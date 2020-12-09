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Вступление

Системы жидкостного охлаждения (СЖО) необслуживаемого типа становятся все популярнее, и этому есть множество объяснений. Если сравнивать их с классическими башенными кулерами, то они получаются немного компактнее в целом, такими же эффективными как суперкулеры и даже более симпатичными за счет повсеместного использования RGB подсветки. К тому же иногда их можно установить там, где обычный кулер устанавливается с трудом, особенно это касается iTX плат.

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Также у необслуживаемой СЖО есть преимущества перед классической СВО. В первую очередь это касается простоты установки и удобства монтажа. Сейчас готовый комплект обычной модели СЖО может собрать любой ребенок, собирающий конструктор, и тем не менее есть нюансы и риск что-то сделать не так. Надо грамотно разместить резервуар и помпу, корпус не всегда можно будет положить, ведь где-то может потечь. Однако никто не спорит, что кастомная СЖО будет мощнее и эффективнее.

Здесь мы приходим к вопросу: а зачем впечатляющая эффективность, если разгон в современных системах практически умирает? Если в былые времена процессоры разгонялись по частоте в два раза (например, Celeron 300A), то сейчас в лучшем случае можно разогнать все ядра до частоты Turbo Boost одного ядра, не прибегая к экстремальному охлаждению. Поэтому современные системы охлаждения должны ориентироваться на это, но есть проблема серьезнее.

Она заключается в том, что площади кристаллов уменьшаются, а тепловыделение растет и поэтому ключевой особенностью становится возможность отвода большего количества тепла с меньшей площади. В таком случае СЖО выглядят выигрышно за счет использования микроканалов в теплосъемнике водоблока и уменьшенных потерь тепла при передаче. Многие это понимают, и поэтому новых воздушных суперкулеров появляется все меньше. В основном выходят хорошие модели среднего уровня, которые отлично справляются с штатной работой и небольшим разгоном. А в верхнем сегменте стали доминировать необслуживаемые СЖО, поскольку им еще есть куда развиваться.

Особого внимания заслуживают устройства, которые выпускаются производителями корпусов, с ними можно рассчитывать на единый стиль в оформлении и лучшую интеграцию. В этом плане особняком стоят изделия компании Fractal Design, ведь они предлагают отличные корпуса. У меня появилась идея собрать готовую систему с корпусом и необслуживаемой СЖО, но сначала систему охлаждения лучше протестировать отдельно, чтобы оценить ее возможности и эффективность перед монтированием в корпус. На тестирование попала система Fractal Design Celsius+ S36 Prisma.



Ранее через мои руки прошла модель попроще – Fractal Design Celsius+ S24 Prismа, и основное отличие между ними заключается в радиаторе. Хотелось бы посмотреть, насколько улучшится эффективность охлаждения с большим радиатором и еще одним вентилятором. Сама система выглядит очень привлекательно и к тому же предлагает пользователям два режима работы: Auto – по собственному алгоритму; PWM – с управлением от материнской платы. Как на этот раз система выдержит разгон процессора Ryzen 7 3800X?

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Упаковка и комплектация

Если коробка у Fractal Design Celsius+ S24 Prismа была большая, то здесь она еще больше. Из названия следует, что радиатор здесь длиной 36 см, а значит рассчитан на три вентилятора.

Система охлаждения состоит из нескольких компонентов, которые связаны друг с другом и не разбираются. Именно поэтому получается такая большая упаковка. Если бы устройство было разборное, то можно было как-то оптимизировать внутреннее убранство.

Оформление очень приятное, понятное и информативное – в лучших традициях компании Fractal. Поверхность упаковки полуглянцевая, сверху она обтянута пленкой, которая защищает от грязи и пыли. Фон местами белый и открытая коробка может испачкаться или потереться.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

Практически все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Спереди мы видим его полное изображение с работающей RGB подсветкой. Смотрится очень красиво благодаря специальным вентиляторам Fractal Design Prisma, которые являются самостоятельными моделями и продаются отдельно. Помимо RGB подсветки у них неплохие технические характеристики. В левом верхнем углу мы видим логотип компании после ребрендинга и наименование модели. Снизу сообщается, что разработано в Швеции, рядом ссылка на сайт компании.

С противоположной стороны коробки мы снова видим более крупный логотип и наименование модели. В описании указано: Pre-filled CPU Water Cooling System. Онлайн-переводчик перевел это как: предварительно заполненная система водяного охлаждения процессора. В левом нижнем углу есть значок, который сообщает о пятилетней гарантии на устройство. Выше в левой части находится схематичное изображение. Здесь художники нам показали альтернативное расположение вентиляторов, когда они работают на приток, а сама система установлена на передней панели корпуса. На изображении есть маркеры с цифрами, а справа – столбец с расшифровкой. Тут и так все ясно, никаких особых пояснений не требуется.

На одной из боковин на нескольких языках, включая русский, представлена следующая информация:

Стеклянный верх. Стильный стеклянный верх с новым логотипом компании Fractal с задней подсветкой.

Выбор режима подсветки. Индикатор аналогового/цифрового режима и режим затухания для выбора режима управления PWM (ШИМ)/Автоматического режима.

Кольцо ARGB-подсветки. В крышке насоса имеется шесть индивидуально управляемых светодиодов.

Плетеные трубки. Трубки скрывают кабели, проложенные к вентилятору/RGB-контроллеру.

Вращаемое верхнее кольцо. Ручной режим управления PWM (ШИМ) или режим Auto легко выбирается прямо на крышке насоса.

Комбинированный вентилятор/RGB-контроллер. Добавлена поддержка RGB-подсветки в приводе вентилятора на шестигранной опоре.

Уже понятно, о чем идет речь. Еще на одной боковине присутствует изображение радиатора с его габаритами.

Похожее изображение есть в инструкции, которая очень информативна. В ней подробно и доходчиво описан процесс подготовки, монтажа и запуска системы, поэтому разобраться может любой.

Посмотрим теперь, что внутри.

Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги. Тут все располагается практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, включая инструкции, которые находятся прямо сверху.

Посмотрим, что входит в комплект поставки:

Универсальный пластиковый «бэкплейт» для платформ Intel LGA 1200 / 115X;

Четыре втулки-адаптера для «бэкплейта» платформ Intel LGA 1200 / 115X;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011 / 2066;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Монтажная пластина для Intel (установлена на водоблоке);

Монтажная пластина для AMD с ушком крепления под выступ штатной системы крепления AM4;

Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Соединительный кабель подсветки ARGB от водоблока до материнской платы.

Еще в комплекте есть два документа. Это руководство пользователя и контактная информация о службе поддержки компании Fractal. Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

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Еще раз хочу подчеркнуть, что она очень подробная и там все описано до мельчайших деталей. Там же есть все технические характеристики.

Отдельно указаны характеристики помпы и отдельно разных моделей вентиляторов, но нас интересует Fractal Design Prisma AL-12 PWM.

На радиатор мы уже посмотрели, но может кому-то еще будет интересна длина шлангов.

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Устройство и особенности СЖО

С первого взгляда система сильно напоминает свой аналог с радиатором на 240 мм. Конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь, поскольку к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Сами вентиляторы очень производительные и тихие.

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Каждый оборудован ARGB подсветкой и поэтому у них по три разъема. Зачем так много? Дело в том, что вывод подсветки ARGB проходной и поэтому разводится на два коннектора: «папа» и «мама». И еще один обычный разъем 4-pin PWM FAN.

По углам предусмотрены мягкие подушки. Эти вентиляторы относятся к премиум-классу. Лопасти обычные и их немного. Светодиоды находятся за корпусом крыльчатки на контактной площадке двигателя. Также светодиоды находятся в белом кольце, по периметру снаружи корпуса.

Схема подключения ARGB подсветки вентиляторов выглядит так:

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Смысл такой конструкции, если все подключается к специальному хабу на корпусе радиатора? Потому, что там всего один разъем ARGB. Второй занят приходящим кабелем. Под коннекторы 4-pin PWM FAN четыре разъема и три свободно.

Помпа с водоблоком представляют сложную конструкцию, но снаружи выглядит все просто и аккуратно. Сверху находится поворотное кольцо, которое позволяет выбрать режим Auto или PWM. Внутри кольца – стеклянная панель с логотипом и подсветкой по периметру.

Со стороны основания есть винты, сама конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

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Еще здесь видно, что термоинтерфейс уже нанесен. Это мягкая термопаста. Чтобы ее случайно не смазать, в комплекте есть прозрачная пластиковая крышка, которая фиксируется к монтажной пластине Intel.

Перед использованием ее обязательно нужно снять. А еще мне предстоит процедура замены монтажной пластины. Она проходит очень просто.

После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

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Тестовый стенд

Предлагаю еще раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

Тест СЖО Fractal Design Celsius+ S36 Prismа проводился со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В;

Система охлаждения: Fractal Design Celsius+ S36 Prismа;

Термоинтерфейс: штатный;

Материнская плата: ASUS Prime X570-PRO, версия BIOS – 2602;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14 000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD: M.2: Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт).

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается, а сверху за выступы крепится монтажная планка. Специальное ушко продевается в отверстие и закручивается сверху одной из гаек фиксации.

Кстати, производитель записал видеоролик с частью сборки системы.

Посмотрим на систему в штатном режиме через утилиты.

Крепление очень надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске система прокачивается и есть заметный шум от помпы, похожий на скрип. После длительной работы он исчезает.

У меня система сразу же была разогнана, и по опыту я выставил режим PWM.

С этим режимом оказалось все понятно. Похоже, что ничего не поменялось и скорость вентиляторов привязана к скорости помпы. Значит, если помпа будет крутиться на 100%, то и вентиляторы будут вращаться на максимальных оборотах. Температура процессора при этом шикарная даже в самой жесткой нагрузке, просто надо решить вопрос с шумом. Посмотрим, как обстоят дела с режимом Auto.

Cразу стало очень тихо, но вот температуры взлетают до 110°C и ничего не происходит. Мне не совсем понятно, как работает алгоритм температурного контроля в таком режиме, но разгонять процессор в нем опасно и это уже второй раз такая картина.

Меня такая ситуация не устраивает, и я решил немного доработать систему, но использовать режим PWM, поскольку там можно хоть чем-то управлять и понимать, что происходит.

Для этого я взял три резистора L.N.A. из комплекта кулера Noctua NH-D15 и подключил вентиляторы через них. Кстати, если все три подключить через один резистор, то один вентилятор даже не запускается.

Здесь все более-менее прилично, а шум вы сами можете слышать. Понятно, что камера близко к устройству и на самом деле он немного меньше, но система далека от бесшумной.

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (Auto):

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (PWM):

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (LNA):

Очевидно, что для снижения уровня шума нужно использовать менее оборотистые вентиляторы или снизить скорость этих. Самое главное, чтобы помпа качала на максимальных оборотах, а вентиляторами можно регулировать эффективность, хотя в диапазоне 1500-2000 об/мин сильной разницы не замечено.

Результаты тестов

Было решено использовать для разогрева процессора утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие системы:

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В Auto;

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В PWM;

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В LNA.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



К сожалению, скорость вращения крыльчаток не мониторится системой, вместо нее отображается скорость помпы. Поэтому я буду указывать ее.

Скорость помпы

Скорость вращения помпы, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

Если сравнивать с моделью Fractal Design Celsius+ S24 Prismа, то принципиальных различий в устройстве и работе нет. Да, радиатор больше, добавился еще один вентилятор, но в остальном мы наблюдаем все те же достоинства и недостатки.

Конструкция Celsius+ S36 Prisma очень интересная и включает специальный хаб на радиаторе, от которого осуществляется вся разводка. При этом провода убраны в оплетку шлангов и все выглядит эстетично. От помпы идут всего два кабеля, которые подключаются к материнской плате. От вентиляторов до хаба на радиаторе можно аккуратно уложить и закрепить всю проводку, чтобы было красиво.

Увы, у такой конструкции оказался минус. Вентиляторы и помпа работают с зависимой скоростью вращения. Вариант доработки: проложить еще одну трассу 4-Pin PWM FAN до хаба, чтобы подключить к отдельному коннектору на материнской плате. Это позволит немного снизить шум при той же эффективности. Однако я выбрал другой путь: просто поставил резистор на каждый вентилятор. В итоге был получен приемлемый уровень шума и отличная эффективность.

Режим «Auto» вполне работоспособен и существенно снижает уровень шума, но здесь уже нужно внимательно следить за системой и заранее грамотно ее настроить, чтобы потом не удивляться, почему температура процессора ушла далеко за 100°C. Самым идеальным режимом является ручная установка максимальной частоты при минимальном напряжении. Тогда СВО становится в режиме Auto вообще бесшумной.

Для этих целей нужно сделать даунвольтинг процессора и зафиксировать его частоту. Все эти меры необходимы для получения бесшумной системы даже в условиях максимальной нагрузки и это реально, если взять, например, процессор AMD Ryzen 7 3800X, установить частоту 4.0 ГГц и снизить напряжение до 1.1 В. Производительности хватает везде, все показатели в норме, а систему охлаждения не слышно вообще.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: