесен. Это мягкая термопаста. Чтобы ее случайно не смазать, в комплекте есть прозрачная пластиковая крышка, которая фиксируется к монтажной пластине Intel.

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Перед использованием ее обязательно нужно снять. А еще мне предстоит процедура замены монтажной пластины. Она проходит очень просто.

После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

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Тестовый стенд

Предлагаю еще раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

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Тест СЖО Fractal Design Celsius+ S36 Prismа проводился со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В;
  • Система охлаждения: Fractal Design Celsius+ S36 Prismа;
  • Термоинтерфейс: штатный;
  • Материнская плата: ASUS Prime X570-PRO, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14 000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD: M.2: Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: Seasonic (1000 Вт).

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается, а сверху за выступы крепится монтажная планка. Специальное ушко продевается в отверстие и закручивается сверху одной из гаек фиксации.

Кстати, производитель записал видеоролик с частью сборки системы.

Посмотрим на систему в штатном режиме через утилиты.

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Крепление очень надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске система прокачивается и есть заметный шум от помпы, похожий на скрип. После длительной работы он исчезает.

У меня система сразу же была разогнана, и по опыту я выставил режим PWM.

С этим режимом оказалось все понятно. Похоже, что ничего не поменялось и скорость вентиляторов привязана к скорости помпы. Значит, если помпа будет крутиться на 100%, то и вентиляторы будут вращаться на максимальных оборотах. Температура процессора при этом шикарная даже в самой жесткой нагрузке, просто надо решить вопрос с шумом. Посмотрим, как обстоят дела с режимом Auto.

Cразу стало очень тихо, но вот температуры взлетают до 110°C и ничего не происходит. Мне не совсем понятно, как работает алгоритм температурного контроля в таком режиме, но разгонять процессор в нем опасно и это уже второй раз такая картина.

Меня такая ситуация не устраивает, и я решил немного доработать систему, но использовать режим PWM, поскольку там можно хоть чем-то управлять и понимать, что происходит.

Для этого я взял три резистора L.N.A. из комплекта кулера Noctua NH-D15 и подключил вентиляторы через них. Кстати, если все три подключить через один резистор, то один вентилятор даже не запускается.

Здесь все более-менее прилично, а шум вы сами можете слышать. Понятно, что камера близко к устройству и на самом деле он немного меньше, но система далека от бесшумной.

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (Auto):

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (PWM):

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (LNA):

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Очевидно, что для снижения уровня шума нужно использовать менее оборотистые вентиляторы или снизить скорость этих. Самое главное, чтобы помпа качала на максимальных оборотах, а вентиляторами можно регулировать эффективность, хотя в диапазоне 1500-2000 об/мин сильной разницы не замечено.

Результаты тестов

Было решено использовать для разогрева процессора утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие системы:

  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В Auto;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В PWM;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В LNA.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

К сожалению, скорость вращения крыльчаток не мониторится системой, вместо нее отображается скорость помпы. Поэтому я буду указывать ее.

Скорость помпы

Скорость вращения помпы, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

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Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

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Заключение

Если сравнивать с моделью Fractal Design Celsius+ S24 Prismа, то принципиальных различий в устройстве и работе нет. Да, радиатор больше, добавился еще один вентилятор, но в остальном мы наблюдаем все те же достоинства и недостатки.

Конструкция Celsius+ S36 Prisma очень интересная и включает специальный хаб на радиаторе, от которого осуществляется вся разводка. При этом провода убраны в оплетку шлангов и все выглядит эстетично. От помпы идут всего два кабеля, которые подключаются к материнской плате. От вентиляторов до хаба на радиаторе можно аккуратно уложить и закрепить всю проводку, чтобы было красиво.

Увы, у такой конструкции оказался минус. Вентиляторы и помпа работают с зависимой скоростью вращения. Вариант доработки: проложить еще одну трассу 4-Pin PWM FAN до хаба, чтобы подключить к отдельному коннектору на материнской плате. Это позволит немного снизить шум при той же эффективности. Однако я выбрал другой путь: просто поставил резистор на каждый вентилятор. В итоге был получен приемлемый уровень шума и отличная эффективность.

Режим «Auto» вполне работоспособен и существенно снижает уровень шума, но здесь уже нужно внимательно следить за системой и заранее грамотно ее настроить, чтобы потом не удивляться, почему температура процессора ушла далеко за 100°C. Самым идеальным режимом является ручная установка максимальной частоты при минимальном напряжении. Тогда СВО становится в режиме Auto вообще бесшумной.

Для этих целей нужно сделать даунвольтинг процессора и зафиксировать его частоту. Все эти меры необходимы для получения бесшумной системы даже в условиях максимальной нагрузки и это реально, если взять, например, процессор AMD Ryzen 7 3800X, установить частоту 4.0 ГГц и снизить напряжение до 1.1 В. Производительности хватает везде, все показатели в норме, а систему охлаждения не слышно вообще.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Fractal Design за предоставленную на тест Fractal Design Celsius+ S36 Prisma.

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обзор тест wildchaser сжо сво fractal design ryzen 7 3800x fractal design celsius+ s36 prisma

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