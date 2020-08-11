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Вступление

Практически на всех последних платформах Intel среднего уровня типа LGA 115x я последнее время сидел на материнских платах ASUS ROG Maximus Hero. И отдавал предпочтение версии Hero, поскольку использовал воздушное охлаждение и для разгона на воздухе мне всегда хватало ее функциональности. Кроме того, это самая доступная модификация из всей линейки ASUS ROG. Я не беру в расчет Strix потому, что не считаю их продуктом для энтузиастов. Это подходит скорее продвинутым геймерам, которые не сильно напрягаются с настройками, просто ставят авто-разгон, загружают профиль XMP и вперед. Да, я спалил в итоге, и i7-6700К, и i7-8700К, но это происходило не на платах ASUS Maximus VIII Hero, и не на ASUS Maximus X Hero. Обе платы отслужили мне верой и правдой, оставив у меня лишь хорошие воспоминания.

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Какие бы крутые материнские платы я не тестировал, я всегда с радостью возвращался на Hero и продолжал работать. Прежде всего для меня был очень хороший функционал. Он полностью отвечал моим потребностям и не содержал ничего лишнего. И Formula, и Extreme всегда мне казались очень громоздкими и неудобными, особенно когда занимаешься тестированием не только памяти и видеокарт, а еще и корпусов. В этом плане систему на Hero собрать в корпус проще и приятнее, нежели на какой-то другой плате. Конечно, в ATX корпус еще проще установить плату формата mATX или mini-ITX, но это уже будет не совсем корректный тест.

Так что же мне нравилось в первую очередь? Самое главное для меня всегда было корректное поведение в разгоне. Если я знал возможности процессора, то он 100% заработает на плате. Это же касается памяти. Обе платы Hero были очень предсказуемыми, и поэтому процесс разгона был очень комфортным. На платах была нормальная подсистема питания с хорошими радиаторами охлаждения. При этом околосокетное пространство было относительно свободным. Да, цена была высоковата и скорее всего можно что-то было найти попроще, но в итоге я не пожалел ни разу, что пришлось переплатить. Да в сущности это было в районе 5000 рублей по сравнению с версией Strix, при том, что это самый доступный Maximus. Кстати, самый первый Maximus на чипсете Intel X38 у меня тоже был.

Поскольку вышло новое поколение процессоров Intel, вместе с новой платформой Intel LGA1200 и чипсетом Intel Z490, то конечно же компания ASUS представила 12-е поколение материнских плат серии Maximus. Мне уже довелось протестировать Apex и она хорошо себя показала, а сегодня я вместе с вами буду изучать ASUS ROG Maximus XII Hero.

Для мня важно прежде всего посмотреть на преемственность поколений, чтобы это был тот же самый Hero, который мне всегда нравился. Будет ли все также хорошо в новой версии? Посмотрим.

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Упаковка и комплектация

Коробка внешне мало чем отличается от модификации Apex и по сути она аналогична той, что была еще на версии ASUS ROG Maximus X Hero. Упаковка такая же крупная и тяжелая, но ручки для транспортировки опять нет. Оформление уже знакомое и привычное, как у других устройств серии Republic Of Gamers. Темный фон спереди и сзади, а с двух торцов он красный.

Коробка изготовлена из плотного картона и полиграфия здесь очень хорошая. Даже по упаковке видно, что устройство премиум класса. Спереди опять находится темный фон, который разделен красной полосой.

На левой половине мы видим какой-то абстрактный узор, а правая стилизована под металлическую поверхность. В правом верхнем углу находится логотип серии ROG и надпись Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата для геймеров. Внизу находится группа из шести значков. Три относятся к Intel, один сообщает о поддержке SLI, еще один – CrossFire. Наконец ASUS AURA Sync и Game First.

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Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi). Слева находится значок серии ROG. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. Ниже расположены четыре вставки с описанием используемых технических решений. Под ними есть две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства.

Часть коробки откидывается вверх, и мы видим, что сверху находится картонный лоток с материнской платой. Он закрыт прозрачной пластиковой крышкой.

Снаружи может показаться, что коробки у разных модификаций одинаковы, но внутри становится ясно, что это не так. Например, здесь передняя панель не откидывается вперед, а под коробкой с платой находится картонный разделитель.

Сверху в нише лежат инструкции, а под ним весь остальной комплект поставки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Наклейка с эмблемой ROG;

Два комплекта наклеек;

Аксессуаров тоже не мало.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Три комплекта креплений для накопителей M.2;

Три маленьких квадратика двухстороннего скотча;

Два кабеля для RGB лент;

Комплект подключения Q-Connector;

Антенна беспроводного модуля;

Стальная рамка для крепления вентилятора;

Вентилятор 40 мм для обдува радиатора транзисторов;

Брелок для ключей.

Комплект очень хороший. Предусмотрен даже вентилятор для обдува радиатора транзисторов. Есть антенна для беспроводного модуля, но это не является секретом потому, что приставка Wi-Fi есть в названии. Три комплекта для накопителей M.2 говорят о том, что накопителей можно поставить три, что тоже уже слишком. В остальном без излишеств.

Дизайн и особенности платы

Даже невооруженным глазом видно, что Hero преобразилась. Это больше не привычная плата с оптимальным набором функций, а просто какая-то SUPER Hero. Функционал стал раздут до моделей Apex и Formula. При этом форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX формат с размерами 305 х 244 мм.

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Материнская плата достаточно тяжелая потому, что около сокета мы видим три крупных радиатора, пластиковый кожух с левого края и массив радиаторов снизу. Получается спереди приличная броня, а что сзади?

Обычно в таких случаях еще сзади монтируют какую-нибудь усиливающую металлическую пластину, но тут ее нет. В целом с обратной стороны элементов очень мало. Удвоителей фаз здесь не видно. Кстати, на версии Apex с обратной стороны были датчики обнаружения конденсата, что важно при экстремальном разгоне. Однако при тестировании именно сзади его и не было.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4. Сразу отмечу, что для Hero это норма.

Данная материнская плата предназначена для разгона, но она не позиционируется производителем как бескомпромиссное решение. Понятно, что с питанием не должно быть никаких проблем, поэтому одного разъема на 8-pin было бы мало, а поскольку эта плата не для экстрима, то два таких будет много, значит самое разумное 8+4. Плата будет работать даже с одним, но если разгонять процессор, то нужно использовать два.

Есть светодиодный индикатор включения одного разъема. Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно.

TDP новых процессоров на LGA1200 отличается от предыдущего поколения и составляет 125 Вт у модификаций с литерой K.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края. Есть поддержка функции OPTIMEM III, но я бы не стал возлагать на нее большие надежды если попадется плохой процессор и память. В мом случае работает, но не значит, что так будет везде.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но они дорогие и не подходят для разгона. В меню настроек BIOS есть специальный раздел, посвященный предустановкам для разных чипов памяти.

В подсистеме питания процессора мы видим 16 фаз. Все они настоящие потому, что на плате распаяно два восьмифазных ШИМ контроллера. Питающие фазы процессора находятся сверху и сбоку от сокета. Еще снизу находятся 2 фазы Vccio и 2 фазы Vccsa. Пока это лучшая подсистема питания, которую я встречал на материнских платах новой платформы Intel. Точно такая же схема применяется на плате ASUS ROG Maximus XII Apex, только здесь чуть проще транзисторные сборки.

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На каждую из 16 фаз приходится по одной суперферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке International Rectifier (Infineon) TDA21462 OptiMOS Powerstage. Они способны обеспечивать обычную нагрузку в 60A, а еще есть встроенный диод Шоттки.

Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю. Как уже упоминалось выше, ШИМ контроллера два. Это знакомые микросхемы ASP1405I. Восемь фаз способна обеспечить каждая.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются тремя радиаторами, соединенными тепловой трубкой. Может показаться, что она такая же как на версии Apex, но это не так потому, что там боковой радиатор крупнее и закрывает разъемы задней панели. Здесь же эту функцию выполняет пластиковый кожух.

Поэтому сначала снимается он, а затем уже можно добраться до радиаторов. На самом деле здесь два пластиковых элемента, которые объединяются в один. Есть верхняя часть и нижняя, которая закрывает левый край со звуковой подсистемой устройства.

Верхняя часть крепится при помощи винтов, что заметно по характерным металлическим втулкам с резьбой, а нижняя просто на саморезы. Еще в верхнем кожухе находится модуль с RGB подсветкой, который соединяется с материнской платой кабелем через специальный разъем.

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После демонтажа пластиковых элементов, можно добраться до радиаторов. Они все с хорошим оребрением. Самый маленький нижний, но на нем самая слабая нагрузка. Верхний второй по величине, а боковой самый крупный потому, что именно под ним находится основная часть транзисторных сборок.

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Все три радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый радиатор крепятся двумя винтами.

Под кожухом и боковым радиатором можно найти еще один маленький. Он предназначен для отвода тепла от сетевого контроллера Aquantia.

Ниже есть небольшой разрыв. Поэтому получается так, что центральный радиатор никак не связан с нижними.

Может показаться, что вся эта конструкция металлическая, но это не так. Основной элемент с логотипом ROG пластиковый. Логотип сделан полупрозрачным с зеркальным покрытием, чтобы изнутри он мог подсвечиваться.

Под пластиковой крышкой находится радиатор чипсета. Всего снизу находятся три радиатора. Один предназначен для чипсета, а оставшиеся два для M.2 накопителей.

Они также изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки, которые закрыты защитной пленкой.

Чипсет накрыт совсем небольшим радиатором, который спрятан под пластиковым кожухом с эмблемой ROG.

Понятно, что чипсет не очень горячий, и от него тепло может отвести любая пластина. Иначе бы все производители не экспериментировали бы с его формой, а дела ли бы нормальное охлаждение. Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи четырех винтов жестко.

Под радиатором находится чипсет Intel Z490. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

Характеристики его уже изучены и поэтому повторять их в который раз нет смысла. Вправо вбок выведено шесть портов SATA3.

Все они обеспечиваются чипсетом. Выше находится одна колодка USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Gen1. Они также обеспечивается чипсетом. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся три 4-pin коннектора для вентиляторов. Выше по правому краю еще есть 3-pin разъем помпы и вместе с ним два коннектора для датчиков температуры жидкости на входе и выходе.

Дале можно контакты для термистора, две колодки USB 2.0, колодку Thunderbolt, кнопку Retry, два разъема для лент RGB: обычный и адресный.

В левом нижнем углу находится разъем передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что закрыта пластиковым кожухом. Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek S1220A. Рядом распаян отличный ЦАП ESS Sabre Premier ES9023 и двойной операционный усилитель Texas Instruments R4580I.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и микросхема ASMedia ASM1074, которая обеспечивает четыре порта USB 3.2 Gen1. За разъемами задней панели распаяно два сетевых контроллера: Intel I219-V и Aquantia AQC-111C. Для последнего предусмотрен специальный радиатор, и он обеспечивает скорость соединения 5G.

На этой плате мы видим шесть слотов расширения. три PCI-e x16 и три PCI-e x1. В последних нет одной стенки, что теоретически позволяет устанавливать карты длиннее, но на практике есть другие ограничители, которые мешают это осуществить.

Первые два слота PCI-e x16 обрамляются стальной пластиной. Линии к ним поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Есть поддержка SLI и CrossFire. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Инженеры ASUS знают, какие видеокарты производят в их компании. Между вторым и третьим слотами PCI-e x16 можно обнаружить батарейку.

Кстати, не до конца понятна ситуация с поддержкой PCI-e Gen4. Возможно, в компании понимают, что это будет неплохой повод выпустить еще одну модель, где такая поддержка будет. В любом случае должны работать слоты PCI-e x16 от контроллера процессора.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь аж три штуки. Два располагаются прямо между верхним и средним слотом PCI-e x16.

В правом верхнем углу находится блок управления платой. Здесь мы видим кнопки и разные индикаторы.

Сверху мы видим сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Рядом с ним находятся два разъема для лент RGB: адресный и обычный. Ниже находится группа светодиодных индикаторов, которые показывают инициализацию основных компонентов.

Есть кнопки Power и Flex Key – универсальная кнопка, на которую может быть назначена одна из нескольких функций, поэтому она так и называется. Настройка осуществляется в BIOS и это может быть, например, отключение ASUS AURA.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Три разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;

Один 5G сетевой разъем RJ-45;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6 AX201NGW

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI) Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z490 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 (разгон)) МГц Слоты расширения 3 - PCI-e x16 Gen3 (х16+x0+x4, x8+x8+x4);

3 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I219-V;

1 x Aquantia AQtion AQC-111C 5G Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z490) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490);

4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074) USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490);

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (Intel Z490);

3 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

2 x RJ45;

5 x 3/5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. Out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка очень сильно похожа на ту, что уже демонстрировалась при тестировании. ASUS ROG Maximus XII Apex. Возможно какие-то различия есть, но они лежат не на поверхности и так просто их не обнаружить. По сути они одинаковы, что можно понять по видео.

И конечно же здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XII Hero, версия BIOS 0607;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

ASUS ROG Poseidon GTX 780 3Gb;

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт);

Тестирование

У меня тестирование проходило в два этапа. Сначала я поработал с платой на воздухе, а потом поставил систему фазового перехода и разгонял дальше на ней. Поскольку я уже проделывал эту процедуру на плате ASUS ROG Maximus XII Apex, то было существенно проще потому, что я уже представлял себе все режимы работы. Первый раз было проще именно на Apex потому, что там есть специальный инструментарий. Здесь с нуля работать под минусом – это все равно, что идти на ощупь. Посмотрим сначала на подсветку.

В целом работа подсветки нормальная, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт. Я уже не раз упоминал, что мне на тестирование попал не самый удачный процессор Intel Core i5 10600K. Посмотрим сначала на штатный режим работы.

Автоматический разгон я сразу решил не использовать потому, что я уже пробовал его на Apex и здесь вряд ли будет лучше. Поэтому сразу взялся за ручной разгон и легко, а точнее с первого же раза подобрал значения для воздуха.

При этом в нагрузке производительность сильно не колеблется, и система ведет себя стабильно. Сейчас предлагаю посмотреть несколько результатов в разгоне, чтобы потом сравнить с более серьезным разгоном.

CPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R15:

Cinebench R20:

Еще при тестировании ASUS ROG Maximus XII Apex я достал старую фреонку, но столкнулся с кучей заморочек. Сначала сделал крепление, потом кое-как нашел канцелярский пластилин для изоляции, и все равно это оказалось негерметично и плохо изолировано. Все быстро обмерзает и образуется конденсат, поэтому для постоянной работы такая конструкция не пойдет.

По прошлому опыту я понял, что на все про все есть где-то 30 минут. После этого на плате около процессорного разъема появляются первые капли воды. В самом сокете вода наблюдается уже после демонтажа.

CPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R15:

Cinebench R20:

По итогу побеждает AMD Ryzen 7 3700X. Даже на 5,4 ГГц я не смог догнать его в его любимых дисциплинах, а то что производительность существенно выросла по сравнению с воздухом – слабое утешение.

Еще раз хочу подчеркнуть, что не стал бы использовать фреонку, если бы уже не протестировал все на ASUS ROG Maximus XII Apex, где для этого все предусмотрено. Материнская плата Hero не приспособлена для экстрима. В лучшем случае хорошая кастомная СЖО.

Тестирование Intel Core i5 10600K проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 27°C в следующих режимах:

ASUS ROG Maximus XII Hero, Intel Core i5 10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

ASUS ROG Maximus XII Hero, Intel Core i5 10600К @ 5400 МГц, память 4000 МГц, тайминги 16-16-16-36-2Т, ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





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Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования AIDA64 StressTest.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44,1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Случилось то, чего я опасался больше всего. Функциональность возросла, а вместе с ней и цена. Нет больше той легкости и оптимальной конфигурации, зато есть три сетевых адаптера и три места под M.2. Зачем? Есть же более дорогие модификации Formula и Extreme. Теперь получается, что Hero стоит столько же, сколько Apex, а Formula всего на 5 000 рублей дороже. Таким образом пропасть между ROG Strix и ROG Maximus только увеличилась, и нет больше чего-то промежуточного. Остается надеяться, что производитель одумается и выпустит Lite версию, в которой не будет ничего избыточного.

Что касается самой материнской платы ROG Maximus XII Hero (WI-FI), то это все тот же Hero с простым разгоном, хорошей подсистемой питания и предсказуемым поведением. Наш «Герой» лишь немного заплыл жирком лишних и флагманских функций, а в остальном остался прежним. Поскольку я держал в руках и Apex, и Hero, могу сказать, что последняя мне понравилась больше.

Понятно, что основное отличие в более широких возможностях разгона Apex, а у Hero на два слота памяти больше. На практике особой разнице в разгоне не отмечалось. Мне даже показалось, что память лучше гонит Hero, но это могло быть просто совпадение. По факту же функций для экстремального разгона больше у Apex, и она будет предпочтительнее именно под разгон. Hero – универсальна и ее можно использовать по-всякому. И, разумеется, какая бы хорошая не была плата, она ничего не сможет сделать со средним процессором.

Если коротко подвести итог, то ASUS ROG Maximus XII Hero изменилась концептуально. Теперь это дорогая системная плата с хорошим разгоном и большими функциональными возможностями, которые будут востребованы не всеми.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI) получает награду:

Выражаем благодарность: